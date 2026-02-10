Resistenza Maestrelli, rimonta in tre set a Tenerife: “Superata una lotta fisica e mentale”. Piraino lotta ma cede a Harris

La vittoria di Francesco Maestrelli illumina la giornata azzurra all’Abama Tennis Academy. Dopo il derby vinto ieri da Jacopo Berrettini contro Jacopo Vasamì, approda al secondo turno anche la prima teste di serie. Dopo la finale al Tenerife Challenger 1, il debutto nel secondo evento ATP Challenger organizzato da MEF Tennis Events sull’isola non è stato dei più facili per Maestrelli. Il qualificato iberico Sergio Callejón Hernando, infatti, lo ha fatto sudare costringendolo a una rimonta per 4-6 6-2 6-4. Niente da fare invece per Lorenzo Giustino, che in svantaggio 6-4 2-0 si è ritirato contro il campione del Tenerife Challenger 1, lo spagnolo Daniel Merida. Lotta con una buona attitudine il qualificato Gabriele Piraino, sconfitto per 6-3 6-4 dall’ex numero 31 del mondo Lloyd Harris. Domani esordio al primo turno per il fresco finalista del Challenger di Cesenatico, Raul Brancaccio, che affronterà Pol Martin Tiffon.

Maestrelli: “Un anno fa sarebbe potuta andare diversamente” – “Il mio avversario ha giocato una bella partita ed è giusto che si prenda i suoi meriti. Io non sono felicissimo della mia performance, ma prendo le cose buone e il fatto di aver lottato su ogni punto; ora voglio fare meglio in vista del prossimo turno”, le parole di Francesco Maestrelli, che prova a trarre il meglio dal successo di primo turno sul qualificato Sergio Callejón Hernando. Dopo aver perso un primo set lottato, l’azzurro – finalista la scorsa settimana a Tenerife – ha ribaltato la sfida con il punteggio di 4-6 6-2 6-4. Al secondo turno per lui ci sarà il vincente della sfida di domani tra Tom Gentzsch e Benjamin Willwerth. Con grande lucidità Maestrelli ha comunque rinnovato i complimenti al rivale classe 2004, che nelle qualificazioni aveva sconfitto Giovanni Fonio e Sergey Fomin: “A rete gli ho chiesto l’età perché non lo conoscevo e mi ha sorpreso con il suo tennis. Un anno fa questo match sarebbe potuto finire diversamente. Fisicamente e mentalmente so di aver superato una grande battaglia”. Questa settimana numero 108 del mondo, Maestrelli può sognare un altro buon risultato a Tenerife, con un approdo in finale che significherebbe la Top 100 per lui. Ma, come ribadito nei giorni scorsi, il ranking non è una priorità.

Risultati di martedì 10 febbraio

1° turno

Francesco Maestrelli (1) b. Sergio Callejón Hernando (Q) 4-6 6-2 6-4

Daniel Mérida (5) b. Lorenzo Giustino 6-4 2-0 rit.

Alejandro Moro Cañas (WC) b. George Loffhagen (8) 4-6 6-2 6-0 rit.

Giles Hussey (Q) b. Matej Dodig 6-3 6-1

Lloyd Harris (6) b Gabriele Piraino (Q) 6-3 6-4