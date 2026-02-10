Tennis in tv: Mediaset trasmetterà in chiaro le ATP Finals per i prossimi tre anni

“Accordo raggiunto sui diritti tv in chiaro per le ATP Finals tra Mediaset e la Associazione Tennisti Professionisti”. Questo il lancio dell’agenzia ANSA su di un tema di grande interesse per tutti gli appassionati di tennis. La comunicazione dell’agenzia continua con la indiscrezione che “l’intesa, per cui manca solo la firma, è per almeno tre anni. Battuta la Rai, che deteneva i diritti in chiaro fino al 2025, sulla base di una maxi offerta delle tv del Biscione”.

La kermesse ATP di fine stagione, in scena a Torino nel 2026 e certamente in Italia fino al 2030, già dall’edizione del prossimo novembre sarà quindi trasmessa da Sky Sport sulla piattaforma satellitare (e streaming) e in chiaro sulle reti Mediaset, e non più sulla tv pubblica come negli ultimi anni. ANSA inoltre conferma nella sua notizia che la sede delle Finals potrebbe restare nel capoluogo piemontese anche nelle prossime edizioni italiane oltre il 2026, vincendo la concorrenza di Milano che, grazie alla nuova arena di Santa Giulia inaugurata per i Giochi Olimpici invernali attualmente in corso, si era candidata ad ospitare il quinto evento tennistico maschile per importanza nel calendario agonistico. Tuttavia nel corso dell’ultima edizione del torneo, il Presidente Gaudenzi aveva affermato perentorio che tutti, ATP e giocatori, sono “felicissimi di essere a Torino”.

Non resta che attendere la conferma diretta da Mediaset sulla fumata bianca all’accordo. Per gli appassionati quindi sembra confermata la possibilità di vedere alcuni incontri delle Finals anche in chiaro, oltre con l’abbonamento alla Pay tv (o tennis.tv)

Mario Cecchi