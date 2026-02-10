Challenger Pau, Brisbane 2, Tenerife 2, Baton Rouge, Chennai: I risultati con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002
CHALLENGER Tenerife 2 (🇪🇸 Spagna) – 1° Turno, cemento
Tenerife Arena – ore 11:00
Alejandro Moro Canas
vs George Loffhagen
Il match deve ancora iniziare
Francesco Maestrelli vs Sergio Callejon Hernando
Il match deve ancora iniziare
Lorenzo Giustino vs Daniel Merida
Il match deve ancora iniziare
Marc-Andrea Huesler vs Sebastian Ofner
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 11:00
Lloyd Harris vs Gabriele Piraino
Il match deve ancora iniziare
Matej Dodig vs Giles Hussey
Il match deve ancora iniziare
Miguel Damas vs Tiago Pereira
Il match deve ancora iniziare
Stefano Travaglia vs Abdullah Shelbayh
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 11:00
Szymon Kielan / Mark Whitehouse vs Rodrigo Ledesma Sosa / Saul Pacheco
Il match deve ancora iniziare
Mario Mansilla Diez / Bruno Pujol Navarro vs Sergey Fomin / Daniil Golubev
Il match deve ancora iniziare
Izan Almazan Valiente vs Luka Mikrut
Il match deve ancora iniziare
Hynek Barton vs Ryan Peniston
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Pau (🇫🇷 Francia) – 1° Turno, cemento (al coperto)
Court Central – ore 11:00
Dan Added
vs Lukas Klein
Il match deve ancora iniziare
Leandro Riedi vs Felix Balshaw
Il match deve ancora iniziare
Alexander Blockx vs Clement Tabur (Non prima 15:30)
Il match deve ancora iniziare
Justin Engel vs Moez Echargui
Il match deve ancora iniziare
Moise Kouame vs Henri Squire (Non prima 19:30)
Il match deve ancora iniziare
Pavel Kotov vs Luca Van Assche
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:00
James Trotter vs Zdenek Kolar
Il match deve ancora iniziare
Arthur Bouquier vs Timofey Skatov
Il match deve ancora iniziare
Martin Landaluce vs Oleg Prihodko
Il match deve ancora iniziare
Zdenek Kolar / Nino Serdarusic vs Clement Chidekh / Fabrice Martin (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Sergio Martos Gornes / Vijay Sundar Prashanth vs Dan Added / Arthur Bouquier
Il match deve ancora iniziare
Remy Bertola vs Martin Damm (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Chennai (🇮🇳 India) – 1° Turno, cemento
Centre Court – ore 06:30
Oliver Crawford
vs Digvijaypratap Singh
ATP Chennai
Digvijaypratap Singh
6
6
5
Oliver Crawford [3]
7
3
7
Vincitore: Crawford
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Singh
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-6 → 5-7
O. Crawford
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
5-5 → 5-6
D. Singh
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
4-5 → 5-5
D. Singh
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
ace
3-4 → 4-4
O. Crawford
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
2-2 → 2-3
D. Singh
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
ace
1-2 → 2-2
O. Crawford
0-15
0-30
0-40
df
15-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
D. Singh
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
O. Crawford
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Singh
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
5-3 → 6-3
O. Crawford
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
5-2 → 5-3
D. Singh
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
ace
4-2 → 5-2
D. Singh
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
O. Crawford
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
O. Crawford
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
D. Singh
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
ace
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
ace
6-6*
6*-7
6-6 → 6-7
D. Singh
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
O. Crawford
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-5 → 4-5
D. Singh
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
2-5 → 3-5
O. Crawford
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
D. Singh
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
D. Singh
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
O. Crawford
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Mukund Sasikumar vs Nitin Kumar Sinha
ATP Chennai
Mukund Sasikumar
0
7
3
Nitin Kumar Sinha•
0
5
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Sasikumar
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Kumar Sinha
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
6-5 → 7-5
M. Sasikumar
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
5-5 → 6-5
M. Sasikumar
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
M. Sasikumar
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
3-3 → 4-3
N. Kumar Sinha
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
M. Sasikumar
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-2 → 3-2
N. Kumar Sinha
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
N. Kumar Sinha
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
M. Sasikumar
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Karan Singh vs Frederico Ferreira Silva
Il match deve ancora iniziare
Felix Gill vs Sumit Nagal
Il match deve ancora iniziare
Rio Noguchi vs Sidharth Rawat
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 06:30
Denis Yevseyev vs Florent Bax
ATP Chennai
Florent Bax [7]
0
7
4
2
Denis Yevseyev•
40
5
6
3
Vincitore: Yevseyev
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Bax
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
F. Bax
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
2-0 → 2-1
F. Bax
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Yevseyev
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
F. Bax
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
F. Bax
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
df
2-2 → 2-3
F. Bax
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
D. Yevseyev
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Yevseyev
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
6-5 → 7-5
F. Bax
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
D. Yevseyev
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-5 → 5-5
F. Bax
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
2-4 → 3-4
D. Yevseyev
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
D. Yevseyev
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
D. Yevseyev
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
F. Bax
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Luca Castelnuovo vs Mitsuki Wei Kan Leong
ATP Chennai
Mitsuki Wei Kang Leong
4
0
Luca Castelnuovo
6
6
Vincitore: Castelnuovo
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Castelnuovo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
0-5 → 0-6
M. Wei Kang Leong
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-4 → 0-5
M. Wei Kang Leong
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-2 → 0-3
M. Wei Kang Leong
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Castelnuovo
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
M. Wei Kang Leong
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
ace
3-5 → 4-5
M. Wei Kang Leong
1-5 → 2-5
L. Castelnuovo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-4 → 1-5
M. Wei Kang Leong
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
df
40-A
40-40
40-A
1-3 → 1-4
L. Castelnuovo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
M. Wei Kang Leong
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
M. Wei Kang Leong
0-0 → 1-0
Manish Sureshkumar vs Federico Agustin Gomez
ATP Chennai
Manish Sureshkumar
15
1
Federico Agustin Gomez [2]•
40
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Sureshkumar
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
df
1-4 → 1-5
F. Agustin Gomez
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
M. Sureshkumar
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
F. Agustin Gomez
1-1 → 1-2
M. Sureshkumar
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
F. Agustin Gomez
0-15
df
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Lorenzo Carboni vs S D Prajwal Dev
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 06:30
Duje Ajdukovic vs Alexandr Binda
ATP Chennai
Alexandr Binda
4
4
Duje Ajdukovic
6
6
Vincitore: Ajdukovic
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Binda
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
A. Binda
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-4 → 3-4
D. Ajdukovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
df
40-A
1-4 → 2-4
A. Binda
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-2 → 0-3
D. Ajdukovic
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
A. Binda
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Binda
0-15
15-15
15-30
15-40
df
4-4 → 4-5
D. Ajdukovic
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-3 → 4-4
A. Binda
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-2 → 4-3
D. Ajdukovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
A. Binda
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
D. Ajdukovic
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
A. Binda
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
ace
0-0 → 1-0
Ilia Simakin vs Manas Dhamne
ATP Chennai
Ilia Simakin [4]
6
6
Manas Dhamne
3
2
Vincitore: Simakin
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Dhamne
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
df
40-A
2-2 → 3-2
I. Simakin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
M. Dhamne
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
M. Dhamne
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Simakin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
M. Dhamne
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
I. Simakin
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
M. Dhamne
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-0 → 3-1
I. Simakin
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
2-0 → 3-0
M. Dhamne
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
40-A
df
1-0 → 2-0
I. Simakin
15-0
30-0
40-0
40-15
df
ace
0-0 → 1-0
Petr Bar Biryukov vs Ishaque Eqbal
ATP Chennai
Petr Bar Biryukov
6
6
Ishaque Eqbal
3
4
Vincitore: Bar Biryukov
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Bar Biryukov
0-15
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
5-4 → 6-4
P. Bar Biryukov
0-15
15-15
15-30
40-30
ace
A-40
ace
4-3 → 5-3
P. Bar Biryukov
0-15
0-30
15-30
ace
40-30
ace
40-40
A-40
2-3 → 3-3
P. Bar Biryukov
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-2 → 2-2
I. Eqbal
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
I. Eqbal
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Eqbal
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
P. Bar Biryukov
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
df
A-40
4-2 → 5-2
I. Eqbal
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
4-1 → 4-2
Eric Vanshelboim vs Aditya Vishal Balsekar
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Baton Rouge (🇺🇸 USA) – 1° Turno, cemento (al coperto)
Court 1 – ore 18:00
Noah Schachter
vs Olaf Pieczkowski
Il match deve ancora iniziare
Erik Arutiunian vs Ben Jones
Il match deve ancora iniziare
Stefan Dostanic vs Stefan Kozlov
Il match deve ancora iniziare
Daniel Milavsky vs Keegan Smith
Il match deve ancora iniziare
Antoine Ghibaudo vs Jack Kennedy
Il match deve ancora iniziare
Alexis Galarneau vs Karlis Ozolins
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 18:00
Andres Martin vs Cannon Kingsley
Il match deve ancora iniziare
Tristan McCormick vs Robert Strombachs
Il match deve ancora iniziare
Tyler Zink vs Arda Azkara
Il match deve ancora iniziare
Ryan Fishback vs Braden Shick
Il match deve ancora iniziare
Raphael Perot vs Felix Corwin
Il match deve ancora iniziare
Justin Boulais vs Blaise Bicknell
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Brisbane 2 (🇦🇺 Australia) – 1° Turno, cemento
ATP Brisbane
Pavle Marinkov
6
3
Zhizhen Zhang
7
6
Vincitore: Zhang
Servizio
Svolgimento
Set 2
Z. Zhang
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
3-5 → 3-6
P. Marinkov
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Z. Zhang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
2-4 → 2-5
Z. Zhang
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
1-1 → 1-2
P. Marinkov
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
Z. Zhang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
2-3*
3-3*
3*-4
4*-4
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
Z. Zhang
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
6-5 → 6-6
P. Marinkov
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
4-4 → 5-4
Z. Zhang
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
3-4 → 4-4
P. Marinkov
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
P. Marinkov
0-15
0-30
df
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
ATP Brisbane
Cruz Hewitt
5
5
Yasutaka Uchiyama [9]
7
7
Vincitore: Uchiyama
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Hewitt
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
5-5 → 5-6
Y. Uchiyama
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
5-4 → 5-5
C. Hewitt
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Y. Uchiyama
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-3 → 4-4
C. Hewitt
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Y. Uchiyama
0-15
df
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
3-2 → 3-3
C. Hewitt
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
C. Hewitt
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Uchiyama
0-15
df
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
5-6 → 5-7
C. Hewitt
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
5-5 → 5-6
Y. Uchiyama
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Y. Uchiyama
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Y. Uchiyama
15-0
30-0
ace
40-0
ace
ace
3-2 → 3-3
C. Hewitt
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
C. Hewitt
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Y. Uchiyama
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
ATP Brisbane
Jamie Mackenzie
5
6
1
Marc Polmans
7
2
6
Vincitore: Polmans
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Polmans
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-5 → 1-6
J. Mackenzie
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-5 → 1-5
J. Mackenzie
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
df
40-A
0-3 → 0-4
M. Polmans
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
J. Mackenzie
0-15
15-15
15-30
15-40
df
0-1 → 0-2
M. Polmans
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Mackenzie
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
ace
4-1 → 5-1
M. Polmans
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
3-1 → 4-1
J. Mackenzie
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
2-1 → 3-1
M. Polmans
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
2-0 → 2-1
M. Polmans
0-15
0-30
df
0-40
15-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Mackenzie
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
5-6 → 5-7
M. Polmans
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
ace
5-5 → 5-6
M. Polmans
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-4 → 4-5
M. Polmans
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-3 → 3-4
J. Mackenzie
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-2 → 2-2
ATP Brisbane
Kokoro Isomura
5
3
Alex Bolt [4]
7
6
Vincitore: Bolt
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Isomura
15-0
ace
30-0
40-0
ace
ace
2-5 → 3-5
K. Isomura
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
2-3 → 2-4
A. Bolt
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
2-2 → 2-3
A. Bolt
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
K. Isomura
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Isomura
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
5-6 → 5-7
K. Isomura
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
K. Isomura
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
3-4 → 4-4
A. Bolt
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-3 → 3-4
K. Isomura
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
A. Bolt
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
K. Isomura
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
ATP Brisbane
Taro Daniel
5
4
Dane Sweeny [2]
7
6
Vincitore: Sweeny
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Daniel
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-5 → 4-6
D. Sweeny
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
3-3 → 4-3
T. Daniel
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
3-2 → 3-3
T. Daniel
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
T. Daniel
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
D. Sweeny
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Daniel
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-6 → 5-7
D. Sweeny
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
5-5 → 5-6
T. Daniel
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
T. Daniel
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
4-3 → 4-4
T. Daniel
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
D. Sweeny
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
T. Daniel
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
D. Sweeny
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
ATP Brisbane
Li Tu
6
6
7
Naoki Nakagawa
7
4
6
Vincitore: Tu
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
4*-1
5*-1
ace
6-1*
6-2*
6-6 → 7-6
N. Nakagawa
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
5-5 → 5-6
N. Nakagawa
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
df
4-4 → 4-5
N. Nakagawa
0-15
0-30
0-40
df
15-40
ace
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
3-3 → 3-4
L. Tu
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
df
40-30
ace
30-30
1-2 → 2-2
N. Nakagawa
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
L. Tu
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
0-1 → 1-1
N. Nakagawa
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Tu
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
N. Nakagawa
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
ace
ace
5-3 → 5-4
L. Tu
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 5-3
L. Tu
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
3-2 → 4-2
N. Nakagawa
15-0
15-15
df
15-30
30-30
ace
40-30
ace
3-1 → 3-2
N. Nakagawa
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
ace
1*-3
2-3*
ace
3-3*
3*-4
3*-5
4-5*
5-5*
6*-5
6*-6
6-7*
6-6 → 6-7
N. Nakagawa
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
6-5 → 6-6
L. Tu
15-0
ace
15-15
30-15
ace
30-30
df
40-30
4-4 → 5-4
N. Nakagawa
15-0
30-0
ace
40-0
ace
ace
4-3 → 4-4
N. Nakagawa
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
3-2 → 3-3
L. Tu
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
ace
2-2 → 3-2
N. Nakagawa
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
L. Tu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
N. Nakagawa
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
L. Tu
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
ATP Brisbane
Colin Sinclair
5
7
6
Matt Hulme
7
6
4
Vincitore: Sinclair
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Sinclair
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
5-4 → 6-4
C. Sinclair
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 5-3
M. Hulme
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
df
A-40
4-2 → 4-3
C. Sinclair
0-15
df
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
M. Hulme
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-1 → 3-2
C. Sinclair
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
M. Hulme
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-0 → 2-1
C. Sinclair
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 2-0
M. Hulme
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
2*-2
2-3*
3-3*
3*-4
4*-4
5-4*
6-4*
6-6 → 7-6
M. Hulme
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
6-5 → 6-6
C. Sinclair
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
40-30
3-3 → 4-3
M. Hulme
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
3-2 → 3-3
C. Sinclair
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
2-2 → 3-2
M. Hulme
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Hulme
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-6 → 5-7
C. Sinclair
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 5-6
M. Hulme
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
M. Hulme
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
M. Hulme
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
ATP Brisbane
Yi Zhou [6]
0
4
6
1
Tai Sach•
0
6
2
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Sach
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-2 → 6-2
Y. Zhou
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
1-1 → 2-1
T. Sach
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Y. Zhou
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Sach
15-0
ace
30-0
ace
40-0
40-15
4-5 → 4-6
T. Sach
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 4-4
Y. Zhou
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
3-3 → 3-4
T. Sach
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Y. Zhou
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
2-2 → 3-2
T. Sach
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
ATP Brisbane
Matthew Dellavedova
6
4
3
Masamichi Imamura
3
6
6
Vincitore: Imamura
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Imamura
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-5 → 3-6
M. Imamura
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
M. Imamura
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
M. Dellavedova
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
0-3 → 1-3
M. Dellavedova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Imamura
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
df
4-4 → 4-5
M. Dellavedova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 3-3
M. Imamura
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-2 → 3-2
M. Dellavedova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 1-1
M. Imamura
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Dellavedova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
M. Imamura
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 3-3
M. Dellavedova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 2-3
M. Dellavedova
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
M. Dellavedova
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
0-0 → 1-0
ATP Brisbane
Hayato Matsuoka / Hikaru Shiraishi
3
6
10
Shinji Hazawa / Arthur Weber
6
4
4
Vincitore: Matsuoka / Shiraishi
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Hazawa / Weber
0-1
1-1
1-2
1-3
2-3
3-3
3-4
3-5
3-6
3-7
3-8
4-8
4-9
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Hazawa / Weber
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
df
5-4 → 6-4
H. Matsuoka / Shiraishi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
5-3 → 5-4
S. Hazawa / Weber
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
5-2 → 5-3
H. Matsuoka / Shiraishi
4-2 → 5-2
S. Hazawa / Weber
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
40-40
4-1 → 4-2
H. Matsuoka / Shiraishi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
S. Hazawa / Weber
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
H. Matsuoka / Shiraishi
1-1 → 2-1
S. Hazawa / Weber
1-0 → 1-1
H. Matsuoka / Shiraishi
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Hazawa / Weber
3-5 → 3-6
H. Matsuoka / Shiraishi
3-4 → 3-5
S. Hazawa / Weber
3-3 → 3-4
H. Matsuoka / Shiraishi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 3-3
S. Hazawa / Weber
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
ace
2-2 → 2-3
H. Matsuoka / Shiraishi
1-2 → 2-2
S. Hazawa / Weber
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
H. Matsuoka / Shiraishi
0-1 → 1-1
S. Hazawa / Weber
0-0 → 0-1
ATP Brisbane
Blake Ellis
7
3
7
Fajing Sun [7]
6
6
5
Vincitore: Ellis
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Sun
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
6-5 → 7-5
B. Ellis
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
5-5 → 6-5
F. Sun
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
B. Ellis
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
F. Sun
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-4 → 4-4
B. Ellis
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-4 → 3-4
B. Ellis
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
F. Sun
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
B. Ellis
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
F. Sun
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
1-0 → 1-1
B. Ellis
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
df
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Ellis
15-0
ace
30-0
40-0
ace
ace
2-5 → 3-5
F. Sun
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
2-4 → 2-5
B. Ellis
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
F. Sun
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
B. Ellis
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
F. Sun
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
B. Ellis
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
ace
0-1 → 1-1
F. Sun
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
ace
2-0*
3*-0
4*-0
5-0*
5-1*
5*-2
6*-2
ace
6-6 → 7-6
F. Sun
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
6-5 → 6-6
B. Ellis
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
5-5 → 6-5
B. Ellis
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
4-4 → 5-4
F. Sun
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
4-3 → 4-4
B. Ellis
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
3-3 → 4-3
B. Ellis
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 3-2
B. Ellis
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
ATP Brisbane
Moerani Bouzige
0
4
4
Hiroki Moriya•
40
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Bouzige
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
3-5 → 4-5
M. Bouzige
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
2-4 → 3-4
H. Moriya
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
ace
2-3 → 2-4
M. Bouzige
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
H. Moriya
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
H. Moriya
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
1-0 → 1-1
M. Bouzige
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Moriya
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
M. Bouzige
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
H. Moriya
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
M. Bouzige
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
2-4 → 3-4
H. Moriya
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
M. Bouzige
0-15
df
15-15
30-15
40-15
1-3 → 2-3
M. Bouzige
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
1-1 → 1-2
M. Bouzige
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
0-0 → 1-0
