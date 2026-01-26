Sinner continua a scrivere record all’Australian Open 2026
Jannik Sinner prosegue il suo cammino all’Australian Open 2026 confermandosi uno dei riferimenti assoluti del tennis mondiale. Il campione in carica continua la difesa del titolo con grande solidità, accompagnando i risultati sul campo con numeri che certificano la sua straordinaria continuità nei tornei più importanti.
Con l’accesso ai quarti di finale a Melbourne, l’azzurro ha raggiunto almeno nove quarti di finale consecutivi nei tornei del Grande Slam, entrando in un club riservato a pochissimi giocatori nell’Era Open.
Secondo i dati Opta, Sinner è diventato il terzo giocatore più giovane della storia a riuscirci, alle spalle soltanto di due leggende:
Pete Sampras – 22 anni e 285 giorni
Novak Djokovic – 24 anni e 29 giorni
Jannik Sinner – 24 anni e 155 giorni
Alle sue spalle figurano altri nomi storici come Roger Federer (24 anni e 322 giorni) e Rafael Nadal (25 anni e 87 giorni).
Un dato che colloca l’italiano in una dimensione storica di assoluto rilievo, confermando come la sua presenza costante nelle fasi finali degli Slam non sia più un’eccezione, ma una vera e propria abitudine.
A Melbourne, dove ventiquattro mesi fa aveva conquistato il primo titolo Slam della carriera, Sinner continua a muoversi con sicurezza, mostrando maturità, continuità e capacità di adattamento alle diverse condizioni di gioco.
Il record raggiunto rappresenta un’ulteriore fotografia del suo percorso: non solo talento, ma stabilità ad altissimo livello, qualità che negli ultimi anni ha contraddistinto soltanto i più grandi campioni della storia del tennis.
Marco Rossi
TAG: Curiosità, Jannik Sinner
3 commenti
Sorry! M. R.
Sig. Marco Rossi, Le evidenzio che Jannik Sinner ha vinto il suo primo titolo a Melbourne non 12 mesi fa, ma 24 mesi fa 🙂
EDIT:
@pablito : Lo scrivevo mentre tu mi avevi preceduto e io non ti avevo ancora letto. Fa lo stesso 🙂
Redazione.
“A Melbourne, dove dodici mesi fa aveva conquistato il primo titolo Slam della carriera.. “.
Ma strafalcioni simili… 😉
(dodici mesi fa era il terzo…)
(il primo era 24 mesi fa)