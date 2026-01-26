Cahill chiarisce il caso Sinner–Spizzirri: “Ha gestito una situazione limite”

Continua a far discutere quanto accaduto sabato durante il match di terzo turno dell’Australian Open 2026 tra Jannik Sinner ed Eliot Spizzirri. L’azzurro è stato a lungo in difficoltà fisica e solo l’applicazione del protocollo per il caldo estremo, con la chiusura del tetto, ha permesso l’interruzione dell’incontro in un momento delicato della partita.

La situazione ha alimentato polemiche e interpretazioni, ma a fare chiarezza è intervenuto uno dei suoi allenatori, Darren Cahill, che ha spiegato quanto realmente accaduto dietro le quinte.

“Sapevamo che il tetto sarebbe stato chiuso”

Secondo Cahill, il team era consapevole fin dall’inizio che la partita sarebbe stata interrotta a un certo punto per la chiusura del tetto retraibile.

«È evidente che Jannik è stato fortunato nel momento in cui il campo è stato chiuso», ha spiegato l’australiano. «Tutti noi sapevamo che prima o poi il gioco sarebbe stato fermato. Il nostro obiettivo era fargli tenere duro fino alla fine del terzo set, perché in quel momento, con o senza tetto, ci sarebbe stata comunque una pausa di dieci minuti».

Cahill ha poi sottolineato la gestione mentale del suo giocatore.

«Lavoro con lui da molto tempo e quello che ha fatto sabato è stata una delle prestazioni più impressionanti che gli abbia mai visto, per come è riuscito a gestire se stesso».

I crampi non erano finiti

Dalle parole dell’allenatore emerge come la situazione fosse persino più complicata di quanto apparso in televisione.

«Quando è tornato in campo dopo la chiusura del tetto, aveva ancora crampi in tutto il corpo. Nonostante questo, è riuscito a portare a casa la partita. Siamo incredibilmente orgogliosi di lui per come ha affrontato una situazione davvero estrema».

Cahill ha voluto anche riconoscere il valore dell’avversario.

«Abbiamo preparato la partita come se stessimo affrontando un top 10. Seguo Spizzirri da tempo e la sua crescita è impressionante. Ha un grande futuro davanti».

La scelta del campo contro Darderi

Nel corso della conferenza, Cahill ha rivelato anche un retroscena legato all’organizzazione del torneo. Dopo il forfait di Jakub Mensik, agli organizzatori si era aperta la possibilità di spostare Sinner sulla Rod Laver Arena per il match successivo contro Luciano Darderi.

«Gli è stata offerta la possibilità di giocare nell’ultimo turno sulla Rod Laver Arena», ha spiegato Cahill. «Ma Jannik ha preferito non cambiare nulla. Sapeva che avrebbe iniziato non prima delle sei del pomeriggio e si sentiva a suo agio nel restare alla Margaret Court Arena».

Una scelta dettata anche dal buon recupero fisico dopo l’emergenza del match precedente.

«Si era ripreso bene e non aveva alcun problema nel giocare su quel campo», ha concluso l’allenatore australiano.

Le parole di Cahill contribuiscono così a ricostruire in modo più chiaro quanto accaduto, ridimensionando le polemiche e restituendo il contesto di una partita segnata da condizioni climatiche estreme e da una gestione fisica e mentale particolarmente complessa.