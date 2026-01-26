Shelton supera Ruud e torna ai quarti: sfida con Sinner a Melbourne

Ben Shelton continua a confermarsi uno dei protagonisti dell’Australian Open. Il 23enne statunitense ha conquistato l’accesso ai quarti di finale superando Casper Ruud in rimonta con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3, 6-4, al termine di una partita durata due ore e 36 minuti sulla Rod Laver Arena.

Shelton ha mostrato una versione sempre più completa del proprio tennis, alternando una difesa solida a improvvise accelerazioni offensive che gli hanno permesso di ribaltare l’inerzia dell’incontro dopo un primo set dominato dal norvegese al servizio.

Ruud aveva infatti imposto il ritmo in avvio, ma alcuni passaggi a vuoto nei momenti chiave del secondo e del terzo set hanno consentito allo statunitense di prendere progressivamente il controllo del match.

Una volta avanti nel punteggio, l’ottava testa di serie ha alzato ulteriormente il livello, trovando numerosi vincenti e mostrando grande efficacia nelle discese a rete. Secondo i dati Infosys Stats, Shelton ha vinto il 97% dei punti a rete (29 su 30) e nel quarto set ha concesso soltanto tre punti al servizio, chiudendo l’incontro con autorità.

«Per me l’atmosfera è tutto», ha dichiarato Shelton. «Sono un competitivo, mi piace giocare in ambienti rumorosi e con il pubblico coinvolto. In Australia questo non manca mai. Fin dalla mia prima esperienza mi sono innamorato di questo torneo, è uno dei miei preferiti dell’anno».

Con questo risultato, Shelton raggiunge i quarti di finale per la terza volta in sole quattro partecipazioni a Melbourne Park, confermando il suo ottimo rapporto con lo Slam australiano.

Nel prossimo turno affronterà il campione in carica Jannik Sinner, che guida il bilancio dei precedenti per 8-1, inclusa la vittoria nella semifinale dello scorso anno proprio a Melbourne.

«È questo il tipo di partite che aspetti di più», ha spiegato lo statunitense. «È dove volevo essere. Volevo tornare qui, avere un’altra occasione, migliorare alcune cose rispetto all’anno scorso e dare tutto in campo».

Per Ruud, alla prima presenza negli ottavi dell’Australian Open dal 2021, il torneo si chiude con una nota personale importante: il norvegese farà ora ritorno in patria, dove insieme alla moglie Maria è in attesa della nascita della loro prima figlia.





Francesco Paolo Villarico