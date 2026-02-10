Elisabetta Cocciaretto capolavoro a Doha: batte Gauff e vola agli ottavi (Video della partita)

Impresa di Elisabetta Cocciaretto al WTA 1000 di Doha. La marchigiana, ripescata in tabellone come lucky loser, ha firmato una vittoria di grande prestigio eliminando la statunitense Coco Gauff con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e 31 minuti di gioco. Per l’azzurra si tratta del terzo successo in carriera contro una top-10 e dell’accesso meritato agli ottavi di finale, dove affronterà l’americana Ann Li.

Il primo set è stato combattuto fin dalle prime battute. Dopo un avvio equilibrato, Cocciaretto ha trovato il break nel quinto game grazie a una serie di vincenti da fondo campo. Gauff ha reagito immediatamente, ma l’italiana ha continuato a spingere, sfruttando gli errori dell’avversaria e strappando nuovamente il servizio nel settimo gioco. Sul 5-4, la marchigiana ha salvato una palla del 5-5 e, dopo aver mancato tre set point, ha chiuso la frazione per 6-4 con due rovesci vincenti consecutivi.

Nel secondo set l’azzurra ha preso subito il comando, ottenendo il break in apertura e portandosi rapidamente sul 2-0. Gauff ha provato a restare in partita, ma nel quinto game ha ceduto di nuovo il servizio dopo essere risalita da 0-40. Cocciaretto ha così preso il largo, gestendo con autorità i propri turni di battuta e chiudendo l’incontro sul 6-2 con un diritto incrociato vincente.

Dal punto di vista statistico, l’italiana ha servito il 60% di prime, vincendo il 73% dei punti con la prima e il 46% con la seconda. Ha chiuso l’incontro con dieci punti in più al servizio rispetto alla rivale e un totale complessivo di 66 punti a 55.

Una vittoria netta e convincente che conferma il buon momento della marchigiana, ora attesa da un nuovo impegno negli ottavi contro Ann Li, con l’obiettivo di proseguire la sua corsa nel torneo qatariota.

WTA Doha Elisabetta Cocciaretto • Elisabetta Cocciaretto 0 6 6 0 Coco Gauff [4] Coco Gauff [4] 0 4 2 0 Vincitore: Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Elisabetta Cocciaretto 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Coco Gauff 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Coco Gauff 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 Coco Gauff 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1





Marco Rossi