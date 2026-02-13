WTA 1000 Dubai Copertina, WTA

WTA 1000 Dubai: I risultati completi del Primo Turno di Qualificazione. Elisabetta Cocciaretto al turno decisivo

13/02/2026 18:20
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images

Elisabetta Cocciaretto è tornata in campo nelle qualificazioni del “Duty Free Tennis Championships” di Dubai, secondo WTA 1000 stagionale sul cemento, con un montepremi di oltre quattro milioni di dollari.
La 25enne marchigiana, numero 57 del ranking (ma destinata a rientrare in top 40 dalla prossima settimana), è l’unica italiana presente nelle “quali” ed è accreditata della quinta testa di serie.
All’esordio, Cocciaretto ha superato in rimonta la croata Donna Vekić, numero 97 del mondo ma ex top 20, con il punteggio di 0-6 6-3 6-4 in un’ora e 50 minuti. Un successo che conferma l’esito dell’unico precedente tra le due, disputato al secondo turno del torneo di Palermo 2020.

Dopo un primo set complicato, l’azzurra ha reagito con determinazione, cambiando ritmo e trovando maggiore solidità negli scambi. La rimonta si è concretizzata con due parziali vinti con autorità, che le hanno permesso di conquistare il passaggio al turno decisivo.
Sabato Cocciaretto si giocherà l’accesso al tabellone principale contro la russa Anastasia Zakharova, numero 105 WTA, che ha eliminato l’austriaca Julia Grabher con un doppio 6-2 6-4. Non ci sono precedenti tra le due giocatrici.
L’obiettivo per l’azzurra è continuare il buon momento iniziato a Doha e guadagnarsi un posto nel main draw anche a Dubai.

🇦🇪 WTA 1000 Dubai – 1° Turno Qualificazioni – hard

Center Court – ore 07:00
(7) Elsa Jacquemot FRA vs Veronika Erjavec SLO Inizio 07:00
WTA Dubai
Elsa Jacquemot [7]
3
6
0
Veronika Erjavec
6
3
6
Vincitore: Erjavec
Mostra dettagli

(1) Hailey Baptiste USA vs Shuai Zhang CHN

WTA Dubai
Hailey Baptiste [1]
0
6
6
0
Shuai Zhang
0
4
4
0
Vincitore: Baptiste
Mostra dettagli

(2) Tereza Valentova CZE vs Kimberly Birrell AUS

WTA Dubai
Tereza Valentova [2]
0
6
3
0
Kimberly Birrell
0
0
6
5
Vincitore: Birrell
Mostra dettagli



New Court 1 – ore 07:00
(6) Magdalena Frech POL vs Ekaterina Yashina RUS Inizio 07:00

WTA Dubai
Magdalena Frech [6]
0
6
6
0
Ekaterina Yashina
0
4
2
0
Vincitore: Frech
Mostra dettagli

Ella Seidel GER vs (14) Anastasia Potapova AUT

WTA Dubai
Ella Seidel
0
6
6
0
Anastasia Potapova [14]
0
4
3
0
Vincitore: Seidel
Mostra dettagli

(4) Peyton Stearns USA vs Vera Zvonareva RUS

WTA Dubai
Peyton Stearns [4]
6
3
6
Vera Zvonareva
4
6
4
Vincitore: Stearns
Mostra dettagli

Anastasia Zakharova RUS vs (16) Julia Grabher AUT

WTA Dubai
Anastasia Zakharova
0
6
6
0
Julia Grabher [16]
0
2
4
0
Vincitore: Zakharova
Mostra dettagli

(5) Elisabetta Cocciaretto ITA vs Donna Vekic CRO Non prima 13:00

WTA Dubai
Elisabetta Cocciaretto [5]
0
6
6
Donna Vekic
6
3
2
Vincitore: Cocciaretto
Mostra dettagli



Court 2 – ore 07:00
Moyuka Uchijima JPN vs (9) Anna Bondar HUN Inizio 07:00

WTA Dubai
Moyuka Uchijima
0
6
6
0
Anna Bondar [9]
0
3
1
0
Vincitore: Uchijima
Mostra dettagli

Rebecca Sramkova SVK vs (10) Antonia Ruzic CRO

WTA Dubai
Rebecca Sramkova
5
7
6
Antonia Ruzic [10]
7
5
1
Vincitore: Sramkova
Mostra dettagli

Katie Volynets USA vs (15) Alycia Parks USA

WTA Dubai
Katie Volynets
0
7
6
0
Alycia Parks [15]
0
6
0
0
Vincitore: Volynets
Mostra dettagli

(3) Sonay Kartal GBR vs Storm Hunter AUS Non prima 12:00

WTA Dubai
Sonay Kartal [3]
0
6
6
0
Storm Hunter
0
4
1
0
Vincitore: Kartal
Mostra dettagli



Court 4 – ore 07:00
(8) Solana Sierra ARG vs Kamilla Rakhimova UZB Inizio 07:00

WTA Dubai
Solana Sierra [8]
0
3
6
0
Kamilla Rakhimova
0
6
7
0
Vincitore: Rakhimova
Mostra dettagli

Priscilla Hon AUS vs (13) Varvara Gracheva FRA

WTA Dubai
Priscilla Hon
0
4
4
0
Varvara Gracheva [13]
0
6
6
0
Vincitore: Gracheva
Mostra dettagli

Yuliia Starodubtseva UKR vs (12) Elena-Gabriela Ruse ROU

WTA Dubai
Yuliia Starodubtseva
2
7
1
Elena-Gabriela Ruse [12]
6
6
6
Vincitore: Ruse
Mostra dettagli

Aliaksandra Sasnovich BLR vs (11) Petra Marcinko CRO

WTA Dubai
Aliaksandra Sasnovich
0
6
6
0
Petra Marcinko [11]
0
4
4
0
Vincitore: Sasnovich
Mostra dettagli



🇦🇪 WTA 1000 Dubai – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Hailey Baptiste USA vs Shuai Zhang CHN
Rebecca Sramkova SVK vs (10) Antonia Ruzic CRO

(2) Tereza Valentova CZE vs Kimberly Birrell AUS
Katie Volynets USA vs (15) Alycia Parks USA

(3) Sonay Kartal GBR vs (WC) Storm Hunter AUS
Aliaksandra Sasnovich BLR vs (11) Petra Marcinko CRO

(4) Peyton Stearns USA vs (WC) Vera Zvonareva RUS
Yuliia Starodubtseva UKR vs (12) Elena-Gabriela Ruse ROU

(5) Elisabetta Cocciaretto ITA vs Donna Vekic CRO
Anastasia Zakharova RUS vs (16) Julia Grabher AUT

(6) Magdalena Frech POL vs (WC) Ekaterina Yashina RUS
(WC) Priscilla Hon AUS vs (13) Varvara Gracheva FRA

(7) Elsa Jacquemot FRA vs Veronika Erjavec SLO
Moyuka Uchijima JPN vs (9) Anna Bondar HUN

(8) Solana Sierra ARG vs Kamilla Rakhimova UZB
Ella Seidel GER vs (14) Anastasia Potapova AUT

19 commenti.

JOA20 (Guest) 13-02-2026 19:18

Scritto da walden

Scritto da JOA20

Scritto da walden
A me non risulta, ma potrei sbagliarmi, che la semifinale di un 500 dia l’eleggibilità ad avere una SE in un Master.

Pagina 167 del rulebook ATP 2026:
“A Qualified event for special exempt to an ATP Tour Masters 1000 tournament is the singles event of another ATP Tour Masters 1000, ATP Tour 500 or Grand Slam tournament.”
Brava Coccia che si è ripigliata dopo un primo set orrendo

Grazie del chiarimento, si tratta di un’innvazione di quest’anno o era già presente prima?

Almeno l’anno scorso c’era questa regola, si vedono i SE nelle liste dei Masters su dartsrankings

 19
mattia saracino 13-02-2026 18:51

Forza mantieni l’equilibrio cocciaretto!!!.

 18
walden 13-02-2026 17:56

Scritto da JOA20

Scritto da walden
A me non risulta, ma potrei sbagliarmi, che la semifinale di un 500 dia l’eleggibilità ad avere una SE in un Master.

Pagina 167 del rulebook ATP 2026:
“A Qualified event for special exempt to an ATP Tour Masters 1000 tournament is the singles event of another ATP Tour Masters 1000, ATP Tour 500 or Grand Slam tournament.”
Brava Coccia che si è ripigliata dopo un primo set orrendo

Grazie del chiarimento, si tratta di un’innvazione di quest’anno o era già presente prima?

 17
JOA20 (Guest) 13-02-2026 16:56

Scritto da walden
A me non risulta, ma potrei sbagliarmi, che la semifinale di un 500 dia l’eleggibilità ad avere una SE in un Master.

Pagina 167 del rulebook ATP 2026:
“A Qualified event for special exempt to an ATP Tour Masters 1000 tournament is the singles event of another ATP Tour Masters 1000, ATP Tour 500 or Grand Slam tournament.”

Brava Coccia che si è ripigliata dopo un primo set orrendo

 16
Il gatto di Monticone (Guest) 13-02-2026 16:39

È nata una stella!

 15
Jimbo62 (Guest) 13-02-2026 16:38

Stakanovista, non solo, dopo il primo set dove francamente si prevedeva una debacle totale ma ampiamente comprensibile, ecco che ritorna la Coccia che stiamo conoscendo da 10 giorni. Fissa l’obbiettivo, riprende le forze, inizia a martellare, e per la Vekic non c’è nulla da fare. E’ stata bravissima nel gestire tutto, sconfitta di ieri…..viaggio…..minipraparazione e match!! Ad maiora.

 14
Jimbo62 (Guest) 13-02-2026 16:38
13
Vasco90 13-02-2026 16:37

Parte bene anche sta settimana la nostra bellissima Elisabetta!

 12
walden 13-02-2026 16:31

Scritto da JOA20

Scritto da walden

Scritto da piper
@ JOA20 (#4562090)
La WTA concede SE ma non so precisamente per quali tornei.

Fra i Masters non li concede neppure ATP

Stando al rulebook ci sono dei casi in cui anche i Masters concedono SE. Ciò che importa è se l’atleta iscritto alle quali è impegnato in altri tornei negli stessi giorni in cui si giocano le quali del Masters. I 1000 che iniziano di mercoledì hanno le quali di lunedì e martedì quindi non ci possono essere SE (Shanghai fa eccezione perché gli ATP500 di Pechino e Tokyo giocano le finali di martedì). Canada può dare SE a un eventuale semifinalista dell’ATP500 di Washington, Cincinnati a un semifinalista di Toronto/Montréal, Parigi la Défense a un semifinalista dell’ATP500 di Basilea/Vienna. Monte-Carlo non è preceduto da tornei di categoria superiore all’ATP250 quindi non concede SE. Immagino che per i WTA1000 si segua la stessa logica

A me non risulta, ma potrei sbagliarmi, che la semifinale di un 500 dia l’eleggibilità ad avere una SE in un Master. Credo che valga fra Master e Master, ma gli unici che sono consecutivi (IW-Miami, Madrid-Roma, Canada-Cincinnati, dall’anno prossimo la finale del torneo canadese si giocherà la Domenica) hanno appunto le Q che non coincidono con la fase finale del torneo che precede. E non mi sembra di ricordare, quando Madrid,Roma,Canada e Cincinnati si disputavano in una settimana, di SE concesse nel secondo dei tornei.

 11
JOA20 (Guest) 13-02-2026 16:06

Scritto da walden

Scritto da piper
@ JOA20 (#4562090)
La WTA concede SE ma non so precisamente per quali tornei.

Fra i Masters non li concede neppure ATP

Stando al rulebook ci sono dei casi in cui anche i Masters concedono SE. Ciò che importa è se l’atleta iscritto alle quali è impegnato in altri tornei negli stessi giorni in cui si giocano le quali del Masters. I 1000 che iniziano di mercoledì hanno le quali di lunedì e martedì quindi non ci possono essere SE (Shanghai fa eccezione perché gli ATP500 di Pechino e Tokyo giocano le finali di martedì). Canada può dare SE a un eventuale semifinalista dell’ATP500 di Washington, Cincinnati a un semifinalista di Toronto/Montréal, Parigi la Défense a un semifinalista dell’ATP500 di Basilea/Vienna. Monte-Carlo non è preceduto da tornei di categoria superiore all’ATP250 quindi non concede SE. Immagino che per i WTA1000 si segua la stessa logica

 10
walden 13-02-2026 13:46

Scritto da piper
@ JOA20 (#4562090)
La WTA concede SE ma non so precisamente per quali tornei.

Fra i Masters non li concede neppure ATP

 9
piper 13-02-2026 09:12

@ JOA20 (#4562090)

La WTA concede SE ma non so precisamente per quali tornei.

 8
Federico (Guest) 13-02-2026 08:36

Per niente fortunata a pescare Vekic…

 7
JOA20 (Guest) 13-02-2026 08:06

Cocciaretto risulta iscritta al WTA500 di Merida la settimana prima di Indian Wells, spero che riesca a a gestire le sue energie

Scritto da Roberto
Cocciaretto che in caso di vittoria con Ostapenko avrebbe dato forfait.

Non avrebbe avuto un’esenzione speciale dalle quali se avesse raggiunto la semifinale in Qatar? Non ricordo se WTA concede SE

 6
miomao 13-02-2026 07:54

@ rikrob (#4562058)

Scritto da rikrob
la Cocciaretto ha appena finito un torneo e meno di 24 ore dopo fa le
qualificazioni di una altro 1000
veramente da ammirare

Perchè? Lo ha inmposto il medico?

 5
Sudtyrol (Guest) 13-02-2026 07:00

Scritto da rikrob
la Cocciaretto ha appena finito un torneo e meno di 24 ore dopo fa le
qualificazioni di una altro 1000
veramente da ammirare

Si, ma speriamo non vada in burn-out.

 4
rikrob (Guest) 13-02-2026 00:04

la Cocciaretto ha appena finito un torneo e meno di 24 ore dopo fa le
qualificazioni di una altro 1000
veramente da ammirare

 3
Roberto (Guest) 12-02-2026 23:51

Cocciaretto che in caso di vittoria con Ostapenko avrebbe dato forfait.
Ata giocando molto in questo periodo, mi chiedo se sia il caso di tirare la corda dopo 2 match così combattuti.

 2
MAURO (Guest) 12-02-2026 22:40

Cocciaretti stakanovista..

 1
