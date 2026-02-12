Tenerife 2, Travaglia vola ai quarti: «Tanto lavoro per iniziare bene il 2026». Maestrelli eliminato dal tedesco Gentzsch

Dopo la semifinale della scorsa settimana, prosegue il buon momento di Stefano Travaglia. Il trentaquattrenne di Ascoli Piceno ha staccato il pass per i quarti di finale del Tenerife Challenger 2 battendo il lucky loser Hynek Barton per 6-1 6-3. Una sfida a senso unico che però ha riservato comunque un paio di passaggi insidiosi, entrambi superati a dovere dall’azzurro. Sulla Tenerife Arena, invece, la giornata si è conclusa con la sconfitta di Francesco Maestrelli, che nella sfida contro Tom Gentzsch si è arreso con lo score di 6-4 6-4. Il pisano, finalista la scorsa settimana, è stato sorpreso dal tedesco che, reduce dalla finale persa a Koblenz la scorsa domenica, si è trovato incredibilmente bene sui campi in cemento di Tenerife. Domani sarà giornata di quarti di finale all’Abama Tennis Academy, sede dei due tornei ATP Challenger organizzati da MEF Tennis Events. In campo i seguenti match: Harris-Martin Tiffon, Llamas Ruiz-Mikrut, Travaglia-Moro Canas e Gentzsch-Merida.

Travaglia: “Tanto lavoro per partire bene” – La qualificazione sfiorata all’Australian Open, il quarto di finale di Manama e la semifinale di Tenerife 1 sono tutti indicatori del fatto che non è un caso che Travaglia sia ai quarti di finale anche al Tenerife Challenger 2. Il tennista marchigiano, ex numero 60 del mondo, questa settimana è numero 163 ATP e ha grandi ambizioni per la sua stagione. Dopo i tre set contro Shelbayh, match vinto 7-5 al parziale decisivo dando fondo alle energie rimaste, Steto ha risparmiato tempo nell’ora e 9 minuti che gli hanno permesso di battere il ceco Hynek Barton per 6-1 6-3: “Io e Alessandro Motti (coach, ndr) abbiamo impostato bene la partita nel giorno di riposo e credo di aver eseguito bene fin dall’inizio. Per tutto il match ho avuto un livello alto e poi nel secondo set sono stato bravo a brekkare in un momento cruciale. La chiave di questi risultati ottenuti tra gennaio e febbraio è frutto del lavoro fatto in off season. In partita mi sento più maturo e così nasce un insieme di cose che mi sta aiutando”. Nel quarto di finale di domani sarà sfida contro l’iberico Alejandro Moro Canas, che oggi ha battuto Benjamin Hassan 6-1 6-4. Tra i due un solo precedente, vinto dallo spagnolo nella semifinale del Challenger di Roma del 2024: “Si giocò sulla terra, quindi qui sarà diverso come superficie. Però lui gioca sempre bene qui a Tenerife, quindi dobbiamo prepararci al meglio e poi dare il massimo”.

Risultati di giovedì 12 febbraio

2° turno

Tom Gentzsch (SE) b. Francesco Maestrelli (1) 6-4 6-4

Stefano Travaglia (4) b. Hynek Barton (LL) 6-1 6-3

Alejandro Moro Canas (WC) b. Benjamin Hassan 6-1 6-4

Pol Martín Tiffon (Alt) b. Marc-Andrea Huesler 6-2 4-6 6-3