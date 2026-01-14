Avvio vincente per Darderi: rimonta e qualificazione ai quarti ad Auckland. Vavassori si ferma al secondo turno ad Adelaide, Vukic passa in due set

Inizia con il piede giusto la stagione di Luciano Darderi, che all’ATP 250 di Auckland firma una vittoria importante sia per il risultato che per le sensazioni mostrate sul cemento. L’italo-argentino, reduce da un 2025 ricco di soddisfazioni e già forte di tre titoli ATP in carriera, supera agli ottavi il cileno Alejandro Tabilo (n. 81 del ranking) al termine di una partita in rimonta che conferma la sua crescita anche su una superficie tradizionalmente meno congeniale.

Il punteggio finale di 1-6, 7-5, 6-3 racconta di un match in due atti. Il primo set è infatti tutto di marca Tabilo: il mancino cileno sfrutta con grande efficacia le rotazioni sul rovescio di Darderi, togliendogli tempo e campo. I break nel quarto e nel sesto game sono la naturale conseguenza di un parziale a senso unico, chiuso in appena 23 minuti sul 6-1.

Dal secondo set in avanti, però, la partita cambia volto. Darderi alza il livello dell’intensità, soprattutto in risposta, e nel terzo game trova il primo break grazie a una serie di colpi profondi che gli permettono di prendere l’iniziativa. Il servizio non lo assiste sempre con continuità e nel sesto gioco arriva il controbreak, ma l’inerzia resta ormai più equilibrata. Il set si decide nel dodicesimo game, quando l’italo-argentino riesce a scardinare la resistenza del cileno con maggiore incisività da fondo campo, portando a casa il parziale per 7-5.

Nel terzo set la crescita di Darderi è evidente. Il break ottenuto nel secondo game certifica la sua piena concentrazione sull’obiettivo e gli consente di gestire il punteggio. Il momento chiave arriva nel quinto gioco, quando annulla con personalità tre palle break, superando l’ultima vera difficoltà dell’incontro. Da lì in avanti, l’italo-argentino non concede più spazio a Tabilo e chiude la rimonta con un solido 6-3 dopo un’ora e 50 minuti di gioco.

Un successo che vale doppio: per la classifica e per la fiducia. Nei quarti di finale Darderi affronterà lo statunitense Marcos Giron, vincitore nel derby americano contro Alex Michelsen, con l’obiettivo di proseguire un avvio di stagione che lascia intravedere segnali più che incoraggianti anche sul cemento.

ATP Auckland Luciano Darderi [4] Luciano Darderi [4] 1 7 6 Alejandro Tabilo Alejandro Tabilo 6 5 3 Vincitore: Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace ace 4-2 → 5-2 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 4-2 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 A. Tabilo 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-0 → 3-1 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 A. Tabilo 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 L. Darderi 15-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 A. Tabilo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 A. Tabilo 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-4 → 5-5 L. Darderi 15-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Tabilo 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. Tabilo 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 A. Tabilo 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 1-3 L. Darderi 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 A. Tabilo 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Darderi 15-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Tabilo 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 1-5 → 1-6 L. Darderi 0-15 0-30 15-40 df 1-4 → 1-5 A. Tabilo 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 L. Darderi 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Darderi 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 A. Tabilo 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1

Si interrompe al secondo turno il cammino di Andrea Vavassori all’ATP 250 di Adelaide. L’azzurro è stato sconfitto dall’australiano Aleksandar Vukic (n. 87 del ranking) con il punteggio di 6-2, 7-6(5) al termine di una partita in cui i dettagli, soprattutto al servizio, hanno fatto la differenza.

Il primo set si apre subito in salita per il torinese. Vavassori perde infatti il turno di battuta nel game d’apertura e anche nel quinto gioco, in entrambe le occasioni con un doppio fallo sulle palle break concesse. Un dato che pesa nell’economia della frazione, perché Vukic è bravo ad approfittarne senza esitazioni, gestendo poi il vantaggio con solidità fino al 6-2 finale.

Nel secondo parziale la partita cambia volto. Vavassori continua a faticare nei propri turni di servizio, ma trova la forza di reagire dopo aver subito il break nel quarto gioco. L’azzurro riesce infatti a rientrare immediatamente in partita, recuperando lo svantaggio e trascinando il set verso una fase più equilibrata, nonostante le difficoltà alla battuta restino evidenti. Con carattere, il torinese riesce comunque a portare la contesa al tie-break.

Proprio nel momento decisivo, però, emergono ancora i colpi di Vukic. Sul 5-4 in favore di Vavassori, senza minibreak, l’australiano piazza due ace consecutivi che ribaltano l’inerzia dello spareggio. Alla prima palla match, Vukic chiude poi i conti per 7 punti a 5, sigillando la qualificazione al turno successivo.

Resta qualche rimpianto per Vavassori, soprattutto per un match in cui, nonostante le difficoltà al servizio, aveva trovato il modo di restare agganciato al risultato fino all’ultimo. Adelaide si chiude così al secondo turno per l’azzurro, che ora potrà concentrarsi sui prossimi appuntamenti di doppio della stagione australiana.