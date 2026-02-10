Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 10 Febbraio 2026

10/02/2026 08:48 4 commenti
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
NED ATP 500 Rotterdam – Indoor hard
R32 13:00 Bublik A. 🇰🇿 / Royer V. 🇫🇷 – Bolelli S. 🇮🇹 / Vavassori A. 🇮🇹

Il match deve ancora iniziare



USA ATP 500 Dallas – hard
R32 Cobolli ITA – Pinnington Jones GBR 3° inc. ore 19:00

Il match deve ancora iniziare



ARG ATP 250 Buenos Aires – terra
R32 Coria ARG – Berrettini ITA Non prima 22:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Buse PER – Passaro ITA Non prima 21:00

Il match deve ancora iniziare



ESP CH 75 Tenerife – hard
R32 Maestrelli ITA – Callejon Hernando ESP 2° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare

R32 Giustino ITA – Merida ESP 3° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare

R32 Harris RSA – Piraino ITA Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Travaglia ITA – Shelbayh JOR 4° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare



IND CH 50 Chennai – hard
R32 Carboni ITA – Dev IND 4° inc. ore 05:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Ajdukovic CRO – Binda ITA Inizio 05:30

ATP Chennai
Alexandr Binda
4
4
Duje Ajdukovic
6
6
Vincitore: Ajdukovic
Mostra dettagli



QAT WTA 1000 Doha – hard
2T Cocciaretto ITA – Gauff USA ore 13:00

Il match deve ancora iniziare

2T Sakkari GRE – Paolini ITA ore 11:30

Il match deve ancora iniziare

1T Errani ITA/Paolini ITA – Eikeri NOR/Jiang CHN ore 12:30

Il match deve ancora iniziare



POR Oeiras WTA 125 Indoor Hard
1T Cavalle-Reimers ESP/Moratelli ITA – Cascino FRA/Feng CHN 5 incontro dalle 12:00

Il match deve ancora iniziare

4 commenti

Tennisforever 10-02-2026 09:53

Tabellone BERRETTINI

1 T CORIA 3-0

2 T Kopriva o Barrenna 0-0

QF CERUNDOLO 1-0

SF FONSECA 1-0
ETCHEVERRY 0-0
TABILO 2-0

F DARDERI 1-0
BAEZ 1-0

Incrociamo le dita
6 tornei vinti su Tb
4 tornei vinti su Erba

4
pablito 10-02-2026 09:25

Redazione.

I Bolessori a Rotterdam

vs. Bublik/Royer (o LL) 😉
13:00 h.

 3
givaldo barbosa (Guest) 10-02-2026 09:21

Inquietante, ieri sera, il buon Etcheverry. A un certo punto, nel secondo set, ha rigettato sui teloni in fondo al campo, sotto le telecamere. Poi, dopo l’intervento medico, si è ripreso e ha vinto il match. Dispiace per Pellegrino, ancora una volta troppo falloso. Del resto, è difficile giocare contro un tennista che rimette tutto.

 2
+1: tinapica
givaldo barbosa (Guest) 10-02-2026 09:01

Il Sommo Otelma, armeggiando tra sfere di vetro e preziosi calici di tavernello invecchiato sul balcone sotto il sole, prevede una feroce vendetta di Travaglia, rivalsa che lo porterà a vincere questo Challenger.

 1
