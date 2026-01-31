Challenger 75 Tenerife: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Francesco Maestrelli guida il seeding

🇪🇸 Challenger 75 Tenerife – Tabellone Principale – hard

(1) Francesco Maestrelli vs Mathys Erhard

Jacopo Berrettini vs Abdullah Shelbayh

Qualifier vs (WC) Jacopo Vasami

Gauthier Onclin vs (5) George Loffhagen

(4) Lorenzo Giustino vs Qualifier

Miguel Damas vs Qualifier

(WC) Sergio Callejon Hernando vs (WC) Pol Martin Tiffon

(JR) Benjamin Willwerth vs (6) Pablo Llamas Ruiz

(7) Michael Mmoh vs Mikhail Kukushkin

Qualifier vs (Alt) Javier Barranco Cosano

(Alt) Alibek Kachmazov vs (Alt) Gabriele Piraino

(Alt) Sergey Fomin vs (3) Stefano Travaglia

(8) Alejandro Moro Canas vs Qualifier

Marc-Andrea Huesler vs Daniel Rincon

Qualifier vs Kimmer Coppejans

Toby Samuel vs (2) Daniel Merida

Dali Blanch 🇺🇸 [1] vs ByeSaul Pacheco 🇲🇽 [WC] vs Benjamin Winter Lopez 🇺🇸 [9]

Filip Peliwo 🇨🇦 [2] vs Bye

Samuel Garcia Hernandez 🇪🇸 [WC] vs Izan Almazan Valiente 🇪🇸 [7]

Thomas Faurel 🇫🇷 [3] vs Bye

Kyle Overmyer 🇺🇸 vs Filip Pieczonka 🇵🇱 [8]

Alejo Sanchez Quilez 🇪🇸 [4] vs Bye

Mario Mansilla Diez 🇪🇸 vs Daniil Golubev 🇷🇺 [12]

Oscar Weightman 🇦🇺 [5] vs Rodrigo Ledesma Sosa 🇦🇷 [WC]

Iiro Vasa 🇫🇮 vs Szymon Kielan 🇵🇱 [10]

Petros Tsitsipas 🇬🇷 [6] vs Bruno Pujol Navarro 🇪🇸 [WC]

Adrien Burdet 🇫🇷 vs Andrea Colombo 🇮🇹 [11]

Court 5 – ore 11:00

Samuel Garcia Hernandez vs Izan Almazan Valiente

Adrien Burdet vs Andrea Colombo

Iiro Vasa vs Szymon Kielan

Kyle Overmyer vs Filip Pieczonka