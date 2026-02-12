Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Pau, Brisbane 2, Tenerife 2, Baton Rouge, Chennai: I risultati con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

12/02/2026 08:54 Nessun commento
CHALLENGER Tenerife 2 (🇪🇸 Spagna) – 2° Turno, cemento

Tenerife Arena – ore 12:00
Benjamin Hassan LBN vs Alejandro Moro Canas ESP
ATP Tenerife
Benjamin Hassan
1
4
Alejandro Moro Canas
6
6
Vincitore: Moro Canas
Pol Martin Tiffon ESP vs Marc-Andrea Huesler SUI

ATP Tenerife
Pol Martin Tiffon
0
0
Marc-Andrea Huesler
0
0
Francesco Maestrelli ITA vs Tom Gentzsch GER (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Pablo Llamas Ruiz ESP / Benjamin Winter Lopez ESP vs Victor Cornea ROU / Szymon Walkow POL

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 12:00
Mario Mansilla Diez ESP / Bruno Pujol Navarro ESP vs Filip Duda CZE / David Poljak CZE

ATP Tenerife
Mario Mansilla Diez / Bruno Pujol Navarro [4]
3
4
Filip Duda / David Poljak
6
6
Vincitore: Duda / Poljak
Stefano Travaglia ITA vs Hynek Barton CZE

ATP Tenerife
Stefano Travaglia [4]
0
0
Hynek Barton
0
0
Luka Mikrut CRO / Tiago Pereira POR vs Ivan Liutarevich BLR / Tim Ruehl GER

Il match deve ancora iniziare

Szymon Kielan POL / Mark Whitehouse GBR vs Izan Almazan Valiente ESP / Sergio Callejon Hernando ESP

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Pau (🇫🇷 Francia) – 2° Turno, cemento (al coperto)

Court Central – ore 11:00
N.Sriram Balaji IND / Neil Oberleitner AUT vs Clement Chidekh FRA / Fabrice Martin FRA
ATP Pau
N.Sriram Balaji / Neil Oberleitner [1]
6
7
Clement Chidekh / Fabrice Martin
1
5
Vincitore: Balaji / Oberleitner
Clement Tabur FRA vs Martin Landaluce ESP

ATP Pau
Clement Tabur
40
6
3
Martin Landaluce
A
3
1
Zdenek Kolar CZE vs Luca Van Assche FRA (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare

Raphael Collignon BEL vs Martin Damm USA

Il match deve ancora iniziare

Benjamin Bonzi FRA vs Leandro Riedi SUI (Non prima 19:30)

Il match deve ancora iniziare

Daniil Glinka EST vs Alexander Shevchenko KAZ

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 12:00
Lukas Klein SVK vs Moez Echargui TUN

ATP Pau
Lukas Klein
2
2
Moez Echargui [8]
6
6
Vincitore: Echargui
Sergio Martos Gornes ESP / Vijay Sundar Prashanth IND vs Jakub Paul SUI / Matej Vocel CZE

ATP Pau
Sergio Martos Gornes / Vijay Sundar Prashanth
0
1
Jakub Paul / Matej Vocel [2]
15
0
Arjun Kadhe IND / Piotr Matuszewski POL vs Arthur Reymond FRA / Luca Sanchez FRA

Il match deve ancora iniziare

Anirudh Chandrasekar IND / Daniel Cukierman ISR vs Martin Damm USA / Michael Vrbensky CZE

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Chennai (🇮🇳 India) – 2° Turno, cemento

Centre Court – ore 05:30
Maks Kasnikowski POL vs Sidharth Rawat IND
ATP Chennai
Sidharth Rawat
2
3
Maks Kasnikowski
6
6
Vincitore: Kasnikowski
Duje Ajdukovic CRO vs Frederico Ferreira Silva POR

ATP Chennai
Duje Ajdukovic
3
4
Frederico Ferreira Silva [6]
6
6
Vincitore: Ferreira Silva
Petr Bar Biryukov RUS vs Sumit Nagal IND (Non prima 11:30)

ATP Chennai
Petr Bar Biryukov
4
7
6
Sumit Nagal [8]
6
6
3
Vincitore: Bar Biryukov
Court 1 – ore 05:30
Luca Castelnuovo SUI vs Oliver Crawford GBR

ATP Chennai
Luca Castelnuovo
1
6
7
Oliver Crawford [3]
6
3
6
Vincitore: Castelnuovo
Ioannis Xilas GRE vs Eric Vanshelboim UKR

ATP Chennai
Ioannis Xilas
6
6
Eric Vanshelboim
3
4
Vincitore: Xilas
Ilia Simakin RUS vs Philip Sekulic AUS

ATP Chennai
Ilia Simakin [4]
4
7
7
Philip Sekulic
6
5
6
Vincitore: Simakin
Jay Clarke GBR / Mukund Sasikumar IND vs Siddhant Banthia IND / Saketh Myneni IND

ATP Chennai
Jay Clarke / Mukund Sasikumar
7
6
Siddhant Banthia / Saketh Myneni [2]
5
4
Vincitore: Clarke / Sasikumar
Court 2 – ore 05:30
Pruchya Isaro THA / Niki Kaliyanda Poonacha IND vs Lohithaksha Bathrinath IND / Abhinav Sanjeev Shanmugam IND

ATP Chennai
Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha [1]
6
6
Lohithaksha Bathrinath / Abhinav Sanjeev Shanmugam
4
1
Vincitore: Isaro / Kaliyanda Poonacha
S D Prajwal Dev IND / Nitin Kumar Sinha IND vs Ishaque Eqbal IND / Manish Sureshkumar IND

ATP Chennai
S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha [3]
4
6
10
Ishaque Eqbal / Manish Sureshkumar
6
2
8
Vincitore: Dev / Sinha
Felix Gill GBR / Alastair Gray GBR vs Luca Castelnuovo SUI / Rio Noguchi JPN (Non prima 11:00)

ATP Chennai
Felix Gill / Alastair Gray
7
7
Luca Castelnuovo / Rio Noguchi [4]
6
6
Vincitore: Gill / Gray
CHALLENGER Baton Rouge (🇺🇸 USA) – 2° Turno, cemento (al coperto)

Court 1 – ore 17:00
Tyler Zink USA vs Braden Shick USA
Il match deve ancora iniziare

Alexis Galarneau CAN vs Jack Kennedy USA

Il match deve ancora iniziare

Cannon Kingsley USA / Jody Maginley ANT vs Alafia Ayeni USA / Keegan Smith USA

Il match deve ancora iniziare

George Goldhoff USA / Calum Puttergill AUS vs Ronald Hohmann USA / Andres Martin USA

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 17:00
Blaise Bicknell JAM vs Andres Andrade ECU

Il match deve ancora iniziare

Raphael Perot FRA vs Daniel Milavsky USA

Il match deve ancora iniziare

Andres Andrade ECU / Tyler Zink USA vs James Hopper GBR / Pranav Kumar USA

Il match deve ancora iniziare

Finn Bass GBR / Ben Jones GBR vs Zachary Fuchs USA / Jamie Vance USA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Brisbane 2 (🇦🇺 Australia) – 2° Turno, cemento

PAT RAFTER ARENA – ore 02:00
Hiroki Moriya JPN vs Tai Sach AUS
ATP Brisbane
Tai Sach
7
0
4
Hiroki Moriya
6
6
6
Vincitore: Moriya
Dane Sweeny AUS vs Masamichi Imamura JPN

ATP Brisbane
Masamichi Imamura
3
2
Dane Sweeny [2]
6
6
Vincitore: Sweeny
Li Tu AUS vs Blake Ellis AUS (Non prima 04:30)

ATP Brisbane
Li Tu
6
6
Blake Ellis
4
4
Vincitore: Tu
Joshua Charlton AUS / Matthew Romios AUS vs Ajeet Rai NZL / Brandon Walkin GBR (Non prima 06:00)

ATP Brisbane
Joshua Charlton / Matthew Romios [1]
6
6
Ajeet Rai / Brandon Walkin
4
2
Vincitore: Charlton / Romios
SHOW COURT 1 – ore 02:00
Rei Sakamoto JPN vs Colin Sinclair NMI

ATP Brisbane
Rei Sakamoto [3]
7
6
Colin Sinclair
5
3
Vincitore: Sakamoto
Jake Delaney AUS / Marc Polmans AUS vs Hayato Matsuoka JPN / Hikaru Shiraishi JPN

ATP Brisbane
Hayato Matsuoka / Hikaru Shiraishi
3
1
Jake Delaney / Marc Polmans [2]
6
6
Vincitore: Delaney / Polmans
Ty Host AUS / Duje Markovina AUS vs Corentin Denolly FRA / Aoran Wang CHN

ATP Brisbane
Ty Host / Duje Markovina
0
Corentin Denolly / Aoran Wang
0
Vincitore: Host / Markovina per walkover
Matt Hulme AUS / Kody Pearson AUS vs Ethan Cook AUS / Tai Sach AUS (Non prima 06:30)

ATP Brisbane
Matt Hulme / Kody Pearson [3]
5
7
10
Ethan Cook / Tai Sach
7
5
4
Vincitore: Hulme / Pearson
