Challenger 75 Tenerife: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Francesco Maestrelli guida il seeding
🇪🇸 Challenger 75 Tenerife – Tabellone Principale – hard
(1) Francesco Maestrelli vs Mathys Erhard
Jacopo Berrettini vs Abdullah Shelbayh
Qualifier vs (WC) Jacopo Vasami
Gauthier Onclin vs (5) George Loffhagen
(4) Lorenzo Giustino vs Qualifier
Miguel Damas vs Qualifier
(WC) Sergio Callejon Hernando vs (WC) Pol Martin Tiffon
(JR) Benjamin Willwerth vs (6) Pablo Llamas Ruiz
(7) Michael Mmoh vs Mikhail Kukushkin
Qualifier vs (Alt) Javier Barranco Cosano
(Alt) Alibek Kachmazov vs (Alt) Gabriele Piraino
(Alt) Sergey Fomin vs (3) Stefano Travaglia
(8) Alejandro Moro Canas vs Qualifier
Marc-Andrea Huesler vs Daniel Rincon
Qualifier vs Kimmer Coppejans
Toby Samuel vs (2) Daniel Merida
🇪🇸 Challenger 75 Tenerife – Tabellone Qualificazione – hard
Dali Blanch 🇺🇸 [1] vs Bye
Saul Pacheco 🇲🇽 [WC] vs Benjamin Winter Lopez 🇺🇸 [9]
Filip Peliwo 🇨🇦 [2] vs Bye
Samuel Garcia Hernandez 🇪🇸 [WC] vs Izan Almazan Valiente 🇪🇸 [7]
Thomas Faurel 🇫🇷 [3] vs Bye
Kyle Overmyer 🇺🇸 vs Filip Pieczonka 🇵🇱 [8]
Alejo Sanchez Quilez 🇪🇸 [4] vs Bye
Mario Mansilla Diez 🇪🇸 vs Daniil Golubev 🇷🇺 [12]
Oscar Weightman 🇦🇺 [5] vs Rodrigo Ledesma Sosa 🇦🇷 [WC]
Iiro Vasa 🇫🇮 vs Szymon Kielan 🇵🇱 [10]
Petros Tsitsipas 🇬🇷 [6] vs Bruno Pujol Navarro 🇪🇸 [WC]
Adrien Burdet 🇫🇷 vs Andrea Colombo 🇮🇹 [11]
Abama Arena – ore 11:00
Saul Pacheco vs Benjamin Winter Lopez
Oscar Weightman vs Rodrigo Ledesma Sosa
Petros Tsitsipas vs Bruno Pujol Navarro
Mario Mansilla Diez vs Daniil Golubev
Court 5 – ore 11:00
Samuel Garcia Hernandez vs Izan Almazan Valiente
Adrien Burdet vs Andrea Colombo
Iiro Vasa vs Szymon Kielan
Kyle Overmyer vs Filip Pieczonka
