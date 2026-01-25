Australian Open: Il programma completo di Lunedi 26 Gennnaio 2026. In campo il derby Sinner vs Darderi e Musetti
Rod Laver Arena – ore 01:30 (locale 11:30)
Incontro n. 1
(6) J. Pegula vs (9) M. Keys
Incontro n. 2
(5) L. Musetti vs (9) T. Fritz
Rod Laver Arena – ore 09:00 (locale 19:00)
Incontro n. 3
(Q) M. Inglis vs (2) I. Swiatek
Incontro n. 4
(16) J. Mensik vs (4) N. Djokovic
Margaret Court Arena – ore 01:30 (locale 11:30)
Incontro n. 1
MATCH TBA
Incontro n. 2
MATCH TBA
Incontro n. 3
(5) E. Rybakina vs (21) E. Mertens
Incontro n. 4
(22) L. Darderi vs (2) J. Sinner
John Cain Arena – ore 01:00 (locale 11:00)
Incontro n. 1
MATCH TBA
Incontro n. 2
X. Wang vs (4) A. Anisimova
Incontro n. 3
MATCH TBA
Incontro n. 4
(8) B. Shelton vs (12) C. Ruud
TAG: Australian Open, Australian Open 2026
4 commenti
La partita contro Maestrelli è stata nel pomeriggio
Ma il serbo gioca solo in serale?
Musetti–Fritz non prima delle 14 locali, Darderi–Sinner non prima delle 18 locali
Dal programma (non completo) apparso sul sito ufficiale di AO, pare che…
…Sinner-Darderi sia previsto domani alle ore 20 (locali) sulla Margaret Court Arena.
Invece Musetti-Fritz alle ore 16 (locali) sulla Rod Laver Arena.