ATP 250 Montpellier e WTA 125 Mumbai: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

08/02/2026 09:49 Nessun commento
Felix Auger-Aliassime (foto Brigitte Grassotti)
ATP 250 Montpellier (Francia 🇫🇷) – Finali, cemento (al coperto)

Court Patrice Dominguez – ore 12:30
Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA vs Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED
Il match deve ancora iniziare

Felix Auger-Aliassime CAN vs Adrian Mannarino FRA (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare





🎾 WTA 125 Mumbai (India 🇮🇳) – Finali, cemento

Center Court – ore 11:30
Mananchaya Sawangkaew THA vs (7) Lilli Tagger AUT Inizio 11:30
Il match deve ancora iniziare

Nicole Fossa Huergo ARG / Mananchaya Sawangkaew THA vs (2) Polina Iatcenko RUS / (2) Elena Pridankina RUS

Il match deve ancora iniziare

