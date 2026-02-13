Circuito ATP-WTA ATP, Copertina, WTA

ATP 500 Rotterdam, Dallas, ATP 250 Buenos Aires, WTA 1000 Doha e WTA 125 Oeiras: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. In campo Darderi, Stefanini e Bolelli-Vavassori (LIVE)

13/02/2026 08:44 10 commenti
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images

ARG ATP 250 Buenos Aires – Quarti di Finale – terra

Cancha Guillermo Vilas – ore 17:00
Alejandro Tabilo CHI vs Tomas Martin Etcheverry ARG
Il match deve ancora iniziare

Francisco Cerundolo ARG vs Vit Kopriva CZE (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Camilo Ugo Carabelli ARG vs Sebastian Baez ARG (Non prima 22:30)

Il match deve ancora iniziare

Pedro Martinez ESP vs Luciano Darderi ITA (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare



Estadio 2 – ore 18:00
Nicolas Barrientos COL / Emilio Nava USA vs Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA

Il match deve ancora iniziare

Finn Reynolds NZL / James Watt NZL vs Orlando Luz BRA / Rafael Matos BRA (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare





NED ATP 500 Rotterdam – Quarti di Finale – Indoor Hard

Centre Court – ore 11:00
Sander Gille BEL / Sem Verbeek NED vs Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA
Il match deve ancora iniziare

Ugo Humbert FRA vs Christopher O’Connell AUS (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Alex de Minaur AUS vs Botic van de Zandschulp NED

Il match deve ancora iniziare

Tallon Griekspoor NED vs Felix Auger-Aliassime CAN (Non prima 19:30)

Il match deve ancora iniziare

Jaume Munar ESP vs Alexander Bublik KAZ

Il match deve ancora iniziare





USA ATP 500 Dallas – Quarti di Finale – Hard

Center Court – ore 19:00
Jack Pinnington Jones GBR vs Marin Cilic CRO
Il match deve ancora iniziare

Taylor Fritz USA vs Sebastian Korda USA

Il match deve ancora iniziare

Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA vs Christian Harrison USA / Neal Skupski GBR

Il match deve ancora iniziare

Miomir Kecmanovic SRB vs Ben Shelton USA (Non prima 03:00)

Il match deve ancora iniziare

Denis Shapovalov CAN vs Alejandro Davidovich Fokina ESP

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 22:00
Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG vs Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED

Il match deve ancora iniziare





QAT WTA 1000 Doha – Semifinali – hard

Centre Court – ore 13:30
(4) Anna Danilina KAZ / (4) Aleksandra Krunic SRB vs (5) Gabriela Dabrowski CAN / (5) Luisa Stefani BRA Inizio 13:30
Il match deve ancora iniziare

Jelena Ostapenko LAT vs (10) Victoria Mboko CAN Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare

Maria Sakkari GRE vs (14) Karolina Muchova CZE

Il match deve ancora iniziare





POR WTA 125 Oeiras – Quarti di Finale – indoor hard

Court 1 – ore 12:00
Leyre Romero Gormaz ESP vs Alina Korneeva RUS Inizio 12:00
Il match deve ancora iniziare

Lucrezia Stefanini ITA vs Matilde Jorge POR Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare

Darja Vidmanova CZE vs (2) Dalma Galfi HUN

Il match deve ancora iniziare

Carmen Corley USA / Ivana Corley USA vs Francisca Jorge POR / Matilde Jorge POR

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – ore 13:00
(1) Emily Appleton GBR / (1) Makoto Ninomiya JPN vs Estelle Cascino FRA / Shuo Feng CHN Inizio 13:00

Il match deve ancora iniziare

Maja Chwalinska POL vs (3) Suzan Lamens NED Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare

Gaz (Guest) 13-02-2026 10:39

Scritto da italiantennis
Ma nessuno qui ha parlato della follia consumatasi ieri a Oeiras? Per riassumere, Stefanini va avanti 6-0 5-0, con 0 gratuiti nel primo set e tipo 9 punti persi nel secondo. A quel punto Golubic finalmente si sblocca, vince il primo game della sua partita e anche i successivi 6. 5-7 Golubic e terzo set. Nel terzo la svizzera arriva al match point sul 5-4, ma Stefanini vince tre punti di fila e si va sul 5-5 dove giocano il game più lungo della partita (7 parità) e chiude finalmente nel game successivo, con quasi 2 ore di ritardo

Ne abbiamo già parlato nel live italiani.
Dico solo che è stata una fortuna e mi sento sollevato dall’aver deciso di non scegliere questa partita per puntare su una delle due,che avevo visto date pressoché alla pari.
Sarebbero sicuramente partite parte delle tazzine rimaste ancora dentro la cristalleria,ho una mazza da baseball che ha proprio questa missione.

Gaz (Guest) 13-02-2026 10:26

La vincitrice di Doha 2026 sarà certamente una di quelle più indicate alla vigilia,a meno che qualcuno non abbia indicato Swiatek, Rybakina,Gauff, Paolini…..
Intanto ero curioso di come la vedono i bookmakers:
Mboko 2,35 Muchova 2,50 Ostapenko 6,00 Sakkari 7.00
E allora,rifate pure il vostro gioco.

A meno che Muchova non vinca il torneo,la Mboko sarà una top ten,a 9 mesi e 3 settimane di distanza dal suo primo torneo wta giocato, grazie ad una Wild Card degli amici di Miami.
In 9 mesi non hanno finito ancora la rotatoria per defluire il traffico,qui nel mio paese paese.
Torneremo ad affrontare la questione Canada più dettagliatamente,da Raonic, passando per Andreescu,Fernandez e Mboko,paese di pattinatori con mazze.

E questo ci porta al telequizzone olimpico,che nessuno ieri ha risposto,evidentemente troppo difficile,lo ammetto.
Allora aiutino.
Quante volte questa sera la portiera della squadra azzurra di Hockey sarà costretta a raccogliere il disco ruotante da dentro il sacco?
6-7 o 11 volte.

italiantennis (Guest) 13-02-2026 10:12

Ma nessuno qui ha parlato della follia consumatasi ieri a Oeiras? Per riassumere, Stefanini va avanti 6-0 5-0, con 0 gratuiti nel primo set e tipo 9 punti persi nel secondo. A quel punto Golubic finalmente si sblocca, vince il primo game della sua partita e anche i successivi 6. 5-7 Golubic e terzo set. Nel terzo la svizzera arriva al match point sul 5-4, ma Stefanini vince tre punti di fila e si va sul 5-5 dove giocano il game più lungo della partita (7 parità) e chiude finalmente nel game successivo, con quasi 2 ore di ritardo

MAURO (Guest) 13-02-2026 10:01

MAURO (Guest) 13-02-2026 09:56

Il Noto…..nota che, in ciascuno dei 3 tornei ATP abbiamo un ispanico ai quarti di finale.
Magari perderanno tutti, come probabile, ma intanto ci sono.

MAURO (Guest) 13-02-2026 09:54

Scritto da walden
Il Noto …. aveva sentenziato sui 17 gringos partecipanti al torneo trumpiano (anche se il nazi sta prendendo parecchie botte anche in uno dei suoi feudi) di Dallas come segno di un grande movimento. Di questi 17 (più del 50% dei partecipanti) ne sono ad oggi rimasti 3. Proprio un grande movimento.

Amico, sono convinto che se si fosse disputato un 500 in Italia, con 17 italici presenti, ai quarti avremmo avuto non 8 italici, bensì 9

piper 13-02-2026 09:45

@ Luca Di Tolve experience (#4562100)

C’è un po’ di differenza con Musetti, lui (mi pare) il suo segreto (se così vogliamo dire) è stato nell’essere diventato padre.

walden 13-02-2026 09:37

Il Noto …. aveva sentenziato sui 17 gringos partecipanti al torneo trumpiano (anche se il nazi sta prendendo parecchie botte anche in uno dei suoi feudi) di Dallas come segno di un grande movimento. Di questi 17 (più del 50% dei partecipanti) ne sono ad oggi rimasti 3. Proprio un grande movimento.

Luca Di Tolve experience (Guest) 13-02-2026 08:54

Il segreto di Sakkari segreto non è e somiglia molto a quello di Musetti.
Maria è felicemente fidanzata e ha fissato la data per le nozze.
“Tutto l’universo obbedisce all’amore” cantava quel doppio misto conterraneo di enzo.

