Sabalenka e Swiatek rinunciano al WTA 1000 Dubai

Brutto dopo colpo per il WTA 1000 di Dubai che perde le due grandi favorite della vigilia: Aryna Sabalenka e Iga Swiatek. La n.1 e n.2 del ranking mondiale infatti hanno comunicato la decisione di rinunciare al torneo degli Emirati Arabi Uniti, già scattato con il tabellone di qualificazione. Lo comunica la collega Reem Abulleil, che a sua volta cita fonti della federazione degli EAU. Queste le due brevi dichiarazioni delle due campionesse a motivare la loro rinuncia al 1000 del golfo Persico.

“Mi dispiace annunciare che non giocherò a Dubai quest’anno a causa di un cambio di programma” dichiara Swiatek. “Spero di tornare l’anno prossimo per vivere questo fantastico torneo. Ci vediamo a Indian Wells.”

Queste invece le parole di Sabalenka: “Mi dispiace davvero di dovermi ritirare da Dubai. Ho un legame speciale con il torneo, i tifosi e la città. Purtroppo non mi sento al 100%. Ma spero di tornare l’anno prossimo e auguro al torneo un grande evento.”

Sabalenka è stata protagonista delle ultime nove edizioni del torneo di Dubai ed era attesa ad un pronto riscatto dopo la sconfitta sofferta in finale agli Australian Open. A questo punto il seeding del torneo sarà capeggiato da Elena Rybakina, salita al terzo posto del ranking WTA dopo il bel successo a Melbourne. In casa Italia, presente Jasmine Paolini. La campionessa in carica del torneo è Mirra Andreeva.

Mario Cecchi