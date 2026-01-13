Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger –Australian Open): I risultati completi di Mercoledì 14 Gennaio 2026

13/01/2026 15:28 5 commenti
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Patrick Boren
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Patrick Boren

AUS ATP 250 Adelaide – hard
R16 Vavassori ITA – Vukic AUS Non prima delle ore 05:30

Il match deve ancora iniziare

R16 06:30 Bolelli S. 🇮🇹 / Vavassori A. 🇮🇹 – Johnson L. 🇬🇧 / Zielinski J. 🇵🇱

Il match deve ancora iniziare



NZL ATP 250 Auckland – hard
R16 Darderi ITA – Tabilo CHI 2° inc. ore 23:30
Il match deve ancora iniziare



AUS Australian Open – Hard – Secondo Turno Qualificazione
Court 5 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00) 1° incontro
(5) B. Holt USA vs G. Zeppieri ITA

Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00) 1° incontro
(2) L. Bronzetti ITA vs M. Stoiana USA

Il match deve ancora iniziare

Court 11 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00) 3° incontro
W. Osuigwe USA vs (26) L. Stefanini ITA

Il match deve ancora iniziare

Court 13 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00) 4° incontro
(14) T. Korpatsch GER vs S. Ambrosio ITA

Il match deve ancora iniziare

Court 14 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00) 3° incontro
T. Seyboth Wild BRA vs (24) F. Maestrelli ITA

Il match deve ancora iniziare

5° incontro
F. Cina ITA vs (30) A. Vallejo PAR

Il match deve ancora iniziare

Court 15 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00) 2° incontro
M. Landaluce ESP vs S. Travaglia ITA

Il match deve ancora iniziare

Court 16 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00) 3° incontro
T. Boyer USA vs (27) F. Passaro ITA

Il match deve ancora iniziare



AUS WTA 250 Hobart – Hard
2T Cocciaretto ITA – Li USA ore 01:00

Il match deve ancora iniziare

5 commenti

Il GUEst 13-01-2026 16:46

Scritto da Pikario Furioso
Non ho mai visto giocare Vallejo, pero’ ho notato che a ottobre e novembre ha vinto in sud america ben 2 challenger e perso una finale. Ecco spiegato il ranking intorno al 130. Sara’ terraiolo? Io voglio Cina’ al terzo turno di quali!!!

Premetto che non lo conosco benissimo, sicuramente è più a suo agio sulla terra che sul veloce dove finora non ha giocato molto, ma ho visto che da junior ha fatto semifinale sia agli AO sia agli US Open, così male quindi non dev’essere

 5
Andreas Seppi 13-01-2026 16:16

Scritto da Pikario Furioso
Non ho mai visto giocare Vallejo, pero’ ho notato che a ottobre e novembre ha vinto in sud america ben 2 challenger e perso una finale. Ecco spiegato il ranking intorno al 130. Sara’ terraiolo? Io voglio Cina’ al terzo turno di quali!!!

Sì, Vallejo è un bel terraiolo. Sicuramente meno avezzo al veloce ma rimane ostico

 4
Pikario Furioso 13-01-2026 16:02

Non ho mai visto giocare Vallejo, pero’ ho notato che a ottobre e novembre ha vinto in sud america ben 2 challenger e perso una finale. Ecco spiegato il ranking intorno al 130. Sara’ terraiolo? Io voglio Cina’ al terzo turno di quali!!!

 3
+1: Detuqueridapresencia
IlCera (Guest) 13-01-2026 15:46

Molto dura per tutti ma non potrebbe essere altrimenti per delle quali slam. Forza ragazzi e ragazze !!!!

 2
+1: Detuqueridapresencia
pablito 13-01-2026 15:37

Redazione.

Vavassori ad Adelaide
in singolare

e anche in doppio con Bolelli… 😉

 1
