Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 14 Febbraio 2026

14/02/2026 08:29 2 commenti
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07

NED ATP 500 Rotterdam – Indoor Hard
SF Bolelli ITA/Vavassori ITA – Schnaitter GER/Wallner GER 2° inc. ore 19:30

Il match deve ancora iniziare



ARG ATP 250 Buenos Aires – terra
SF Baez ARG – Darderi ITA Non prima 22:00

Il match deve ancora iniziare



BRA ATP 500 Rio de Janeiro – terra
Q1 Moller DEN – Passaro ITA Inizio 20:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Pellegrino ITA – Gaubas LTU Inizio 20:00

Il match deve ancora iniziare



ARE WTA 1000 Dubai – Hard
TDQ Cocciaretto ITA – Zakharova RUS 3 incontro dalle 07:00

WTA Dubai
Elisabetta Cocciaretto [5]
0
0
Anastasia Zakharova
0
0
Mostra dettagli

TAG:

2 commenti

MAURO (Guest) 14-02-2026 10:11

Scritto da Harlan
Forza ragazzi e Coccia
E inoltre un minuto di silenzio per il fegato di Maurone
I 3 ispanici spazzati via ai quarti ATP
Dietro Carlone, il vuoto
Sic transit gloria ispanica

Amico, come scritto ieri, avevo notato che vi erano 3 spagnoli ai quarti, ma avevo anche aggiunto che probabilmente avrebbero perso, come puntualmente verificatosi.
Inoltre io avrei un altro concetto dello spazzato via.
2 hanno perso al terzo set (uno al tiebreak del terzo set contro Bublik); Martinez ha perso in 2 set contro un giocatore di casa.

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Harlan (Guest) 14-02-2026 09:50

Forza ragazzi e Coccia
E inoltre un minuto di silenzio per il fegato di Maurone 😉
I 3 ispanici spazzati via ai quarti ATP
Dietro Carlone, il vuoto
Sic transit gloria ispanica

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!