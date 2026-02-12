Tensione in casa Olanda: scontro tra Griekspoor e De Jong dopo la Davis

Clima rovente nel tennis olandese. L’eliminazione sorprendente contro l’India al primo turno di Coppa Davis ha portato alla luce i pessimi rapporti tra Tallon Griekspoor e Jesper de Jong, con uno scambio di accuse che ha fatto esplodere il caso proprio durante la settimana dell’ATP 500 di Rotterdam.

Le parole di Griekspoor contro la federazione

Le tensioni erano già evidenti prima della trasferta in India. Griekspoor, uno dei migliori giocatori del paese, aveva dichiarato di non voler più partecipare alla competizione con la nazionale.

Il motivo? Un rapporto complicato con la federazione: «Abbiamo sempre segnalato ciò che non ci piaceva e loro dicevano: “Siamo d’accordo”, ma una settimana dopo facevano il contrario. Non ascoltano i migliori giocatori. Non c’è un piano, non c’è comunicazione. In queste condizioni non tornerò», aveva spiegato.

Parole pesanti, che avevano già acceso il dibattito in patria.

Il ko con l’India e la miccia definitiva

Nonostante l’assenza proprio di Griekspoor e di Botic van de Zandschulp, l’Olanda partiva favorita contro l’India, guidata da Jesper de Jong e da Guy den Ouden.

Dopo il successo iniziale di Den Ouden contro Sumit Nagal, la situazione è precipitata quando De Jong ha perso in due set contro Dhakshineswar Suresh, numero 465 del ranking ATP. La sconfitta nel doppio ha portato l’India a un passo dall’impresa e, nonostante il punto successivo conquistato da De Jong, è stato ancora Suresh a firmare il successo decisivo contro Den Ouden.

L’India ha così raggiunto il secondo turno delle qualificazioni, mentre in Olanda sono iniziate le polemiche.

La replica di De Jong e la controffensiva di Griekspoor

Dopo la sconfitta contro Karen Khachanov a Rotterdam, De Jong ha risposto duramente alle dichiarazioni del connazionale: «Non si deve parlare male del proprio paese. È una mancanza di rispetto. In ogni caso, non parlo con Tallon. Se qualcuno tratta così i suoi compagni, non ho nulla da dirgli».

La risposta di Griekspoor non si è fatta attendere. Dopo la vittoria contro Quentin Halys, l’olandese ha contrattaccato:

«Dice che sto denigrando il paese, ma è un po’ sfacciato detto da qualcuno che ha perso contro il numero 500 del mondo. Se si permette di parlare così dopo la prestazione dello scorso weekend, dovrebbe prima guardarsi allo specchio».

Un caso che fa rumore

Lo scontro pubblico tra i due giocatori ha creato un clima teso all’interno del movimento olandese, proprio nella settimana del torneo più importante del paese. Una situazione che non giova né ai protagonisti né all’immagine della nazionale.

La sensazione è che la vicenda non sia affatto chiusa: il “caso Olanda” potrebbe avere presto nuovi capitoli.





Francesco Paolo Villarico