ATP 250 Delray Beach: Il Tabellone Principale. Flavio Cobolli n.3 del seeding. Presente anche Mattia Bellucci
ATP 250 Delray Beach – Tabellone Principale – hard
(1) Taylor Fritz vs Bye
Ethan Quinn vs (NG) Rafael Jodar
(WC) Eliot Spizzirri vs Gabriel Diallo
Corentin Moutet vs (5) Tommy Paul
(4) Learner Tien vs Bye
Miomir Kecmanovic vs Mattia Bellucci
Aleksandar Kovacevic vs Qualifier
Qualifier vs (8) Frances Tiafoe
(7) Brandon Nakashima vs Marin Cilic
Nuno Borges vs Qualifier
(WC) Patrick Kypson vs Terence Atmane
Bye vs (3) Flavio Cobolli
(6) Valentin Vacherot vs Alex Michelsen
Sebastian Korda vs (WC) Mackenzie McDonald
Qualifier vs Marcos Giron
Bye vs (2) Casper Ruud
TAG: ATP 250 Delray Beach, ATP 250 Delray Beach 2026, Flavio Cobolli, Mattia Bellucci
2 commenti
FRITZ
NAKASHIMA
TIEN
RUUD
SPIZZIRRI
TIAFOE
COBOLLI
VACHEROT
FRITZ
RUUD
TIEN
CILIC
SPIZZIRRI
TIAFOE
COBOLLI
VACHEROT