Alcaraz non sbaglia: battuto Tommy Paul e quarti di finale a Melbourne

Carlos Alcaraz continua la sua corsa all’Open di Australia 2026. Il numero uno del mondo ha superato gli ottavi di finale con una prova di grande solidità, imponendosi su Tommy Paul con il punteggio di 7-6(6) 6-4 7-5 dopo 2 ore e 38 minuti di gioco sulla Rod Laver Arena, sotto un sole implacabile.

Il match è stato intenso fin dalle prime battute, con l’americano capace di partire forte e di mettere pressione allo spagnolo soprattutto nei primi turni di servizio. Paul ha tenuto con autorità i propri game, costringendo Alcaraz ad alzare progressivamente il livello per rimanere agganciato al primo set.

Il murciano ha trovato ritmo grazie a una maggiore varietà: discese a rete, qualche smorzata chirurgica e un rendimento in crescita in risposta gli hanno permesso di allungare gli scambi e riequilibrare il parziale. Il set si è deciso al tie-break, dove Paul ha pagato una doppia fallo nei momenti decisivi, permettendo ad Alcaraz di chiudere senza abbassare l’intensità.

Quel passaggio ha segnato l’inerzia dell’incontro. Nel secondo set lo spagnolo ha preso definitivamente il comando, approfittando di alcuni errori di dritto dell’americano e mantenendo grande solidità al servizio. Con il controllo totale dello scambio, Alcaraz ha gestito il parziale senza concedere occasioni.

Nel terzo set Paul ha provato a reagire, alzando nuovamente il livello e trascinando il pubblico in un finale combattuto. L’americano ha lottato fino all’ultimo per allungare la sfida, ma nei momenti chiave è emersa ancora una volta la lucidità del numero uno del mondo, capace di piazzare l’accelerazione decisiva e chiudere 7-5.

Con questa vittoria, Carlos Alcaraz accede ai quarti di finale dell’Open de Australia 2026, confermando una crescita costante partita dopo partita e mostrando una versione sempre più concreta e matura del suo tennis nella fase decisiva del primo Slam dell’anno