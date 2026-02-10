Joao Fonseca: “Il mio sogno è diventare numero uno e vincere gli Slam”

Il 2026 di Joao Fonseca riparte da Buenos Aires, il torneo dove un anno fa conquistò il primo titolo ATP della carriera. Il brasiliano, classe 2006, arriva in Argentina con l’obiettivo di difendere il trofeo e rilanciare una stagione iniziata tra qualche difficoltà fisica.

Fonseca ha spiegato in conferenza stampa di essersi lasciato alle spalle i problemi degli ultimi mesi: “Non ho iniziato bene l’anno per questioni fisiche, ma ora sto al 100%. È la prima volta che difendo un titolo ATP e avere questa esperienza non è da tutti. Devo divertirmi e cercare di giocare il mio miglior tennis per provare a vincere di nuovo”.

Il 19enne ha vissuto un 2025 di svolta, il primo interamente dedicato al tennis dopo aver lasciato l’università. In quella stagione ha conquistato il suo primo ATP 250 proprio a Buenos Aires e il primo ATP 500 a Basilea, entrando nella top-25 del ranking mondiale. Un salto di qualità che ha portato anche nuove aspettative: “So che la pressione crescerà sempre di più. Sto lavorando e allenandomi bene, mi sento pronto e fiducioso”.

Gli obiettivi del brasiliano sono ambiziosi e chiari: “Ogni anno devo lavorare di più per salire nel ranking e realizzare il mio sogno, che è diventare numero uno del mondo e vincere titoli dello Slam”.

Tra le motivazioni che lo spingono c’è anche il desiderio di riscattarsi al torneo di casa, l’ATP 500 di Rio de Janeiro, dove nel 2025 uscì subito: “Dopo il titolo qui a Buenos Aires sono andato a Rio con troppa pressione. Pensavo più al risultato che a divertirmi. Avevo famiglia e amici sugli spalti e mi sono caricato di aspettative”.

Consapevole di essere ormai una delle grandi promesse del tennis mondiale, Fonseca prova a gestire l’attenzione con maturità: “In Brasile è normale che quando nasce una nuova promessa arrivino tante aspettative e anche critiche. Io penso al mio lavoro e alla mia vita. Amo giocare e vincere, ma non posso farlo sempre. Se posso essere d’ispirazione per qualcuno, questo mi motiva a fare la storia per il mio paese”.

A soli 19 anni, il brasiliano si prepara dunque a una stagione in cui dovrà confermare il suo talento, gestire le pressioni e continuare a crescere con un obiettivo preciso: arrivare al vertice del tennis mondiale.





Marco Rossi