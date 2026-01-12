Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Adelaide e Auckland: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. In campo Andrea Vavassori ad Adelaide (LIVE)

Andrea Vavassori nella foto
ATP 250 Adelaide (Australia 🇦🇺), cemento – 1° Turno

Centre Court – ore 01:30
Tomas Machac CZE vs James Duckworth AUS
ATP Adelaide
Tomas Machac [8]
0
1
James Duckworth
0
2
Mostra dettagli

Tristan Schoolkate AUS vs Rinky Hijikata AUS

Il match deve ancora iniziare

Stefanos Tsitsipas GRE vs Aleksandar Vukic AUS (Non prima 10:00)

Il match deve ancora iniziare



Showcourt 1 – ore 01:30
Andrea Vavassori ITA vs Gabriel Diallo CAN (Non prima 05:00)

Il match deve ancora iniziare

Ethan Quinn USA vs Marton Fucsovics HUN

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 01:30
Blake Bayldon AUS / Patrick Harper AUS vs Evan King USA / John Peers AUS

ATP Adelaide
Blake Bayldon / Patrick Harper
15
0
Evan King / John Peers
15
0
Mostra dettagli



Court 3 – ore 01:30
Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO vs Orlando Luz BRA / Rafael Matos BRA

ATP Adelaide
Austin Krajicek / Nikola Mektic
0
1
Orlando Luz / Rafael Matos
0
1
Mostra dettagli

Jacob Fearnley GBR vs Quentin Halys FRA (Non prima 04:00)

Il match deve ancora iniziare

Damir Dzumhur BIH vs Alexander Shevchenko KAZ

Il match deve ancora iniziare

Luke Johnson GBR / Jan Zielinski POL vs Ariel Behar URU / Joran Vliegen BEL

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 01:30
Sander Arends NED / Romain Arneodo MON vs Maximo Gonzalez ARG / Andres Molteni ARG

Il match deve ancora iniziare

Matthew Ebden AUS / Rajeev Ram USA vs Ray Ho TPE / Hendrik Jebens GER (Non prima 05:30)

Il match deve ancora iniziare





ATP 250 Auckland (Nuova Zelanda 🇳🇿) – 1° Turno, cemento

Centre Court – ore 23:30
Alejandro Tabilo CHI vs Camilo Ugo Carabelli ARG
ATP Auckland
Alejandro Tabilo
6
6
Camilo Ugo Carabelli
4
2
Vincitore: Tabilo
Mostra dettagli

Roberto Bautista Agut ESP vs Giovanni Mpetshi Perricard FRA

ATP Auckland
Roberto Bautista Agut
15
3
1
Giovanni Mpetshi Perricard
0
6
2
Mostra dettagli

Finn Reynolds NZL / James Watt NZL vs Sander Gille BEL / Sem Verbeek NED (Non prima 04:30)

Il match deve ancora iniziare

Fabian Marozsan HUN vs Gael Monfils FRA (Non prima 07:00)

Il match deve ancora iniziare

Nuno Borges POR vs Tomas Martin Etcheverry ARG

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 00:00
Mariano Navone ARG vs Alex Michelsen USA

ATP Auckland
Mariano Navone
40
6
2
0
Alex Michelsen [6]
40
2
6
1
Mostra dettagli

Alexandre Muller FRA vs Marcos Giron USA

Il match deve ancora iniziare

Hamad Medjedovic SRB vs Aleksandar Kovacevic USA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 23:30
Santiago Gonzalez MEX / David Pel NED vs Petr Nouza CZE / Patrik Rikl CZE
ATP Auckland
Santiago Gonzalez / David Pel
6
6
8
Petr Nouza / Patrik Rikl
7
4
10
Vincitore: Nouza / Rikl
Mostra dettagli

Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED vs Robert Cash USA / JJ Tracy USA

ATP Auckland
Constantin Frantzen / Robin Haase
0
5
Robert Cash / JJ Tracy [4]
15
2
Mostra dettagli

