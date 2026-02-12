Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 12 Febbraio 2026

Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

12/02/2026 11:56 22 commenti
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images

USA ATP 500 Dallas – Hard
R16 Cobolli ITA/Davidovich Fokina ESP – Harrison USA/Skupski GBR 3° inc. ore 19:00

Il match deve ancora iniziare



ARG ATP 250 Buenos Aires – terra
R16 Barrios Vera CHI – Darderi ITA Inizio 17:00

Il match deve ancora iniziare



ESP CH 75 Tenerife – hard
R16 Maestrelli ITA – Gentzsch GER Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Travaglia ITA – Barton CZE 2° inc. ore 12:00

ATP Tenerife
Stefano Travaglia [4]
0
0
Hynek Barton
0
0
Mostra dettagli



QAT WTA 1000 Doha – hard
QF Ostapenko LAT – Cocciaretto ITA ore 13:00

WTA Doha
Jelena Ostapenko
0
5
Elisabetta Cocciaretto
40
2
Mostra dettagli

QF Errani ITA/Paolini ITA – Bucsa ESP/Melichar-Martinez USA 2 incontro dalle 13:00

Il match deve ancora iniziare



POR Oeiras WTA 125 Indoor Hard
2T Golubic SUI – Stefanini ITA ore 14:30

Il match deve ancora iniziare

22 commenti. Lasciane uno!

ska (Guest) 12-02-2026 13:22

Mi è sembrato di vedere Paolo Lorenzi nel box della Cocciaretto. Possibile ?

tinapica 12-02-2026 13:19

Scritto da Calvin
La ostapenko degli ultimi 6-7 mesi è giocabile per una Cocciaretto in grande spolvero come quella di questo periodo.
Chiaramente se Jelena è nella sua versione migliore, invece, la partita è molto insalita.
Speriamo bene, sarebbe una iniezione di fiducia assura ed un gran salto in classifica a vincerlo questo match

@ Calvin (#4561757)

Temo che sia molto in salita, fin da questi primi giochi.
Alè Coccia: crederci, fino in fondo!

tinapica 12-02-2026 13:12

Tra Golubic e Stefanini, lo confesso, non ho preferenze di tifo: che vinca la migliore.

tinapica 12-02-2026 13:09

Alè Coccia!

piper 12-02-2026 12:45

@ Ozzastru (#4561817)

Se intendi Sofia, medagliata lo è.

sergioat 12-02-2026 12:15

Scritto da Ozzastru

Scritto da MAURO
In decine e decine i nostri maschietti ad inizio settimana; e poi………

Mauro, ma per nostri intendi i tuoi?

No intende gli spagnoli

Ozzastru (Guest) 12-02-2026 12:14

Caro Piper a me dispiace per Lolli, avrei voluto vederla medagliata.

OspiteSgradito (Guest) 12-02-2026 12:10

Ho letto un paio di giorni fa l’ intervista a Darderi che raccontava del suo arrivo in Italia da ragazzino, dall’ Argentina dove é nato.
Non ho ben capito, peró, se i genitori sono Italiani rimpatriati o se emigranti dall’ Argentina qui.
Qualcuno lo sa?
Grazie.

walden 12-02-2026 12:09

Scritto da j

Scritto da MAURO
In decine e decine i nostri maschietti ad inizio settimana; e poi………

… E poi arriva Mauro che non aspettava altro per tirare fuori il suo sarcasmo denigratorio …

poveretto, quando guarda i suoi si deprime e deve un po’ tirarsi su…

piper 12-02-2026 12:09

Prima che comincino i nostri, 1 OT: Brignone per ora 1ª in Super G. Purtroppo fuori Goggia a poco dall’arrivo che poteva insidiare Federica.

Ozzastru (Guest) 12-02-2026 11:58

Scritto da MAURO
In decine e decine i nostri maschietti ad inizio settimana; e poi………

Mauro, ma per nostri intendi i tuoi?

Pheanes (Guest) 12-02-2026 10:57

Scritto da j

Scritto da MAURO
In decine e decine i nostri maschietti ad inizio settimana; e poi………

… E poi arriva Mauro che non aspettava altro per tirare fuori il suo sarcasmo denigratorio …

Lascialo perdere. Anche questo come il 99% dei suoi commenti dimostrano la su caratteristica principale del suo essere: ipocrisia

Calvin (Guest) 12-02-2026 10:43

Scritto da MAURO
In decine e decine i nostri maschietti ad inizio settimana; e poi………

E poi 2 in top 5, 4 in top 22, 8 in top 100

Ah e 24 tornei negli ultimi 2 anni con 5 giovatori diversi e 3 coppe davis i fila

j 12-02-2026 10:23

Scritto da MAURO
In decine e decine i nostri maschietti ad inizio settimana; e poi………

… E poi arriva Mauro che non aspettava altro per tirare fuori il suo sarcasmo denigratorio …

JannikUberAlles 12-02-2026 09:50

Mi sembra che la sconfitta del “predestinato” (futuro Big-3) Fonseca sia passata sotto-traccia, oltretutto contro un Tabilo non certo al max della sua forma…

…stavolta non ci sono proclami?

MAURO (Guest) 12-02-2026 09:49

In decine e decine i nostri maschietti ad inizio settimana; e poi………

Andrea (Guest) 12-02-2026 09:47

@ givaldo barbosa (#4561762)

Tra quelli alla ricerca della loro identità tecnico tattica. Deve capire che è un contrattaccante e non può pensare di spaccare la palla in due copi come fanno altre tipologie di giocatori. Lui è un Simon, non sarà mai uno Tsonga.

mattia saracino 12-02-2026 09:13

Io voglio che zeppieri si sveglia a giocare bene.

givaldo barbosa (Guest) 12-02-2026 09:07

Il nostro mano de piedra.
A pensarci, ne abbiamo per tutti i gusti: muri di gomma da fondo, estrosi a tutto campo, mani di pietra, appunto, lottatori, bombardieri al servizio, geni pesaresi presenti-assenti, mancini giocherelloni da Olona. A cui aggiungerei un Vavassori col serve and volley.
Rimane Arnaldi. In quale “categoria” lo inquadriamo?

Calvin (Guest) 12-02-2026 08:49

Calvin (Guest) 12-02-2026 08:49

Calvin (Guest) 12-02-2026 08:49

La ostapenko degli ultimi 6-7 mesi è giocabile per una Cocciaretto in grande spolvero come quella di questo periodo.

Chiaramente se Jelena è nella sua versione migliore, invece, la partita è molto insalita.

Speriamo bene, sarebbe una iniezione di fiducia assura ed un gran salto in classifica a vincerlo questo match

