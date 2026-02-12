ATP 500 Rotterdam, Dallas, ATP 250 Buenos Aires, WTA 1000 Doha e WTA 125 Oeiras: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. Sakkari ritrova il grande tennis a Doha: battuta anche Swiatek. Wawrinka si arrende a De Minaur a Rotterdam

Bisogna tornare a parlare seriamente di Maria Sakkari. Dopo due stagioni molto altalenanti, la greca sembra aver ritrovato solidità e fiducia nel suo tennis al WTA 1000 di Doha 2026.

Il segnale era arrivato già al secondo turno, con la vittoria contro una top 10 come Jasmine Paolini. Ma il vero colpo lo ha piazzato nei quarti di finale, dove ha superato la numero uno del seeding Iga Świątek al termine di una battaglia di altissimo livello.

Dopo aver perso il primo set 2-6, Sakkari ha reagito con grande determinazione, vincendo il secondo parziale 6-4 e completando la rimonta nel terzo set con il punteggio di 7-5. La greca ha dovuto sudare fino all’ultimo, concretizzando il successo soltanto alla terza palla match, dopo due ore e 30 minuti di gioco.

Grazie a questo risultato, Sakkari guadagna 19 posizioni nel ranking WTA, salendo fino alla 33ª posizione mondiale. In semifinale affronterà la vincente della sfida tra Karolína Muchová e Anna Kalinskaya.

Wawrinka si arrende a De Minaur a Rotterdam

Vuole uscire di scena lottando Stan Wawrinka, che nel suo ultimo anno da professionista sta provando a ritrovare il suo miglior tennis. Dopo un 2025 complicato, lo svizzero ha mostrato segnali incoraggianti in questo avvio di stagione, ma agli ottavi dell’ATP di Rotterdam ha dovuto arrendersi ad Alex de Minaur.

Il primo set è stato molto combattuto: Wawrinka ha avuto anche una palla break per poter poi chiudere il parziale al servizio, ma non è riuscito a sfruttarla. Da quel momento l’australiano ha preso il controllo della partita, mentre la tenuta fisica dello svizzero è progressivamente calata.

De Minaur ha così chiuso l’incontro con il punteggio di 6-4, 6-2 in un’ora e 11 minuti, conquistando i quarti di finale, dove affronterà il beniamino di casa Botic van de Zandschulp.

Per Wawrinka resta comunque la sensazione di un tennis ancora brillante a tratti, ma sempre più condizionato dal fisico.

Tomas Barrios Veravs Luciano Darderi

Juan Manuel Cerundolo vs Pedro Martinez (Non prima 19:30)



Ignacio Buse vs Sebastian Baez (Non prima 22:30)



Camilo Ugo Carabelli vs Mariano Navone (Non prima 00:00)



Estadio 2 – ore 18:00

Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs Gonzalo Escobar / Miguel Reyes-Varela



Francisco Cerundolo / Francisco Comesana vs Finn Reynolds / James Watt (Non prima 20:00)



Marcelo Demoliner / Fernando Romboli vs Andrea Collarini / Nicolas Kicker



ATP 500 Rotterdam – 2° Turno – Indoor Hard

Karen Khachanovvs Jaume Munar

Botic van de Zandschulp vs Stefanos Tsitsipas



Alex de Minaur vs Stan Wawrinka (Non prima 14:30)



Hamad Medjedovic vs Felix Auger-Aliassime (Non prima 19:30)



Jan-Lennard Struff vs Alexander Bublik



Court 1 – ore 11:00

Ugo Humbert vs Guy Den Ouden



Ray Ho / Hendrik Jebens vs Santiago Gonzalez / David Pel (Non prima 13:30)



Francisco Cabral / Lucas Miedler vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner



Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Vasil Kirkov / Bart Stevens



ATP 500 Dallas – 2° Turno – Hard

Ethan Quinnvs Marin Cilic

Denis Shapovalov vs Aleksandar Kovacevic



Alexander Erler / Robert Galloway vs Evan King / John Peers



Adrian Mannarino vs Ben Shelton (Non prima 02:00)



Tommy Paul vs Miomir Kecmanovic



Grandstand – ore 19:00

Jack Pinnington Jones vs Eliot Spizzirri



Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Austin Krajicek / Nikola Mektic



Flavio Cobolli / Alejandro Davidovich Fokina vs Christian Harrison / Neal Skupski



Adam Pavlasek / John-Patrick Smith vs Theo Arribage / Albano Olivetti



WTA 1000 Doha – Quarti di Finale – hard

Jelena Ostapenkovs Elisabetta Cocciaretto

(1) Iga Swiatek vs Maria Sakkari



(10) Victoria Mboko vs (2) Elena Rybakina Non prima 16:00



(14) Karolina Muchova vs Anna Kalinskaya



Grandstand 1 – ore 13:00

Storm Hunter / Maya Joint vs (4) Anna Danilina / (4) Aleksandra Krunic Inizio 13:00



(1) Sara Errani / (1) Jasmine Paolini vs (7) Cristina Bucsa / (7) Nicole Melichar-Martinez



(3) Su-Wei Hsieh / (3) Jelena Ostapenko vs Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls



WTA 125 Oeiras – 2° Turno – indoor hard

Matilde Jorgevs (9) Kaitlin Quevedo

Alina Korneeva vs (7) Greet Minnen



(1) Viktorija Golubic vs Lucrezia Stefanini Non prima 14:30



Francisca Jorge / Matilde Jorge vs (2) Maia Lumsden / (2) Qianhui Tang



Court 6 – ore 12:00

Irina Bara / Iryna Shymanovich vs Carmen Corley / Ivana Corley Inizio 12:00



Leyre Romero Gormaz vs Lola Radivojevic



(1) Emily Appleton / (1) Makoto Ninomiya vs Carole Monnet / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah

