ATP 500 Rio de Janeiro: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Possibile sfida Passaro vs Pellegrino al turno decisivo
ATP 500 Rio de Janeiro – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Adolfo Daniel Vallejo vs (WC) Thiago Monteiro
Hugo Dellien vs (6) Dusan Lajovic
(2) Tomas Barrios Vera vs (WC) Pedro Boscardin Dias
Daniel Elahi Galan vs (5) Dino Prizmic
(3) Chun-Hsin Tseng vs (WC) Igor Marcondes
Jaime Faria vs (8) Nicolas Jarry
(4) Elmer Moller vs Francesco Passaro
Andrea Pellegrino vs (7) Vilius Gaubas
Quadra Guga Kuerten – ore 20:00
Chun-Hsin Tseng vs Igor Marcondes
Adolfo Daniel Vallejo vs Thiago Monteiro
Quadra 1 – ore 20:00
Jaime Faria vs Nicolas Jarry
Tomas Barrios Vera vs Pedro Boscardin Dias
Quadra 2 – ore 20:00
Elmer Moller vs Francesco Passaro
Hugo Dellien vs Dusan Lajovic
Quadra 4 – ore 20:00
Andrea Pellegrino vs Vilius Gaubas
Daniel Elahi Galan vs Dino Prizmic
