Lorenzo Musetti: “Mi sento orgoglioso e felice”. Prima volta ai quarti all’Australian Open (Video)

«Mi sento molto orgoglioso e felice». È con queste parole che Lorenzo Musetti ha commentato la vittoria in tre set contro Taylor Fritz, successo che gli ha permesso di raggiungere per la prima volta in carriera i quarti di finale dell’Australian Open.

Il carrarino ha superato uno degli avversari con cui si è confrontato più spesso negli ultimi anni, ribaltando l’esito dell’ultimo precedente, giocato a Torino, in cui era stato lo statunitense ad avere la meglio.

«Abbiamo giocato tante volte contro Fritz. L’ultima aveva vinto lui, ma oggi sono entrato in campo con una mentalità diversa. Il servizio ha funzionato molto bene, probabilmente è stata una delle mie migliori partite da questo punto di vista», ha spiegato Musetti nell’intervista post match con Jim Courier, due volte campione a Melbourne.

Un tennis più aggressivo

Nel suo percorso di crescita, Musetti ha individuato un cambiamento chiaro nel modo di stare in campo.

«Al servizio sono migliorato tanto. Cerco di essere più aggressivo con il diritto, usare di più le variazioni per comandare il gioco e aprirmi il campo. Prima giocavo troppo dietro, ero più passivo negli scambi. Ora mi sento più energico», ha analizzato l’azzurro.

«Il mio coach cerca sempre di spingermi ad andare a prendere l’iniziativa».

Con questo risultato, Musetti è riuscito a raggiungere almeno una volta i quarti di finale in tutti i tornei del Grande Slam, completando un passaggio importante della sua carriera.

Un inizio di 2026 costruito con il lavoro

L’attuale numero 5 del mondo ha sottolineato come l’obiettivo fosse quello di partire forte in questa stagione.

«Quando ho chiuso il 2025, uno dei miei obiettivi era iniziare bene il 2026. Non avevo mai superato la prima settimana qui a Melbourne. Quest’anno ho fatto finale a Hong Kong in singolare, vinto il titolo in doppio e ora sono ai quarti. Devo ringraziare il mio team, chi è qui e chi è a casa».

Un pensiero particolare è andato a Simone Tartarini, costretto a rientrare in Italia per la scomparsa della madre, e a Damiano Fiorucci, rientrato anticipatamente per problemi di salute.

«Quando la vita vera bussa alla porta, ti sorprende. Mi sento più maturo, e forse sto giocando meglio anche per loro».

La maturità personale

Crescita che passa anche dalla vita privata. Musetti è diventato papà per la seconda volta il 29 novembre, poco prima dell’inizio della preparazione invernale.

«Durante l’off-season non ho dormito molto, ma abbiamo trovato il modo di lavorare bene. Devo ringraziare la mia compagna Veronica, a cui mando un bacio. Sono via da casa dal primo gennaio, non è facile, ma sento sempre la mia famiglia con me».

Ora Djokovic

Nei quarti di finale Musetti affronterà Novak Djokovic, che ha raggiunto quota 400 vittorie nei tornei Slam, un traguardo senza precedenti nella storia del tennis. Il serbo ha beneficiato negli ottavi del forfait di Jakub Mensik, accedendo al turno successivo senza giocare.

Sarà l’undicesimo confronto diretto tra i due: Musetti ha vinto una sola volta, a Monte-Carlo 2023, che resta la sua unica affermazione contro un numero uno del mondo.

«Contro Novak abbiamo giocato tante volte ed è sempre una lezione. È un onore affrontarlo: ogni volta mi ha lasciato qualcosa. Lui non ha giocato oggi e sarà fresco, ma io sarò pronto a spingerlo al limite», ha concluso l’azzurro.

L’appuntamento è ora con la sfida più impegnativa del torneo, in un Australian Open che per Musetti ha già assunto un significato speciale.





