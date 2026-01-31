Qualificazioni ATP 250 ATP, Copertina

ATP 250 Montpellier: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. C’è Andrea Vavassori come alternates

Andrea Vavassori nella foto - Foto Getty Images
FRA ATP 250 Montpellier – Tabellone Qualificazione – indoor hard
(1) Billy Harris GBR vs Clement Tabur FRA
(WC) Matteo Martineau FRA vs (7) Martin Damm USA

(2) Ugo Blanchet FRA vs Bernabe Zapata Miralles ESP
Robin Bertrand FRA vs (5) Titouan Droguet FRA

(3) Roberto Carballes Baena ESP vs (Alt) Andrea Vavassori ITA
Geoffrey Blancaneaux FRA vs (8) Hugo Grenier FRA

(4) Martin Landaluce ESP vs Clement Chidekh FRA
(WC) Moise Kouame FRA vs (6) Elias Ymer SWE



Court Patrice Dominguez – ore 10:30
Robin Bertrand FRA vs Titouan Droguet FRA
Martin Landaluce ESP vs Clement Chidekh FRA
Moise Kouame FRA vs Elias Ymer SWE
Geoffrey Blancaneaux FRA vs Hugo Grenier FRA

Court 1 – ore 10:30
Matteo Martineau FRA vs Martin Damm USA
Ugo Blanchet FRA vs Bernabe Zapata Miralles ESP (Non prima 13:00)
Billy Harris GBR vs Clement Tabur FRA
Roberto Carballes Baena ESP vs Andrea Vavassori ITA

