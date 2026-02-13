Qualificazioni ATP 500 ATP, Copertina

ATP 500 Doha: Il Tabellone di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

13/02/2026 16:40 1 commento
Quentin Halys nella foto
QAT ATP 500 Doha – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Quentin Halys FRA vs (WC) Mert Alkaya TUR
James McCabe AUS vs (7) Jan Choinski GBR

(2) Aleksandar Vukic AUS vs Pierre-Hugues Herbert FRA
Nikoloz Basilashvili GEO vs (5) Otto Virtanen FIN

(3) Pablo Carreno Busta ESP vs (WC) Reda Bennani MAR
Marco Trungelliti ARG vs (8) Billy Harris GBR

(4) Shintaro Mochizuki JPN vs (WC) Ghanim Al Sulaiti QAT
Roberto Carballes Baena ESP vs (6) Christopher O’Connell AUS

Betafasan 13-02-2026 17:44

Incredibile

