ATP 250 Montpellier: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. C’è Andrea Vavassori come alternates
ATP 250 Montpellier – Tabellone Qualificazione – indoor hard
(1) Billy Harris vs Clement Tabur
(WC) Matteo Martineau vs (7) Martin Damm
(2) Ugo Blanchet vs Bernabe Zapata Miralles
Robin Bertrand vs (5) Titouan Droguet
(3) Roberto Carballes Baena vs (Alt) Andrea Vavassori
Geoffrey Blancaneaux vs (8) Hugo Grenier
(4) Martin Landaluce vs Clement Chidekh
(WC) Moise Kouame vs (6) Elias Ymer
Court Patrice Dominguez – ore 10:30
Robin Bertrand vs Titouan Droguet
Martin Landaluce vs Clement Chidekh
Moise Kouame vs Elias Ymer
Geoffrey Blancaneaux vs Hugo Grenier
Court 1 – ore 10:30
Matteo Martineau vs Martin Damm
Ugo Blanchet vs Bernabe Zapata Miralles (Non prima 13:00)
Billy Harris vs Clement Tabur
Roberto Carballes Baena vs Andrea Vavassori
