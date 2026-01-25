Tommy Paul elogia Alcaraz: “Ti soffoca, non ti lascia tempo”

L’avventura di Tommy Paul all’Open de Australia 2026 si è chiusa negli ottavi di finale contro un Carlos Alcaraz in versione dominante. Il numero 22 del ranking ATP ha lottato dall’inizio alla fine, riuscendo anche a strappare per primo il servizio allo spagnolo, ma alla distanza è emerso quel livello superiore che continua a distinguere il numero uno del mondo.

Nonostante la sconfitta, il tennis mostrato dall’americano a Melbourne lascia sensazioni incoraggianti. Tuttavia, davanti a un Alcaraz così solido, Paul ha avuto la chiara percezione di essere stato superato in ogni aspetto del gioco.

A raccontarlo è stato lui stesso in conferenza stampa, con parole lucide e senza alibi.

“Onestamente non so cosa abbia fatto la differenza oggi. Ha giocato meglio di me in tutti e tre i set. Non ho scuse, mi ha superato completamente”, ha ammesso l’americano. “La sensazione è che ti soffochi: non hai tempo, ti mette sempre pressione. Oggi mi ha esposto, soprattutto sulla diagonale di dritto”.

Paul ha spiegato come Alcaraz sia riuscito a leggere immediatamente i suoi punti deboli:

“La mia diagonale di dritto non ha funzionato e lui se n’è accorto subito. Cercavo quel tipo di scambio e lui lo faceva molto meglio di me. Aveva sempre il controllo dei pattern, mentre io facevo fatica a trovare i miei”.

Il momento chiave, secondo l’americano, è arrivato nel primo set:

“All’inizio stavo giocando meglio io. Poi sul 4-3, quando mi ha fatto il break, non ho messo nemmeno una prima di servizio. Da lì ho sentito che ha preso in mano la partita. Dopo il primo set ho avuto poche vere occasioni”.

A fare particolarmente male è stata la devastante diagonale mancina dello spagnolo:

“La sua risposta e il dritto incrociato sono stati durissimi da gestire. È stato quello a mettermi davvero in difficoltà”.

Nonostante tutto, Paul ha anche sottolineato l’aspetto più affascinante del giocare contro Alcaraz:

“Contro di lui sai che almeno ti divertirai. Ci sono scambi lunghi, il pubblico impazzisce, e anche noi giocatori lo sentiamo. Sono punti spettacolari. Quando giochi così, significa che stai provando a fare grande tennis”.

L’americano lascia Melbourne con fiducia rinnovata e obiettivi chiari:

“Voglio tornare in top 10, è lì che sento di appartenere. Ho ancora lavoro da fare, ma me ne vado abbastanza contento del mio stato fisico e del mio livello, soprattutto dopo un periodo in cui non avevo giocato molto”.

Per Tommy Paul, l’Open de Australia 2026 termina agli ottavi, ma con la consapevolezza di essere sulla strada giusta. Per Carlos Alcaraz, invece, è stata un’altra dimostrazione di quanto sia difficile, oggi, riuscire anche solo a respirare quando lo spagnolo decide di alzare il ritmo.