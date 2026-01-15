Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Adelaide e WTA 250 Hobart: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. In campo Elisabetta Cocciaretto nella semifinale di Hobart (LIVE)

15/01/2026 22:50 1 commento
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images

WTA 500 Adelaide (Australia 🇦🇺) – Semifinali, cemento

Centre Court – ore 01:30
Kimberly Birrell AUS vs (8) Victoria Mboko CAN Inizio 01:30
Il match deve ancora iniziare

(3) Mirra Andreeva RUS vs (9) Diana Shnaider RUS Non prima 05:30

Il match deve ancora iniziare

Lyudmyla Kichenok UKR / Desirae Krawczyk USA vs (2) Katerina Siniakova CZE / (2) Shuai Zhang CHN Non prima 10:30

Il match deve ancora iniziare





WTA 250 Hobart (Australia 🇦🇺) – Semifinali, cemento

Centre Court – ore 03:00
Magali Kempen BEL / Anna Siskova CZE vs Jesika Maleckova CZE / Miriam Skoch CZE Inizio 03:00
Il match deve ancora iniziare

Elisabetta Cocciaretto ITA vs Antonia Ruzic CRO Non prima 05:00

Il match deve ancora iniziare

Taylah Preston AUS vs (3) Iva Jovic USA Non prima 06:00

Il match deve ancora iniziare

TAG: , , ,

1 commento

Tutto Dritto 15-01-2026 23:02

Bravissima Coccia, splendido inizio di stagione. Semifinale partendo dalle quali, e chissà 🙂

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!