WTA 1000 Doha: Paolini sotto tono, Sakkari vince in due set

Troppi errori, scelte di gioco un po’ confuse tra attacco immediato e costruzione di qualità, pure un servizio poco efficace e fretta nei momenti chiave, impossibile con questi problemi tecnico-tattici produrre un buon tennis per Jasmine Paolini e superare una Maria Sakkari consistente e zero fallosa. Un esordio da dimenticare per la migliore tennista italiana al WTA 1000 di Doha, battuta piuttosto nettamente dalla greca per 6-4 6-2. Era un match non facile sulla carta, con Maria già rodata di un incontro in queste condizioni che Jasmine non gradisce affatto, campo non così rapido e palle “pesanti”, difficili da spingere e accelerare. Così la maggior forza fisica, regolarità e tennis se vogliamo monocorde ma assai efficace della greca ha la meglio sull’italiana, incapace di trovare una condotta di gara sufficientemente offensiva per scardinare il muro ordinato dell’avversaria. Niente ha funzionato davvero bene nel gioco di Jasmine: poco aiuto dalla prima palla, in risposta è stata fin po’ troppo conservativa, e soprattutto è mancato il supporto del suo miglior diritto in spinta, colpo con il quale di solito scava un solco con l’avversaria ma che oggi a Doha non ha quasi mai fatto male.

Jasmine ha dato la sensazione, fin dai primi punti, di non sentire bene la palla e di non aver feeling con i suo tennis. Anche il suo sguardo a tratti era poco sereno, e i pochi dialoghi con il suo angolo non celavano un po’ di incertezza su come procedere. Infatti anche la condotta di Paolini è stata rivedibile: non è mai riuscita a trovare il giusto equilibrio tra un gioco più offensivo e dentro al campo, per mandare in crisi la difesa – ottima – di Sakkari, e un tennis invece più di fatica e ragionato, con traiettorie più alte e la pazienza di aprirsi un varco per l’affondo. Nella modesta prestazione di Jasmine tuttavia c’è anche molto merito di Maria, davvero consistente, veloce, solida e complessivamente superiore sulla diagonale di rovescio. Alla fine la tattica di Sakkari è stata tanto semplice quanto efficace: non sbaglio mai, gioco forte al centro e all’improvviso vado sul lungo linea col rovescio. Poche cose ma ben eseguite, abbastanza per battere una Paolini non al meglio.

Ha bisogno di qualche colpo per ingranare Paolini, commette anche un doppio fallo e concede una palla break (30-40), che annulla con una smorzata ottima dopo una prima di servizio precisissima. Poi finalmente Jasmine si sblocca e la palla esce bella ficcante dalle sue corde, come il rovescio cross vincente che vale alla toscana il primo game. Sakkari si affida al pezzo forte del suo repertorio: diritto carico di spin dal centro del campo sul rovescio dell’avversaria, un tennis fisico e potente, ma un po’ monocorde. Il pressing funziona, 1 pari. Paolini gioca un pessimo terzo game: fretta, errori e sul 15-40 sbaglia totalmente il tempo dell’attacco, si ritrova a metà campo e torna indietro… perde il punto e concede il break che manda Sakkari avanti 2-1. È la scossa che accede Jasmine: ottima la sua reazione in risposta, con il diritto e ancor più il rovescio aggredisce la greca e va a prendersi con un bel forcing il contro break, quindi segue un turno di servizio di qualità, con la sua velocità di palla assai incrementata rispetto all’avvio. Sul 3-2 con una risposta potente ai vantaggi l’azzurra forza l’errore della rivale e c’è una chance per l’allungo. Non va, Paolini costruisce alla perfezione uno schema d’attacco ma sotto rete commette un errore marchiano con lo smash, senza cercare la palla coi piedi. Nello scambio l’inerzia ora è tutto dalla parte dell’italiana, più offensiva e profonda nelle traiettorie, tanto che arriva un’altra palla break, ma Maria si salva di nuovo e impatta 3 pari. C’è una discreta intensità negli scambi e Paolini tende a comandare, trovando alcuni lungo linea ottimi, come il rovescio che le vale il punto del 4-3. Jasmine muove di più lo scambio, Sakkari alza la parabola e cerca di allontanare l’italiana dalla riga di fondo. Sul 4 pari Paolini non serve bene e Maria trova due punti con traiettorie molto profonde, tanto che Jasmine sbaglia, c’è una palla break sul 30-40. Paolini con coraggio attacca col diritto dopo il servizio ma l’approccio è centrale non abbastanza lungo, tanto che il passante di Sakkari – basso e arrotato – non è ben gestito di volo dall’azzurra. Ecco il break che vale a Sakkari il 5-4 e servizio. Non concede niente la greca, spinta calibrata e pure una palla corta ottima che sorprende l’azzurra. 40-0 e Set Sakkari con una risposta a mezza rete di Jasmine. 6-4. Paolini alti e bassi, con la difficoltà di imporre il suo miglior ritmo.

Il secondo set riparte sul canovaccio del primo, Sakkari più decisa e ordinata, Paolini con alcune fiammate di qualità ma anche troppi errori. Sul 1-1, Jasmine di nuovo affretta i tempi dell’affondo, senza una grande idea dietro ai colpi, due errori che lo costano l 15-40. Maria non si fa pregare: aggredisce la risposta con un rovescio d’incontro che diventa un vincente imprendibile. Break Sakkari, può fare corsa di testa sul 2-1. Come nel primo set Jasmine cerca di recuperare immediatamente lo svantaggio, aumenta la spinta col diritto e trova anche una bella smorzata col rovescio, gran taglio. Si porta 15-40 con due splendidi diritti, ma il contro break non arriva, Sakkari si affida al servizio e poi sprinta come un fulmine su di una palla corta nemmeno malvagia di Paolini, ma il tocco sotto rete è perfetto. 3-1 Sakkari. La greca, forte del vantaggio, serve bene e anche il sesto game fila via fin troppo rapido, non c’è spazio per Paolini in risposta. È incerta sul da farsi, attaccare subito o costruire di più… 15-30. La incitano dal suo angolo dopo un buon servizio, ma un nuovo errore in scambio col rovescio – una palla centrale e non offensiva – le costa una delicatissima palla break sul 30-40. Stavolta è Sakkari ad esagerare col rovescio, un errore banale che provoca una reazione stizzita. Molto più chiara la condotta della greca, risposta al centro profonda e via col lungo linea. Un bel rovescio le vale la seconda palla break. Jasmine sbaglia totalmente l’attacco a rete, palla centrale e non profonda, tanto che il passante di rovescio di Sakkari è basso e veloce, con la volée che termina in rete. Un break che vale alla greca il 5-2. Spalle al muro, Paolini finalmente scatena il suo braccio con un diritto splendido d’attacco e poi demi-volée perfetta a campo aperto. È una fiammata di qualità purtroppo effimera e tardiva, Sakkari domina la diagonale di rovescio, è consistente e chiude il match per 6-2. Una vittoria meritata, con Paolini lontana dalla miglior condizione.

Marco Mazzoni

