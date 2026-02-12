Darderi domina Barrios Vera, ottimo esordio per Luciano all’ATP 250 Buenos Aires

Devastante. Impressiona per potenza ed efficacia Luciano Darderi all’esordio (da testa di serie n.2) nell’ATP 250 di Buenos Aires, confermando anche nel primo match su terra battuta del 2026 quello che di buono aveva prodotto in Australia sul veloce, ma ancor più aggressivo e a suo agio sul “natio rosso”. Non c’è partita contro Tomas Barrios Vera, demolito a furia di bordate da fondo campo troppo potenti, profonde, cariche di spin e continue, senza nemmeno dare l’impressione di tirare tutto a tutta, forte di un periodo di grande fiducia e di una cilindrata nettamente superiore al cileno, come ben spiega il nettissimo 6-1 6-3 a favore di un Luciano scatenato. Solo sul 4-1 del secondo set l’azzurro ha calato un minimo l’attenzione e Tomas si è ripreso uno dei break subiti, ma la partita era già “in ghiaccio” e mai s’è avuta la sensazione che potesse complicarsi. All’avvio c’ha messo una manciata di minuti ad attivarsi Darderi, concedendo una palla break nel primo game del match, poi è andato via dritto come un treno, imponendo una potenza e continuità nella spinta che l’avversario non è mai riuscito ad arginare.

La spiegazione del successo di Darderi è semplice: l’italiano è più forte in tutto e il campo ha parlato chiaro. Non c’è stata una sola situazione di gioco nella quale Luciano è andato in vera difficoltà. Darderi ha più servizio, più efficacia in risposta, più potenza e continuità in scambio a un livello troppo alto per Barrios Vera, tennista ordinato, volitivo, ma senza colpi di spicco o una soluzione per cambiare ritmo e scardinare la spinta e certezze dell’italiano. C’ha provato con la smorzata il cileno, senza risultati, e quando ha cercato di scambiare al centro per allontanare Darderi dalla riga di fondo è stato respinto con perdite, più rapido l’azzurro nel rigiocare ancor più intenso, “cattivo”, e spostarsi sul diritto per tirare accelerazioni che raramente Barrios Vera è riuscito a contenere. Dopo il break che l’ha mandato avanti nel secondo set, Luciano si è anche divertito a provare soluzioni diverse, come un bel back di rovescio per rallentare e guadagnare il tempo per girarsi e accelerare a tutto braccio col diritto inside out; o toccare una smorzata per sorprendere l’avversario. Il piccolo calo e contro break subito sul 4-1 può starci, ma certamente Darderi per diventare ancor più forte e competitivo al massimo livello deve lavorare per tenere massima la concentrazione per tutto l’incontro, visto che avversari più pericolosi possono approfittare anche di un piccolo sbandamento o distrazione per entrare in partita e girarla a proprio favore. Un buon match per Luciano per entrare nel torneo, pochi problemi e altra fiducia. Al prossimo turno attende Martinez o JM Cerundolo (il fratellino di Francisco).

10th consecutive win on clay 💥 2nd seed Luciano Darderi defeats Barrios Vera 6-1 6-3 to seal his place in the @iebmasargopen quarterfinals!#ArgOpen2026 pic.twitter.com/znfhrGXekH — Tennis TV (@TennisTV) February 12, 2026

Darderi inizia l’incontro al servizio e ha bisogno di qualche scambio per centrare bene i colpi. 0-30, un Ace e poi concede una palla break subendo una precisa accelerazione di rovescio Barrios Vera (30-40). Luciano la cancella con un Ace esterno, più preciso che potente. Finalmente ingrana il diritto “turbo” di Darderi, vince il game e quindi spinge con potenza anche dalla risposta, mentre il cileno prova una smorzata in apertura con pessima mano. Poche prime in campo per Barrios Vera e i suoi tentativi di giocare profondo vanno a sbattere contro la solidità di Darderi. 0-30 e poi 0-40 con una buona accelerazione di rovescio di Luciano che coglie impreparato il rivale. Il BREAK arriva subito, con un lungo scambio vinto dall’italiano avanzando col diritto. 2-0 e poi 3-0 con un game di servizio a zero, pratico e potente. Il 28enne di Chillan è in difficoltà a contenere la pressione, rotazione a profondità dei colpi di Darderi, progressivamente più intensi e offensivi. Il quarto game è una battaglia, ben 14 punti, con Luciano che va a prendersi il secondo BREAK alla seconda chance, lavorando con pazienza col rovescio in back, molto profondo, che gli regala il tempo di girarsi sul diritto e tirare una “mazzata” delle sue. 4-0 Darderi, in assoluto controllo del tempo di gioco e degli scambi. Tomas sembra incapace di trovare una chiave per incidere, non fa così male quando spinge e i tentativi di toccare palle corte sono scadenti. L’unico problema per Darderi sembra tenere alta la concentrazione, vista la netta superiorità, e forse anche… tenere a bada i continui consigli del padre, forse nemmeno necessari visto l’andamento del set. Dal centro del campo Luciano fa quel che vuole, spara il decimo vincente del match e con la battuta è consistente. 5-0 in 26 minuti. Il cileno non riesce minimamente a proporre problemi all’italiano, gioca troppo regolare e senza angoli e cambi di ritmo, così che Luciano entra forte e comanda. 0-40, tre set point per l’azzurro. Commette pure un fallo di piede Barrios Vera, ma in qualche modo riesce a salvarsi, anche con una smorzata finalmente ben calibrata sul 15-40. Poco attento Darderi sul 30-40, con un errore banale di rovescio quando era in controllo dello scambio. Con tremenda fatica, Tomas vince il game, 5-1, ma niente può in risposta nel game successivo. Darderi chiude il set con due Ace consecutivi, 6-1 in 36 minuti di totale controllo.

Barrios Vera riparte al servizio nel secondo set ma la musica per lui non cambia, scambiando non riesce a procurarsi spazio sul campo ed è costretto a spingere ad una velocità superiore alla sua capacità di controllo. E gli errori fioccano… Tre, e nuovo 0-40. Darderi quasi lo scherza con una palla corta nemmeno splendida, ma il cileno ci arriva scomposto e il successivo passante per Luciano è scolastico. BREAK, 1-0, può fare corsa di testa anche nel secondo set. Forte di un vantaggio così netto, Darderi quasi si diverte a lasciar correre il braccio e le sue bordate inside out col diritto sono irresistibile e bellissime. Prova pure il back di rovescio e poi la smorzata, mettendo in mostra una buona mano. 2-0 Darderi. Barrios Vera nel terzo game riesce per la prima volta ad alzare il ritmo e il rovescio lungo linea punge. Con un bel diritto dal centro, il cileno vince un altro game, 2-1. Anche visivamente le palle di Luciano vanno “il doppio” rispetto a quelle di Barrios Vera, che ci prova e resta lì a macinare il suo gioco regolare, ma senza strappi o picchi che possano tener fermo un Darderi scatenato. Terrificante la risposta di diritto sullo 0-15 del quinto game, una spallata vincente che lascia il cileno a metri dalla palla. Bordata che sembra un pugno da k.o., visto che Tomas poi sbaglia tutto e cede un altro turno di battuta a zero, per il 4-1 Darderi con doppio break. Luciano accusa l’unico momento di distrazione nel sesto game, nel quale non sfrutta una palla del 5-1 e cede un turno di battuta altalenante (due doppi falli) alla terza palla break, con un errore di rovescio banale. Poco male, chiude il match per 6-3 andando a prendersi un nuovo break nel nono game alzando di nuovo il livello ad una velocità impossibile per Barrios Vera. Una vittoria limpida, facendo poca fatica e che conferma quanto il nostro giocatore sia diventato sempre più consapevole del proprio valore. Inutile nascondersi: Darderi a Baires è caccia del titolo.

Marco Mazzoni

Tomas Barrios Vera vs Luciano Darderi

