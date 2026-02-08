ATP 500 Rotterdam, Dallas, ATP 250 Buenos Aires, WTA 1000 Doha e WTA 125 Oeiras: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Passaro batte Cecchinato nel derby ed è main draw a Buenos Aires

Francesco Passaro ITA, 2001.01.07 - Foto Antonio Milesi
ATP 250 Buenos Aires – Turno Qualificazione – terra
Cancha Guillermo Vilas – ore 17:00
Daniel Elahi Galan
vs Lautaro Midon
ATP Buenos Aires
Daniel Elahi Galan [4]
4
6
3
Lautaro Midon
6
4
6
Vincitore: Midon
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Elahi Galan
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
ace
2-5 → 3-5
D. Elahi Galan
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-4 → 1-5
L. Midon
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-3 → 1-4
L. Midon
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
0-2 → 1-2
D. Elahi Galan
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Midon
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
5-3 → 5-4
L. Midon
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
D. Elahi Galan
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
L. Midon
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 2-3
L. Midon
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
D. Elahi Galan
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Elahi Galan
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-5 → 4-6
D. Elahi Galan
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
D. Elahi Galan
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
L. Midon
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
D. Elahi Galan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
L. Midon
15-0
15-15
df
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Hugo Dellien vs Thiago Monteiro (Non prima 19:00)
ATP Buenos Aires
Hugo Dellien [2]
6
6
Thiago Monteiro [6]
1
3
Vincitore: Dellien
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Dellien
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
4-3 → 5-3
T. Monteiro
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Dellien
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
5-1 → 6-1
T. Monteiro
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
5-0 → 5-1
H. Dellien
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-0 → 5-0
H. Dellien
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Estadio 2 – ore 17:00
Francesco Passaro vs Marco Cecchinato
ATP Buenos Aires
Francesco Passaro [3]
5
6
6
Marco Cecchinato [7]
7
4
2
Vincitore: Passaro
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Passaro
15-0
ace
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
4-2 → 5-2
M. Cecchinato
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
F. Passaro
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
2-2 → 3-2
M. Cecchinato
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
M. Cecchinato
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
F. Passaro
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Cecchinato
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-4 → 6-4
F. Passaro
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
2-2 → 3-2
M. Cecchinato
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
F. Passaro
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
M. Cecchinato
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
F. Passaro
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Cecchinato
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-6 → 5-7
F. Passaro
15-0
15-15
15-30
df
15-40
5-5 → 5-6
M. Cecchinato
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
F. Passaro
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
df
5-3 → 5-4
M. Cecchinato
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
M. Cecchinato
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
M. Cecchinato
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Andrea Pellegrino vs Thiago Seyboth Wild (Non prima 19:00)
ATP Buenos Aires
Andrea Pellegrino [1]
7
6
Thiago Seyboth Wild [5]
6
1
Vincitore: Pellegrino
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Pellegrino
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
T. Seyboth Wild
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
A. Pellegrino
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
T. Seyboth Wild
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
A. Pellegrino
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
ace
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
5-4*
5-5*
5*-6
6*-6
6-7*
7-7*
8*-7
8*-8
9-8*
9-9*
10*-9
6-6 → 7-6
T. Seyboth Wild
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
6-5 → 6-6
A. Pellegrino
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
df
A-40
5-5 → 6-5
T. Seyboth Wild
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
5-4 → 5-5
A. Pellegrino
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
T. Seyboth Wild
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
4-3 → 4-4
A. Pellegrino
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-3 → 4-3
T. Seyboth Wild
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
A. Pellegrino
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
1-1 → 2-1
T. Seyboth Wild
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
A. Pellegrino
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
ATP 500 Rotterdam – Turno Qualificazione – Indoor Hard
Court 1 – ore 11:00
Thijs Boogaard
vs Hugo Grenier
ATP Rotterdam
Thijs Boogaard
6
6
4
Hugo Grenier
2
7
6
Vincitore: Grenier
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Boogaard
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-5 → 4-6
H. Grenier
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
3-5 → 4-5
H. Grenier
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
3*-1
3-2*
3-3*
3-6*
6-6 → 6-7
H. Grenier
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
5-4 → 5-5
T. Boogaard
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
H. Grenier
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
3-4 → 4-4
T. Boogaard
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
H. Grenier
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
A-40
2-3 → 2-4
H. Grenier
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
1-2 → 1-3
H. Grenier
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
T. Boogaard
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Grenier
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
5-2 → 6-2
T. Boogaard
0-15
0-30
df
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
H. Grenier
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
T. Boogaard
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-1 → 3-2
H. Grenier
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
T. Boogaard
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Hamad Medjedovic vs Luka Pavlovic
ATP Rotterdam
Hamad Medjedovic [1]
6
6
6
Luka Pavlovic
7
3
7
Vincitore: Pavlovic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
2-5*
2-6*
3*-6
4*-6
5-6*
6-6*
6*-7
ace
7*-7
8-7*
8-8*
8*-9
ace
6-6 → 6-7
H. Medjedovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-6 → 6-6
H. Medjedovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
L. Pavlovic
0-15
df
0-30
30-30
ace
40-30
ace
4-4 → 4-5
H. Medjedovic
0-15
df
15-15
30-15
40-15
3-4 → 4-4
L. Pavlovic
15-0
ace
15-15
df
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
L. Pavlovic
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Medjedovic
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
ace
5-3 → 6-3
L. Pavlovic
15-0
15-15
df
30-15
40-15
5-2 → 5-3
H. Medjedovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
4-2 → 5-2
L. Pavlovic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
ace
3-2 → 4-2
H. Medjedovic
15-0
ace
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
L. Pavlovic
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
1-2 → 2-2
H. Medjedovic
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
df
40-40
df
40-A
1-1 → 1-2
L. Pavlovic
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
2*-3
2*-4
2-5*
2-6*
3*-6
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
L. Pavlovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
5-5 → 5-6
L. Pavlovic
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-4 → 4-5
H. Medjedovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
2-3 → 3-3
H. Medjedovic
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 2-2
L. Pavlovic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 2-1
L. Pavlovic
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Ray Ho / Hendrik Jebens vs Denys Molchanov / David Pichler
ATP Rotterdam
Ray Ho / Hendrik Jebens [1]
6
6
10
Denys Molchanov / David Pichler
7
1
4
Vincitore: Ho / Jebens
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Ho / Jebens
0-1
1-1
2-1
ace
3-1
df
4-1
5-1
6-1
7-1
7-2
8-2
9-2
9-3
9-4
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Molchanov / Pichler
15-0
ace
30-0
30-15
df
30-30
30-40
df
4-1 → 5-1
R. Ho / Jebens
0-15
15-15
ace
30-15
ace
40-15
3-1 → 4-1
D. Molchanov / Pichler
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
3-0 → 3-1
R. Ho / Jebens
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
D. Molchanov / Pichler
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
R. Ho / Jebens
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
0-3*
0-4*
0*-5
1*-5
2-5*
2-6*
6-6 → 6-7
D. Molchanov / Pichler
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
5-5 → 5-6
D. Molchanov / Pichler
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
3-5 → 4-5
D. Molchanov / Pichler
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-4 → 2-5
R. Ho / Jebens
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 2-4
D. Molchanov / Pichler
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-3 → 1-4
R. Ho / Jebens
15-0
30-15
ace
30-30
40-30
0-3 → 1-3
D. Molchanov / Pichler
0-2 → 0-3
R. Ho / Jebens
0-15
df
0-30
15-30
15-40
df
0-1 → 0-2
D. Molchanov / Pichler
0-15
df
0-30
0-40
df
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Court 2 – ore 11:00
Hugo Gaston vs Christopher O’Connell
ATP Rotterdam
Hugo Gaston [3]
2
3
Christopher O'Connell [6]
6
6
Vincitore: O'Connell
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. O'Connell
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
H. Gaston
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
A-40
2-4 → 3-4
H. Gaston
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
A-40
40-40
1-3 → 2-3
C. O'Connell
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
A-40
1-2 → 1-3
C. O'Connell
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
0-1 → 0-2
H. Gaston
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. O'Connell
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
2-5 → 2-6
H. Gaston
15-0
15-15
df
15-30
15-40
2-4 → 2-5
H. Gaston
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
1-3 → 2-3
C. O'Connell
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
1-2 → 1-3
C. O'Connell
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
H. Gaston
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Roberto Carballes Baena vs Mees Rottgering
ATP Rotterdam
Roberto Carballes Baena
6
7
3
Mees Rottgering
7
6
6
Vincitore: Rottgering
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Carballes Baena
0-15
df
15-15
15-30
15-40
3-5 → 3-6
M. Rottgering
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
R. Carballes Baena
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 3-4
M. Rottgering
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
R. Carballes Baena
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
2-2 → 3-2
M. Rottgering
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
R. Carballes Baena
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
R. Carballes Baena
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6*
6*-7
7*-7
8-7*
8-8*
9*-8
6-6 → 7-6
R. Carballes Baena
5-6 → 6-6
M. Rottgering
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
df
5-5 → 5-6
R. Carballes Baena
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-4 → 5-5
M. Rottgering
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
5-3 → 5-4
R. Carballes Baena
4-3 → 5-3
M. Rottgering
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
R. Carballes Baena
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
R. Carballes Baena
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
ace
2-1 → 3-1
M. Rottgering
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
R. Carballes Baena
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-1*
0-2*
1*-2
2*-2
2-3*
2-4*
2*-5
2*-6
df
3-6*
6-6 → 6-7
R. Carballes Baena
2-4 → 3-4
R. Carballes Baena
1-3 → 2-3
R. Carballes Baena
1-1 → 1-2
R. Carballes Baena
0-0 → 1-0
Mats Hermans / Mees Rottgering vs Johannes Ingildsen / Mick Veldheer
ATP Rotterdam
Mats Hermans / Mees Rottgering
3
5
Johannes Ingildsen / Mick Veldheer [2]
6
7
Vincitore: Ingildsen / Veldheer
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Ingildsen / Veldheer
5-6 → 5-7
M. Hermans / Rottgering
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
5-5 → 5-6
J. Ingildsen / Veldheer
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
M. Hermans / Rottgering
4-4 → 5-4
J. Ingildsen / Veldheer
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
40-40
4-3 → 4-4
M. Hermans / Rottgering
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
3-3 → 4-3
J. Ingildsen / Veldheer
3-2 → 3-3
M. Hermans / Rottgering
2-2 → 3-2
J. Ingildsen / Veldheer
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
M. Hermans / Rottgering
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
df
1-1 → 2-1
J. Ingildsen / Veldheer
1-0 → 1-1
M. Hermans / Rottgering
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Ingildsen / Veldheer
3-5 → 3-6
M. Hermans / Rottgering
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-4 → 3-5
J. Ingildsen / Veldheer
3-3 → 3-4
M. Hermans / Rottgering
2-3 → 3-3
J. Ingildsen / Veldheer
2-2 → 2-3
M. Hermans / Rottgering
1-2 → 2-2
J. Ingildsen / Veldheer
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
M. Hermans / Rottgering
0-1 → 1-1
J. Ingildsen / Veldheer
0-0 → 0-1
ATP 500 Dallas – Turno Qualificazione – Hard
Center Court – ore 19:00
Zachary Svajda
vs Tristan Boyer
ATP Dallas
Zachary Svajda [2]
6
5
6
Tristan Boyer [7]
3
7
4
Vincitore: Svajda
Servizio
Svolgimento
Set 3
Z. Svajda
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
T. Boyer
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-3 → 5-4
Z. Svajda
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
4-3 → 5-3
T. Boyer
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
4-2 → 4-3
Z. Svajda
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
3-2 → 4-2
T. Boyer
15-0
ace
30-0
40-0
ace
ace
3-1 → 3-2
Z. Svajda
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
2-1 → 3-1
Z. Svajda
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
T. Boyer
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Z. Svajda
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
5-6 → 5-7
T. Boyer
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
5-5 → 5-6
T. Boyer
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
5-3 → 5-4
Z. Svajda
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Z. Svajda
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Z. Svajda
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
2-1 → 3-1
T. Boyer
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
ace
1-1 → 2-1
Z. Svajda
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Z. Svajda
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
5-3 → 6-3
T. Boyer
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
5-2 → 5-3
Z. Svajda
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
ace
4-2 → 5-2
T. Boyer
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-1 → 4-2
T. Boyer
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Z. Svajda
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Rafael Jodar vs Murphy Cassone
ATP Dallas
Rafael Jodar [3]•
40
7
5
Murphy Cassone [8]
15
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Jodar
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-4 → 5-4
M. Cassone
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
3-2 → 3-3
M. Cassone
15-0
15-15
df
30-15
40-15
2-1 → 2-2
M. Cassone
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
3*-2
ace
3*-3
4-3*
ace
4-4*
5*-4
5*-5
6-5*
6-6 → 7-6
M. Cassone
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
R. Jodar
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-4 → 5-5
R. Jodar
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
M. Cassone
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
M. Cassone
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Trey Hilderbrand / Mac Kiger vs Nathaniel Lammons / Jackson Withrow
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 19:00
Patrick Kypson vs Jack Pinnington Jones
ATP Dallas
Patrick Kypson [1]
6
7
5
Jack Pinnington Jones [5]
7
5
7
Vincitore: Pinnington Jones
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Pinnington Jones
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-6 → 5-7
P. Kypson
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
df
40-40
40-A
5-5 → 5-6
J. Pinnington Jones
5-4 → 5-5
P. Kypson
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-4 → 5-4
J. Pinnington Jones
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
J. Pinnington Jones
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
3-2 → 3-3
J. Pinnington Jones
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
ace
2-1 → 2-2
J. Pinnington Jones
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
P. Kypson
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Pinnington Jones
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
6-5 → 7-5
J. Pinnington Jones
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
P. Kypson
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-4 → 5-4
J. Pinnington Jones
4-3 → 4-4
J. Pinnington Jones
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
3-2 → 3-3
P. Kypson
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
J. Pinnington Jones
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
2-1 → 2-2
P. Kypson
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
J. Pinnington Jones
1-0 → 1-1
P. Kypson
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
1*-4
ace
2*-4
2-5*
2-6*
3*-6
4*-6
6-6 → 6-7
J. Pinnington Jones
5-5 → 5-6
P. Kypson
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
J. Pinnington Jones
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
3-5 → 4-5
J. Pinnington Jones
2-4 → 2-5
P. Kypson
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
1-4 → 2-4
J. Pinnington Jones
1-3 → 1-4
J. Pinnington Jones
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
0-2 → 0-3
J. Pinnington Jones
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Sho Shimabukuro vs Bernard Tomic
ATP Dallas
Sho Shimabukuro [4]•
0
6
4
Bernard Tomic [6]
0
3
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Tomic
15-0
ace
30-15
30-30
30-40
df
3-3 → 4-3
S. Shimabukuro
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
B. Tomic
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Tomic
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
4-3 → 5-3
S. Shimabukuro
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-3 → 4-3
B. Tomic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
B. Tomic
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
1-0 → 1-1
S. Shimabukuro
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
0-0 → 1-0
WTA 1000 Doha – 1° Turno – hard
Centre Court – ore 13:00
Anastasia Pavlyuchenkova
vs (16) Elise Mertens Inizio 13:00
WTA Doha
Anastasia Pavlyuchenkova
0
2
1
0
Elise Mertens [16]
0
6
6
0
Vincitore: Mertens
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anastasia Pavlyuchenkova
1-5 → 1-6
Anastasia Pavlyuchenkova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Anastasia Pavlyuchenkova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Elise Mertens
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Anastasia Pavlyuchenkova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anastasia Pavlyuchenkova
2-4 → 2-5
Anastasia Pavlyuchenkova
1-3 → 2-3
Elise Mertens
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Anastasia Pavlyuchenkova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 1-2
Anastasia Pavlyuchenkova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Ann Li vs Leylah Fernandez
WTA Doha
Ann Li
0
6
6
0
Leylah Fernandez•
0
4
3
0
Vincitore: Li
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Leylah Fernandez
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-3 → 6-3
Leylah Fernandez
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Leylah Fernandez
3-1 → 3-2
Leylah Fernandez
1-1 → 2-1
Ann Li
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Leylah Fernandez
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ann Li
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
Leylah Fernandez
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Ann Li
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Leylah Fernandez
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
Ann Li
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Leylah Fernandez
3-1 → 3-2
Ann Li
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Leylah Fernandez
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Ann Li
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Leylah Fernandez
0-0 → 0-1
Marie Bouzkova vs (10) Victoria Mboko Non prima 16:00
WTA Doha
Marie Bouzkova
0
5
2
0
Victoria Mboko [10]•
0
7
6
0
Vincitore: Mboko
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Victoria Mboko
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
Marie Bouzkova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Victoria Mboko
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Victoria Mboko
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Marie Bouzkova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Victoria Mboko
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Marie Bouzkova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Victoria Mboko
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-6 → 5-7
Victoria Mboko
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-4 → 4-4
Marie Bouzkova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Victoria Mboko
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Marie Bouzkova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 2-1
Victoria Mboko
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Jaqueline Cristian vs (14) Karolina Muchova
WTA Doha
Jaqueline Cristian
0
2
3
0
Karolina Muchova [14]•
0
6
6
0
Vincitore: Muchova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Karolina Muchova
3-5 → 3-6
Jaqueline Cristian
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-4 → 3-5
Karolina Muchova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Jaqueline Cristian
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Karolina Muchova
1-3 → 2-3
Jaqueline Cristian
0-3 → 1-3
Karolina Muchova
0-2 → 0-3
Jaqueline Cristian
0-1 → 0-2
Karolina Muchova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jaqueline Cristian
2-5 → 2-6
Karolina Muchova
2-4 → 2-5
Jaqueline Cristian
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Karolina Muchova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Jaqueline Cristian
0-3 → 1-3
Karolina Muchova
0-2 → 0-3
Jaqueline Cristian
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Karolina Muchova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Grandstand 1 – ore 11:00
(13) Liudmila Samsonova vs Magdalena Frech Inizio 11:00
WTA Doha
Liudmila Samsonova [13]
3
6
6
Magdalena Frech
6
4
7
Vincitore: Frech
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
0*-1
0-2*
1-2*
2*-2
3*-2
4-2*
4-3*
4*-4
5*-4
5-5*
6-5*
6*-6
7*-6
7-7*
7-8*
6-6 → 6-7
Liudmila Samsonova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-5 → 5-6
Magdalena Frech
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Liudmila Samsonova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
Liudmila Samsonova
3-3 → 4-3
Magdalena Frech
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Liudmila Samsonova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
Magdalena Frech
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Liudmila Samsonova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Magdalena Frech
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Liudmila Samsonova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Magdalena Frech
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-4 → 6-4
Liudmila Samsonova
4-4 → 5-4
Liudmila Samsonova
4-2 → 4-3
Magdalena Frech
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-1 → 4-2
Liudmila Samsonova
3-1 → 4-1
Magdalena Frech
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Liudmila Samsonova
1-1 → 2-1
Liudmila Samsonova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Liudmila Samsonova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Magdalena Frech
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Liudmila Samsonova
2-3 → 3-3
Liudmila Samsonova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Liudmila Samsonova
0-1 → 1-1
Magdalena Frech
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
(15) Diana Shnaider vs Alycia Parks
WTA Doha
Diana Shnaider [15]
6
4
6
Alycia Parks
1
6
7
Vincitore: Parks
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-1
2*-1
2-2*
2-3*
2*-4
3*-4
3-5*
4-5*
5*-5
5*-6
6-6 → 6-7
Diana Shnaider
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
Alycia Parks
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Diana Shnaider
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Alycia Parks
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Diana Shnaider
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Alycia Parks
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Alycia Parks
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Diana Shnaider
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Alycia Parks
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Diana Shnaider
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-5 → 4-6
Alycia Parks
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Diana Shnaider
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Alycia Parks
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Diana Shnaider
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-1 → 6-1
Alycia Parks
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-1 → 5-1
Alycia Parks
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Alycia Parks
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Solana Sierra vs Karolina Pliskova
WTA Doha
Solana Sierra•
0
1
2
0
Karolina Pliskova
0
6
6
0
Vincitore: Pliskova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Karolina Pliskova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Karolina Pliskova
1-3 → 1-4
Karolina Pliskova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
Solana Sierra
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Karolina Pliskova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Solana Sierra
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-5 → 1-6
Karolina Pliskova
1-4 → 1-5
Solana Sierra
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-3 → 1-4
Karolina Pliskova
1-2 → 1-3
Solana Sierra
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Karolina Pliskova
1-0 → 1-1
Solana Sierra
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Daria Kasatkina vs Moyuka Uchijima
WTA Doha
Daria Kasatkina
4
6
6
Moyuka Uchijima
6
3
0
Vincitore: Kasatkina
Servizio
Svolgimento
Set 3
Daria Kasatkina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-0 → 5-0
Moyuka Uchijima
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Daria Kasatkina
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Daria Kasatkina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
Moyuka Uchijima
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Daria Kasatkina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Moyuka Uchijima
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 2-3
Daria Kasatkina
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Daria Kasatkina
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Moyuka Uchijima
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Daria Kasatkina
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-5 → 4-6
Daria Kasatkina
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-3 → 4-4
Moyuka Uchijima
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Daria Kasatkina
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Moyuka Uchijima
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Moyuka Uchijima
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Daria Kasatkina
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Moyuka Uchijima
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Grandstand 2 – ore 11:30
Laura Siegemund vs Varvara Gracheva Inizio 11:30
WTA Doha
Laura Siegemund
0
6
4
0
Varvara Gracheva
0
7
6
0
Vincitore: Gracheva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Varvara Gracheva
4-5 → 4-6
Laura Siegemund
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Varvara Gracheva
3-4 → 3-5
Laura Siegemund
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Varvara Gracheva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Laura Siegemund
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Varvara Gracheva
2-1 → 2-2
Varvara Gracheva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-1
1*-2
1-3*
1-4*
2*-4
3*-4
3-5*
3-6*
6-6 → 6-7
Varvara Gracheva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Laura Siegemund
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Varvara Gracheva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Varvara Gracheva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-4 → 3-4
Laura Siegemund
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Varvara Gracheva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Laura Siegemund
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Varvara Gracheva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Laura Siegemund
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Varvara Gracheva
0-0 → 0-1
Elisabetta Cocciaretto vs Elsa Jacquemot
WTA Doha
Elisabetta Cocciaretto
0
7
6
0
Elsa Jacquemot•
0
6
2
0
Vincitore: Cocciaretto
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elisabetta Cocciaretto
4-2 → 5-2
Elsa Jacquemot
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-1 → 4-2
Elisabetta Cocciaretto
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
Elisabetta Cocciaretto
2-0 → 3-0
Elisabetta Cocciaretto
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0*-2
1*-2
2-2*
3-2*
3*-3
4*-3
5-3*
6-3*
6*-4
6-6 → 7-6
Elisabetta Cocciaretto
6-5 → 6-6
Elsa Jacquemot
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Elisabetta Cocciaretto
5-4 → 5-5
Elsa Jacquemot
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Elisabetta Cocciaretto
4-3 → 5-3
Elsa Jacquemot
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Elisabetta Cocciaretto
2-3 → 3-3
Elisabetta Cocciaretto
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Elsa Jacquemot
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Elisabetta Cocciaretto
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Sonay Kartal vs Magda Linette
WTA Doha
Sonay Kartal
4
6
3
Magda Linette
6
3
6
Vincitore: Linette
Servizio
Svolgimento
Set 3
Sonay Kartal
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-4 → 3-5
Magda Linette
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Sonay Kartal
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Magda Linette
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Magda Linette
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Magda Linette
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 5-3
Sonay Kartal
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Magda Linette
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Magda Linette
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Magda Linette
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sonay Kartal
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Sonay Kartal
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-4 → 3-4
Magda Linette
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Magda Linette
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Sonay Kartal
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Ulrikke Eikeri / Xinyu Jiang vs Mubaraka Al-Naimi / Elsa Jacquemot
WTA Doha
Ulrikke Eikeri / Xinyu Jiang•
0
6
6
0
Mubaraka Al-Naimi / Elsa Jacquemot
0
1
1
0
Vincitore: Eikeri / Jiang
Servizio
Svolgimento
Set 3
Ulrikke Eikeri / Xinyu Jiang
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ulrikke Eikeri / Xinyu Jiang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-1 → 6-1
Mubaraka Al-Naimi / Elsa Jacquemot
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
4-1 → 5-1
Ulrikke Eikeri / Xinyu Jiang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
4-0 → 4-1
Mubaraka Al-Naimi / Elsa Jacquemot
3-0 → 4-0
Ulrikke Eikeri / Xinyu Jiang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Mubaraka Al-Naimi / Elsa Jacquemot
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Ulrikke Eikeri / Xinyu Jiang
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Mubaraka Al-Naimi / Elsa Jacquemot
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-1 → 6-1
Ulrikke Eikeri / Xinyu Jiang
4-1 → 5-1
Mubaraka Al-Naimi / Elsa Jacquemot
4-0 → 4-1
Ulrikke Eikeri / Xinyu Jiang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-0 → 4-0
Mubaraka Al-Naimi / Elsa Jacquemot
2-0 → 3-0
Ulrikke Eikeri / Xinyu Jiang
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-0 → 2-0
Mubaraka Al-Naimi / Elsa Jacquemot
0-0 → 1-0
Grandstand 3 – ore 11:30
Peyton Stearns vs Vera Zvonareva Inizio 11:30
WTA Doha
Peyton Stearns
6
2
3
Vera Zvonareva
2
6
6
Vincitore: Zvonareva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Peyton Stearns
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-5 → 3-6
Peyton Stearns
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Vera Zvonareva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Peyton Stearns
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
Peyton Stearns
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Vera Zvonareva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Peyton Stearns
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Vera Zvonareva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-5 → 2-6
Vera Zvonareva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-4 → 1-5
Peyton Stearns
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Peyton Stearns
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-2 → 1-2
Vera Zvonareva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Peyton Stearns
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Vera Zvonareva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-2 → 6-2
Peyton Stearns
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Peyton Stearns
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Vera Zvonareva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-0 → 3-1
Vera Zvonareva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Peyton Stearns
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova vs (6) Asia Muhammad / (6) Erin Routliffe
WTA Doha
Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova•
0
6
6
0
Asia Muhammad / Erin Routliffe [6]
0
4
1
0
Vincitore: Krejcikova / Siniakova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova
Servizio
Svolgimento
Set 2
Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-1 → 6-1
Asia Muhammad / Erin Routliffe
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
4-1 → 5-1
Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova
3-1 → 4-1
Asia Muhammad / Erin Routliffe
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-1 → 3-1
Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova
1-1 → 2-1
Asia Muhammad / Erin Routliffe
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Asia Muhammad / Erin Routliffe
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
5-4 → 6-4
Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-3 → 5-4
Asia Muhammad / Erin Routliffe
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-3 → 5-3
Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
3-3 → 4-3
Asia Muhammad / Erin Routliffe
3-2 → 3-3
Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova
2-2 → 3-2
Asia Muhammad / Erin Routliffe
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
2-1 → 2-2
Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova
1-1 → 2-1
Asia Muhammad / Erin Routliffe
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova
0-0 → 0-1
(5) Gabriela Dabrowski / (5) Luisa Stefani vs Irina Khromacheva / Aldila Sutjiadi
WTA Doha
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani [5]
0
7
6
0
Irina Khromacheva / Aldila Sutjiadi
0
5
2
0
Vincitore: Dabrowski / Stefani
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
5-2 → 6-2
Irina Khromacheva / Aldila Sutjiadi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
4-2 → 5-2
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
3-2 → 4-2
Irina Khromacheva / Aldila Sutjiadi
2-2 → 3-2
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
1-2 → 2-2
Irina Khromacheva / Aldila Sutjiadi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
1-0 → 1-1
Irina Khromacheva / Aldila Sutjiadi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
6-5 → 7-5
Irina Khromacheva / Aldila Sutjiadi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-5 → 6-5
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
4-5 → 5-5
Irina Khromacheva / Aldila Sutjiadi
4-4 → 4-5
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
4-3 → 4-4
Irina Khromacheva / Aldila Sutjiadi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
2-3 → 3-3
Irina Khromacheva / Aldila Sutjiadi
2-2 → 2-3
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
2-1 → 2-2
Irina Khromacheva / Aldila Sutjiadi
1-1 → 2-1
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
0-1 → 1-1
Irina Khromacheva / Aldila Sutjiadi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Court 4 – ore 11:30
Darija Jurak Schreiber
/ Magali Kempen
vs Andreja Klepac
/ Katarzyna Piter Inizio 11:30
WTA Doha
Darija Jurak Schreiber / Magali Kempen•
0
5
1
0
Andreja Klepac / Katarzyna Piter
0
7
6
0
Vincitore: Klepac / Piter
Servizio
Svolgimento
Set 3
Darija Jurak Schreiber / Magali Kempen
Servizio
Svolgimento
Set 2
Darija Jurak Schreiber / Magali Kempen
1-5 → 1-6
Andreja Klepac / Katarzyna Piter
1-4 → 1-5
Darija Jurak Schreiber / Magali Kempen
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-3 → 1-4
Andreja Klepac / Katarzyna Piter
1-2 → 1-3
Darija Jurak Schreiber / Magali Kempen
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
1-1 → 1-2
Andreja Klepac / Katarzyna Piter
1-0 → 1-1
Darija Jurak Schreiber / Magali Kempen
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Andreja Klepac / Katarzyna Piter
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-6 → 5-7
Darija Jurak Schreiber / Magali Kempen
5-5 → 5-6
Andreja Klepac / Katarzyna Piter
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
Darija Jurak Schreiber / Magali Kempen
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
5-3 → 5-4
Andreja Klepac / Katarzyna Piter
5-2 → 5-3
Darija Jurak Schreiber / Magali Kempen
4-2 → 5-2
Andreja Klepac / Katarzyna Piter
4-1 → 4-2
Darija Jurak Schreiber / Magali Kempen
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
Andreja Klepac / Katarzyna Piter
3-0 → 3-1
Darija Jurak Schreiber / Magali Kempen
2-0 → 3-0
Andreja Klepac / Katarzyna Piter
1-0 → 2-0
Darija Jurak Schreiber / Magali Kempen
0-0 → 1-0
(8) Ellen Perez / (8) Demi Schuurs vs Sofia Kenin / Desirae Krawczyk
WTA Doha
Ellen Perez / Demi Schuurs [8]•
0
6
6
0
Sofia Kenin / Desirae Krawczyk
0
3
2
0
Vincitore: Perez / Schuurs
Servizio
Svolgimento
Set 3
Ellen Perez / Demi Schuurs
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ellen Perez / Demi Schuurs
5-2 → 6-2
Sofia Kenin / Desirae Krawczyk
4-2 → 5-2
Ellen Perez / Demi Schuurs
3-2 → 4-2
Sofia Kenin / Desirae Krawczyk
2-2 → 3-2
Ellen Perez / Demi Schuurs
1-2 → 2-2
Sofia Kenin / Desirae Krawczyk
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-2 → 1-2
Ellen Perez / Demi Schuurs
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Sofia Kenin / Desirae Krawczyk
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ellen Perez / Demi Schuurs
5-3 → 6-3
Sofia Kenin / Desirae Krawczyk
5-2 → 5-3
Ellen Perez / Demi Schuurs
4-2 → 5-2
Sofia Kenin / Desirae Krawczyk
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
4-1 → 4-2
Ellen Perez / Demi Schuurs
3-1 → 4-1
Sofia Kenin / Desirae Krawczyk
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-1 → 3-1
Ellen Perez / Demi Schuurs
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
1-1 → 2-1
Sofia Kenin / Desirae Krawczyk
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
1-0 → 1-1
Ellen Perez / Demi Schuurs
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
WTA 125 Oeiras – 1° Turno Qualificazione – indoor hard
Court 1 – ore 13:00
Analu Freitas
vs (8) Dalila Jakupovic Inizio 13:00
WTA Oeiras 125 Indoor #1
Analu Freitas•
0
2
0
0
Dalila Jakupovic [8]
0
6
6
0
Vincitore: Jakupovic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Dalila Jakupovic
0-4 → 0-5
Analu Freitas
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Dalila Jakupovic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Analu Freitas
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Dalila Jakupovic
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Dalila Jakupovic
1-5 → 2-5
Analu Freitas
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-5 → 1-5
Dalila Jakupovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-4 → 0-5
Dalila Jakupovic
0-2 → 0-3
Analu Freitas
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Dalila Jakupovic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(1) Varvara Lepchenko vs Ylena In-Albon
WTA Oeiras 125 Indoor #1
Varvara Lepchenko [1]
3
7
7
Ylena In-Albon
6
5
6
Vincitore: Lepchenko
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
1*-0
1-1*
2-1*
2*-2
2*-3
3-3*
4-3*
4*-4
4*-5
5-5*
6-5*
6*-6
7*-6
6-6 → 7-6
Varvara Lepchenko
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-5 → 5-6
Ylena In-Albon
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-5 → 5-5
Varvara Lepchenko
4-4 → 4-5
Varvara Lepchenko
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 4-3
Ylena In-Albon
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Varvara Lepchenko
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Ylena In-Albon
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 2-2
Varvara Lepchenko
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Ylena In-Albon
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Varvara Lepchenko
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ylena In-Albon
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
6-5 → 7-5
Varvara Lepchenko
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Ylena In-Albon
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
Varvara Lepchenko
4-4 → 5-4
Ylena In-Albon
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-4 → 4-4
Varvara Lepchenko
2-4 → 3-4
Ylena In-Albon
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-4 → 2-4
Varvara Lepchenko
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Varvara Lepchenko
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Ylena In-Albon
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Varvara Lepchenko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ylena In-Albon
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
Varvara Lepchenko
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-4 → 3-5
Ylena In-Albon
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Varvara Lepchenko
2-3 → 3-3
Varvara Lepchenko
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Ylena In-Albon
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Varvara Lepchenko
0-1 → 0-2
Ylena In-Albon
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(4) Noma Noha Akugue vs Sara Lanca
WTA Oeiras 125 Indoor #1
Noma Noha Akugue [4]
0
6
6
0
Sara Lanca•
0
2
0
0
Vincitore: Noha Akugue
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Noma Noha Akugue
4-0 → 5-0
Noma Noha Akugue
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Noma Noha Akugue
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sara Lanca
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-2 → 6-2
Noma Noha Akugue
4-2 → 5-2
Noma Noha Akugue
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-0 → 4-1
Sara Lanca
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-0 → 4-0
Noma Noha Akugue
2-0 → 3-0
Sara Lanca
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Noma Noha Akugue
0-0 → 1-0
Court 4 – ore 15:00
Naiktha Bains vs (6) Isabella Shinikova Inizio 15:00
WTA Oeiras 125 Indoor #1
Naiktha Bains
3
6
6
Isabella Shinikova [6]
6
2
4
Vincitore: Bains
Servizio
Svolgimento
Set 3
Isabella Shinikova
5-4 → 6-4
Isabella Shinikova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Isabella Shinikova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 3-3
Naiktha Bains
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Isabella Shinikova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Naiktha Bains
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Isabella Shinikova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Naiktha Bains
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Isabella Shinikova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-2 → 6-2
Naiktha Bains
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Isabella Shinikova
4-1 → 4-2
Isabella Shinikova
2-1 → 3-1
Isabella Shinikova
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Isabella Shinikova
3-5 → 3-6
Naiktha Bains
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Isabella Shinikova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
2-4 → 2-5
Isabella Shinikova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Naiktha Bains
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Isabella Shinikova
0-2 → 0-3
Naiktha Bains
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Isabella Shinikova
0-0 → 0-1
Sara Sorribes Tormo vs (7) En-Shuo Liang Non prima 16:30
WTA Oeiras 125 Indoor #1
Sara Sorribes Tormo
6
5
4
En-Shuo Liang [7]
2
7
6
Vincitore: Liang
Servizio
Svolgimento
Set 3
Sara Sorribes Tormo
4-5 → 4-6
Sara Sorribes Tormo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Sara Sorribes Tormo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Sara Sorribes Tormo
1-2 → 1-3
En-Shuo Liang
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Sara Sorribes Tormo
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
En-Shuo Liang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sara Sorribes Tormo
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-6 → 5-7
En-Shuo Liang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-5 → 5-6
Sara Sorribes Tormo
5-4 → 5-5
En-Shuo Liang
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Sara Sorribes Tormo
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
En-Shuo Liang
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Sara Sorribes Tormo
3-2 → 3-3
Sara Sorribes Tormo
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-0 → 3-1
En-Shuo Liang
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Sara Sorribes Tormo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
En-Shuo Liang
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sara Sorribes Tormo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-2 → 6-2
En-Shuo Liang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-1 → 5-2
Sara Sorribes Tormo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-1 → 5-1
En-Shuo Liang
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Sara Sorribes Tormo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 3-1
En-Shuo Liang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Sara Sorribes Tormo
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
En-Shuo Liang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Court 6 – ore 13:00
Emily Appleton vs (5) Carolyn Ansari Inizio 13:00
WTA Oeiras 125 Indoor #1
Emily Appleton
3
6
4
Carolyn Ansari [5]
6
1
6
Vincitore: Ansari
Servizio
Svolgimento
Set 3
Emily Appleton
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-5 → 4-6
Carolyn Ansari
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-5 → 4-5
Emily Appleton
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 2-4
Carolyn Ansari
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Emily Appleton
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-3 → 1-3
Carolyn Ansari
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Emily Appleton
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-1 → 6-1
Carolyn Ansari
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-0 → 5-1
Emily Appleton
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-0 → 5-0
Emily Appleton
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Carolyn Ansari
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Carolyn Ansari
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
Carolyn Ansari
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-5 → 2-5
Carolyn Ansari
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-4 → 1-4
Emily Appleton
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-3 → 0-4
Carolyn Ansari
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
(2) Angela Fita Boluda vs Lucija Ciric Bagaric
WTA Oeiras 125 Indoor #1
Angela Fita Boluda [2]•
0
0
Lucija Ciric Bagaric
0
3
Vincitore: Ciric Bagaric
Servizio
Svolgimento
Set 1
Angela Fita Boluda
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Lucija Ciric Bagaric
0-1 → 0-2
Angela Fita Boluda
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
(3) Nuria Parrizas Diaz vs Yasmine Mansouri
WTA Oeiras 125 Indoor #1
Nuria Parrizas Diaz [3]•
0
6
6
0
Yasmine Mansouri
0
3
3
0
Vincitore: Parrizas Diaz
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Nuria Parrizas Diaz
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Yasmine Mansouri
5-2 → 5-3
Nuria Parrizas Diaz
5-1 → 5-2
Yasmine Mansouri
5-0 → 5-1
Nuria Parrizas Diaz
4-0 → 5-0
Yasmine Mansouri
3-0 → 4-0
Nuria Parrizas Diaz
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Yasmine Mansouri
1-0 → 2-0
Nuria Parrizas Diaz
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yasmine Mansouri
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-3 → 6-3
Nuria Parrizas Diaz
4-3 → 5-3
Yasmine Mansouri
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Nuria Parrizas Diaz
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Yasmine Mansouri
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Nuria Parrizas Diaz
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Yasmine Mansouri
0-2 → 1-2
Nuria Parrizas Diaz
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Yasmine Mansouri
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
GRande checco
Scusarsi per la Gazzata (l’ennesima) no eh…
Buenos Aires: un LL al momento ….
Brava coccia!!!
Bravo Rottgering!
Bye bye Liudmila…. Altro torneo altra figuraccia…
Coccia temevo perdessi anche il tiebreak.
Does anybody here remember Vera…
Remember how she said that
We would meet again
Some sunny day?
Bisognerebbe inviare questo scambio di messaggi a Il Blastometro, su X (ex Twitter…)
@ Gaz (#4560215)
https://www.livetennis.it/post/457573/atp-250-montpellier-e-wta-125-mumbai-i-risultati-completi-con-il-dettaglio-delle-finali-live/
Per tutta la settimana avete incluso il 125 di Mumbai,e oggi?
Non si disputerà dunque la finale?
Almeno scrivete i motivi per la quale la finale oggi non ci sarà.
Siete una cosa…….