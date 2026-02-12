Circuito ATP-WTA ATP, Copertina, WTA

ATP 500 Rotterdam, Dallas, ATP 250 Buenos Aires, WTA 1000 Doha e WTA 125 Oeiras: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. Sakkari ritrova il grande tennis a Doha: battuta anche Swiatek. Wawrinka si arrende a De Minaur a Rotterdam

12/02/2026 18:40 12 commenti
Maria Sakkari GRE, 25-07-1995 - Foto Getty Images

Bisogna tornare a parlare seriamente di Maria Sakkari. Dopo due stagioni molto altalenanti, la greca sembra aver ritrovato solidità e fiducia nel suo tennis al WTA 1000 di Doha 2026.
Il segnale era arrivato già al secondo turno, con la vittoria contro una top 10 come Jasmine Paolini. Ma il vero colpo lo ha piazzato nei quarti di finale, dove ha superato la numero uno del seeding Iga Świątek al termine di una battaglia di altissimo livello.
Dopo aver perso il primo set 2-6, Sakkari ha reagito con grande determinazione, vincendo il secondo parziale 6-4 e completando la rimonta nel terzo set con il punteggio di 7-5. La greca ha dovuto sudare fino all’ultimo, concretizzando il successo soltanto alla terza palla match, dopo due ore e 30 minuti di gioco.
Grazie a questo risultato, Sakkari guadagna 19 posizioni nel ranking WTA, salendo fino alla 33ª posizione mondiale. In semifinale affronterà la vincente della sfida tra Karolína Muchová e Anna Kalinskaya.

Wawrinka si arrende a De Minaur a Rotterdam
Vuole uscire di scena lottando Stan Wawrinka, che nel suo ultimo anno da professionista sta provando a ritrovare il suo miglior tennis. Dopo un 2025 complicato, lo svizzero ha mostrato segnali incoraggianti in questo avvio di stagione, ma agli ottavi dell’ATP di Rotterdam ha dovuto arrendersi ad Alex de Minaur.
Il primo set è stato molto combattuto: Wawrinka ha avuto anche una palla break per poter poi chiudere il parziale al servizio, ma non è riuscito a sfruttarla. Da quel momento l’australiano ha preso il controllo della partita, mentre la tenuta fisica dello svizzero è progressivamente calata.
De Minaur ha così chiuso l’incontro con il punteggio di 6-4, 6-2 in un’ora e 11 minuti, conquistando i quarti di finale, dove affronterà il beniamino di casa Botic van de Zandschulp.
Per Wawrinka resta comunque la sensazione di un tennis ancora brillante a tratti, ma sempre più condizionato dal fisico.

ARG ATP 250 Buenos Aires – 2° Turno – terra

Cancha Guillermo Vilas – ore 17:00
Tomas Barrios Vera CHI vs Luciano Darderi ITA
ATP Buenos Aires
Tomas Barrios Vera
1
3
Luciano Darderi [2]
6
6
Vincitore: Darderi
Mostra dettagli

Juan Manuel Cerundolo ARG vs Pedro Martinez ESP (Non prima 19:30)

ATP Buenos Aires
Juan Manuel Cerundolo
0
5
Pedro Martinez
30
4
Mostra dettagli

Ignacio Buse PER vs Sebastian Baez ARG (Non prima 22:30)

Il match deve ancora iniziare

Camilo Ugo Carabelli ARG vs Mariano Navone ARG (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare



Estadio 2 – ore 18:00
Maximo Gonzalez ARG / Andres Molteni ARG vs Gonzalo Escobar ECU / Miguel Reyes-Varela MEX

ATP Buenos Aires
Maximo Gonzalez / Andres Molteni [1]
6
6
Gonzalo Escobar / Miguel Reyes-Varela
4
4
Vincitore: Gonzalez / Molteni
Mostra dettagli

Francisco Cerundolo ARG / Francisco Comesana ARG vs Finn Reynolds NZL / James Watt NZL (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

Marcelo Demoliner BRA / Fernando Romboli BRA vs Andrea Collarini ARG / Nicolas Kicker ARG

Il match deve ancora iniziare





NED ATP 500 Rotterdam – 2° Turno – Indoor Hard

Centre Court – ore 11:00
Karen Khachanov RUS vs Jaume Munar ESP
ATP Rotterdam
Karen Khachanov [5]
6
6
3
Jaume Munar
7
3
6
Vincitore: Munar
Mostra dettagli

Botic van de Zandschulp NED vs Stefanos Tsitsipas GRE

ATP Rotterdam
Botic van de Zandschulp
6
7
Stefanos Tsitsipas
4
6
Vincitore: van de Zandschulp
Mostra dettagli

Alex de Minaur AUS vs Stan Wawrinka SUI (Non prima 14:30)

ATP Rotterdam
Alex de Minaur [1]
6
6
Stan Wawrinka
4
2
Vincitore: de Minaur
Mostra dettagli

Hamad Medjedovic SRB vs Felix Auger-Aliassime CAN (Non prima 19:30)

ATP Rotterdam
Hamad Medjedovic
15
4
0
Felix Auger-Aliassime [2]
0
6
0
Mostra dettagli

Jan-Lennard Struff GER vs Alexander Bublik KAZ

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
Ugo Humbert FRA vs Guy Den Ouden NED

ATP Rotterdam
Ugo Humbert
6
6
Guy Den Ouden
4
3
Vincitore: Humbert
Mostra dettagli

Ray Ho TPE / Hendrik Jebens GER vs Santiago Gonzalez MEX / David Pel NED (Non prima 13:30)

ATP Rotterdam
Ray Ho / Hendrik Jebens
6
6
Santiago Gonzalez / David Pel
2
4
Vincitore: Ho / Jebens
Mostra dettagli

Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT vs Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER

ATP Rotterdam
Francisco Cabral / Lucas Miedler
5
4
Jakob Schnaitter / Mark Wallner
7
6
Vincitore: Schnaitter / Wallner
Mostra dettagli

Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO vs Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED

ATP Rotterdam
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [1]
6
6
10
Vasil Kirkov / Bart Stevens
1
7
6
Vincitore: Arevalo / Pavic
Mostra dettagli





USA ATP 500 Dallas – 2° Turno – Hard

Center Court – ore 19:00
Ethan Quinn USA vs Marin Cilic CRO
ATP Dallas
Ethan Quinn
0
6
1
Marin Cilic
15
7
3
Mostra dettagli

Denis Shapovalov CAN vs Aleksandar Kovacevic USA

Il match deve ancora iniziare

Alexander Erler AUT / Robert Galloway USA vs Evan King USA / John Peers AUS

Il match deve ancora iniziare

Adrian Mannarino FRA vs Ben Shelton USA (Non prima 02:00)

Il match deve ancora iniziare

Tommy Paul USA vs Miomir Kecmanovic SRB

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 19:00
Jack Pinnington Jones GBR vs Eliot Spizzirri USA

ATP Dallas
Jack Pinnington Jones
15
7
2
Eliot Spizzirri
40
6
1
Mostra dettagli

Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG vs Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO

Il match deve ancora iniziare

Flavio Cobolli ITA / Alejandro Davidovich Fokina ESP vs Christian Harrison USA / Neal Skupski GBR

Il match deve ancora iniziare

Adam Pavlasek CZE / John-Patrick Smith AUS vs Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA

Il match deve ancora iniziare





QAT WTA 1000 Doha – Quarti di Finale – hard

Centre Court – ore 13:00
Jelena Ostapenko LAT vs Elisabetta Cocciaretto ITA Inizio 13:00
WTA Doha
Jelena Ostapenko
0
7
6
0
Elisabetta Cocciaretto
0
5
4
0
Vincitore: Ostapenko
Mostra dettagli

(1) Iga Swiatek POL vs Maria Sakkari GRE

WTA Doha
Iga Swiatek [1]
6
4
5
Maria Sakkari
2
6
7
Vincitore: Sakkari
Mostra dettagli

(10) Victoria Mboko CAN vs (2) Elena Rybakina KAZ Non prima 16:00

WTA Doha
Victoria Mboko [10]
7
4
6
Elena Rybakina [2]
5
6
4
Vincitore: Mboko
Mostra dettagli

(14) Karolina Muchova CZE vs Anna Kalinskaya RUS

WTA Doha
Karolina Muchova [14]
0
0
Anna Kalinskaya
0
0
Mostra dettagli



Grandstand 1 – ore 13:00
Storm Hunter AUS / Maya Joint AUS vs (4) Anna Danilina KAZ / (4) Aleksandra Krunic SRB Inizio 13:00

WTA Doha
Storm Hunter / Maya Joint
2
6
4
Anna Danilina / Aleksandra Krunic [4]
6
4
10
Vincitore: Danilina / Krunic
Mostra dettagli

(1) Sara Errani ITA / (1) Jasmine Paolini ITA vs (7) Cristina Bucsa ESP / (7) Nicole Melichar-Martinez USA

WTA Doha
Sara Errani / Jasmine Paolini [1]
6
1
10
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez [7]
2
6
3
Vincitore: Errani / Paolini
Mostra dettagli

(3) Su-Wei Hsieh TPE / (3) Jelena Ostapenko LAT vs Tereza Mihalikova SVK / Olivia Nicholls GBR

WTA Doha
Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko [3]
0
6
6
0
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0
1
2
0
Vincitore: Hsieh / Ostapenko
Mostra dettagli





POR WTA 125 Oeiras – 2° Turno – indoor hard

Court 1 – ore 12:00
Matilde Jorge POR vs (9) Kaitlin Quevedo ESP Inizio 12:00
WTA Oeiras 125 Indoor #1
Matilde Jorge
7
4
6
Kaitlin Quevedo [9]
5
6
3
Vincitore: Jorge
Mostra dettagli

Alina Korneeva RUS vs (7) Greet Minnen BEL

WTA Oeiras 125 Indoor #1
Alina Korneeva
3
6
6
Greet Minnen [7]
6
2
4
Vincitore: Korneeva
Mostra dettagli

(1) Viktorija Golubic SUI vs Lucrezia Stefanini ITA Non prima 14:30

WTA Oeiras 125 Indoor #1
Viktorija Golubic [1]
0
7
5
Lucrezia Stefanini
6
5
7
Vincitore: Stefanini
Mostra dettagli

Francisca Jorge POR / Matilde Jorge POR vs (2) Maia Lumsden GBR / (2) Qianhui Tang CHN

WTA Oeiras 125 Indoor #1
Francisca Jorge / Matilde Jorge
0
7
6
0
Maia Lumsden / Qianhui Tang [2]
0
5
2
0
Vincitore: Jorge / Jorge
Mostra dettagli



Court 6 – ore 12:00
Irina Bara ROU / Iryna Shymanovich BLR vs Carmen Corley USA / Ivana Corley USA Inizio 12:00

WTA Oeiras 125 Indoor #1
Irina Bara / Iryna Shymanovich
0
3
4
0
Carmen Corley / Ivana Corley
0
6
6
0
Vincitore: Corley / Corley
Mostra dettagli

Leyre Romero Gormaz ESP vs Lola Radivojevic SRB

WTA Oeiras 125 Indoor #1
Leyre Romero Gormaz
0
6
6
0
Lola Radivojevic
0
4
1
0
Vincitore: Romero Gormaz
Mostra dettagli

(1) Emily Appleton GBR / (1) Makoto Ninomiya JPN vs Carole Monnet FRA / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA

WTA Oeiras 125 Indoor #1
Emily Appleton / Makoto Ninomiya [1]
0
6
6
0
Carole Monnet / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
0
3
2
0
Vincitore: Appleton / Ninomiya
Mostra dettagli

12 commenti.



Marco (Guest) 12-02-2026 19:48

La numero uno del mondo iga swiatek?? Forse la numero uno del seeding.

ffedee 12-02-2026 19:41

@ Gaz (#4561875)

Occhio, Ostapenko aveva già giocato uno slam qualche mese prima a Wimbledon annichilendo Suarez Navarro

Marco Tullio Cicerone 12-02-2026 19:20

Ma il tasto verde di Sky per vedere tutte le partite non funziona più? A Dallas si gioca ma fanno solo la replica di Cocciaretto 🙁

Vae victis (Guest) 12-02-2026 19:06

Bene per Maria, che ritorni infine nei suoi veri panni ma iga è troppo discontinua, non riesce proprio a stabilizzarsi…

Diego (Guest) 12-02-2026 18:56

ma cosa ha combinato la Stefanini??!! 6-0 e 5-0 poi ha perso 7 games di fila, adesso 1 set per parte….qualcuno sta vedendo la partita???

Pheanes (Guest) 12-02-2026 18:03

Scritto da alfredino

Scritto da Gaz
Fa effetto vedere il nome della Cocciaretto insieme a quelli altri, tant’è che è il primo traguardo di un quarto di finale 500,ma la cosa che ribadisco è l’imprevedibilità e lo scherzo che ha volte ti tira il tennis femminile.
Il primo quarto in un 500 tanto cercato e aspettato da anni,arriva grazie ad un ripescaggio, altrimenti tutto questo non ci sarebbe stato,si sarebbe parlato della solita Cocciaretto deludente, illusoria ecc….
La Mboko al suo best ranking 12,in caso di vittoria oggi sarebbe una top ten, a distanza di un anno dalla sua introduzione in WTA , sulla sua strada c’è la Rybakina , che dal canto suo con una finale arriverebbe al suo di best ranking, ovvero #2.
Siamo a 19 vittorie consecutive e ovviamente si aspettava la sconfitta imminente, prima o poi,per la legge dei grandi numeri….non credo vincerà 63 match consecutivamente, quindi al primo allarme, come ieri,accoreremo a posizionarci sotto il balcone con il telone ben steso a tutta forza.
Non si sono spente ancora le polemiche per quello che ho detto ieri sulle Olimpiadi.
Allora preciso che la delusione, almeno personale, era più che altro legata allo sci Alpino, visto che si parlava di discesa libera,poi ho portato bene perché sono arrivati gli ori in altre discipline che a dir il vero non seguo.
È visto che ci siamo, proprio ai giochi è legato il telequizzone.
Quante volte domani la portiera della squadra azzurra di Hockey sarà costretta a tir fuori il disco cromato dal sacco?
Comunque è già un quarto di finale storico, traguardi mai raggiunto,da quando l’hockey è disciplina olimpica,ma direi da quando esiste l’hockey e per dirla tutta…..anche da quando esiste proprio il ghiaccio.

Gaz e’ un 1000! Il WTA di Doha e’ un 1000!
Suvvia almeno questo!

A Gaz mancano proprio le basi.
P.S. anche nello sci alpino abbiamo vinto l’oro.

Laura (Guest) 12-02-2026 17:49

ma la Sakkari che ha fatto????????? 😳 😳 😳 😳

Gaz (Guest) 12-02-2026 17:46

Sono ora 4-4 nei precedenti Swiatek e Sakkari.
Non sono tante che dopo un numero considerevole di precenti possono permettersi di mostrare di non essere sotto con la Swiatek.
Bisogna riavvolgere il nastro è leggere qualche commento di giorni fa,non tanto su Paolini,ma sulla greca,del quale ho risposto che se una vince uno slam o raggiunge la top five ,in questo caso a maggior ragione perché è un risultato che non si ottiene in due settimane,non è mai per caso.

Gaz (Guest) 12-02-2026 15:01

Alla fine una sconfitta più che onorevole, anche senatore.
Comunque PenkoDoll è quella che ha vinto più match a Doha 24# , dipesi certamente anche dal numero di partecipazioni rispetto ad altre,ma a 18 anni ottene quì la consacrazione con la finale di un 1000, mesi prima aveva ottenuto la prima finale a Québec city,ma era un 250, esattamente la settimana successiva al sua prima partecipazione ad uno slam, conclusosi al secondo turno per mano della Errani che era stata inizialmente sorpresa,con un 6-0.

alfredino (Guest) 12-02-2026 13:40

Scritto da Gaz
Fa effetto vedere il nome della Cocciaretto insieme a quelli altri, tant’è che è il primo traguardo di un quarto di finale 500,ma la cosa che ribadisco è l’imprevedibilità e lo scherzo che ha volte ti tira il tennis femminile.
Il primo quarto in un 500 tanto cercato e aspettato da anni,arriva grazie ad un ripescaggio, altrimenti tutto questo non ci sarebbe stato,si sarebbe parlato della solita Cocciaretto deludente, illusoria ecc….
La Mboko al suo best ranking 12,in caso di vittoria oggi sarebbe una top ten, a distanza di un anno dalla sua introduzione in WTA , sulla sua strada c’è la Rybakina , che dal canto suo con una finale arriverebbe al suo di best ranking, ovvero #2.
Siamo a 19 vittorie consecutive e ovviamente si aspettava la sconfitta imminente, prima o poi,per la legge dei grandi numeri….non credo vincerà 63 match consecutivamente, quindi al primo allarme, come ieri,accoreremo a posizionarci sotto il balcone con il telone ben steso a tutta forza.
Non si sono spente ancora le polemiche per quello che ho detto ieri sulle Olimpiadi.
Allora preciso che la delusione, almeno personale, era più che altro legata allo sci Alpino, visto che si parlava di discesa libera,poi ho portato bene perché sono arrivati gli ori in altre discipline che a dir il vero non seguo.
È visto che ci siamo, proprio ai giochi è legato il telequizzone.
Quante volte domani la portiera della squadra azzurra di Hockey sarà costretta a tir fuori il disco cromato dal sacco?
Comunque è già un quarto di finale storico, traguardi mai raggiunto,da quando l’hockey è disciplina olimpica,ma direi da quando esiste l’hockey e per dirla tutta…..anche da quando esiste proprio il ghiaccio.

Gaz e’ un 1000! Il WTA di Doha e’ un 1000!
Suvvia almeno questo!

Gaz (Guest) 12-02-2026 11:32

Fa effetto vedere il nome della Cocciaretto insieme a quelli altri, tant’è che è il primo traguardo di un quarto di finale 500,ma la cosa che ribadisco è l’imprevedibilità e lo scherzo che ha volte ti tira il tennis femminile.
Il primo quarto in un 500 tanto cercato e aspettato da anni,arriva grazie ad un ripescaggio, altrimenti tutto questo non ci sarebbe stato,si sarebbe parlato della solita Cocciaretto deludente, illusoria ecc….

La Mboko al suo best ranking 12,in caso di vittoria oggi sarebbe una top ten, a distanza di un anno dalla sua introduzione in WTA , sulla sua strada c’è la Rybakina , che dal canto suo con una finale arriverebbe al suo di best ranking, ovvero #2.
Siamo a 19 vittorie consecutive e ovviamente si aspettava la sconfitta imminente, prima o poi,per la legge dei grandi numeri….non credo vincerà 63 match consecutivamente, quindi al primo allarme, come ieri,accoreremo a posizionarci sotto il balcone con il telone ben steso a tutta forza.

Non si sono spente ancora le polemiche per quello che ho detto ieri sulle Olimpiadi.
Allora preciso che la delusione, almeno personale, era più che altro legata allo sci Alpino, visto che si parlava di discesa libera,poi ho portato bene perché sono arrivati gli ori in altre discipline che a dir il vero non seguo.
È visto che ci siamo, proprio ai giochi è legato il telequizzone.
Quante volte domani la portiera della squadra azzurra di Hockey sarà costretta a tir fuori il disco cromato dal sacco?
Comunque è già un quarto di finale storico, traguardi mai raggiunto,da quando l’hockey è disciplina olimpica,ma direi da quando esiste l’hockey e per dirla tutta…..anche da quando esiste proprio il ghiaccio.

Gaz (Guest) 12-02-2026 11:10

Solo guardando gli ultimi 2 anni, più questo inizio 2026, bisogna rilevare che 40 volte in 46 tornei la Ostapenko non ha superato il terzo turno.
Solo a Roma 2024 perse al quarto match,per il resto,una volta vinti 3 match consecutivi,sono arrivate:
Vittoria ad Adelaide e Linz 2024, Quarto di finale Wimbledon, finale proprio a Doha lo scorso anno e vittoria a Stoccarda.
Questo per dire il rapporto conflittuale con il tennis, l’incapacità di incanalare tanta potenzialità,ma una volta che ci fa la bocca le viene voglia di fare le cose come si deve e avviene la trasformazione genetica PenkoDoll.
Inutile mentire sulle possibilità della Cocciaretto, percentuale bassissima. In

