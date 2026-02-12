Rafael Nadal e il golf: «Mi hanno invitato ai tornei, in futuro chissà»

Per anni il tennis è stato il centro assoluto della vita di Rafael Nadal, ma chi lo conosce bene sa che c’è sempre stata un’altra grande passione ad accompagnarlo: il golf. Il campione maiorchino, ogni volta che gli impegni nel circuito e le condizioni fisiche glielo permettevano, non perdeva occasione per scendere in campo… ma con mazze e palline diverse.

Oggi, con un calendario meno frenetico rispetto al passato, Nadal può dedicare più tempo a questo sport. E il legame con il golf sembra diventare sempre più concreto, tanto che lo stesso ex numero uno del mondo ha rivelato di aver ricevuto alcune proposte per partecipare a tornei.

Durante un evento, lo spagnolo ha raccontato con naturalezza quanto il golf sia presente nella sua quotidianità:

«Seguo il golf tutte le settimane e mia moglie ne soffre», ha scherzato. «Ho visto giocare Jon Rahm questa settimana a Riad: ha fatto un finale di giro spettacolare ed è andato vicino alla vittoria. In generale mi piace seguirlo».

Nadal ha poi spiegato di aver già ricevuto più di un invito per competere:

«Sì, mi hanno tentato di giocare qualche volta; in diverse occasioni hanno voluto darmi un invito, ma finora non si sono create le circostanze».

Nonostante la tentazione, il 22 volte campione Slam ha chiarito quale sarebbe la condizione necessaria per accettare:

«In futuro non si sa mai, ma dovrei sentire di poter giocare senza fare brutta figura e con l’illusione, almeno, di poter competere, anche solo con me stesso».

Parole che confermano quanto il golf sia molto più di un semplice passatempo per Nadal: una passione autentica, vissuta con lo stesso spirito competitivo che lo ha reso una leggenda del tennis. E chissà che, in un futuro non troppo lontano, i tifosi non possano vederlo protagonista anche sui green.





Marco Rossi