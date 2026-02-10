Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Pau, Brisbane 2, Tenerife 2, Baton Rouge, Chennai: I risultati con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

10/02/2026 09:48 Nessun commento
Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002
Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002

CHALLENGER Tenerife 2 (🇪🇸 Spagna) – 1° Turno, cemento

Tenerife Arena – ore 11:00
Alejandro Moro Canas ESP vs George Loffhagen GBR
Il match deve ancora iniziare

Francesco Maestrelli ITA vs Sergio Callejon Hernando ESP

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Giustino ITA vs Daniel Merida ESP

Il match deve ancora iniziare

Marc-Andrea Huesler SUI vs Sebastian Ofner AUT

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 11:00
Lloyd Harris RSA vs Gabriele Piraino ITA

Il match deve ancora iniziare

Matej Dodig CRO vs Giles Hussey GBR

Il match deve ancora iniziare

Miguel Damas ESP vs Tiago Pereira POR

Il match deve ancora iniziare

Stefano Travaglia ITA vs Abdullah Shelbayh JOR

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 11:00
Szymon Kielan POL / Mark Whitehouse GBR vs Rodrigo Ledesma Sosa ESP / Saul Pacheco ESP

Il match deve ancora iniziare

Mario Mansilla Diez ESP / Bruno Pujol Navarro ESP vs Sergey Fomin UZB / Daniil Golubev RUS

Il match deve ancora iniziare

Izan Almazan Valiente ESP vs Luka Mikrut CRO

Il match deve ancora iniziare

Hynek Barton CZE vs Ryan Peniston GBR

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Pau (🇫🇷 Francia) – 1° Turno, cemento (al coperto)

Court Central – ore 11:00
Dan Added FRA vs Lukas Klein SVK
Il match deve ancora iniziare

Leandro Riedi SUI vs Felix Balshaw FRA

Il match deve ancora iniziare

Alexander Blockx BEL vs Clement Tabur FRA (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare

Justin Engel GER vs Moez Echargui TUN

Il match deve ancora iniziare

Moise Kouame FRA vs Henri Squire GER (Non prima 19:30)

Il match deve ancora iniziare

Pavel Kotov RUS vs Luca Van Assche FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
James Trotter JPN vs Zdenek Kolar CZE

Il match deve ancora iniziare

Arthur Bouquier FRA vs Timofey Skatov KAZ

Il match deve ancora iniziare

Martin Landaluce ESP vs Oleg Prihodko UKR

Il match deve ancora iniziare

Zdenek Kolar CZE / Nino Serdarusic CRO vs Clement Chidekh FRA / Fabrice Martin FRA (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Sergio Martos Gornes ESP / Vijay Sundar Prashanth IND vs Dan Added FRA / Arthur Bouquier FRA

Il match deve ancora iniziare

Remy Bertola SUI vs Martin Damm USA (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Chennai (🇮🇳 India) – 1° Turno, cemento

Centre Court – ore 06:30
Oliver Crawford GBR vs Digvijaypratap Singh IND
ATP Chennai
Digvijaypratap Singh
6
6
5
Oliver Crawford [3]
7
3
7
Vincitore: Crawford
Mostra dettagli

Mukund Sasikumar IND vs Nitin Kumar Sinha IND

ATP Chennai
Mukund Sasikumar
0
7
3
Nitin Kumar Sinha
0
5
0
Mostra dettagli

Karan Singh IND vs Frederico Ferreira Silva POR

Il match deve ancora iniziare

Felix Gill GBR vs Sumit Nagal IND

Il match deve ancora iniziare

Rio Noguchi JPN vs Sidharth Rawat IND

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 06:30
Denis Yevseyev KAZ vs Florent Bax FRA

ATP Chennai
Florent Bax [7]
0
7
4
2
Denis Yevseyev
40
5
6
3
Vincitore: Yevseyev
Mostra dettagli

Luca Castelnuovo SUI vs Mitsuki Wei Kan Leong MAS

ATP Chennai
Mitsuki Wei Kang Leong
4
0
Luca Castelnuovo
6
6
Vincitore: Castelnuovo
Mostra dettagli

Manish Sureshkumar IND vs Federico Agustin Gomez ARG

ATP Chennai
Manish Sureshkumar
15
1
Federico Agustin Gomez [2]
40
5
Mostra dettagli

Lorenzo Carboni ITA vs S D Prajwal Dev IND

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 06:30
Duje Ajdukovic CRO vs Alexandr Binda ITA

ATP Chennai
Alexandr Binda
4
4
Duje Ajdukovic
6
6
Vincitore: Ajdukovic
Mostra dettagli

Ilia Simakin RUS vs Manas Dhamne IND

ATP Chennai
Ilia Simakin [4]
6
6
Manas Dhamne
3
2
Vincitore: Simakin
Mostra dettagli

Petr Bar Biryukov RUS vs Ishaque Eqbal IND

ATP Chennai
Petr Bar Biryukov
6
6
Ishaque Eqbal
3
4
Vincitore: Bar Biryukov
Mostra dettagli

Eric Vanshelboim UKR vs Aditya Vishal Balsekar IND

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Baton Rouge (🇺🇸 USA) – 1° Turno, cemento (al coperto)

Court 1 – ore 18:00
Noah Schachter USA vs Olaf Pieczkowski POL
Il match deve ancora iniziare

Erik Arutiunian BLR vs Ben Jones GBR

Il match deve ancora iniziare

Stefan Dostanic USA vs Stefan Kozlov USA

Il match deve ancora iniziare

Daniel Milavsky USA vs Keegan Smith USA

Il match deve ancora iniziare

Antoine Ghibaudo FRA vs Jack Kennedy USA

Il match deve ancora iniziare

Alexis Galarneau CAN vs Karlis Ozolins LAT

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 18:00
Andres Martin USA vs Cannon Kingsley USA

Il match deve ancora iniziare

Tristan McCormick USA vs Robert Strombachs LAT

Il match deve ancora iniziare

Tyler Zink USA vs Arda Azkara TUR

Il match deve ancora iniziare

Ryan Fishback USA vs Braden Shick USA

Il match deve ancora iniziare

Raphael Perot FRA vs Felix Corwin USA

Il match deve ancora iniziare

Justin Boulais CAN vs Blaise Bicknell JAM

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Brisbane 2 (🇦🇺 Australia) – 1° Turno, cemento

ATP Brisbane
Pavle Marinkov
6
3
Zhizhen Zhang
7
6
Vincitore: Zhang
Mostra dettagli

ATP Brisbane
Cruz Hewitt
5
5
Yasutaka Uchiyama [9]
7
7
Vincitore: Uchiyama
Mostra dettagli

ATP Brisbane
Jamie Mackenzie
5
6
1
Marc Polmans
7
2
6
Vincitore: Polmans
Mostra dettagli

ATP Brisbane
Kokoro Isomura
5
3
Alex Bolt [4]
7
6
Vincitore: Bolt
Mostra dettagli

ATP Brisbane
Taro Daniel
5
4
Dane Sweeny [2]
7
6
Vincitore: Sweeny
Mostra dettagli

ATP Brisbane
Li Tu
6
6
7
Naoki Nakagawa
7
4
6
Vincitore: Tu
Mostra dettagli

ATP Brisbane
Colin Sinclair
5
7
6
Matt Hulme
7
6
4
Vincitore: Sinclair
Mostra dettagli

ATP Brisbane
Yi Zhou [6]
0
4
6
1
Tai Sach
0
6
2
0
Mostra dettagli

ATP Brisbane
Matthew Dellavedova
6
4
3
Masamichi Imamura
3
6
6
Vincitore: Imamura
Mostra dettagli

ATP Brisbane
Hayato Matsuoka / Hikaru Shiraishi
3
6
10
Shinji Hazawa / Arthur Weber
6
4
4
Vincitore: Matsuoka / Shiraishi
Mostra dettagli

ATP Brisbane
Blake Ellis
7
3
7
Fajing Sun [7]
6
6
5
Vincitore: Ellis
Mostra dettagli

ATP Brisbane
Moerani Bouzige
0
4
4
Hiroki Moriya
40
6
5
Mostra dettagli

TAG: