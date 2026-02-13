WTA 1000 Dubai: I risultati completi del Primo Turno di Qualificazione. Elisabetta Cocciaretto al turno decisivo

Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images
Elisabetta Cocciaretto è tornata in campo nelle qualificazioni del “Duty Free Tennis Championships” di Dubai, secondo WTA 1000 stagionale sul cemento, con un montepremi di oltre quattro milioni di dollari.
La 25enne marchigiana, numero 57 del ranking (ma destinata a rientrare in top 40 dalla prossima settimana), è l’unica italiana presente nelle “quali” ed è accreditata della quinta testa di serie.
All’esordio, Cocciaretto ha superato in rimonta la croata Donna Vekić, numero 97 del mondo ma ex top 20, con il punteggio di 0-6 6-3 6-4 in un’ora e 50 minuti. Un successo che conferma l’esito dell’unico precedente tra le due, disputato al secondo turno del torneo di Palermo 2020.
Dopo un primo set complicato, l’azzurra ha reagito con determinazione, cambiando ritmo e trovando maggiore solidità negli scambi. La rimonta si è concretizzata con due parziali vinti con autorità, che le hanno permesso di conquistare il passaggio al turno decisivo.
Sabato Cocciaretto si giocherà l’accesso al tabellone principale contro la russa Anastasia Zakharova, numero 105 WTA, che ha eliminato l’austriaca Julia Grabher con un doppio 6-2 6-4. Non ci sono precedenti tra le due giocatrici.
L’obiettivo per l’azzurra è continuare il buon momento iniziato a Doha e guadagnarsi un posto nel main draw anche a Dubai.
🇦🇪 WTA 1000 Dubai – 1° Turno Qualificazioni – hard
Center Court – ore 07:00
(7) Elsa Jacquemot
vs Veronika Erjavec Inizio 07:00
WTA Dubai
Elsa Jacquemot [7]
3
6
0
Veronika Erjavec
6
3
6
Vincitore: Erjavec
Servizio
Svolgimento
Set 3
Veronika Erjavec
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-4 → 0-5
Veronika Erjavec
0-2 → 0-3
Veronika Erjavec
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Veronika Erjavec
5-2 → 5-3
Elsa Jacquemot
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Veronika Erjavec
3-2 → 4-2
Elsa Jacquemot
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Veronika Erjavec
2-1 → 2-2
Elsa Jacquemot
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Veronika Erjavec
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Elsa Jacquemot
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Veronika Erjavec
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
Veronika Erjavec
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Elsa Jacquemot
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
Veronika Erjavec
2-2 → 2-3
Elsa Jacquemot
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 2-2
Veronika Erjavec
1-1 → 2-1
Elsa Jacquemot
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Veronika Erjavec
0-0 → 0-1
(1) Hailey Baptiste vs Shuai Zhang
WTA Dubai
Hailey Baptiste [1]
0
6
6
0
Shuai Zhang•
0
4
4
0
Vincitore: Baptiste
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Shuai Zhang
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-4 → 6-4
Hailey Baptiste
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Shuai Zhang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Hailey Baptiste
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 4-3
Shuai Zhang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Hailey Baptiste
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
Hailey Baptiste
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Shuai Zhang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Hailey Baptiste
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Hailey Baptiste
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Shuai Zhang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Shuai Zhang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
Shuai Zhang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Hailey Baptiste
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
(2) Tereza Valentova vs Kimberly Birrell
WTA Dubai
Tereza Valentova [2]
0
6
3
0
Kimberly Birrell•
0
0
6
5
Vincitore: Birrell
Servizio
Svolgimento
Set 3
Kimberly Birrell
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-4 → 0-5
Tereza Valentova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Kimberly Birrell
0-2 → 0-3
Tereza Valentova
0-1 → 0-2
Kimberly Birrell
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tereza Valentova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Kimberly Birrell
3-4 → 3-5
Tereza Valentova
2-4 → 3-4
Kimberly Birrell
2-3 → 2-4
Tereza Valentova
2-2 → 2-3
Kimberly Birrell
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Tereza Valentova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Kimberly Birrell
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Tereza Valentova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kimberly Birrell
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-0 → 6-0
Tereza Valentova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-0 → 5-0
Kimberly Birrell
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Tereza Valentova
2-0 → 3-0
Kimberly Birrell
15-0
15-15
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Tereza Valentova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
New Court 1 – ore 07:00
(6) Magdalena Frech vs Ekaterina Yashina Inizio 07:00
WTA Dubai
Magdalena Frech [6]•
0
6
6
0
Ekaterina Yashina
0
4
2
0
Vincitore: Frech
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Magdalena Frech
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Ekaterina Yashina
5-1 → 5-2
Ekaterina Yashina
4-0 → 4-1
Ekaterina Yashina
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Ekaterina Yashina
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ekaterina Yashina
4-4 → 5-4
Magdalena Frech
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Ekaterina Yashina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Ekaterina Yashina
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Magdalena Frech
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Ekaterina Yashina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Ekaterina Yashina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Ella Seidel vs (14) Anastasia Potapova
WTA Dubai
Ella Seidel•
0
6
6
0
Anastasia Potapova [14]
0
4
3
0
Vincitore: Seidel
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anastasia Potapova
5-2 → 5-3
Anastasia Potapova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Anastasia Potapova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Ella Seidel
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Anastasia Potapova
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anastasia Potapova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-4 → 6-4
Anastasia Potapova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-4 → 4-4
Ella Seidel
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Anastasia Potapova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
Ella Seidel
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-3 → 2-3
Anastasia Potapova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Ella Seidel
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Anastasia Potapova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Ella Seidel
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
(4) Peyton Stearns vs Vera Zvonareva
WTA Dubai
Peyton Stearns [4]
6
3
6
Vera Zvonareva
4
6
4
Vincitore: Stearns
Servizio
Svolgimento
Set 3
Peyton Stearns
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Vera Zvonareva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-4 → 5-4
Vera Zvonareva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Peyton Stearns
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Vera Zvonareva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Peyton Stearns
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-5 → 3-6
Vera Zvonareva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Peyton Stearns
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Peyton Stearns
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Vera Zvonareva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Vera Zvonareva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Vera Zvonareva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-4 → 6-4
Peyton Stearns
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Vera Zvonareva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
2-1 → 2-2
Peyton Stearns
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Vera Zvonareva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Anastasia Zakharova vs (16) Julia Grabher
WTA Dubai
Anastasia Zakharova
0
6
6
0
Julia Grabher [16]•
0
2
4
0
Vincitore: Zakharova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Julia Grabher
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
Anastasia Zakharova
4-4 → 5-4
Julia Grabher
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-4 → 4-4
Anastasia Zakharova
3-3 → 3-4
Julia Grabher
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Anastasia Zakharova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Anastasia Zakharova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Julia Grabher
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Anastasia Zakharova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Julia Grabher
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-2 → 6-2
Anastasia Zakharova
4-2 → 5-2
Anastasia Zakharova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Anastasia Zakharova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 2-1
Julia Grabher
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Anastasia Zakharova
0-0 → 1-0
(5) Elisabetta Cocciaretto vs Donna Vekic Non prima 13:00
WTA Dubai
Elisabetta Cocciaretto [5]
0
6
6
Donna Vekic
6
3
2
Vincitore: Cocciaretto
Servizio
Svolgimento
Set 3
Elisabetta Cocciaretto
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 6-2
Donna Vekic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Elisabetta Cocciaretto
3-2 → 4-2
Donna Vekic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Elisabetta Cocciaretto
2-1 → 3-1
Elisabetta Cocciaretto
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elisabetta Cocciaretto
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Donna Vekic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Elisabetta Cocciaretto
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Donna Vekic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-1 → 4-2
Elisabetta Cocciaretto
3-1 → 4-1
Donna Vekic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-0 → 3-1
Elisabetta Cocciaretto
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Elisabetta Cocciaretto
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elisabetta Cocciaretto
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-4 → 0-5
Donna Vekic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-3 → 0-4
Elisabetta Cocciaretto
0-2 → 0-3
Elisabetta Cocciaretto
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Court 2 – ore 07:00
Moyuka Uchijima vs (9) Anna Bondar Inizio 07:00
WTA Dubai
Moyuka Uchijima•
0
6
6
0
Anna Bondar [9]
0
3
1
0
Vincitore: Uchijima
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anna Bondar
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-1 → 5-1
Anna Bondar
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anna Bondar
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-3 → 6-3
Moyuka Uchijima
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-3 → 5-3
Anna Bondar
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Anna Bondar
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Anna Bondar
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Moyuka Uchijima
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Rebecca Sramkova vs (10) Antonia Ruzic
WTA Dubai
Rebecca Sramkova
5
7
6
Antonia Ruzic [10]
7
5
1
Vincitore: Sramkova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Antonia Ruzic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-1 → 6-1
Rebecca Sramkova
4-1 → 5-1
Rebecca Sramkova
3-0 → 4-0
Rebecca Sramkova
1-0 → 2-0
Antonia Ruzic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Rebecca Sramkova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
6-5 → 7-5
Antonia Ruzic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-5 → 6-5
Rebecca Sramkova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Rebecca Sramkova
3-4 → 3-5
Rebecca Sramkova
1-4 → 2-4
Antonia Ruzic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Rebecca Sramkova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Rebecca Sramkova
0-1 → 0-2
Antonia Ruzic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Rebecca Sramkova
5-6 → 5-7
Antonia Ruzic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
Rebecca Sramkova
4-5 → 5-5
Antonia Ruzic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Rebecca Sramkova
4-3 → 4-4
Antonia Ruzic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Rebecca Sramkova
2-3 → 3-3
Rebecca Sramkova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Rebecca Sramkova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Antonia Ruzic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Katie Volynets vs (15) Alycia Parks
WTA Dubai
Katie Volynets
0
7
6
0
Alycia Parks [15]
0
6
0
0
Vincitore: Volynets
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Katie Volynets
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Alycia Parks
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2*-0
2*-1
3-1*
3-2*
3*-3
4*-3
4-4*
5-4*
6*-4
6*-5
6-6 → 7-6
Alycia Parks
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
Katie Volynets
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Alycia Parks
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
Katie Volynets
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Alycia Parks
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
Katie Volynets
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Alycia Parks
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-2 → 1-2
Alycia Parks
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(3) Sonay Kartal vs Storm Hunter Non prima 12:00
WTA Dubai
Sonay Kartal [3]•
0
6
6
0
Storm Hunter
0
4
1
0
Vincitore: Kartal
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sonay Kartal
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-1 → 6-1
Storm Hunter
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Sonay Kartal
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Storm Hunter
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
Storm Hunter
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Storm Hunter
15-0
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Storm Hunter
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Court 4 – ore 07:00
(8) Solana Sierra vs Kamilla Rakhimova Inizio 07:00
WTA Dubai
Solana Sierra [8]
0
3
6
0
Kamilla Rakhimova•
0
6
7
0
Vincitore: Rakhimova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2-0*
2-1*
2*-2
2*-3
3-3*
3-4*
3*-5
4*-5
4-6*
6-6 → 6-7
Kamilla Rakhimova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
6-5 → 6-6
Kamilla Rakhimova
5-4 → 5-5
Solana Sierra
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-3 → 5-4
Kamilla Rakhimova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
Solana Sierra
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Kamilla Rakhimova
4-1 → 4-2
Kamilla Rakhimova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Solana Sierra
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Kamilla Rakhimova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kamilla Rakhimova
3-5 → 3-6
Solana Sierra
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Kamilla Rakhimova
2-4 → 2-5
Kamilla Rakhimova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Solana Sierra
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Kamilla Rakhimova
0-2 → 0-3
Kamilla Rakhimova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Priscilla Hon vs (13) Varvara Gracheva
WTA Dubai
Priscilla Hon
0
4
4
0
Varvara Gracheva [13]
0
6
6
0
Vincitore: Gracheva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Varvara Gracheva
4-5 → 4-6
Priscilla Hon
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Varvara Gracheva
3-4 → 3-5
Priscilla Hon
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 3-4
Varvara Gracheva
3-2 → 3-3
Varvara Gracheva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Priscilla Hon
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Varvara Gracheva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Varvara Gracheva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Varvara Gracheva
3-4 → 3-5
Priscilla Hon
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
Varvara Gracheva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Priscilla Hon
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Varvara Gracheva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Priscilla Hon
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Varvara Gracheva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Priscilla Hon
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Yuliia Starodubtseva vs (12) Elena-Gabriela Ruse
WTA Dubai
Yuliia Starodubtseva
2
7
1
Elena-Gabriela Ruse [12]
6
6
6
Vincitore: Ruse
Servizio
Svolgimento
Set 3
Elena-Gabriela Ruse
1-5 → 1-6
Yuliia Starodubtseva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-4 → 1-5
Elena-Gabriela Ruse
1-3 → 1-4
Yuliia Starodubtseva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Elena-Gabriela Ruse
1-1 → 1-2
Yuliia Starodubtseva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Elena-Gabriela Ruse
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2-0*
2-1*
2*-2
2*-3
3-3*
4-3*
5*-3
6*-3
6-6 → 7-6
Elena-Gabriela Ruse
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
6-5 → 6-6
Yuliia Starodubtseva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Elena-Gabriela Ruse
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-5 → 5-5
Yuliia Starodubtseva
3-5 → 4-5
Elena-Gabriela Ruse
3-4 → 3-5
Yuliia Starodubtseva
2-4 → 3-4
Elena-Gabriela Ruse
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Yuliia Starodubtseva
1-3 → 2-3
Elena-Gabriela Ruse
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Yuliia Starodubtseva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Elena-Gabriela Ruse
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Yuliia Starodubtseva
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elena-Gabriela Ruse
2-5 → 2-6
Yuliia Starodubtseva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Elena-Gabriela Ruse
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
Yuliia Starodubtseva
1-3 → 2-3
Elena-Gabriela Ruse
1-2 → 1-3
Yuliia Starodubtseva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
1-1 → 1-2
Elena-Gabriela Ruse
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Yuliia Starodubtseva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Aliaksandra Sasnovich vs (11) Petra Marcinko
WTA Dubai
Aliaksandra Sasnovich•
0
6
6
0
Petra Marcinko [11]
0
4
4
0
Vincitore: Sasnovich
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Aliaksandra Sasnovich
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Petra Marcinko
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Aliaksandra Sasnovich
4-3 → 5-3
Petra Marcinko
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Aliaksandra Sasnovich
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Petra Marcinko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Aliaksandra Sasnovich
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Aliaksandra Sasnovich
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Petra Marcinko
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Aliaksandra Sasnovich
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Petra Marcinko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Aliaksandra Sasnovich
4-3 → 5-3
Aliaksandra Sasnovich
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Petra Marcinko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Aliaksandra Sasnovich
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Aliaksandra Sasnovich
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
🇦🇪 WTA 1000 Dubai – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Hailey Baptiste vs Shuai Zhang
Rebecca Sramkova vs (10) Antonia Ruzic
(2) Tereza Valentova vs Kimberly Birrell
Katie Volynets vs (15) Alycia Parks
(3) Sonay Kartal vs (WC) Storm Hunter
Aliaksandra Sasnovich vs (11) Petra Marcinko
(4) Peyton Stearns vs (WC) Vera Zvonareva
Yuliia Starodubtseva vs (12) Elena-Gabriela Ruse
(5) Elisabetta Cocciaretto vs Donna Vekic
Anastasia Zakharova vs (16) Julia Grabher
(6) Magdalena Frech vs (WC) Ekaterina Yashina
(WC) Priscilla Hon vs (13) Varvara Gracheva
(7) Elsa Jacquemot vs Veronika Erjavec
Moyuka Uchijima vs (9) Anna Bondar
(8) Solana Sierra vs Kamilla Rakhimova
Ella Seidel vs (14) Anastasia Potapova
Almeno l’anno scorso c’era questa regola, si vedono i SE nelle liste dei Masters su dartsrankings
Forza mantieni l’equilibrio cocciaretto!!!.
Grazie del chiarimento, si tratta di un’innvazione di quest’anno o era già presente prima?
Pagina 167 del rulebook ATP 2026:
“A Qualified event for special exempt to an ATP Tour Masters 1000 tournament is the singles event of another ATP Tour Masters 1000, ATP Tour 500 or Grand Slam tournament.”
Brava Coccia che si è ripigliata dopo un primo set orrendo
È nata una stella!
Stakanovista, non solo, dopo il primo set dove francamente si prevedeva una debacle totale ma ampiamente comprensibile, ecco che ritorna la Coccia che stiamo conoscendo da 10 giorni. Fissa l’obbiettivo, riprende le forze, inizia a martellare, e per la Vekic non c’è nulla da fare. E’ stata bravissima nel gestire tutto, sconfitta di ieri…..viaggio…..minipraparazione e match!! Ad maiora.
Parte bene anche sta settimana la nostra bellissima Elisabetta!
A me non risulta, ma potrei sbagliarmi, che la semifinale di un 500 dia l’eleggibilità ad avere una SE in un Master. Credo che valga fra Master e Master, ma gli unici che sono consecutivi (IW-Miami, Madrid-Roma, Canada-Cincinnati, dall’anno prossimo la finale del torneo canadese si giocherà la Domenica) hanno appunto le Q che non coincidono con la fase finale del torneo che precede. E non mi sembra di ricordare, quando Madrid,Roma,Canada e Cincinnati si disputavano in una settimana, di SE concesse nel secondo dei tornei.
Stando al rulebook ci sono dei casi in cui anche i Masters concedono SE. Ciò che importa è se l’atleta iscritto alle quali è impegnato in altri tornei negli stessi giorni in cui si giocano le quali del Masters. I 1000 che iniziano di mercoledì hanno le quali di lunedì e martedì quindi non ci possono essere SE (Shanghai fa eccezione perché gli ATP500 di Pechino e Tokyo giocano le finali di martedì). Canada può dare SE a un eventuale semifinalista dell’ATP500 di Washington, Cincinnati a un semifinalista di Toronto/Montréal, Parigi la Défense a un semifinalista dell’ATP500 di Basilea/Vienna. Monte-Carlo non è preceduto da tornei di categoria superiore all’ATP250 quindi non concede SE. Immagino che per i WTA1000 si segua la stessa logica
Fra i Masters non li concede neppure ATP
@ JOA20 (#4562090)
La WTA concede SE ma non so precisamente per quali tornei.
Per niente fortunata a pescare Vekic…
Cocciaretto risulta iscritta al WTA500 di Merida la settimana prima di Indian Wells, spero che riesca a a gestire le sue energie
Non avrebbe avuto un’esenzione speciale dalle quali se avesse raggiunto la semifinale in Qatar? Non ricordo se WTA concede SE
@ rikrob (#4562058)
Perchè? Lo ha inmposto il medico?
Si, ma speriamo non vada in burn-out.
la Cocciaretto ha appena finito un torneo e meno di 24 ore dopo fa le
qualificazioni di una altro 1000
veramente da ammirare
Cocciaretto che in caso di vittoria con Ostapenko avrebbe dato forfait.
Ata giocando molto in questo periodo, mi chiedo se sia il caso di tirare la corda dopo 2 match così combattuti.
Cocciaretti stakanovista..