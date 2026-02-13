ATP 500 Doha: Il Tabellone di Qualificazione. Nessuna presenza italiana
ATP 500 Doha – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Quentin Halys vs (WC) Mert Alkaya
James McCabe vs (7) Jan Choinski
(2) Aleksandar Vukic vs Pierre-Hugues Herbert
Nikoloz Basilashvili vs (5) Otto Virtanen
(3) Pablo Carreno Busta vs (WC) Reda Bennani
Marco Trungelliti vs (8) Billy Harris
(4) Shintaro Mochizuki vs (WC) Ghanim Al Sulaiti
Roberto Carballes Baena vs (6) Christopher O’Connell
