Australian Open: Mensik si ritira, Djokovic ai quarti senza giocare
Jakub Mensik ha annunciato il ritiro dall’Australian Open a causa di un infortunio muscolare all’addome, consentendo a Novak Djokovic di accedere direttamente ai quarti di finale senza scendere in campo.
«Dopo aver fatto tutto il possibile per continuare, devo ritirarmi dall’Australian Open per un problema all’addome che è peggiorato nel corso delle ultime partite», ha spiegato Mensik.
«Anche se sono deluso, raggiungere per la prima volta il quarto turno qui è qualcosa che porterò con me a lungo. Ho sentito tantissima energia da parte del pubblico e l’atmosfera di Melbourne è stata davvero speciale».
Il tennista ceco era reduce da un buon percorso nel torneo. Al primo turno aveva superato in cinque set l’ex top 10 Pablo Carreño Busta, prima di battere Rafael Jodar ed Ethan Quinn in tre set. Il match contro Djokovic sarebbe stato la rivincita della finale di Miami 2025, vinta proprio da Mensik, ma non potrà disputarsi a causa dell’infortunio.
Djokovic, dieci volte campione all’Australian Open, accederà così ai quarti di finale, dove affronterà uno tra Lorenzo Musetti, testa di serie numero 5, e Taylor Fritz, numero 9 del seeding.
Il serbo prosegue la sua corsa a Melbourne con l’obiettivo di conquistare il 25° titolo Slam della carriera.
TAG: Australian Open, Australian Open 2026, Jakub Mensik, Novak Djokovic
Perdonami ma si è ritirato dopo aver perso il primo set durato più di un ora sotto un sole fortissimo. Se lo vinceva col piffero si ritirava. Quando fate le vs considerazioni fatele bene perchè detta cosi non corrisponde a quanto successo realmente.
In un certo senso è una compensazione. L’anno scorso dopo aver eliminato Alcaraz dovette ritirarsi senza giocare con Zverev in semi. Altrimenti in finale con Sinner forse ci sarebbe andato lui.
Pare che in patria l’abbiano già soprannominato Mensettini.
Paura? A Zverev forse, per i primi 2 serve altro.
Paura? A Zverev forse, per i primi 2 serve altro.
Probabile che anche uno tra sinner e darderi si ritiri…
@ sin&son (#4550811)
Quale fortuna?!?!? Quella dello scorso anno dove era mezzo infortunato in 3 Slams su 4?
oppure quella fortuna di non sapere di essere celiaco, e quindi non poter competere ad armi pari anche con gli altri 2 mostri? o questa nuova fortuna di dover competere con i 2 nuovi big, destinati a battere tutti i suoi record? Oppure di dover crescere in uno Paese sotto bombardamenti di “paesi civilizzati”?
nole avrebbe vinto comunque in 4 set, ma è un bel regalone risparmiarsi 3 ore di tennis…. non è più un giovanotto …
La fortuna di Djokovic e’nota. Detto questo sono convinta che Sinner lo battera’ senza se e senza ma in semifinale. Dovessi sbagliarmi in finale il Serbo non c’è la farebbe fisicamente con Charlie Canotta
Un altro che a 20 anni è già mezzo rotto. Bene.
Mi pare che porti una sfiga individuare un terzo incomodo…ogni volta che viene detto di qualcuno, quel qualcuno puntualmente incappa in qualche sfiga fisica!
Erano piú scarsi, erano un’ altra cosa.
Fermo restando che prendendo in considerazione solo la Terra rossa (che è tanta, tanta roba) il piú forte della Storia è nettamente Nadal. Dal quale il buon Federer ha rimediato batoste epocali, incluso “bagel”, in tutte e quattro le finali Roland Garros. Mentre nelle finali Wimbledon un giovane Federer al 100% della sua carriera non è certo riuscito a “bastonare” Nadal e anzi ci ha anche perso.
Dubito, facile che vincerà Wimbledon. 😉
Domenica scorsa nei commenti
era un ex giocatore, adesso che è ai quarti inizia a fare paura.
ora arriverà il commento di Kenobi che darà del fortunato a Djokovic.. aspettiamo ansiosamente il detrattore numero 1 del serbo ahahah
Da quasi squalificato a turno gratis. Non dico niente.
Dico solo che Fedderer&Naddal erano un’altra cosa
Questo Mensik che mostra un fisico già ben sviluppato…
…invece appare molto “fragile” e questo è sempre un problema per quelli così “grossi” 🙁
Vuoi vedere che alla fine vince Nole ?
Vuoi vedere che alla fine vince Nole ?
Ma un Djokovic che viene mantenuto così “fresco” fin dove può arrivare?
Sarà la volta buona del 25°?