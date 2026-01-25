Australian Open: Mensik si ritira, Djokovic ai quarti senza giocare

Jakub Mensik ha annunciato il ritiro dall’Australian Open a causa di un infortunio muscolare all’addome, consentendo a Novak Djokovic di accedere direttamente ai quarti di finale senza scendere in campo.

«Dopo aver fatto tutto il possibile per continuare, devo ritirarmi dall’Australian Open per un problema all’addome che è peggiorato nel corso delle ultime partite», ha spiegato Mensik.

«Anche se sono deluso, raggiungere per la prima volta il quarto turno qui è qualcosa che porterò con me a lungo. Ho sentito tantissima energia da parte del pubblico e l’atmosfera di Melbourne è stata davvero speciale».

Il tennista ceco era reduce da un buon percorso nel torneo. Al primo turno aveva superato in cinque set l’ex top 10 Pablo Carreño Busta, prima di battere Rafael Jodar ed Ethan Quinn in tre set. Il match contro Djokovic sarebbe stato la rivincita della finale di Miami 2025, vinta proprio da Mensik, ma non potrà disputarsi a causa dell’infortunio.

Djokovic, dieci volte campione all’Australian Open, accederà così ai quarti di finale, dove affronterà uno tra Lorenzo Musetti, testa di serie numero 5, e Taylor Fritz, numero 9 del seeding.

Il serbo prosegue la sua corsa a Melbourne con l’obiettivo di conquistare il 25° titolo Slam della carriera.