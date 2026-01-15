WTA 500 Adelaide e WTA 250 Hobart: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. In campo Elisabetta Cocciaretto nella semifinale di Hobart (LIVE)
WTA 500 Adelaide (Australia 🇦🇺) – Semifinali, cemento
Centre Court – ore 01:30
Kimberly Birrell vs (8) Victoria Mboko Inizio 01:30
(3) Mirra Andreeva vs (9) Diana Shnaider Non prima 05:30
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk vs (2) Katerina Siniakova / (2) Shuai Zhang Non prima 10:30
WTA 250 Hobart (Australia 🇦🇺) – Semifinali, cemento
Centre Court – ore 03:00
Magali Kempen / Anna Siskova vs Jesika Maleckova / Miriam Skoch Inizio 03:00
Elisabetta Cocciaretto vs Antonia Ruzic Non prima 05:00
Taylah Preston vs (3) Iva Jovic Non prima 06:00
1 commento
Bravissima Coccia, splendido inizio di stagione. Semifinale partendo dalle quali, e chissà 🙂