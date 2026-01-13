Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Adelaide e Auckland: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 Tsitsipas subito ko ad Adelaide, Vukic lo elimina al debutto in due tie-break

13/01/2026 12:09 8 commenti
Stefanos Tsitsipas GRE, 12-08-199 - Foto Getty Images

Esordio amaro per Stefanos Tsitsipas all’ATP 250 di Adelaide 2026. Dopo un avvio di stagione incoraggiante con tre vittorie alla United Cup, il greco si è fermato subito nel torneo australiano, sconfitto al primo turno da Aleksandar Vukic. L’australiano si è imposto con il punteggio di 7-6(3), 7-6(5) al termine di un match equilibrato durato un’ora e 54 minuti, nel quale Tsitsipas, numero 33 del mondo, non è riuscito a capitalizzare i momenti chiave dei due tie-break. Un passo falso che complica la sua marcia di avvicinamento agli Australian Open.

ATP 250 Adelaide (Australia 🇦🇺), cemento – 1° Turno

Centre Court – ore 01:30
Tomas Machac CZE vs James Duckworth AUS
ATP Adelaide
Tomas Machac [8]
6
6
James Duckworth
3
3
Vincitore: Machac
Tristan Schoolkate AUS vs Rinky Hijikata AUS

ATP Adelaide
Tristan Schoolkate
4
4
Rinky Hijikata
6
6
Vincitore: Hijikata
Stefanos Tsitsipas GRE vs Aleksandar Vukic AUS (Non prima 10:00)

ATP Adelaide
Stefanos Tsitsipas [7]
6
6
Aleksandar Vukic
7
7
Vincitore: Vukic
Showcourt 1 – ore 01:30
Andrea Vavassori ITA vs Gabriel Diallo CAN (Non prima 05:00)

ATP Adelaide
Andrea Vavassori
6
7
Gabriel Diallo
3
6
Vincitore: Vavassori
Ethan Quinn USA vs Marton Fucsovics HUN

ATP Adelaide
Ethan Quinn
4
4
Marton Fucsovics
6
6
Vincitore: Fucsovics
Court 4 – ore 01:30
Blake Bayldon AUS / Patrick Harper AUS vs Evan King USA / John Peers AUS

ATP Adelaide
Blake Bayldon / Patrick Harper
2
7
7
Evan King / John Peers
6
5
10
Vincitore: King / Peers
Court 3 – ore 01:30
Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO vs Orlando Luz BRA / Rafael Matos BRA

ATP Adelaide
Austin Krajicek / Nikola Mektic
6
5
Orlando Luz / Rafael Matos
7
7
Vincitore: Luz / Matos
Jacob Fearnley GBR vs Quentin Halys FRA (Non prima 04:00)

ATP Adelaide
Jacob Fearnley
3
4
Quentin Halys
6
6
Vincitore: Halys
Damir Dzumhur BIH vs Alexander Shevchenko KAZ

ATP Adelaide
Damir Dzumhur
6
4
5
Alexander Shevchenko
4
6
7
Vincitore: Shevchenko
Luke Johnson GBR / Jan Zielinski POL vs Ariel Behar URU / Joran Vliegen BEL

ATP Adelaide
Luke Johnson / Jan Zielinski
5
6
10
Ariel Behar / Joran Vliegen
7
2
4
Vincitore: Johnson / Zielinski
Court 2 – ore 01:30
Sander Arends NED / Romain Arneodo MON vs Maximo Gonzalez ARG / Andres Molteni ARG

ATP Adelaide
Sander Arends / Romain Arneodo
1
2
Maximo Gonzalez / Andres Molteni
6
6
Vincitore: Gonzalez / Molteni
Matthew Ebden AUS / Rajeev Ram USA vs Ray Ho TPE / Hendrik Jebens GER (Non prima 05:30)

Il match deve ancora iniziare





ATP 250 Auckland (Nuova Zelanda 🇳🇿) – 1° Turno, cemento

Centre Court – ore 23:30
Alejandro Tabilo CHI vs Camilo Ugo Carabelli ARG
ATP Auckland
Alejandro Tabilo
6
6
Camilo Ugo Carabelli
4
2
Vincitore: Tabilo
Roberto Bautista Agut ESP vs Giovanni Mpetshi Perricard FRA

ATP Auckland
Roberto Bautista Agut
3
6
Giovanni Mpetshi Perricard
6
7
Vincitore: Mpetshi Perricard
Finn Reynolds NZL / James Watt NZL vs Sander Gille BEL / Sem Verbeek NED (Non prima 04:30)

ATP Auckland
Finn Reynolds / James Watt
6
6
13
Sander Gille / Sem Verbeek
4
7
11
Vincitore: Reynolds / Watt
Fabian Marozsan HUN vs Gael Monfils FRA (Non prima 07:00)

ATP Auckland
Fabian Marozsan
5
6
6
Gael Monfils
7
3
4
Vincitore: Marozsan
Nuno Borges POR vs Tomas Martin Etcheverry ARG

ATP Auckland
Nuno Borges [8]
7
3
7
Tomas Martin Etcheverry
5
6
6
Vincitore: Borges
Grandstand – ore 00:00
Mariano Navone ARG vs Alex Michelsen USA

ATP Auckland
Mariano Navone
6
2
5
Alex Michelsen [6]
2
6
7
Vincitore: Michelsen
Alexandre Muller FRA vs Marcos Giron USA

ATP Auckland
Alexandre Muller
2
2
Marcos Giron
6
6
Vincitore: Giron
Hamad Medjedovic SRB vs Aleksandar Kovacevic USA

ATP Auckland
Hamad Medjedovic
6
3
7
Aleksandar Kovacevic
4
6
6
Vincitore: Medjedovic
Court 1 – ore 23:30
Santiago Gonzalez MEX / David Pel NED vs Petr Nouza CZE / Patrik Rikl CZE
ATP Auckland
Santiago Gonzalez / David Pel
6
6
8
Petr Nouza / Patrik Rikl
7
4
10
Vincitore: Nouza / Rikl
Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED vs Robert Cash USA / JJ Tracy USA

ATP Auckland
Constantin Frantzen / Robin Haase
6
5
10
Robert Cash / JJ Tracy [4]
3
7
7
Vincitore: Frantzen / Haase
8 commenti

pablito 13-01-2026 11:12

TsiTsi surclassato in due TB da Vukic.

Ohibò. 🙁

 8
Giuliano da Viareggio (Guest) 13-01-2026 08:07

Ho guardato i risultati di Auckland……commento personale: Medjedovic deve aver sistemato i suoi problemi, essenzialmente di testa, sara’ la mina vagante del 2026….

 7
walden 13-01-2026 08:05

Grande impresa di Andrea, che ai mezzi tecnici, finalmente accompagna la costanza che spesso gli ha fatto difetto. Resto comunque dell’idea che Diallo non sia proprio un fenomeno…..

 6
Giuliano da Viareggio (Guest) 13-01-2026 08:02

NOTIZIONA APPENA ALZATOOOOOOOO!!!!!!
VAVAAAAAAAAAAAA!!! Non ci credevo proprio in questa vittoria, ma……evidentemente lui si!!!!!!!

 5
Muddy Waters (Guest) 13-01-2026 07:56

Vavassori sempre più bravo

 4
Silvio74 (Guest) 13-01-2026 07:51

Ammazza che Vavassori !

 3
Capitano70 (Guest) 13-01-2026 07:50

Gran bella vittoria di Wave. E ora si segue Cina

 2
rikrob (Guest) 13-01-2026 07:47

grandissimo Vava

 1
