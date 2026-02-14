ATP 500 ATP, Copertina

ATP 500 Rio de Janeiro: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Possibile sfida Passaro vs Pellegrino al turno decisivo

Andrea Pellegrino nella foto
BRA ATP 500 Rio de Janeiro – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Adolfo Daniel Vallejo PAR vs (WC) Thiago Monteiro BRA
Hugo Dellien BOL vs (6) Dusan Lajovic SRB

(2) Tomas Barrios Vera CHI vs (WC) Pedro Boscardin Dias BRA
Daniel Elahi Galan COL vs (5) Dino Prizmic CRO

(3) Chun-Hsin Tseng TPE vs (WC) Igor Marcondes BRA
Jaime Faria POR vs (8) Nicolas Jarry CHI

(4) Elmer Moller DEN vs Francesco Passaro ITA
Andrea Pellegrino ITA vs (7) Vilius Gaubas LTU

Quadra Guga Kuerten – ore 20:00
Chun-Hsin Tseng TPE vs Igor Marcondes BRA
Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Thiago Monteiro BRA

Quadra 1 – ore 20:00
Jaime Faria POR vs Nicolas Jarry CHI
Tomas Barrios Vera CHI vs Pedro Boscardin Dias BRA

Quadra 2 – ore 20:00
Elmer Moller DEN vs Francesco Passaro ITA
Hugo Dellien BOL vs Dusan Lajovic SRB

Quadra 4 – ore 20:00
Andrea Pellegrino ITA vs Vilius Gaubas LTU
Daniel Elahi Galan COL vs Dino Prizmic CRO

