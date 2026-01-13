Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger –Australian Open): I risultati completi di Mercoledì 14 Gennaio 2026
ATP 250 Adelaide – hard
R16 Vavassori – Vukic Non prima delle ore 05:30
R16 06:30 Bolelli S. 🇮🇹 / Vavassori A. 🇮🇹 – Johnson L. 🇬🇧 / Zielinski J. 🇵🇱
ATP 250 Auckland – hard
R16 Darderi – Tabilo 2° inc. ore 23:30
Australian Open – Hard – Secondo Turno Qualificazione
Court 5 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00) 1° incontro
(5) B. Holt vs G. Zeppieri
—
Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00) 1° incontro
(2) L. Bronzetti vs M. Stoiana
—
Court 11 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00) 3° incontro
W. Osuigwe vs (26) L. Stefanini
—
Court 13 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00) 4° incontro
(14) T. Korpatsch vs S. Ambrosio
—
Court 14 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00) 3° incontro
T. Seyboth Wild vs (24) F. Maestrelli
5° incontro
F. Cina vs (30) A. Vallejo
—
Court 15 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00) 2° incontro
M. Landaluce vs S. Travaglia
—
Court 16 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00) 3° incontro
T. Boyer vs (27) F. Passaro
WTA 250 Hobart – Hard
2T Cocciaretto – Li ore 01:00
Premetto che non lo conosco benissimo, sicuramente è più a suo agio sulla terra che sul veloce dove finora non ha giocato molto, ma ho visto che da junior ha fatto semifinale sia agli AO sia agli US Open, così male quindi non dev’essere
Sì, Vallejo è un bel terraiolo. Sicuramente meno avezzo al veloce ma rimane ostico
Non ho mai visto giocare Vallejo, pero’ ho notato che a ottobre e novembre ha vinto in sud america ben 2 challenger e perso una finale. Ecco spiegato il ranking intorno al 130. Sara’ terraiolo? Io voglio Cina’ al terzo turno di quali!!!
Molto dura per tutti ma non potrebbe essere altrimenti per delle quali slam. Forza ragazzi e ragazze !!!!
Vavassori ad Adelaide
in singolare
e anche in doppio con Bolelli… 😉