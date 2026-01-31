Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Tenerife: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Francesco Maestrelli guida il seeding

31/01/2026 21:51 6 commenti
Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002

🇪🇸 Challenger 75 Tenerife – Tabellone Principale – hard
(1) Francesco Maestrelli ITA vs Mathys Erhard FRA
Jacopo Berrettini ITA vs Abdullah Shelbayh JOR
Qualifier vs (WC) Jacopo Vasami ITA
Gauthier Onclin BEL vs (5) George Loffhagen GBR

(4) Lorenzo Giustino ITA vs Qualifier
Miguel Damas ESP vs Qualifier
(WC) Sergio Callejon Hernando ESP vs (WC) Pol Martin Tiffon ESP
(JR) Benjamin Willwerth USA vs (6) Pablo Llamas Ruiz ESP

(7) Michael Mmoh USA vs Mikhail Kukushkin KAZ
Qualifier vs (Alt) Javier Barranco Cosano ESP
(Alt) Alibek Kachmazov RUS vs (Alt) Gabriele Piraino ITA
(Alt) Sergey Fomin UZB vs (3) Stefano Travaglia ITA

(8) Alejandro Moro Canas ESP vs Qualifier
Marc-Andrea Huesler SUI vs Daniel Rincon ESP
Qualifier vs Kimmer Coppejans BEL
Toby Samuel GBR vs (2) Daniel Merida ESP

🇪🇸 Challenger 75 Tenerife – Tabellone Qualificazione – hard
Dali Blanch 🇺🇸 [1] vs Bye
Saul Pacheco 🇲🇽 [WC] vs Benjamin Winter Lopez 🇺🇸 [9]

Filip Peliwo 🇨🇦 [2] vs Bye
Samuel Garcia Hernandez 🇪🇸 [WC] vs Izan Almazan Valiente 🇪🇸 [7]

Thomas Faurel 🇫🇷 [3] vs Bye
Kyle Overmyer 🇺🇸 vs Filip Pieczonka 🇵🇱 [8]

Alejo Sanchez Quilez 🇪🇸 [4] vs Bye
Mario Mansilla Diez 🇪🇸 vs Daniil Golubev 🇷🇺 [12]

Oscar Weightman 🇦🇺 [5] vs Rodrigo Ledesma Sosa 🇦🇷 [WC]
Iiro Vasa 🇫🇮 vs Szymon Kielan 🇵🇱 [10]

Petros Tsitsipas 🇬🇷 [6] vs Bruno Pujol Navarro 🇪🇸 [WC]
Adrien Burdet 🇫🇷 vs Andrea Colombo 🇮🇹 [11]

Abama Arena – ore 11:00
Saul Pacheco ESP vs Benjamin Winter Lopez ESP
Oscar Weightman GBR vs Rodrigo Ledesma Sosa ESP
Petros Tsitsipas GRE vs Bruno Pujol Navarro ESP
Mario Mansilla Diez ESP vs Daniil Golubev RUS

Court 5 – ore 11:00
Samuel Garcia Hernandez ESP vs Izan Almazan Valiente ESP
Adrien Burdet SUI vs Andrea Colombo ITA
Iiro Vasa FIN vs Szymon Kielan POL
Kyle Overmyer USA vs Filip Pieczonka POL

6 commenti

Tasso73 01-02-2026 02:14

MMOH

MAESTRELLI

GIUSTINO
SAMUEL

LOFFHAGEN
LLAMAS
TRAVAGLIA
HUESLER

 6
andre84 31-01-2026 23:34

MAESTRELLI

TRAVAGLIA

LLAMAS RUIZ
HUESLER

LOFFHAGEN
GIUSTINO
KUKUSHKIN
MERIDA

 5
patrick 31-01-2026 23:11

MMOH

GIUSTINO

MAESTRELLI
MERIDA

LOFFHAGEN
LLAMAS
KACHMAZOV
MORO

 4
mmarco82 31-01-2026 22:55

Merida

Maestrelli

Q
Kukushkin

Onclin
Llamas
Travaglia
Huesler

 3
brizz 31-01-2026 22:19

maestrelli

merida

ruiz
mmoh

loffhagen
giustino
travaglia
huesler

 2
miky85 31-01-2026 21:56

Merida

Maestrelli

Llamas
Travaglia

Vasami
Damas
Kukushkin
Moro

 1
