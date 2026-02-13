ATP 500 Rotterdam, Dallas, ATP 250 Buenos Aires, WTA 1000 Doha e WTA 125 Oeiras: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. In campo Darderi, Stefanini e Bolelli-Vavassori (LIVE)
ATP 250 Buenos Aires – Quarti di Finale – terra
Cancha Guillermo Vilas – ore 17:00
Alejandro Tabilo vs Tomas Martin Etcheverry
Francisco Cerundolo vs Vit Kopriva (Non prima 19:00)
Camilo Ugo Carabelli vs Sebastian Baez (Non prima 22:30)
Pedro Martinez vs Luciano Darderi (Non prima 00:00)
Estadio 2 – ore 18:00
Nicolas Barrientos / Emilio Nava vs Guido Andreozzi / Manuel Guinard
Finn Reynolds / James Watt vs Orlando Luz / Rafael Matos (Non prima 22:00)
ATP 500 Rotterdam – Quarti di Finale – Indoor Hard
Centre Court – ore 11:00
Sander Gille / Sem Verbeek vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori
Ugo Humbert vs Christopher O’Connell (Non prima 13:00)
Alex de Minaur vs Botic van de Zandschulp
Tallon Griekspoor vs Felix Auger-Aliassime (Non prima 19:30)
Jaume Munar vs Alexander Bublik
ATP 500 Dallas – Quarti di Finale – Hard
Center Court – ore 19:00
Jack Pinnington Jones vs Marin Cilic
Taylor Fritz vs Sebastian Korda
Theo Arribage / Albano Olivetti vs Christian Harrison / Neal Skupski
Miomir Kecmanovic vs Ben Shelton (Non prima 03:00)
Denis Shapovalov vs Alejandro Davidovich Fokina
Grandstand – ore 22:00
Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Constantin Frantzen / Robin Haase
WTA 1000 Doha – Semifinali – hard
Centre Court – ore 13:30
(4) Anna Danilina / (4) Aleksandra Krunic vs (5) Gabriela Dabrowski / (5) Luisa Stefani Inizio 13:30
Jelena Ostapenko vs (10) Victoria Mboko Non prima 16:00
Maria Sakkari vs (14) Karolina Muchova
WTA 125 Oeiras – Quarti di Finale – indoor hard
Court 1 – ore 12:00
Leyre Romero Gormaz vs Alina Korneeva Inizio 12:00
Lucrezia Stefanini vs Matilde Jorge Non prima 13:00
Darja Vidmanova vs (2) Dalma Galfi
Carmen Corley / Ivana Corley vs Francisca Jorge / Matilde Jorge
Court 6 – ore 13:00
(1) Emily Appleton / (1) Makoto Ninomiya vs Estelle Cascino / Shuo Feng Inizio 13:00
Maja Chwalinska vs (3) Suzan Lamens Non prima 15:00
Ne abbiamo già parlato nel live italiani.
Dico solo che è stata una fortuna e mi sento sollevato dall’aver deciso di non scegliere questa partita per puntare su una delle due,che avevo visto date pressoché alla pari.
Sarebbero sicuramente partite parte delle tazzine rimaste ancora dentro la cristalleria,ho una mazza da baseball che ha proprio questa missione.
La vincitrice di Doha 2026 sarà certamente una di quelle più indicate alla vigilia,a meno che qualcuno non abbia indicato Swiatek, Rybakina,Gauff, Paolini…..
Intanto ero curioso di come la vedono i bookmakers:
Mboko 2,35 Muchova 2,50 Ostapenko 6,00 Sakkari 7.00
E allora,rifate pure il vostro gioco.
A meno che Muchova non vinca il torneo,la Mboko sarà una top ten,a 9 mesi e 3 settimane di distanza dal suo primo torneo wta giocato, grazie ad una Wild Card degli amici di Miami.
In 9 mesi non hanno finito ancora la rotatoria per defluire il traffico,qui nel mio paese paese.
Torneremo ad affrontare la questione Canada più dettagliatamente,da Raonic, passando per Andreescu,Fernandez e Mboko,paese di pattinatori con mazze.
E questo ci porta al telequizzone olimpico,che nessuno ieri ha risposto,evidentemente troppo difficile,lo ammetto.
Allora aiutino.
Quante volte questa sera la portiera della squadra azzurra di Hockey sarà costretta a raccogliere il disco ruotante da dentro il sacco?
6-7 o 11 volte.
Ma nessuno qui ha parlato della follia consumatasi ieri a Oeiras? Per riassumere, Stefanini va avanti 6-0 5-0, con 0 gratuiti nel primo set e tipo 9 punti persi nel secondo. A quel punto Golubic finalmente si sblocca, vince il primo game della sua partita e anche i successivi 6. 5-7 Golubic e terzo set. Nel terzo la svizzera arriva al match point sul 5-4, ma Stefanini vince tre punti di fila e si va sul 5-5 dove giocano il game più lungo della partita (7 parità) e chiude finalmente nel game successivo, con quasi 2 ore di ritardo
Invece non nota alcun italiano presente nei tabelloni di singolare.
Inoltra ha notato che nel 500 olandese abbiamo 2 olandesi ai quarti di finale e nel 250 argentino 4 argentini ai quarti di finale.
Il Noto…..nota che, in ciascuno dei 3 tornei ATP abbiamo un ispanico ai quarti di finale.
Magari perderanno tutti, come probabile, ma intanto ci sono.
Amico, sono convinto che se si fosse disputato un 500 in Italia, con 17 italici presenti, ai quarti avremmo avuto non 8 italici, bensì 9
@ Luca Di Tolve experience (#4562100)
C’è un po’ di differenza con Musetti, lui (mi pare) il suo segreto (se così vogliamo dire) è stato nell’essere diventato padre.
Il Noto …. aveva sentenziato sui 17 gringos partecipanti al torneo trumpiano (anche se il nazi sta prendendo parecchie botte anche in uno dei suoi feudi) di Dallas come segno di un grande movimento. Di questi 17 (più del 50% dei partecipanti) ne sono ad oggi rimasti 3. Proprio un grande movimento.
Il segreto di Sakkari segreto non è e somiglia molto a quello di Musetti.
Maria è felicemente fidanzata e ha fissato la data per le nozze.
“Tutto l’universo obbedisce all’amore” cantava quel doppio misto conterraneo di enzo.