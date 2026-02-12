ATP 500 Rotterdam, Dallas, ATP 250 Buenos Aires, WTA 1000 Doha e WTA 125 Oeiras: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. Sakkari ritrova il grande tennis a Doha: battuta anche Swiatek. Wawrinka si arrende a De Minaur a Rotterdam

Maria Sakkari GRE, 25-07-1995 - Foto Getty Images
Bisogna tornare a parlare seriamente di Maria Sakkari. Dopo due stagioni molto altalenanti, la greca sembra aver ritrovato solidità e fiducia nel suo tennis al WTA 1000 di Doha 2026.
Il segnale era arrivato già al secondo turno, con la vittoria contro una top 10 come Jasmine Paolini. Ma il vero colpo lo ha piazzato nei quarti di finale, dove ha superato la numero uno del seeding Iga Świątek al termine di una battaglia di altissimo livello.
Dopo aver perso il primo set 2-6, Sakkari ha reagito con grande determinazione, vincendo il secondo parziale 6-4 e completando la rimonta nel terzo set con il punteggio di 7-5. La greca ha dovuto sudare fino all’ultimo, concretizzando il successo soltanto alla terza palla match, dopo due ore e 30 minuti di gioco.
Grazie a questo risultato, Sakkari guadagna 19 posizioni nel ranking WTA, salendo fino alla 33ª posizione mondiale. In semifinale affronterà la vincente della sfida tra Karolína Muchová e Anna Kalinskaya.
Wawrinka si arrende a De Minaur a Rotterdam
Vuole uscire di scena lottando Stan Wawrinka, che nel suo ultimo anno da professionista sta provando a ritrovare il suo miglior tennis. Dopo un 2025 complicato, lo svizzero ha mostrato segnali incoraggianti in questo avvio di stagione, ma agli ottavi dell’ATP di Rotterdam ha dovuto arrendersi ad Alex de Minaur.
Il primo set è stato molto combattuto: Wawrinka ha avuto anche una palla break per poter poi chiudere il parziale al servizio, ma non è riuscito a sfruttarla. Da quel momento l’australiano ha preso il controllo della partita, mentre la tenuta fisica dello svizzero è progressivamente calata.
De Minaur ha così chiuso l’incontro con il punteggio di 6-4, 6-2 in un’ora e 11 minuti, conquistando i quarti di finale, dove affronterà il beniamino di casa Botic van de Zandschulp.
Per Wawrinka resta comunque la sensazione di un tennis ancora brillante a tratti, ma sempre più condizionato dal fisico.
ATP 250 Buenos Aires – 2° Turno – terra
Cancha Guillermo Vilas – ore 17:00
Tomas Barrios Vera
vs Luciano Darderi
ATP Buenos Aires
Tomas Barrios Vera
1
3
Luciano Darderi [2]
6
6
Vincitore: Darderi
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Barrios Vera
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-4 → 3-4
L. Darderi
15-0
15-15
df
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-4 → 2-4
L. Darderi
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
ace
1-2 → 1-3
T. Barrios Vera
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Darderi
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
ace
1-5 → 1-6
T. Barrios Vera
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-5 → 1-5
L. Darderi
15-0
15-15
df
30-15
40-15
0-4 → 0-5
T. Barrios Vera
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-3 → 0-4
L. Darderi
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
ace
A-40
0-0 → 0-1
Juan Manuel Cerundolo vs Pedro Martinez (Non prima 19:30)
ATP Buenos Aires
Juan Manuel Cerundolo
0
5
Pedro Martinez•
30
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Manuel Cerundolo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
4-4 → 5-4
P. Martinez
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
J. Manuel Cerundolo
3-3 → 4-3
P. Martinez
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
J. Manuel Cerundolo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
P. Martinez
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
J. Manuel Cerundolo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
J. Manuel Cerundolo
0-0 → 1-0
Ignacio Buse vs Sebastian Baez (Non prima 22:30)
Il match deve ancora iniziare
Camilo Ugo Carabelli vs Mariano Navone (Non prima 00:00)
Il match deve ancora iniziare
Estadio 2 – ore 18:00
Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs Gonzalo Escobar / Miguel Reyes-Varela
ATP Buenos Aires
Maximo Gonzalez / Andres Molteni [1]
6
6
Gonzalo Escobar / Miguel Reyes-Varela
4
4
Vincitore: Gonzalez / Molteni
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Gonzalez / Molteni
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
G. Escobar / Reyes-Varela
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
4-4 → 5-4
M. Gonzalez / Molteni
3-4 → 4-4
G. Escobar / Reyes-Varela
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
3-3 → 3-4
M. Gonzalez / Molteni
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
3-2 → 3-3
G. Escobar / Reyes-Varela
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
M. Gonzalez / Molteni
2-1 → 3-1
G. Escobar / Reyes-Varela
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-1 → 2-1
M. Gonzalez / Molteni
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
0-1 → 1-1
G. Escobar / Reyes-Varela
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Gonzalez / Molteni
5-4 → 6-4
G. Escobar / Reyes-Varela
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 5-4
M. Gonzalez / Molteni
4-3 → 5-3
G. Escobar / Reyes-Varela
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
4-2 → 4-3
M. Gonzalez / Molteni
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 4-2
G. Escobar / Reyes-Varela
3-1 → 3-2
M. Gonzalez / Molteni
2-1 → 3-1
G. Escobar / Reyes-Varela
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
1-1 → 2-1
M. Gonzalez / Molteni
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
ace
0-1 → 1-1
G. Escobar / Reyes-Varela
15-0
15-15
df
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Francisco Cerundolo / Francisco Comesana vs Finn Reynolds / James Watt (Non prima 20:00)
Il match deve ancora iniziare
Marcelo Demoliner / Fernando Romboli vs Andrea Collarini / Nicolas Kicker
Il match deve ancora iniziare
ATP 500 Rotterdam – 2° Turno – Indoor Hard
Centre Court – ore 11:00
Karen Khachanov
vs Jaume Munar
ATP Rotterdam
Karen Khachanov [5]
6
6
3
Jaume Munar
7
3
6
Vincitore: Munar
Servizio
Svolgimento
Set 3
K. Khachanov
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 3-5
J. Munar
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
K. Khachanov
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
K. Khachanov
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Khachanov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
J. Munar
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
5-2 → 5-3
J. Munar
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
J. Munar
15-0
15-15
df
30-15
40-15
2-1 → 2-2
K. Khachanov
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
1-1 → 2-1
J. Munar
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
1-0 → 1-1
K. Khachanov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6*
6*-7
7*-7
7-8*
8-8*
8*-9
6-6 → 6-7
J. Munar
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
4-4 → 4-5
K. Khachanov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
J. Munar
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Botic van de Zandschulp vs Stefanos Tsitsipas
ATP Rotterdam
Botic van de Zandschulp
6
7
Stefanos Tsitsipas
4
6
Vincitore: van de Zandschulp
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
2-2*
2*-3
2*-4
3-4*
4-4*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
B. van de Zandschulp
15-0
15-15
df
30-15
30-30
df
40-30
5-6 → 6-6
S. Tsitsipas
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
ace
5-5 → 5-6
B. van de Zandschulp
4-5 → 5-5
S. Tsitsipas
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
B. van de Zandschulp
3-4 → 4-4
S. Tsitsipas
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
B. van de Zandschulp
2-3 → 3-3
B. van de Zandschulp
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-2 → 2-2
S. Tsitsipas
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
ace
1-1 → 1-2
B. van de Zandschulp
0-1 → 1-1
S. Tsitsipas
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. van de Zandschulp
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 6-4
B. van de Zandschulp
3-4 → 4-4
B. van de Zandschulp
2-3 → 3-3
S. Tsitsipas
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
ace
2-2 → 2-3
B. van de Zandschulp
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
1-2 → 2-2
S. Tsitsipas
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-2 → 1-2
B. van de Zandschulp
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
40-A
0-1 → 0-2
Alex de Minaur vs Stan Wawrinka (Non prima 14:30)
ATP Rotterdam
Alex de Minaur [1]
6
6
Stan Wawrinka
4
2
Vincitore: de Minaur
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Wawrinka
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
3-1 → 4-1
A. de Minaur
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
A. de Minaur
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Wawrinka
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-4 → 5-4
A. de Minaur
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-2 → 4-2
S. Wawrinka
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
ace
3-1 → 3-2
S. Wawrinka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
A. de Minaur
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
0-1 → 1-1
S. Wawrinka
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Hamad Medjedovic vs Felix Auger-Aliassime (Non prima 19:30)
ATP Rotterdam
Hamad Medjedovic•
15
4
0
Felix Auger-Aliassime [2]
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Auger-Aliassime
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
4-5 → 4-6
H. Medjedovic
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
3-5 → 4-5
F. Auger-Aliassime
3-4 → 3-5
F. Auger-Aliassime
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
H. Medjedovic
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 2-3
F. Auger-Aliassime
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
F. Auger-Aliassime
0-1 → 0-2
H. Medjedovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Jan-Lennard Struff vs Alexander Bublik
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:00
Ugo Humbert vs Guy Den Ouden
ATP Rotterdam
Ugo Humbert
6
6
Guy Den Ouden
4
3
Vincitore: Humbert
Servizio
Svolgimento
Set 2
U. Humbert
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-3 → 6-3
G. Den Ouden
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-3 → 5-3
G. Den Ouden
0-15
15-15
15-30
15-40
df
2-3 → 3-3
U. Humbert
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
U. Humbert
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
U. Humbert
0-15
df
15-15
30-15
40-15
3-3 → 4-3
G. Den Ouden
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
2-3 → 3-3
G. Den Ouden
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
U. Humbert
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
df
1-1 → 1-2
G. Den Ouden
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Ray Ho / Hendrik Jebens vs Santiago Gonzalez / David Pel (Non prima 13:30)
ATP Rotterdam
Ray Ho / Hendrik Jebens
6
6
Santiago Gonzalez / David Pel
2
4
Vincitore: Ho / Jebens
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Gonzalez / Pel
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
5-3 → 5-4
R. Ho / Jebens
0-15
df
15-15
30-15
40-15
4-3 → 5-3
S. Gonzalez / Pel
4-2 → 4-3
S. Gonzalez / Pel
3-1 → 3-2
S. Gonzalez / Pel
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
2-0 → 2-1
S. Gonzalez / Pel
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Ho / Jebens
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
5-2 → 6-2
S. Gonzalez / Pel
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
5-1 → 5-2
R. Ho / Jebens
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
4-1 → 5-1
S. Gonzalez / Pel
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-1 → 4-1
S. Gonzalez / Pel
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
2-0 → 2-1
S. Gonzalez / Pel
0-0 → 1-0
Francisco Cabral / Lucas Miedler vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner
ATP Rotterdam
Francisco Cabral / Lucas Miedler
5
4
Jakob Schnaitter / Mark Wallner
7
6
Vincitore: Schnaitter / Wallner
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Schnaitter / Wallner
0-15
df
0-30
30-30
ace
40-30
ace
40-40
4-5 → 4-6
F. Cabral / Miedler
3-5 → 4-5
J. Schnaitter / Wallner
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-5 → 3-5
F. Cabral / Miedler
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 2-5
J. Schnaitter / Wallner
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
2-3 → 2-4
F. Cabral / Miedler
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
J. Schnaitter / Wallner
1-2 → 1-3
F. Cabral / Miedler
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
1-1 → 1-2
J. Schnaitter / Wallner
1-0 → 1-1
F. Cabral / Miedler
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Schnaitter / Wallner
5-6 → 5-7
F. Cabral / Miedler
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
5-5 → 5-6
J. Schnaitter / Wallner
5-4 → 5-5
F. Cabral / Miedler
4-4 → 5-4
J. Schnaitter / Wallner
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
F. Cabral / Miedler
3-3 → 4-3
J. Schnaitter / Wallner
3-2 → 3-3
F. Cabral / Miedler
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
2-2 → 3-2
J. Schnaitter / Wallner
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
2-1 → 2-2
F. Cabral / Miedler
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
J. Schnaitter / Wallner
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
F. Cabral / Miedler
0-0 → 1-0
Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Vasil Kirkov / Bart Stevens
ATP Rotterdam
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [1]
6
6
10
Vasil Kirkov / Bart Stevens
1
7
6
Vincitore: Arevalo / Pavic
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Arevalo / Pavic
0-1
1-1
1-2
2-2
3-2
4-2
df
4-3
5-3
6-3
ace
6-4
6-5
7-5
8-5
9-5
9-6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
2*-4
df
3-4*
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6*
6*-7
6-6 → 6-7
M. Arevalo / Pavic
5-6 → 6-6
V. Kirkov / Stevens
5-5 → 5-6
M. Arevalo / Pavic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
4-5 → 5-5
V. Kirkov / Stevens
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
df
4-4 → 4-5
M. Arevalo / Pavic
3-4 → 4-4
V. Kirkov / Stevens
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
3-3 → 3-4
M. Arevalo / Pavic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
V. Kirkov / Stevens
2-2 → 2-3
M. Arevalo / Pavic
1-2 → 2-2
V. Kirkov / Stevens
1-1 → 1-2
M. Arevalo / Pavic
1-0 → 1-1
V. Kirkov / Stevens
0-15
15-15
ace
15-30
df
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Arevalo / Pavic
5-1 → 6-1
V. Kirkov / Stevens
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
5-0 → 5-1
M. Arevalo / Pavic
4-0 → 5-0
V. Kirkov / Stevens
0-15
df
15-15
15-30
df
15-40
df
3-0 → 4-0
M. Arevalo / Pavic
2-0 → 3-0
V. Kirkov / Stevens
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
1-0 → 2-0
M. Arevalo / Pavic
0-0 → 1-0
ATP 500 Dallas – 2° Turno – Hard
Center Court – ore 19:00
Ethan Quinn
vs Marin Cilic
ATP Dallas
Ethan Quinn
0
6
1
Marin Cilic•
15
7
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Quinn
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
1-2 → 1-3
M. Cilic
0-15
df
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
ace
1-1 → 1-2
E. Quinn
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
0-1 → 1-1
M. Cilic
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
ace
3-3*
3*-4
4*-4
4-5*
4-6*
ace
6-6 → 6-7
E. Quinn
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
ace
4-4 → 5-4
E. Quinn
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
3-3 → 4-3
M. Cilic
0-15
df
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
E. Quinn
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-2 → 3-2
E. Quinn
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
E. Quinn
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Denis Shapovalov vs Aleksandar Kovacevic
Il match deve ancora iniziare
Alexander Erler / Robert Galloway vs Evan King / John Peers
Il match deve ancora iniziare
Adrian Mannarino vs Ben Shelton (Non prima 02:00)
Il match deve ancora iniziare
Tommy Paul vs Miomir Kecmanovic
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 19:00
Jack Pinnington Jones vs Eliot Spizzirri
ATP Dallas
Jack Pinnington Jones
15
7
2
Eliot Spizzirri•
40
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Pinnington Jones
0-40
15-0
30-0
40-0
40-15
1-1 → 2-1
J. Pinnington Jones
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
ace
2-1*
ace
3-1*
3*-2
4*-2
4-3*
5-3*
5*-4
6*-4
6-5*
6-6 → 7-6
J. Pinnington Jones
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
5-6 → 6-6
E. Spizzirri
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
5-5 → 5-6
J. Pinnington Jones
4-5 → 5-5
E. Spizzirri
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-4 → 4-5
J. Pinnington Jones
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
3-4 → 4-4
E. Spizzirri
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
J. Pinnington Jones
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
2-3 → 3-3
E. Spizzirri
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
2-2 → 2-3
J. Pinnington Jones
1-2 → 2-2
J. Pinnington Jones
0-1 → 1-1
Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Austin Krajicek / Nikola Mektic
Il match deve ancora iniziare
Flavio Cobolli / Alejandro Davidovich Fokina vs Christian Harrison / Neal Skupski
Il match deve ancora iniziare
Adam Pavlasek / John-Patrick Smith vs Theo Arribage / Albano Olivetti
Il match deve ancora iniziare
WTA 1000 Doha – Quarti di Finale – hard
Centre Court – ore 13:00
Jelena Ostapenko
vs Elisabetta Cocciaretto Inizio 13:00
WTA Doha
Jelena Ostapenko•
0
7
6
0
Elisabetta Cocciaretto
0
5
4
0
Vincitore: Ostapenko
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jelena Ostapenko
5-4 → 6-4
Elisabetta Cocciaretto
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Jelena Ostapenko
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-3 → 4-4
Elisabetta Cocciaretto
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Jelena Ostapenko
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Elisabetta Cocciaretto
3-1 → 3-2
Jelena Ostapenko
2-1 → 3-1
Elisabetta Cocciaretto
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Jelena Ostapenko
0-1 → 1-1
Elisabetta Cocciaretto
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jelena Ostapenko
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
6-5 → 7-5
Elisabetta Cocciaretto
5-5 → 6-5
Jelena Ostapenko
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-4 → 5-5
Elisabetta Cocciaretto
5-3 → 5-4
Jelena Ostapenko
5-2 → 5-3
Elisabetta Cocciaretto
4-2 → 5-2
Jelena Ostapenko
3-2 → 4-2
Elisabetta Cocciaretto
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Jelena Ostapenko
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-0 → 3-1
Elisabetta Cocciaretto
2-0 → 3-0
Jelena Ostapenko
1-0 → 2-0
Elisabetta Cocciaretto
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
(1) Iga Swiatek vs Maria Sakkari
WTA Doha
Iga Swiatek [1]
6
4
5
Maria Sakkari
2
6
7
Vincitore: Sakkari
Servizio
Svolgimento
Set 3
Iga Swiatek
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-6 → 5-7
Iga Swiatek
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Maria Sakkari
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-5 → 4-5
Iga Swiatek
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Maria Sakkari
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Maria Sakkari
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Iga Swiatek
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Maria Sakkari
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Maria Sakkari
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-4 → 3-4
Maria Sakkari
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Iga Swiatek
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Maria Sakkari
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Iga Swiatek
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Iga Swiatek
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Iga Swiatek
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Maria Sakkari
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
(10) Victoria Mboko vs (2) Elena Rybakina Non prima 16:00
WTA Doha
Victoria Mboko [10]
7
4
6
Elena Rybakina [2]
5
6
4
Vincitore: Mboko
Servizio
Svolgimento
Set 3
Elena Rybakina
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
Victoria Mboko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Elena Rybakina
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-4 → 4-4
Elena Rybakina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Victoria Mboko
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Elena Rybakina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Victoria Mboko
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Victoria Mboko
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Victoria Mboko
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Elena Rybakina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Victoria Mboko
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elena Rybakina
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
6-5 → 7-5
Victoria Mboko
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Victoria Mboko
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Elena Rybakina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Victoria Mboko
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Elena Rybakina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
(14) Karolina Muchova vs Anna Kalinskaya
WTA Doha
Karolina Muchova [14]
0
0
Anna Kalinskaya
0
0
Grandstand 1 – ore 13:00
Storm Hunter / Maya Joint vs (4) Anna Danilina / (4) Aleksandra Krunic Inizio 13:00
WTA Doha
Storm Hunter / Maya Joint
2
6
4
Anna Danilina / Aleksandra Krunic [4]
6
4
10
Vincitore: Danilina / Krunic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Storm Hunter / Maya Joint
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
1-0
2-0
2-1
2-2
3-2
4-2
4-3
5-3
6-3
7-3
8-3
9-3
9-4
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Storm Hunter / Maya Joint
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
5-4 → 6-4
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
4-4 → 5-4
Storm Hunter / Maya Joint
3-4 → 4-4
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Storm Hunter / Maya Joint
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-3 → 3-3
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-2 → 2-3
Storm Hunter / Maya Joint
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
2-1 → 2-2
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
1-1 → 2-1
Storm Hunter / Maya Joint
0-1 → 1-1
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Storm Hunter / Maya Joint
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-5 → 2-6
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-5 → 2-5
Storm Hunter / Maya Joint
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
1-4 → 1-5
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
0-4 → 1-4
Storm Hunter / Maya Joint
0-3 → 0-4
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-2 → 0-3
Storm Hunter / Maya Joint
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
0-0 → 0-1
(1) Sara Errani / (1) Jasmine Paolini vs (7) Cristina Bucsa / (7) Nicole Melichar-Martinez
WTA Doha
Sara Errani / Jasmine Paolini [1]
6
1
10
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez [7]
2
6
3
Vincitore: Errani / Paolini
Servizio
Svolgimento
Set 3
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
0-1
1-1
2-1
2-2
2-3
2-4
3-4
3-5
3-6
3-7
3-8
3-9
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sara Errani / Jasmine Paolini
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
1-5 → 1-6
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-4 → 1-5
Sara Errani / Jasmine Paolini
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
1-2 → 1-3
Sara Errani / Jasmine Paolini
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
1-0 → 1-1
Sara Errani / Jasmine Paolini
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
5-2 → 6-2
Sara Errani / Jasmine Paolini
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
4-2 → 5-2
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
4-1 → 4-2
Sara Errani / Jasmine Paolini
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
2-1 → 3-1
Sara Errani / Jasmine Paolini
1-1 → 2-1
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
1-0 → 1-1
Sara Errani / Jasmine Paolini
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
(3) Su-Wei Hsieh / (3) Jelena Ostapenko vs Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
WTA Doha
Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko [3]
0
6
6
0
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0
1
2
0
Vincitore: Hsieh / Ostapenko
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-2 → 6-2
Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko
4-2 → 5-2
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
4-1 → 4-2
Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko
3-1 → 4-1
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
3-0 → 3-1
Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko
2-0 → 3-0
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
5-1 → 6-1
Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
4-1 → 5-1
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
3-1 → 4-1
Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko
0-1 → 1-1
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0-0 → 0-1
WTA 125 Oeiras – 2° Turno – indoor hard
Court 1 – ore 12:00
Matilde Jorge
vs (9) Kaitlin Quevedo Inizio 12:00
WTA Oeiras 125 Indoor #1
Matilde Jorge
7
4
6
Kaitlin Quevedo [9]
5
6
3
Vincitore: Jorge
Servizio
Svolgimento
Set 3
Kaitlin Quevedo
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-3 → 6-3
Matilde Jorge
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Kaitlin Quevedo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
Matilde Jorge
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Kaitlin Quevedo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Matilde Jorge
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Kaitlin Quevedo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Kaitlin Quevedo
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 4-5
Matilde Jorge
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Kaitlin Quevedo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Kaitlin Quevedo
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Matilde Jorge
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Matilde Jorge
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
6-5 → 7-5
Matilde Jorge
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Kaitlin Quevedo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 4-5
Matilde Jorge
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Kaitlin Quevedo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Matilde Jorge
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Alina Korneeva vs (7) Greet Minnen
WTA Oeiras 125 Indoor #1
Alina Korneeva
3
6
6
Greet Minnen [7]
6
2
4
Vincitore: Korneeva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Greet Minnen
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-3 → 5-3
Alina Korneeva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-2 → 4-3
Greet Minnen
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-1 → 4-2
Greet Minnen
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alina Korneeva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Greet Minnen
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Alina Korneeva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Greet Minnen
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Alina Korneeva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alina Korneeva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 3-5
Greet Minnen
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Alina Korneeva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Greet Minnen
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
(1) Viktorija Golubic vs Lucrezia Stefanini Non prima 14:30
WTA Oeiras 125 Indoor #1
Viktorija Golubic [1]
0
7
5
Lucrezia Stefanini
6
5
7
Vincitore: Stefanini
Servizio
Svolgimento
Set 3
Viktorija Golubic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-6 → 5-7
Lucrezia Stefanini
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Viktorija Golubic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-4 → 5-5
Lucrezia Stefanini
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-4 → 5-4
Viktorija Golubic
4-3 → 4-4
Lucrezia Stefanini
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Viktorija Golubic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Lucrezia Stefanini
2-2 → 3-2
Viktorija Golubic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Lucrezia Stefanini
1-1 → 2-1
Viktorija Golubic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Lucrezia Stefanini
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Viktorija Golubic
6-5 → 7-5
Lucrezia Stefanini
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-5 → 6-5
Viktorija Golubic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Lucrezia Stefanini
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-5 → 4-5
Viktorija Golubic
2-5 → 3-5
Lucrezia Stefanini
1-5 → 2-5
Viktorija Golubic
0-5 → 1-5
Lucrezia Stefanini
0-4 → 0-5
Viktorija Golubic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Lucrezia Stefanini
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Viktorija Golubic
0-1 → 0-2
Lucrezia Stefanini
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Viktorija Golubic
0-5 → 0-6
Lucrezia Stefanini
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-4 → 0-5
Viktorija Golubic
0-3 → 0-4
Lucrezia Stefanini
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Viktorija Golubic
0-1 → 0-2
Lucrezia Stefanini
0-0 → 0-1
Francisca Jorge / Matilde Jorge vs (2) Maia Lumsden / (2) Qianhui Tang
WTA Oeiras 125 Indoor #1
Francisca Jorge / Matilde Jorge
0
7
6
0
Maia Lumsden / Qianhui Tang [2]•
0
5
2
0
Vincitore: Jorge / Jorge
Servizio
Svolgimento
Set 3
Maia Lumsden / Qianhui Tang
Servizio
Svolgimento
Set 2
Maia Lumsden / Qianhui Tang
5-2 → 6-2
Francisca Jorge / Matilde Jorge
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
4-2 → 5-2
Maia Lumsden / Qianhui Tang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
4-1 → 4-2
Francisca Jorge / Matilde Jorge
3-1 → 4-1
Maia Lumsden / Qianhui Tang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-1 → 3-1
Francisca Jorge / Matilde Jorge
1-1 → 2-1
Maia Lumsden / Qianhui Tang
1-0 → 1-1
Francisca Jorge / Matilde Jorge
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Maia Lumsden / Qianhui Tang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
6-5 → 7-5
Francisca Jorge / Matilde Jorge
5-5 → 6-5
Maia Lumsden / Qianhui Tang
5-4 → 5-5
Francisca Jorge / Matilde Jorge
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
Maia Lumsden / Qianhui Tang
4-3 → 4-4
Francisca Jorge / Matilde Jorge
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Maia Lumsden / Qianhui Tang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
3-2 → 3-3
Francisca Jorge / Matilde Jorge
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Maia Lumsden / Qianhui Tang
2-1 → 2-2
Francisca Jorge / Matilde Jorge
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-0 → 2-1
Maia Lumsden / Qianhui Tang
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-0 → 2-0
Francisca Jorge / Matilde Jorge
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Court 6 – ore 12:00
Irina Bara / Iryna Shymanovich vs Carmen Corley / Ivana Corley Inizio 12:00
WTA Oeiras 125 Indoor #1
Irina Bara / Iryna Shymanovich•
0
3
4
0
Carmen Corley / Ivana Corley
0
6
6
0
Vincitore: Corley / Corley
Servizio
Svolgimento
Set 3
Irina Bara / Iryna Shymanovich
Servizio
Svolgimento
Set 2
Irina Bara / Iryna Shymanovich
4-5 → 4-6
Carmen Corley / Ivana Corley
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Irina Bara / Iryna Shymanovich
4-3 → 4-4
Carmen Corley / Ivana Corley
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-3 → 4-3
Irina Bara / Iryna Shymanovich
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Carmen Corley / Ivana Corley
2-2 → 2-3
Irina Bara / Iryna Shymanovich
2-1 → 2-2
Carmen Corley / Ivana Corley
2-0 → 2-1
Irina Bara / Iryna Shymanovich
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-0 → 2-0
Carmen Corley / Ivana Corley
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Irina Bara / Iryna Shymanovich
3-5 → 3-6
Carmen Corley / Ivana Corley
3-4 → 3-5
Irina Bara / Iryna Shymanovich
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
2-4 → 3-4
Carmen Corley / Ivana Corley
2-3 → 2-4
Irina Bara / Iryna Shymanovich
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-3 → 2-3
Carmen Corley / Ivana Corley
1-2 → 1-3
Irina Bara / Iryna Shymanovich
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-1 → 1-2
Carmen Corley / Ivana Corley
1-0 → 1-1
Irina Bara / Iryna Shymanovich
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Leyre Romero Gormaz vs Lola Radivojevic
WTA Oeiras 125 Indoor #1
Leyre Romero Gormaz
0
6
6
0
Lola Radivojevic•
0
4
1
0
Vincitore: Romero Gormaz
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lola Radivojevic
5-1 → 6-1
Leyre Romero Gormaz
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-1 → 5-1
Lola Radivojevic
4-0 → 4-1
Leyre Romero Gormaz
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 4-0
Lola Radivojevic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-0 → 3-0
Leyre Romero Gormaz
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Lola Radivojevic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Leyre Romero Gormaz
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Lola Radivojevic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
Leyre Romero Gormaz
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Lola Radivojevic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
4-2 → 4-3
Leyre Romero Gormaz
3-2 → 4-2
Lola Radivojevic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Leyre Romero Gormaz
3-0 → 3-1
Lola Radivojevic
2-0 → 3-0
Leyre Romero Gormaz
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Lola Radivojevic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
(1) Emily Appleton / (1) Makoto Ninomiya vs Carole Monnet / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
WTA Oeiras 125 Indoor #1
Emily Appleton / Makoto Ninomiya [1]•
0
6
6
0
Carole Monnet / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
0
3
2
0
Vincitore: Appleton / Ninomiya
Servizio
Svolgimento
Set 3
Emily Appleton / Makoto Ninomiya
Servizio
Svolgimento
Set 2
Emily Appleton / Makoto Ninomiya
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
5-2 → 6-2
Carole Monnet / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-2 → 5-2
Emily Appleton / Makoto Ninomiya
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Carole Monnet / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-2 → 3-2
Emily Appleton / Makoto Ninomiya
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
2-1 → 2-2
Carole Monnet / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Emily Appleton / Makoto Ninomiya
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-1 → 1-1
Carole Monnet / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Emily Appleton / Makoto Ninomiya
5-3 → 6-3
Carole Monnet / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
5-2 → 5-3
Emily Appleton / Makoto Ninomiya
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-1 → 5-2
Carole Monnet / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
5-0 → 5-1
Emily Appleton / Makoto Ninomiya
4-0 → 5-0
Carole Monnet / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
3-0 → 4-0
Emily Appleton / Makoto Ninomiya
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
2-0 → 3-0
Carole Monnet / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
0-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-0 → 2-0
Emily Appleton / Makoto Ninomiya
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
La numero uno del mondo iga swiatek?? Forse la numero uno del seeding.
@ Gaz (#4561875)
Occhio, Ostapenko aveva già giocato uno slam qualche mese prima a Wimbledon annichilendo Suarez Navarro
Ma il tasto verde di Sky per vedere tutte le partite non funziona più? A Dallas si gioca ma fanno solo la replica di Cocciaretto 🙁
Bene per Maria, che ritorni infine nei suoi veri panni ma iga è troppo discontinua, non riesce proprio a stabilizzarsi…
ma cosa ha combinato la Stefanini??!! 6-0 e 5-0 poi ha perso 7 games di fila, adesso 1 set per parte….qualcuno sta vedendo la partita???
A Gaz mancano proprio le basi.
P.S. anche nello sci alpino abbiamo vinto l’oro.
ma la Sakkari che ha fatto????????? 😳 😳 😳 😳
Sono ora 4-4 nei precedenti Swiatek e Sakkari.
Non sono tante che dopo un numero considerevole di precenti possono permettersi di mostrare di non essere sotto con la Swiatek.
Bisogna riavvolgere il nastro è leggere qualche commento di giorni fa,non tanto su Paolini,ma sulla greca,del quale ho risposto che se una vince uno slam o raggiunge la top five ,in questo caso a maggior ragione perché è un risultato che non si ottiene in due settimane,non è mai per caso.
Alla fine una sconfitta più che onorevole, anche senatore.
Comunque PenkoDoll è quella che ha vinto più match a Doha 24# , dipesi certamente anche dal numero di partecipazioni rispetto ad altre,ma a 18 anni ottene quì la consacrazione con la finale di un 1000, mesi prima aveva ottenuto la prima finale a Québec city,ma era un 250, esattamente la settimana successiva al sua prima partecipazione ad uno slam, conclusosi al secondo turno per mano della Errani che era stata inizialmente sorpresa,con un 6-0.
Gaz e’ un 1000! Il WTA di Doha e’ un 1000!
Suvvia almeno questo!
Fa effetto vedere il nome della Cocciaretto insieme a quelli altri, tant’è che è il primo traguardo di un quarto di finale 500,ma la cosa che ribadisco è l’imprevedibilità e lo scherzo che ha volte ti tira il tennis femminile.
Il primo quarto in un 500 tanto cercato e aspettato da anni,arriva grazie ad un ripescaggio, altrimenti tutto questo non ci sarebbe stato,si sarebbe parlato della solita Cocciaretto deludente, illusoria ecc….
La Mboko al suo best ranking 12,in caso di vittoria oggi sarebbe una top ten, a distanza di un anno dalla sua introduzione in WTA , sulla sua strada c’è la Rybakina , che dal canto suo con una finale arriverebbe al suo di best ranking, ovvero #2.
Siamo a 19 vittorie consecutive e ovviamente si aspettava la sconfitta imminente, prima o poi,per la legge dei grandi numeri….non credo vincerà 63 match consecutivamente, quindi al primo allarme, come ieri,accoreremo a posizionarci sotto il balcone con il telone ben steso a tutta forza.
Non si sono spente ancora le polemiche per quello che ho detto ieri sulle Olimpiadi.
Allora preciso che la delusione, almeno personale, era più che altro legata allo sci Alpino, visto che si parlava di discesa libera,poi ho portato bene perché sono arrivati gli ori in altre discipline che a dir il vero non seguo.
È visto che ci siamo, proprio ai giochi è legato il telequizzone.
Quante volte domani la portiera della squadra azzurra di Hockey sarà costretta a tir fuori il disco cromato dal sacco?
Comunque è già un quarto di finale storico, traguardi mai raggiunto,da quando l’hockey è disciplina olimpica,ma direi da quando esiste l’hockey e per dirla tutta…..anche da quando esiste proprio il ghiaccio.
Solo guardando gli ultimi 2 anni, più questo inizio 2026, bisogna rilevare che 40 volte in 46 tornei la Ostapenko non ha superato il terzo turno.
Solo a Roma 2024 perse al quarto match,per il resto,una volta vinti 3 match consecutivi,sono arrivate:
Vittoria ad Adelaide e Linz 2024, Quarto di finale Wimbledon, finale proprio a Doha lo scorso anno e vittoria a Stoccarda.
Questo per dire il rapporto conflittuale con il tennis, l’incapacità di incanalare tanta potenzialità,ma una volta che ci fa la bocca le viene voglia di fare le cose come si deve e avviene la trasformazione genetica PenkoDoll.
Inutile mentire sulle possibilità della Cocciaretto, percentuale bassissima. In