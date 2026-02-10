Elisabetta Cocciaretto capolavoro a Doha: batte Gauff e vola agli ottavi (Video della partita)
Impresa di Elisabetta Cocciaretto al WTA 1000 di Doha. La marchigiana, ripescata in tabellone come lucky loser, ha firmato una vittoria di grande prestigio eliminando la statunitense Coco Gauff con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e 31 minuti di gioco. Per l’azzurra si tratta del terzo successo in carriera contro una top-10 e dell’accesso meritato agli ottavi di finale, dove affronterà l’americana Ann Li.
Il primo set è stato combattuto fin dalle prime battute. Dopo un avvio equilibrato, Cocciaretto ha trovato il break nel quinto game grazie a una serie di vincenti da fondo campo. Gauff ha reagito immediatamente, ma l’italiana ha continuato a spingere, sfruttando gli errori dell’avversaria e strappando nuovamente il servizio nel settimo gioco. Sul 5-4, la marchigiana ha salvato una palla del 5-5 e, dopo aver mancato tre set point, ha chiuso la frazione per 6-4 con due rovesci vincenti consecutivi.
Nel secondo set l’azzurra ha preso subito il comando, ottenendo il break in apertura e portandosi rapidamente sul 2-0. Gauff ha provato a restare in partita, ma nel quinto game ha ceduto di nuovo il servizio dopo essere risalita da 0-40. Cocciaretto ha così preso il largo, gestendo con autorità i propri turni di battuta e chiudendo l’incontro sul 6-2 con un diritto incrociato vincente.
Dal punto di vista statistico, l’italiana ha servito il 60% di prime, vincendo il 73% dei punti con la prima e il 46% con la seconda. Ha chiuso l’incontro con dieci punti in più al servizio rispetto alla rivale e un totale complessivo di 66 punti a 55.
Una vittoria netta e convincente che conferma il buon momento della marchigiana, ora attesa da un nuovo impegno negli ottavi contro Ann Li, con l’obiettivo di proseguire la sua corsa nel torneo qatariota.
Marco Rossi
TAG: Elisabetta Cocciaretto, WTA 1000 Doha, WTA 1000 Doha 2026
pollice su da un guest
A tutta Coccia !!
Ricordo a tutti che quella col fiato sul collo della errani è in top ten da 2 anni.
La Gauff è un mistero. Mai vista un top player così altalenante. Comunque felicissimo per Elisabetta, ho ancora il rammarico della sconfitta l’anno scorso a Wimbledon contro la Bencic. Se sta in salute ha tutto per tornare al suo best ranking e migliorarlo.
Davvero super prestazione di Elisabetta che quando gioca così ci fa pensare che nulla è impossibile.
Ovviamente deve dare continuità ai suoi risultati e mostrare le sue qualità tennistiche, i risultati arriveranno, speriamo già a partire da questo torneo.
MA COSA DICI?
Non e’ la prima vittoria contro una top5, avendo vinto a Wimbledon contro la Pegula.
Banalita’ su banalita’. Comunque ‘probabilmente non basterà’ ce lo segniamo.
La terza incomoda? Ma cosa dici…
Poi, “la fatica prova del 9”.
Sei una macchietta.
A me sinceramente non sorprende che riesca a battere una top-player… sorprende piuttosto che non riesca a trovare la continuità per essere stabilmente una top-20
Brava e simpatica la Cocciaretto….non dimentichiamoci che per molti era la predestinata nemero 1 italiana. Alcuni infortuni e qualche distrazione di troppo sinora hanno impedito che la previsione si realizzasse, ma sicuramente ha la potenzialita’ per diventarlo.
Impressionante Elisabetta, demolita la Gauff.
Ora l’altra statunitense A.Li già battuta poche settimane fa ad Hobart.
Si può fare !
Il tennis è bello perché le sorprese sono accompagnate spesso anche da una regia ultraterrena e fiabesca,dalla valigia già pronta e critiche in saccoccia si passa immediatamente alla prima vittoria in carriera contro una top five.
Ci sono tante varianti nel tennis femminile.
Contro la Li ci sarà la difficile prova del 9,confermare contro una tennista difficile un risultato pesante,il quale psicologicamente è più semplice, perché non hai comunque nulla da perdere,non hai pressioni e aspettative di vittoria e quindi puoi giocare il tuo miglior tennis,sai che comunque devi farlo, anche se probabilmente non basterà, oggi è bastato.
Contro la Li sarà diverso,se esulta la Cocciaretto esulta sicuramente anche la Li, spesso è la terza incomoda ad approfittarne,per questo è la fatica:
PROVA DEL 9
Brava Cocciaretto che con uno staff di livello superiore sarebbe tra le prime venti giocatrici al mondo, ovviamente senza il fiato sul collo della Errani…
Grande Coccia