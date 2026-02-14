Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Delray Beach: Il Tabellone Principale. Flavio Cobolli n.3 del seeding. Presente anche Mattia Bellucci

14/02/2026 00:36 2 commenti
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images

USA ATP 250 Delray Beach – Tabellone Principale – hard
(1) Taylor Fritz USA vs Bye
Ethan Quinn USA vs (NG) Rafael Jodar ESP
(WC) Eliot Spizzirri USA vs Gabriel Diallo CAN
Corentin Moutet FRA vs (5) Tommy Paul USA

(4) Learner Tien USA vs Bye
Miomir Kecmanovic SRB vs Mattia Bellucci ITA
Aleksandar Kovacevic USA vs Qualifier
Qualifier vs (8) Frances Tiafoe USA

(7) Brandon Nakashima USA vs Marin Cilic CRO
Nuno Borges POR vs Qualifier
(WC) Patrick Kypson USA vs Terence Atmane FRA
Bye vs (3) Flavio Cobolli ITA

(6) Valentin Vacherot MON vs Alex Michelsen USA
Sebastian Korda USA vs (WC) Mackenzie McDonald USA
Qualifier vs Marcos Giron USA
Bye vs (2) Casper Ruud NOR

Maury 14-02-2026 02:22

FRITZ

NAKASHIMA

TIEN
RUUD

SPIZZIRRI
TIAFOE
COBOLLI
VACHEROT

 2
Tasso73 14-02-2026 00:53

FRITZ

RUUD

TIEN
CILIC

SPIZZIRRI
TIAFOE
COBOLLI
VACHEROT

 1
