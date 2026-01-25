Australian Open 2026 ATP, Copertina, WTA

Australian Open: Il programma completo di Lunedi 26 Gennnaio 2026. In campo il derby Sinner vs Darderi e Musetti

25/01/2026 09:32 4 commenti
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images

Rod Laver Arena – ore 01:30 (locale 11:30)
Incontro n. 1
(6) J. Pegula USA vs (9) M. Keys USA
Incontro n. 2
(5) L. Musetti ITA vs (9) T. Fritz USA
Rod Laver Arena – ore 09:00 (locale 19:00)
Incontro n. 3
(Q) M. Inglis AUS vs (2) I. Swiatek POL
Incontro n. 4
(16) J. Mensik CZE vs (4) N. Djokovic SRB

Margaret Court Arena – ore 01:30 (locale 11:30)
Incontro n. 1
MATCH TBA
Incontro n. 2
MATCH TBA
Incontro n. 3
(5) E. Rybakina KAZ vs (21) E. Mertens BEL
Incontro n. 4
(22) L. Darderi ITA vs (2) J. Sinner ITA

John Cain Arena – ore 01:00 (locale 11:00)
Incontro n. 1
MATCH TBA
Incontro n. 2
X. Wang CHN vs (4) A. Anisimova USA
Incontro n. 3
MATCH TBA
Incontro n. 4
(8) B. Shelton USA vs (12) C. Ruud NOR

JOA20 (Guest) 25-01-2026 10:31

Scritto da king_scipion66
Ma il serbo gioca solo in serale?

La partita contro Maestrelli è stata nel pomeriggio

 4
king_scipion66 25-01-2026 10:20

Ma il serbo gioca solo in serale?

 3
JOA20 (Guest) 25-01-2026 10:18

Scritto da JannikUberAlles
Dal programma (non completo) apparso sul sito ufficiale di AO, pare che…
…Sinner-Darderi sia previsto domani alle ore 20 (locali) sulla Margaret Court Arena.
Invece Musetti-Fritz alle ore 16 (locali) sulla Rod Laver Arena.

Musetti–Fritz non prima delle 14 locali, Darderi–Sinner non prima delle 18 locali

 2
JannikUberAlles 25-01-2026 10:01

Dal programma (non completo) apparso sul sito ufficiale di AO, pare che…

…Sinner-Darderi sia previsto domani alle ore 20 (locali) sulla Margaret Court Arena.

Invece Musetti-Fritz alle ore 16 (locali) sulla Rod Laver Arena.

 1
