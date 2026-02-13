Denis Shapovalov: “Nel tennis di oggi il rovescio a una mano è raro. Ispirato da Federer”

Denis Shapovalov prosegue la difesa del titolo all’ATP 500 di Dallas. Il canadese ha raggiunto i quarti di finale dopo aver eliminato Aleksandar Kovacevic e, al termine dell’incontro, ha parlato in zona mista di uno degli aspetti più caratteristici del suo gioco: il rovescio a una mano.

Una scelta tecnica sempre più rara nel tennis moderno, dominato ormai dai giocatori con il rovescio bimane. Shapovalov ha spiegato così la situazione attuale del circuito: «In un certo senso è un punto di forza, perché con il rovescio a una mano puoi generare più potenza, trovare angoli più stretti ed essere più spettacolare e creativo. Ma nel tennis di oggi si tende ad avere un rovescio solido a due mani e costruire con il diritto».

Secondo il canadese, il ritmo del gioco moderno rende sempre più difficile utilizzare questo colpo: «Il tennis è così veloce oggi che avere quel braccio in più sul rovescio aiuta molto. Per questo è sempre più raro vedere giocatori con il rovescio a una mano».

L’influenza di Federer

Shapovalov ha poi confessato chi è stato il principale responsabile della sua scelta tecnica: Roger Federer.

«È colpa di Federer. Sono cresciuto guardandolo e volevo giocare come lui, quindi è sicuramente una delle ragioni principali per cui ho un rovescio a una mano», ha raccontato con un sorriso.

Parole che confermano l’enorme influenza del campione svizzero sulle nuove generazioni. Intanto, a Dallas, Shapovalov continua la sua corsa con l’obiettivo di difendere il titolo e ritrovare continuità nel circuito.





Marco Rossi