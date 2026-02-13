WTA 1000 Dubai: I risultati completi del Primo Turno di Qualificazione. Elisabetta Cocciaretto al turno decisivo

Elisabetta Cocciaretto è tornata in campo nelle qualificazioni del “Duty Free Tennis Championships” di Dubai, secondo WTA 1000 stagionale sul cemento, con un montepremi di oltre quattro milioni di dollari.

La 25enne marchigiana, numero 57 del ranking (ma destinata a rientrare in top 40 dalla prossima settimana), è l’unica italiana presente nelle “quali” ed è accreditata della quinta testa di serie.

All’esordio, Cocciaretto ha superato in rimonta la croata Donna Vekić, numero 97 del mondo ma ex top 20, con il punteggio di 0-6 6-3 6-4 in un’ora e 50 minuti. Un successo che conferma l’esito dell’unico precedente tra le due, disputato al secondo turno del torneo di Palermo 2020.

Dopo un primo set complicato, l’azzurra ha reagito con determinazione, cambiando ritmo e trovando maggiore solidità negli scambi. La rimonta si è concretizzata con due parziali vinti con autorità, che le hanno permesso di conquistare il passaggio al turno decisivo.

Sabato Cocciaretto si giocherà l’accesso al tabellone principale contro la russa Anastasia Zakharova, numero 105 WTA, che ha eliminato l’austriaca Julia Grabher con un doppio 6-2 6-4. Non ci sono precedenti tra le due giocatrici.

L’obiettivo per l’azzurra è continuare il buon momento iniziato a Doha e guadagnarsi un posto nel main draw anche a Dubai.

WTA Dubai Elsa Jacquemot [7] Elsa Jacquemot [7] 3 6 0 Veronika Erjavec Veronika Erjavec 6 3 6 Vincitore: Erjavec Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 Elsa Jacquemot 0-15 0-30 15-30 15-40 0-5 → 0-6 Veronika Erjavec 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-4 → 0-5 Elsa Jacquemot 0-15 0-30 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Veronika Erjavec 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Elsa Jacquemot 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Veronika Erjavec 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Elsa Jacquemot 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Veronika Erjavec 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Elsa Jacquemot 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Veronika Erjavec 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Elsa Jacquemot 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Veronika Erjavec 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Elsa Jacquemot 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Veronika Erjavec 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Elsa Jacquemot 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Veronika Erjavec 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Elsa Jacquemot 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Veronika Erjavec 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Elsa Jacquemot 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Veronika Erjavec 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Elsa Jacquemot 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Veronika Erjavec 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Elsa Jacquemot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Veronika Erjavec 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

(7) Elsa Jacquemotvs Veronika Erjavec

(1) Hailey Baptiste vs Shuai Zhang



WTA Dubai Hailey Baptiste [1] Hailey Baptiste [1] 0 6 6 0 Shuai Zhang • Shuai Zhang 0 4 4 0 Vincitore: Baptiste Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Shuai Zhang 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Shuai Zhang 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Hailey Baptiste 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Shuai Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Hailey Baptiste 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Shuai Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Hailey Baptiste 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Shuai Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Hailey Baptiste 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Shuai Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Hailey Baptiste 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Shuai Zhang 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Hailey Baptiste 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Shuai Zhang 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Shuai Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Hailey Baptiste 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Shuai Zhang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Hailey Baptiste 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Shuai Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Hailey Baptiste 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

(2) Tereza Valentova vs Kimberly Birrell



WTA Dubai Tereza Valentova [2] Tereza Valentova [2] 0 6 3 0 Kimberly Birrell • Kimberly Birrell 0 0 6 5 Vincitore: Birrell Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Kimberly Birrell 0-5 Kimberly Birrell 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Tereza Valentova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Kimberly Birrell 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Tereza Valentova 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Kimberly Birrell 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Tereza Valentova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Kimberly Birrell 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Tereza Valentova 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Kimberly Birrell 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Tereza Valentova 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 Kimberly Birrell 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Tereza Valentova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Kimberly Birrell 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Tereza Valentova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Kimberly Birrell 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-0 → 6-0 Tereza Valentova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 Kimberly Birrell 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Tereza Valentova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 Kimberly Birrell 15-0 15-15 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Tereza Valentova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

New Court 1 – ore 07:00

(6) Magdalena Frech vs Ekaterina Yashina Inizio 07:00



WTA Dubai Magdalena Frech [6] • Magdalena Frech [6] 0 6 6 0 Ekaterina Yashina Ekaterina Yashina 0 4 2 0 Vincitore: Frech Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Magdalena Frech 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Magdalena Frech 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Ekaterina Yashina 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Ekaterina Yashina 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 4-1 Magdalena Frech 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Ekaterina Yashina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Magdalena Frech 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Ekaterina Yashina 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Magdalena Frech 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Ekaterina Yashina 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Magdalena Frech 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Ekaterina Yashina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Magdalena Frech 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Ekaterina Yashina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Magdalena Frech 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Ekaterina Yashina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Magdalena Frech 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Ekaterina Yashina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Ella Seidel vs (14) Anastasia Potapova



WTA Dubai Ella Seidel • Ella Seidel 0 6 6 0 Anastasia Potapova [14] Anastasia Potapova [14] 0 4 3 0 Vincitore: Seidel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Ella Seidel 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Ella Seidel 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Anastasia Potapova 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Ella Seidel 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Anastasia Potapova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Ella Seidel 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Ella Seidel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Anastasia Potapova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Ella Seidel 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Anastasia Potapova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Ella Seidel 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Anastasia Potapova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Ella Seidel 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Ella Seidel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Ella Seidel 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Anastasia Potapova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Ella Seidel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

(4) Peyton Stearns vs Vera Zvonareva



WTA Dubai Peyton Stearns [4] Peyton Stearns [4] 6 3 6 Vera Zvonareva Vera Zvonareva 4 6 4 Vincitore: Stearns Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Peyton Stearns 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Vera Zvonareva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Peyton Stearns 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Vera Zvonareva 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Vera Zvonareva 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Vera Zvonareva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Peyton Stearns 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Vera Zvonareva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Peyton Stearns 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Vera Zvonareva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Peyton Stearns 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Vera Zvonareva 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Peyton Stearns 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Vera Zvonareva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Peyton Stearns 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Vera Zvonareva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Peyton Stearns 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Vera Zvonareva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Peyton Stearns 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Vera Zvonareva 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Vera Zvonareva 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Vera Zvonareva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 2-1 → 2-2 Peyton Stearns 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Vera Zvonareva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Anastasia Zakharova vs (16) Julia Grabher



WTA Dubai Anastasia Zakharova Anastasia Zakharova 0 6 6 0 Julia Grabher [16] • Julia Grabher [16] 0 2 4 0 Vincitore: Zakharova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Julia Grabher 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Julia Grabher 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Anastasia Zakharova 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Julia Grabher 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Anastasia Zakharova 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Julia Grabher 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Anastasia Zakharova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Julia Grabher 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Anastasia Zakharova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Julia Grabher 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Anastasia Zakharova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Julia Grabher 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 Anastasia Zakharova 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Julia Grabher 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Anastasia Zakharova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Julia Grabher 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Anastasia Zakharova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 Julia Grabher 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Anastasia Zakharova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

(5) Elisabetta Cocciaretto vs Donna Vekic Non prima 13:00



WTA Dubai Elisabetta Cocciaretto [5] Elisabetta Cocciaretto [5] 0 6 6 Donna Vekic Donna Vekic 6 3 2 Vincitore: Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Donna Vekic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Donna Vekic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Donna Vekic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Donna Vekic 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Donna Vekic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Donna Vekic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Donna Vekic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Donna Vekic 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Donna Vekic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-5 → 0-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-4 → 0-5 Donna Vekic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Donna Vekic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Court 2 – ore 07:00

Moyuka Uchijima vs (9) Anna Bondar Inizio 07:00



WTA Dubai Moyuka Uchijima • Moyuka Uchijima 0 6 6 0 Anna Bondar [9] Anna Bondar [9] 0 3 1 0 Vincitore: Uchijima Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Moyuka Uchijima 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Anna Bondar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Anna Bondar 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Anna Bondar 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Anna Bondar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Moyuka Uchijima 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Moyuka Uchijima 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Anna Bondar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Moyuka Uchijima 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Rebecca Sramkova vs (10) Antonia Ruzic



WTA Dubai Rebecca Sramkova Rebecca Sramkova 5 7 6 Antonia Ruzic [10] Antonia Ruzic [10] 7 5 1 Vincitore: Sramkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Antonia Ruzic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 Antonia Ruzic 15-0 4-0 → 4-1 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Antonia Ruzic 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Antonia Ruzic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 Antonia Ruzic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Antonia Ruzic 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 Rebecca Sramkova 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 Antonia Ruzic 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Antonia Ruzic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Antonia Ruzic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 Rebecca Sramkova 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Antonia Ruzic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Rebecca Sramkova 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 Antonia Ruzic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Antonia Ruzic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Rebecca Sramkova 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 Antonia Ruzic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Antonia Ruzic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Antonia Ruzic 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Rebecca Sramkova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Antonia Ruzic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Katie Volynets vs (15) Alycia Parks



WTA Dubai Katie Volynets Katie Volynets 0 7 6 0 Alycia Parks [15] Alycia Parks [15] 0 6 0 0 Vincitore: Volynets Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Alycia Parks 0-15 0-30 0-40 15-40 5-0 → 6-0 Katie Volynets 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 5-0 Alycia Parks 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 Katie Volynets 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Alycia Parks 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Katie Volynets 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-0 2*-1 3-1* 3-2* 3*-3 4*-3 4-4* 5-4* 6*-4 6*-5 6-6 → 7-6 Katie Volynets 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Alycia Parks 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Katie Volynets 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Alycia Parks 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Katie Volynets 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Alycia Parks 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 Katie Volynets 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Alycia Parks 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Katie Volynets 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Alycia Parks 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 Katie Volynets 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Alycia Parks 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(3) Sonay Kartal vs Storm Hunter Non prima 12:00



WTA Dubai Sonay Kartal [3] • Sonay Kartal [3] 0 6 6 0 Storm Hunter Storm Hunter 0 4 1 0 Vincitore: Kartal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Sonay Kartal 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Sonay Kartal 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Storm Hunter 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Sonay Kartal 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Storm Hunter 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Sonay Kartal 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Storm Hunter 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Sonay Kartal 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Storm Hunter 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Sonay Kartal 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Storm Hunter 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Sonay Kartal 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 4-3 Storm Hunter 15-0 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Sonay Kartal 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Storm Hunter 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Sonay Kartal 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Storm Hunter 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Sonay Kartal 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 4 – ore 07:00

(8) Solana Sierra vs Kamilla Rakhimova Inizio 07:00



WTA Dubai Solana Sierra [8] Solana Sierra [8] 0 3 6 0 Kamilla Rakhimova • Kamilla Rakhimova 0 6 7 0 Vincitore: Rakhimova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Kamilla Rakhimova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 2-1* 2*-2 2*-3 3-3* 3-4* 3*-5 4*-5 4-6* 6-6 → 6-7 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Solana Sierra 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Solana Sierra 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Solana Sierra 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Solana Sierra 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Kamilla Rakhimova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Solana Sierra 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Solana Sierra 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Solana Sierra 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Solana Sierra 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Solana Sierra 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Solana Sierra 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Kamilla Rakhimova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Priscilla Hon vs (13) Varvara Gracheva



WTA Dubai Priscilla Hon Priscilla Hon 0 4 4 0 Varvara Gracheva [13] Varvara Gracheva [13] 0 6 6 0 Vincitore: Gracheva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Varvara Gracheva 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Priscilla Hon 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Varvara Gracheva 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Priscilla Hon 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Varvara Gracheva 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Priscilla Hon 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Varvara Gracheva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Priscilla Hon 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Varvara Gracheva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Priscilla Hon 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Varvara Gracheva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Priscilla Hon 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Varvara Gracheva 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Priscilla Hon 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Varvara Gracheva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Priscilla Hon 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Varvara Gracheva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Priscilla Hon 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Varvara Gracheva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Priscilla Hon 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Yuliia Starodubtseva vs (12) Elena-Gabriela Ruse



WTA Dubai Yuliia Starodubtseva Yuliia Starodubtseva 2 7 1 Elena-Gabriela Ruse [12] Elena-Gabriela Ruse [12] 6 6 6 Vincitore: Ruse Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 2-1* 2*-2 2*-3 3-3* 4-3* 5*-3 6*-3 6-6 → 7-6 Elena-Gabriela Ruse 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Elena-Gabriela Ruse 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Elena-Gabriela Ruse 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Elena-Gabriela Ruse 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Yuliia Starodubtseva 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 1-1 → 1-2 Elena-Gabriela Ruse 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Aliaksandra Sasnovich vs (11) Petra Marcinko



WTA Dubai Aliaksandra Sasnovich • Aliaksandra Sasnovich 0 6 6 0 Petra Marcinko [11] Petra Marcinko [11] 0 4 4 0 Vincitore: Sasnovich Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Aliaksandra Sasnovich 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Petra Marcinko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Petra Marcinko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Aliaksandra Sasnovich 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Petra Marcinko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Aliaksandra Sasnovich 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Petra Marcinko 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Aliaksandra Sasnovich 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Petra Marcinko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Aliaksandra Sasnovich 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Petra Marcinko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Petra Marcinko 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Aliaksandra Sasnovich 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Petra Marcinko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Aliaksandra Sasnovich 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Petra Marcinko 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Aliaksandra Sasnovich 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Petra Marcinko 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

🇦🇪 WTA 1000 Dubai – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Hailey Baptiste vs Shuai Zhang

Rebecca Sramkova vs (10) Antonia Ruzic

(2) Tereza Valentova vs Kimberly Birrell

Katie Volynets vs (15) Alycia Parks

(3) Sonay Kartal vs (WC) Storm Hunter

Aliaksandra Sasnovich vs (11) Petra Marcinko

(4) Peyton Stearns vs (WC) Vera Zvonareva

Yuliia Starodubtseva vs (12) Elena-Gabriela Ruse

(5) Elisabetta Cocciaretto vs Donna Vekic

Anastasia Zakharova vs (16) Julia Grabher

(6) Magdalena Frech vs (WC) Ekaterina Yashina

(WC) Priscilla Hon vs (13) Varvara Gracheva

(7) Elsa Jacquemot vs Veronika Erjavec

Moyuka Uchijima vs (9) Anna Bondar

(8) Solana Sierra vs Kamilla Rakhimova

Ella Seidel vs (14) Anastasia Potapova