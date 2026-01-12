ATP 250 Adelaide e Auckland: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. In campo Andrea Vavassori ad Adelaide (LIVE)

Andrea Vavassori nella foto
ATP 250 Adelaide (Australia 🇦🇺), cemento – 1° Turno
Centre Court – ore 01:30
Tomas Machac
vs James Duckworth
ATP Adelaide
Tomas Machac [8]•
0
1
James Duckworth
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Machac
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Tristan Schoolkate vs Rinky Hijikata
Il match deve ancora iniziare
Stefanos Tsitsipas vs Aleksandar Vukic (Non prima 10:00)
Il match deve ancora iniziare
Showcourt 1 – ore 01:30
Andrea Vavassori vs Gabriel Diallo (Non prima 05:00)
Il match deve ancora iniziare
Ethan Quinn vs Marton Fucsovics
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 01:30
Blake Bayldon / Patrick Harper vs Evan King / John Peers
ATP Adelaide
Blake Bayldon / Patrick Harper•
15
0
Evan King / John Peers
15
0
Court 3 – ore 01:30
Austin Krajicek / Nikola Mektic vs Orlando Luz / Rafael Matos
ATP Adelaide
Austin Krajicek / Nikola Mektic•
0
1
Orlando Luz / Rafael Matos
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Krajicek / Mektic
0-0 → 1-0
Jacob Fearnley vs Quentin Halys (Non prima 04:00)
Il match deve ancora iniziare
Damir Dzumhur vs Alexander Shevchenko
Il match deve ancora iniziare
Luke Johnson / Jan Zielinski vs Ariel Behar / Joran Vliegen
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 01:30
Sander Arends / Romain Arneodo vs Maximo Gonzalez / Andres Molteni
Il match deve ancora iniziare
Matthew Ebden / Rajeev Ram vs Ray Ho / Hendrik Jebens (Non prima 05:30)
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Auckland (Nuova Zelanda 🇳🇿) – 1° Turno, cemento
Centre Court – ore 23:30
Alejandro Tabilo
vs Camilo Ugo Carabelli
ATP Auckland
Alejandro Tabilo
6
6
Camilo Ugo Carabelli
4
2
Vincitore: Tabilo
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Ugo Carabelli
4-2 → 5-2
A. Tabilo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
C. Ugo Carabelli
3-1 → 3-2
C. Ugo Carabelli
2-0 → 2-1
A. Tabilo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
ace
1-0 → 2-0
C. Ugo Carabelli
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Tabilo
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
5-4 → 6-4
C. Ugo Carabelli
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
5-3 → 5-4
A. Tabilo
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-3 → 5-3
C. Ugo Carabelli
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
ace
ace
4-2 → 4-3
C. Ugo Carabelli
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
C. Ugo Carabelli
1-1 → 1-2
C. Ugo Carabelli
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Roberto Bautista Agut vs Giovanni Mpetshi Perricard
ATP Auckland
Roberto Bautista Agut
15
3
1
Giovanni Mpetshi Perricard•
0
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Bautista Agut
0-2 → 1-2
G. Mpetshi Perricard
0-1 → 0-2
R. Bautista Agut
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Mpetshi Perricard
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
ace
3-5 → 3-6
R. Bautista Agut
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
G. Mpetshi Perricard
3-3 → 3-4
R. Bautista Agut
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
2-3 → 3-3
G. Mpetshi Perricard
2-2 → 2-3
R. Bautista Agut
1-2 → 2-2
G. Mpetshi Perricard
1-1 → 1-2
R. Bautista Agut
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
G. Mpetshi Perricard
15-0
15-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Finn Reynolds / James Watt vs Sander Gille / Sem Verbeek (Non prima 04:30)
Il match deve ancora iniziare
Fabian Marozsan vs Gael Monfils (Non prima 07:00)
Il match deve ancora iniziare
Nuno Borges vs Tomas Martin Etcheverry
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 00:00
Mariano Navone vs Alex Michelsen
ATP Auckland
Mariano Navone•
40
6
2
0
Alex Michelsen [6]
40
2
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Navone
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A. Michelsen
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Navone
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
A. Michelsen
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
M. Navone
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
A. Michelsen
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-3 → 2-3
M. Navone
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
0-3 → 1-3
A. Michelsen
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
M. Navone
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
df
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Navone
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
A. Michelsen
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-1 → 4-1
M. Navone
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
A. Michelsen
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
A. Michelsen
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Alexandre Muller vs Marcos Giron
Il match deve ancora iniziare
Hamad Medjedovic vs Aleksandar Kovacevic
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 23:30
Santiago Gonzalez
/ David Pel
vs Petr Nouza
/ Patrik Rikl
ATP Auckland
Santiago Gonzalez / David Pel
6
6
8
Petr Nouza / Patrik Rikl
7
4
10
Vincitore: Nouza / Rikl
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Gonzalez / Pel
1-0
2-0
3-0
3-1
3-2
3-3
df
4-3
4-4
4-5
4-6
5-6
5-7
5-8
6-8
7-8
8-8
8-9
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Gonzalez / Pel
5-4 → 6-4
S. Gonzalez / Pel
15-0
15-15
df
40-15
40-30
4-3 → 5-3
S. Gonzalez / Pel
3-2 → 4-2
S. Gonzalez / Pel
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
P. Nouza / Rikl
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
2-0 → 2-1
S. Gonzalez / Pel
1-0 → 2-0
P. Nouza / Rikl
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
1*-3
2-3*
2-4*
3*-4
4*-4
5-4*
5-5*
5*-6
6-6 → 6-7
S. Gonzalez / Pel
5-5 → 6-5
S. Gonzalez / Pel
4-4 → 5-4
S. Gonzalez / Pel
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-3 → 4-3
S. Gonzalez / Pel
2-2 → 3-2
S. Gonzalez / Pel
1-1 → 2-1
S. Gonzalez / Pel
0-0 → 1-0
Constantin Frantzen / Robin Haase vs Robert Cash / JJ Tracy
ATP Auckland
Constantin Frantzen / Robin Haase
0
5
Robert Cash / JJ Tracy [4]•
15
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Frantzen / Haase
4-2 → 5-2
R. Cash / Tracy
15-0
15-15
30-15
40-30
40-40
3-2 → 4-2
C. Frantzen / Haase
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
ace
2-2 → 3-2
C. Frantzen / Haase
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
C. Frantzen / Haase
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
