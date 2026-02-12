Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 12 Febbraio 2026
ATP 500 Dallas – Hard
R16 Cobolli /Davidovich Fokina – Harrison /Skupski 3° inc. ore 19:00
ATP 250 Buenos Aires – terra
R16 Barrios Vera – Darderi Inizio 17:00
CH 75 Tenerife – hard
R16 Maestrelli – Gentzsch Non prima 15:00
R16 Travaglia – Barton 2° inc. ore 12:00
WTA 1000 Doha – hard
QF Ostapenko – Cocciaretto ore 13:00
QF Errani /Paolini – Bucsa /Melichar-Martinez 2 incontro dalle 13:00
Oeiras WTA 125 Indoor Hard
2T Golubic – Stefanini ore 14:30
TAG: Italiani in campo
Mi è sembrato di vedere Paolo Lorenzi nel box della Cocciaretto. Possibile ?
@ Calvin (#4561757)
Temo che sia molto in salita, fin da questi primi giochi.
Alè Coccia: crederci, fino in fondo!
Tra Golubic e Stefanini, lo confesso, non ho preferenze di tifo: che vinca la migliore.
Alè Coccia!
@ Ozzastru (#4561817)
Se intendi Sofia, medagliata lo è.
No intende gli spagnoli
Caro Piper a me dispiace per Lolli, avrei voluto vederla medagliata.
Ho letto un paio di giorni fa l’ intervista a Darderi che raccontava del suo arrivo in Italia da ragazzino, dall’ Argentina dove é nato.
Non ho ben capito, peró, se i genitori sono Italiani rimpatriati o se emigranti dall’ Argentina qui.
Qualcuno lo sa?
Grazie.
poveretto, quando guarda i suoi si deprime e deve un po’ tirarsi su…
Prima che comincino i nostri, 1 OT: Brignone per ora 1ª in Super G. Purtroppo fuori Goggia a poco dall’arrivo che poteva insidiare Federica.
Mauro, ma per nostri intendi i tuoi?
Lascialo perdere. Anche questo come il 99% dei suoi commenti dimostrano la su caratteristica principale del suo essere: ipocrisia
E poi 2 in top 5, 4 in top 22, 8 in top 100
Ah e 24 tornei negli ultimi 2 anni con 5 giovatori diversi e 3 coppe davis i fila
… E poi arriva Mauro che non aspettava altro per tirare fuori il suo sarcasmo denigratorio …
Mi sembra che la sconfitta del “predestinato” (futuro Big-3) Fonseca sia passata sotto-traccia, oltretutto contro un Tabilo non certo al max della sua forma…
…stavolta non ci sono proclami?
In decine e decine i nostri maschietti ad inizio settimana; e poi………
@ givaldo barbosa (#4561762)
Tra quelli alla ricerca della loro identità tecnico tattica. Deve capire che è un contrattaccante e non può pensare di spaccare la palla in due copi come fanno altre tipologie di giocatori. Lui è un Simon, non sarà mai uno Tsonga.
Io voglio che zeppieri si sveglia a giocare bene.
Il nostro mano de piedra.
A pensarci, ne abbiamo per tutti i gusti: muri di gomma da fondo, estrosi a tutto campo, mani di pietra, appunto, lottatori, bombardieri al servizio, geni pesaresi presenti-assenti, mancini giocherelloni da Olona. A cui aggiungerei un Vavassori col serve and volley.
Rimane Arnaldi. In quale “categoria” lo inquadriamo?
.
.
La ostapenko degli ultimi 6-7 mesi è giocabile per una Cocciaretto in grande spolvero come quella di questo periodo.
Chiaramente se Jelena è nella sua versione migliore, invece, la partita è molto insalita.
Speriamo bene, sarebbe una iniezione di fiducia assura ed un gran salto in classifica a vincerlo questo match