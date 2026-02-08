Circuito ATP-WTA ATP, Copertina, WTA

ATP 500 Rotterdam, Dallas, ATP 250 Buenos Aires, WTA 1000 Doha e WTA 125 Oeiras: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Passaro batte Cecchinato nel derby ed è main draw a Buenos Aires

08/02/2026 20:30 11 commenti
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07 - Foto Antonio Milesi
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07 - Foto Antonio Milesi

ARG ATP 250 Buenos Aires – Turno Qualificazione – terra

Cancha Guillermo Vilas – ore 17:00
Daniel Elahi Galan COL vs Lautaro Midon ARG
ATP Buenos Aires
Daniel Elahi Galan [4]
4
6
3
Lautaro Midon
6
4
6
Vincitore: Midon
Mostra dettagli

Hugo Dellien BOL vs Thiago Monteiro BRA (Non prima 19:00)

ATP Buenos Aires
Hugo Dellien [2]
6
6
Thiago Monteiro [6]
1
3
Vincitore: Dellien
Mostra dettagli



Estadio 2 – ore 17:00
Francesco Passaro ITA vs Marco Cecchinato ITA

ATP Buenos Aires
Francesco Passaro [3]
5
6
6
Marco Cecchinato [7]
7
4
2
Vincitore: Passaro
Mostra dettagli

Andrea Pellegrino ITA vs Thiago Seyboth Wild BRA (Non prima 19:00)

ATP Buenos Aires
Andrea Pellegrino [1]
7
6
Thiago Seyboth Wild [5]
6
1
Vincitore: Pellegrino
Mostra dettagli





NED ATP 500 Rotterdam – Turno Qualificazione – Indoor Hard

Court 1 – ore 11:00
Thijs Boogaard NED vs Hugo Grenier FRA
ATP Rotterdam
Thijs Boogaard
6
6
4
Hugo Grenier
2
7
6
Vincitore: Grenier
Mostra dettagli

Hamad Medjedovic SRB vs Luka Pavlovic FRA

ATP Rotterdam
Hamad Medjedovic [1]
6
6
6
Luka Pavlovic
7
3
7
Vincitore: Pavlovic
Mostra dettagli

Ray Ho TPE / Hendrik Jebens GER vs Denys Molchanov UKR / David Pichler AUT

ATP Rotterdam
Ray Ho / Hendrik Jebens [1]
6
6
10
Denys Molchanov / David Pichler
7
1
4
Vincitore: Ho / Jebens
Mostra dettagli



Court 2 – ore 11:00
Hugo Gaston FRA vs Christopher O’Connell AUS

ATP Rotterdam
Hugo Gaston [3]
2
3
Christopher O'Connell [6]
6
6
Vincitore: O'Connell
Mostra dettagli

Roberto Carballes Baena ESP vs Mees Rottgering NED

ATP Rotterdam
Roberto Carballes Baena
6
7
3
Mees Rottgering
7
6
6
Vincitore: Rottgering
Mostra dettagli

Mats Hermans NED / Mees Rottgering NED vs Johannes Ingildsen DEN / Mick Veldheer NED

ATP Rotterdam
Mats Hermans / Mees Rottgering
3
5
Johannes Ingildsen / Mick Veldheer [2]
6
7
Vincitore: Ingildsen / Veldheer
Mostra dettagli





USA ATP 500 Dallas – Turno Qualificazione – Hard

Center Court – ore 19:00
Zachary Svajda USA vs Tristan Boyer USA
ATP Dallas
Zachary Svajda [2]
6
5
6
Tristan Boyer [7]
3
7
4
Vincitore: Svajda
Mostra dettagli

Rafael Jodar ESP vs Murphy Cassone USA

ATP Dallas
Rafael Jodar [3]
40
7
5
Murphy Cassone [8]
15
6
5
Mostra dettagli

Trey Hilderbrand USA / Mac Kiger USA vs Nathaniel Lammons USA / Jackson Withrow USA

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 19:00
Patrick Kypson USA vs Jack Pinnington Jones GBR

ATP Dallas
Patrick Kypson [1]
6
7
5
Jack Pinnington Jones [5]
7
5
7
Vincitore: Pinnington Jones
Mostra dettagli

Sho Shimabukuro JPN vs Bernard Tomic AUS

ATP Dallas
Sho Shimabukuro [4]
0
6
4
Bernard Tomic [6]
0
3
3
Mostra dettagli





QAT WTA 1000 Doha – 1° Turno – hard

Centre Court – ore 13:00
Anastasia Pavlyuchenkova RUS vs (16) Elise Mertens BEL Inizio 13:00
WTA Doha
Anastasia Pavlyuchenkova
0
2
1
0
Elise Mertens [16]
0
6
6
0
Vincitore: Mertens
Mostra dettagli

Ann Li USA vs Leylah Fernandez CAN

WTA Doha
Ann Li
0
6
6
0
Leylah Fernandez
0
4
3
0
Vincitore: Li
Mostra dettagli

Marie Bouzkova CZE vs (10) Victoria Mboko CAN Non prima 16:00

WTA Doha
Marie Bouzkova
0
5
2
0
Victoria Mboko [10]
0
7
6
0
Vincitore: Mboko
Mostra dettagli

Jaqueline Cristian ROU vs (14) Karolina Muchova CZE

WTA Doha
Jaqueline Cristian
0
2
3
0
Karolina Muchova [14]
0
6
6
0
Vincitore: Muchova
Mostra dettagli





Grandstand 1 – ore 11:00
(13) Liudmila Samsonova RUS vs Magdalena Frech POL Inizio 11:00

WTA Doha
Liudmila Samsonova [13]
3
6
6
Magdalena Frech
6
4
7
Vincitore: Frech
Mostra dettagli

(15) Diana Shnaider RUS vs Alycia Parks USA

WTA Doha
Diana Shnaider [15]
6
4
6
Alycia Parks
1
6
7
Vincitore: Parks
Mostra dettagli

Solana Sierra ARG vs Karolina Pliskova CZE

WTA Doha
Solana Sierra
0
1
2
0
Karolina Pliskova
0
6
6
0
Vincitore: Pliskova
Mostra dettagli

Daria Kasatkina AUS vs Moyuka Uchijima JPN

WTA Doha
Daria Kasatkina
4
6
6
Moyuka Uchijima
6
3
0
Vincitore: Kasatkina
Mostra dettagli





Grandstand 2 – ore 11:30
Laura Siegemund GER vs Varvara Gracheva FRA Inizio 11:30

WTA Doha
Laura Siegemund
0
6
4
0
Varvara Gracheva
0
7
6
0
Vincitore: Gracheva
Mostra dettagli

Elisabetta Cocciaretto ITA vs Elsa Jacquemot FRA

WTA Doha
Elisabetta Cocciaretto
0
7
6
0
Elsa Jacquemot
0
6
2
0
Vincitore: Cocciaretto
Mostra dettagli

Sonay Kartal GBR vs Magda Linette POL

WTA Doha
Sonay Kartal
4
6
3
Magda Linette
6
3
6
Vincitore: Linette
Mostra dettagli

Ulrikke Eikeri NOR / Xinyu Jiang CHN vs Mubaraka Al-Naimi QAT / Elsa Jacquemot FRA

WTA Doha
Ulrikke Eikeri / Xinyu Jiang
0
6
6
0
Mubaraka Al-Naimi / Elsa Jacquemot
0
1
1
0
Vincitore: Eikeri / Jiang
Mostra dettagli





Grandstand 3 – ore 11:30
Peyton Stearns USA vs Vera Zvonareva RUS Inizio 11:30

WTA Doha
Peyton Stearns
6
2
3
Vera Zvonareva
2
6
6
Vincitore: Zvonareva
Mostra dettagli

Barbora Krejcikova CZE / Katerina Siniakova CZE vs (6) Asia Muhammad USA / (6) Erin Routliffe NZL

WTA Doha
Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova
0
6
6
0
Asia Muhammad / Erin Routliffe [6]
0
4
1
0
Vincitore: Krejcikova / Siniakova
Mostra dettagli

(5) Gabriela Dabrowski CAN / (5) Luisa Stefani BRA vs Irina Khromacheva RUS / Aldila Sutjiadi INA

WTA Doha
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani [5]
0
7
6
0
Irina Khromacheva / Aldila Sutjiadi
0
5
2
0
Vincitore: Dabrowski / Stefani
Mostra dettagli






Court 4 – ore 11:30
Darija Jurak Schreiber CRO / Magali Kempen BEL vs Andreja Klepac SLO / Katarzyna Piter POL Inizio 11:30
WTA Doha
Darija Jurak Schreiber / Magali Kempen
0
5
1
0
Andreja Klepac / Katarzyna Piter
0
7
6
0
Vincitore: Klepac / Piter
Mostra dettagli

(8) Ellen Perez AUS / (8) Demi Schuurs NED vs Sofia Kenin USA / Desirae Krawczyk USA

WTA Doha
Ellen Perez / Demi Schuurs [8]
0
6
6
0
Sofia Kenin / Desirae Krawczyk
0
3
2
0
Vincitore: Perez / Schuurs
Mostra dettagli





POR WTA 125 Oeiras – 1° Turno Qualificazione – indoor hard

Court 1 – ore 13:00
Analu Freitas POR vs (8) Dalila Jakupovic SLO Inizio 13:00
WTA Oeiras 125 Indoor #1
Analu Freitas
0
2
0
0
Dalila Jakupovic [8]
0
6
6
0
Vincitore: Jakupovic
Mostra dettagli

(1) Varvara Lepchenko USA vs Ylena In-Albon SUI

WTA Oeiras 125 Indoor #1
Varvara Lepchenko [1]
3
7
7
Ylena In-Albon
6
5
6
Vincitore: Lepchenko
Mostra dettagli

(4) Noma Noha Akugue GER vs Sara Lanca POR

WTA Oeiras 125 Indoor #1
Noma Noha Akugue [4]
0
6
6
0
Sara Lanca
0
2
0
0
Vincitore: Noha Akugue
Mostra dettagli



Court 4 – ore 15:00
Naiktha Bains GBR vs (6) Isabella Shinikova BUL Inizio 15:00

WTA Oeiras 125 Indoor #1
Naiktha Bains
3
6
6
Isabella Shinikova [6]
6
2
4
Vincitore: Bains
Mostra dettagli

Sara Sorribes Tormo ESP vs (7) En-Shuo Liang TPE Non prima 16:30

WTA Oeiras 125 Indoor #1
Sara Sorribes Tormo
6
5
4
En-Shuo Liang [7]
2
7
6
Vincitore: Liang
Mostra dettagli



Court 6 – ore 13:00
Emily Appleton GBR vs (5) Carolyn Ansari USA Inizio 13:00

WTA Oeiras 125 Indoor #1
Emily Appleton
3
6
4
Carolyn Ansari [5]
6
1
6
Vincitore: Ansari
Mostra dettagli

(2) Angela Fita Boluda ESP vs Lucija Ciric Bagaric CRO

WTA Oeiras 125 Indoor #1
Angela Fita Boluda [2]
0
0
Lucija Ciric Bagaric
0
3
Vincitore: Ciric Bagaric
Mostra dettagli

(3) Nuria Parrizas Diaz ESP vs Yasmine Mansouri FRA

WTA Oeiras 125 Indoor #1
Nuria Parrizas Diaz [3]
0
6
6
0
Yasmine Mansouri
0
3
3
0
Vincitore: Parrizas Diaz
Mostra dettagli

Andreas Seppi 08-02-2026 22:36

GRande checco

GRande checco

 11
Pier no guest 08-02-2026 20:29

Scritto da Gaz
Per tutta la settimana avete incluso il 125 di Mumbai,e oggi?
Non si disputerà dunque la finale?
Almeno scrivete i motivi per la quale la finale oggi non ci sarà.
Siete una cosa…….

Scusarsi per la Gazzata (l’ennesima) no eh…

 10
ospite1 (Guest) 08-02-2026 19:22

Buenos Aires: un LL al momento ….

 9
Ozzastru (Guest) 08-02-2026 16:18

Brava coccia!!!

 8
piper 08-02-2026 16:00

Bravo Rottgering!

 7
Federico (Guest) 08-02-2026 15:45

Bye bye Liudmila…. Altro torneo altra figuraccia…

 6
piper 08-02-2026 15:23

Coccia temevo perdessi anche il tiebreak.

 5
piper 08-02-2026 14:27

Does anybody here remember Vera…
Remember how she said that
We would meet again
Some sunny day?

 4
Federico (Guest) 08-02-2026 13:44

Bisognerebbe inviare questo scambio di messaggi a Il Blastometro, su X (ex Twitter…)

 3
LiveTennis.it Staff 08-02-2026 12:51

@ Gaz (#4560215)

https://www.livetennis.it/post/457573/atp-250-montpellier-e-wta-125-mumbai-i-risultati-completi-con-il-dettaglio-delle-finali-live/

 2
Gaz (Guest) 08-02-2026 11:34

Per tutta la settimana avete incluso il 125 di Mumbai,e oggi?
Non si disputerà dunque la finale?
Almeno scrivete i motivi per la quale la finale oggi non ci sarà.
Siete una cosa…….

 1
