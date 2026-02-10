Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 10 Febbraio 2026

Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
ATP 500 Rotterdam – Indoor hard
R32 13:00 Bublik A. 🇰🇿 / Royer V. 🇫🇷 – Bolelli S. 🇮🇹 / Vavassori A. 🇮🇹
Il match deve ancora iniziare
ATP 500 Dallas – hard
R32 Cobolli – Pinnington Jones 3° inc. ore 19:00
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Buenos Aires – terra
R32 Coria – Berrettini Non prima 22:30
Il match deve ancora iniziare
R32 Buse – Passaro Non prima 21:00
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Tenerife – hard
R32 Maestrelli – Callejon Hernando 2° inc. ore 11
Il match deve ancora iniziare
R32 Giustino – Merida 3° inc. ore 11
Il match deve ancora iniziare
R32 Harris – Piraino Inizio 11:00
Il match deve ancora iniziare
R32 Travaglia – Shelbayh 4° inc. ore 11
Il match deve ancora iniziare
CH 50 Chennai – hard
R32 Carboni – Dev 4° inc. ore 05:30
Il match deve ancora iniziare
R32 Ajdukovic – Binda Inizio 05:30
ATP Chennai
Alexandr Binda
4
4
Duje Ajdukovic
6
6
Vincitore: Ajdukovic
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Binda
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
A. Binda
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-4 → 3-4
D. Ajdukovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
df
40-A
1-4 → 2-4
A. Binda
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-2 → 0-3
D. Ajdukovic
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
A. Binda
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Binda
0-15
15-15
15-30
15-40
df
4-4 → 4-5
D. Ajdukovic
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-3 → 4-4
A. Binda
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-2 → 4-3
D. Ajdukovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
A. Binda
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
D. Ajdukovic
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
A. Binda
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
ace
0-0 → 1-0
WTA 1000 Doha – hard
2T Cocciaretto – Gauff ore 13:00
Il match deve ancora iniziare
2T Sakkari – Paolini ore 11:30
Il match deve ancora iniziare
1T Errani /Paolini – Eikeri /Jiang ore 12:30
Il match deve ancora iniziare
Oeiras WTA 125 Indoor Hard
1T Cavalle-Reimers /Moratelli – Cascino /Feng 5 incontro dalle 12:00
Il match deve ancora iniziare
4 commenti
Tabellone BERRETTINI
1 T CORIA 3-0
2 T Kopriva o Barrenna 0-0
QF CERUNDOLO 1-0
SF FONSECA 1-0
ETCHEVERRY 0-0
TABILO 2-0
F DARDERI 1-0
BAEZ 1-0
Incrociamo le dita
6 tornei vinti su Tb
4 tornei vinti su Erba
Redazione.
I Bolessori a Rotterdam
vs. Bublik/Royer (o LL) 😉
13:00 h.
Inquietante, ieri sera, il buon Etcheverry. A un certo punto, nel secondo set, ha rigettato sui teloni in fondo al campo, sotto le telecamere. Poi, dopo l’intervento medico, si è ripreso e ha vinto il match. Dispiace per Pellegrino, ancora una volta troppo falloso. Del resto, è difficile giocare contro un tennista che rimette tutto.
Il Sommo Otelma, armeggiando tra sfere di vetro e preziosi calici di tavernello invecchiato sul balcone sotto il sole, prevede una feroce vendetta di Travaglia, rivalsa che lo porterà a vincere questo Challenger.