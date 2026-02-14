Dallas 500 | Hard | $2833335 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 14 Febbraio 2026
14/02/2026 08:29 2 commenti
ATP 500 Rotterdam – Indoor Hard
SF Bolelli /Vavassori – Schnaitter /Wallner 2° inc. ore 19:30
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Buenos Aires – terra
SF Baez – Darderi Non prima 22:00
Il match deve ancora iniziare
ATP 500 Rio de Janeiro – terra
Q1 Moller – Passaro Inizio 20:00
Il match deve ancora iniziare
Q1 Pellegrino – Gaubas Inizio 20:00
Il match deve ancora iniziare
WTA 1000 Dubai – Hard
TDQ Cocciaretto – Zakharova 3 incontro dalle 07:00
WTA Dubai
Elisabetta Cocciaretto [5]
0
0
Anastasia Zakharova
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0
2 commenti
Amico, come scritto ieri, avevo notato che vi erano 3 spagnoli ai quarti, ma avevo anche aggiunto che probabilmente avrebbero perso, come puntualmente verificatosi.
Inoltre io avrei un altro concetto dello spazzato via.
2 hanno perso al terzo set (uno al tiebreak del terzo set contro Bublik); Martinez ha perso in 2 set contro un giocatore di casa.
Forza ragazzi e Coccia
E inoltre un minuto di silenzio per il fegato di Maurone 😉
I 3 ispanici spazzati via ai quarti ATP
Dietro Carlone, il vuoto
Sic transit gloria ispanica