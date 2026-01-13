ATP 250 Adelaide e Auckland: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 Tsitsipas subito ko ad Adelaide, Vukic lo elimina al debutto in due tie-break

Esordio amaro per Stefanos Tsitsipas all’ATP 250 di Adelaide 2026. Dopo un avvio di stagione incoraggiante con tre vittorie alla United Cup, il greco si è fermato subito nel torneo australiano, sconfitto al primo turno da Aleksandar Vukic. L’australiano si è imposto con il punteggio di 7-6(3), 7-6(5) al termine di un match equilibrato durato un’ora e 54 minuti, nel quale Tsitsipas, numero 33 del mondo, non è riuscito a capitalizzare i momenti chiave dei due tie-break. Un passo falso che complica la sua marcia di avvicinamento agli Australian Open.

ATP Adelaide Tomas Machac [8] Tomas Machac [8] 6 6 James Duckworth James Duckworth 3 3 Vincitore: Machac Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Machac 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-2 → 5-3 T. Machac 15-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-1 → 4-2 T. Machac 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 J. Duckworth 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-0 → 3-1 T. Machac 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 J. Duckworth 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 T. Machac 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Duckworth 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 T. Machac 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 J. Duckworth 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 T. Machac 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 3-3 J. Duckworth 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 T. Machac 15-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Machac 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Duckworth 15-0 40-0 0-0 → 0-1

Tomas Machacvs James Duckworth

Tristan Schoolkate vs Rinky Hijikata



ATP Adelaide Tristan Schoolkate Tristan Schoolkate 4 4 Rinky Hijikata Rinky Hijikata 6 6 Vincitore: Hijikata Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Hijikata 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 T. Schoolkate 30-0 40-0 3-5 → 4-5 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 T. Schoolkate 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 T. Schoolkate 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 2-2 → 2-3 R. Hijikata 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Schoolkate 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 T. Schoolkate 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Hijikata 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-5 → 4-6 T. Schoolkate 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 3-5 → 4-5 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-4 → 3-5 T. Schoolkate 0-15 0-30 0-40 df 30-40 3-3 → 3-4 R. Hijikata 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 T. Schoolkate 15-0 15-15 30-15 30-30 df 1-3 → 2-3 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 T. Schoolkate 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 T. Schoolkate 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

Stefanos Tsitsipas vs Aleksandar Vukic (Non prima 10:00)



ATP Adelaide Stefanos Tsitsipas [7] Stefanos Tsitsipas [7] 6 6 Aleksandar Vukic Aleksandar Vukic 7 7 Vincitore: Vukic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 A. Vukic 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 6-6 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. Vukic 15-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 A. Vukic 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 S. Tsitsipas 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 A. Vukic 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Vukic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 A. Vukic 0-15 0-30 15-30 30-30 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-4 3-4* 3-5* ace 3*-6 6-6 → 6-7 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 A. Vukic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 S. Tsitsipas 0-15 15-15 ace 15-30 40-30 ace ace 4-5 → 5-5 A. Vukic 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 3-4 → 4-4 A. Vukic 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 2-2 → 2-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 A. Vukic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. Vukic 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1

Showcourt 1 – ore 01:30

Andrea Vavassori vs Gabriel Diallo (Non prima 05:00)



ATP Adelaide Andrea Vavassori Andrea Vavassori 6 7 Gabriel Diallo Gabriel Diallo 3 6 Vincitore: Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 A. Vavassori 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 G. Diallo 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-5 → 5-6 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 G. Diallo 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 A. Vavassori 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-A df 3-3 → 4-3 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 ace 1-2 → 2-2 G. Diallo 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 30-30 5-2 → 5-3 A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 G. Diallo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 4-1 → 4-2 A. Vavassori 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-0 → 3-0 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Vavassori 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0

Ethan Quinn vs Marton Fucsovics



ATP Adelaide Ethan Quinn Ethan Quinn 4 4 Marton Fucsovics Marton Fucsovics 6 6 Vincitore: Fucsovics Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 4-5 → 4-6 E. Quinn 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-5 → 4-5 M. Fucsovics 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 E. Quinn 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-3 → 2-4 E. Quinn 0-15 15-15 15-30 df 15-40 2-2 → 2-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 E. Quinn 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 E. Quinn 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Fucsovics 0-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 E. Quinn 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 M. Fucsovics 15-0 30-0 ace 3-4 → 3-5 E. Quinn 15-0 30-0 ace ace 2-4 → 3-4 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 E. Quinn 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 1-2 → 1-3 E. Quinn 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 E. Quinn 15-0 30-0 40-15 df 0-0 → 1-0

Court 4 – ore 01:30

Blake Bayldon / Patrick Harper vs Evan King / John Peers



ATP Adelaide Blake Bayldon / Patrick Harper Blake Bayldon / Patrick Harper 2 7 7 Evan King / John Peers Evan King / John Peers 6 5 10 Vincitore: King / Peers Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 B. Bayldon / Harper 0-1 0-2 0-3 1-3 2-3 2-4 2-5 3-5 4-5 4-6 4-7 5-7 6-7 6-8 6-9 7-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 E. King / Peers 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 6-5 → 7-5 B. Bayldon / Harper 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 E. King / Peers 15-0 30-0 30-15 30-30 df 5-4 → 5-5 B. Bayldon / Harper 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 E. King / Peers 30-0 40-0 4-3 → 4-4 B. Bayldon / Harper 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 ace 3-3 → 4-3 E. King / Peers 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 3-2 → 3-3 B. Bayldon / Harper 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-1 → 3-2 E. King / Peers 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 B. Bayldon / Harper 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df 2-0 → 3-0 E. King / Peers 0-15 df 0-30 df 0-40 1-0 → 2-0 B. Bayldon / Harper 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 E. King / Peers 0-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 B. Bayldon / Harper 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 2-4 → 2-5 E. King / Peers 15-0 ace 40-0 2-3 → 2-4 B. Bayldon / Harper 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 1-3 → 2-3 E. King / Peers 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 B. Bayldon / Harper 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 E. King / Peers 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Bayldon / Harper 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 3 – ore 01:30

Austin Krajicek / Nikola Mektic vs Orlando Luz / Rafael Matos



ATP Adelaide Austin Krajicek / Nikola Mektic Austin Krajicek / Nikola Mektic 6 5 Orlando Luz / Rafael Matos Orlando Luz / Rafael Matos 7 7 Vincitore: Luz / Matos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Krajicek / Mektic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 5-6 → 5-7 O. Luz / Matos 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-5 → 5-6 A. Krajicek / Mektic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 O. Luz / Matos 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 4-4 → 4-5 A. Krajicek / Mektic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 O. Luz / Matos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 A. Krajicek / Mektic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 O. Luz / Matos 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Krajicek / Mektic 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 2-1 → 2-2 O. Luz / Matos 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-0 → 2-1 A. Krajicek / Mektic 15-0 15-15 df 30-15 1-0 → 2-0 O. Luz / Matos 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 O. Luz / Matos 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 6-5 → 6-6 A. Krajicek / Mektic 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 O. Luz / Matos 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Krajicek / Mektic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 O. Luz / Matos 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 A. Krajicek / Mektic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-3 → 4-3 O. Luz / Matos 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 A. Krajicek / Mektic 15-0 30-0 ace 40-0 1-3 → 2-3 O. Luz / Matos 0-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Krajicek / Mektic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 O. Luz / Matos 30-0 30-15 40-15 ace ace 1-0 → 1-1 A. Krajicek / Mektic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Jacob Fearnley vs Quentin Halys (Non prima 04:00)



ATP Adelaide Jacob Fearnley Jacob Fearnley 3 4 Quentin Halys Quentin Halys 6 6 Vincitore: Halys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Q. Halys 30-0 ace 30-15 40-15 4-5 → 4-6 J. Fearnley 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-5 → 4-5 Q. Halys 15-0 ace 30-15 40-15 3-4 → 3-5 J. Fearnley 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 J. Fearnley 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Q. Halys 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Fearnley 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 Q. Halys 0-15 30-15 ace 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Fearnley 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 3-5 → 3-6 J. Fearnley 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 J. Fearnley 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-3 → 2-4 Q. Halys 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 40-A df 1-3 → 2-3 J. Fearnley 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 J. Fearnley 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Q. Halys 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Damir Dzumhur vs Alexander Shevchenko



ATP Adelaide Damir Dzumhur Damir Dzumhur 6 4 5 Alexander Shevchenko Alexander Shevchenko 4 6 7 Vincitore: Shevchenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 D. Dzumhur 15-40 5-6 → 5-7 A. Shevchenko 0-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 A-40 5-5 → 5-6 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 D. Dzumhur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Shevchenko 15-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 D. Dzumhur 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 D. Dzumhur 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Shevchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Shevchenko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 D. Dzumhur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Shevchenko 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 3-3 → 3-4 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Shevchenko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 D. Dzumhur 0-15 0-40 1-2 → 1-3 A. Shevchenko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 D. Dzumhur 15-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 A. Shevchenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Dzumhur 0-15 15-15 40-15 5-4 → 6-4 A. Shevchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 4-3 → 4-4 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-1 → 4-2 A. Shevchenko 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 4-1 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 A. Shevchenko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 2-0 → 3-0 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 2-0 A. Shevchenko 0-15 df 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Luke Johnson / Jan Zielinski vs Ariel Behar / Joran Vliegen



ATP Adelaide Luke Johnson / Jan Zielinski Luke Johnson / Jan Zielinski 5 6 10 Ariel Behar / Joran Vliegen Ariel Behar / Joran Vliegen 7 2 4 Vincitore: Johnson / Zielinski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-4 A. Behar / Vliegen 0-1 ace 1-1 2-1 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7 4-7 4-8 4-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Behar / Vliegen 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 L. Johnson / Zielinski 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 A. Behar / Vliegen 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 4-1 → 4-2 L. Johnson / Zielinski 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 A. Behar / Vliegen 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 L. Johnson / Zielinski 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 A. Behar / Vliegen 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Johnson / Zielinski 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Behar / Vliegen 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 L. Johnson / Zielinski 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 A. Behar / Vliegen 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 L. Johnson / Zielinski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 A. Behar / Vliegen 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 4-4 L. Johnson / Zielinski 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Behar / Vliegen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 L. Johnson / Zielinski 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 3-2 A. Behar / Vliegen 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Johnson / Zielinski 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Behar / Vliegen 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Johnson / Zielinski 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Court 2 – ore 01:30

Sander Arends / Romain Arneodo vs Maximo Gonzalez / Andres Molteni



ATP Adelaide Sander Arends / Romain Arneodo Sander Arends / Romain Arneodo 1 2 Maximo Gonzalez / Andres Molteni Maximo Gonzalez / Andres Molteni 6 6 Vincitore: Gonzalez / Molteni Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 S. Arends / Arneodo 15-0 30-0 30-30 40-30 1-5 → 2-5 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-5 → 1-5 S. Arends / Arneodo 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 0-4 → 0-5 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 S. Arends / Arneodo 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 0-2 → 0-3 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 S. Arends / Arneodo 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 S. Arends / Arneodo 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 1-4 → 1-5 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 S. Arends / Arneodo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Arends / Arneodo 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 df 0-0 → 1-0

Matthew Ebden / Rajeev Ram vs Ray Ho / Hendrik Jebens (Non prima 05:30)



Il match deve ancora iniziare

ATP 250 Auckland (Nuova Zelanda 🇳🇿) – 1° Turno, cemento

ATP Auckland Alejandro Tabilo Alejandro Tabilo 6 6 Camilo Ugo Carabelli Camilo Ugo Carabelli 4 2 Vincitore: Tabilo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Tabilo 15-0 30-0 ace 40-0 5-2 → 6-2 C. Ugo Carabelli 0-15 df 0-30 0-40 4-2 → 5-2 A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 1-0 → 2-0 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Tabilo 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 5-4 → 6-4 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace ace 4-2 → 4-3 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 A. Tabilo 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 30-15 ace 1-1 → 1-2 A. Tabilo 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Alejandro Tabilovs Camilo Ugo Carabelli

Roberto Bautista Agut vs Giovanni Mpetshi Perricard



ATP Auckland Roberto Bautista Agut Roberto Bautista Agut 3 6 Giovanni Mpetshi Perricard Giovanni Mpetshi Perricard 6 7 Vincitore: Mpetshi Perricard Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 ace 1*-3 1-4* df 1-5* ace 1*-6 2*-6 6-6 → 6-7 G. Mpetshi Perricard 0-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 ace 40-40 A-40 5-5 → 6-5 G. Mpetshi Perricard 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 40-40 ace 40-A 4-5 → 5-5 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 G. Mpetshi Perricard 0-15 0-30 30-30 ace 3-4 → 3-5 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-3 → 2-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 G. Mpetshi Perricard 0-15 df 0-30 0-40 15-40 ace 40-40 ace A-40 1-2 → 1-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 G. Mpetshi Perricard 15-0 ace 40-0 ace 40-30 0-1 → 0-2 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 3-5 → 3-6 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 30-15 3-3 → 3-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-3 → 3-3 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 G. Mpetshi Perricard 30-0 ace 40-15 40-30 1-1 → 1-2 R. Bautista Agut 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Finn Reynolds / James Watt vs Sander Gille / Sem Verbeek (Non prima 04:30)



ATP Auckland Finn Reynolds / James Watt Finn Reynolds / James Watt 6 6 13 Sander Gille / Sem Verbeek Sander Gille / Sem Verbeek 4 7 11 Vincitore: Reynolds / Watt Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 13-11 F. Reynolds / Watt 0-1 1-1 1-2 1-3 2-3 2-4 2-5 3-6 3-7 3-8 4-8 5-8 ace 6-8 6-9 7-9 8-9 9-9 9-10 10-10 11-10 11-11 12-11 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 F. Reynolds / Watt 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 S. Gille / Verbeek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 F. Reynolds / Watt 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 S. Gille / Verbeek 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 F. Reynolds / Watt 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 S. Gille / Verbeek 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Reynolds / Watt 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Gille / Verbeek 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 F. Reynolds / Watt 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Gille / Verbeek 0-15 15-15 ace 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 F. Reynolds / Watt 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Gille / Verbeek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Reynolds / Watt 15-0 30-0 ace 5-4 → 6-4 S. Gille / Verbeek 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 F. Reynolds / Watt 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 4-3 → 5-3 S. Gille / Verbeek 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 F. Reynolds / Watt 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 S. Gille / Verbeek 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 2-2 → 2-3 F. Reynolds / Watt 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Gille / Verbeek 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Reynolds / Watt 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Gille / Verbeek 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

Fabian Marozsan vs Gael Monfils (Non prima 07:00)



ATP Auckland Fabian Marozsan Fabian Marozsan 5 6 6 Gael Monfils Gael Monfils 7 3 4 Vincitore: Marozsan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 F. Marozsan 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 F. Marozsan 30-15 40-15 40-40 3-2 → 3-3 G. Monfils 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 F. Marozsan 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 G. Monfils 30-0 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Marozsan 15-15 30-15 30-30 40-30 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Monfils 15-15 30-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Marozsan 15-0 30-0 5-3 → 6-3 G. Monfils 15-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 5-2 → 5-3 F. Marozsan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 G. Monfils 15-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df 40-A 40-40 ace 4-1 → 4-2 F. Marozsan 15-0 40-0 3-1 → 4-1 G. Monfils 15-15 40-15 3-0 → 3-1 F. Marozsan 15-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 G. Monfils 0-30 0-40 15-40 ace 1-0 → 2-0 F. Marozsan 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 F. Marozsan 15-0 30-0 40-15 40-40 40-A 5-5 → 5-6 G. Monfils 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 df A-40 5-4 → 5-5 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 G. Monfils 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 4-3 → 4-4 F. Marozsan 15-0 15-15 40-15 3-3 → 4-3 G. Monfils 15-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 F. Marozsan 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 ace 2-1 → 2-2 F. Marozsan 15-0 ace 30-0 40-15 1-1 → 2-1 G. Monfils 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Nuno Borges vs Tomas Martin Etcheverry



ATP Auckland Nuno Borges [8] Nuno Borges [8] 7 3 7 Tomas Martin Etcheverry Tomas Martin Etcheverry 5 6 6 Vincitore: Borges Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 N. Borges 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 N. Borges 15-15 ace 30-15 40-30 4-4 → 5-4 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 N. Borges 30-0 40-0 3-3 → 4-3 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 30-15 3-2 → 3-3 N. Borges 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 2-2 → 3-2 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 N. Borges 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Martin Etcheverry 15-0 40-0 1-0 → 1-1 N. Borges 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Martin Etcheverry 0-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 N. Borges 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 ace 2-5 → 3-5 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 N. Borges 15-0 40-0 ace 40-15 1-4 → 2-4 T. Martin Etcheverry 15-0 ace 30-0 40-0 1-3 → 1-4 N. Borges 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 T. Martin Etcheverry 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 N. Borges 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 N. Borges 15-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 T. Martin Etcheverry 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 5-5 → 6-5 N. Borges 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 N. Borges 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 N. Borges 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 N. Borges 0-15 0-30 15-30 ace 40-30 ace 1-2 → 2-2 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 N. Borges 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Martin Etcheverry 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Grandstand – ore 00:00

Mariano Navone vs Alex Michelsen



ATP Auckland Mariano Navone Mariano Navone 6 2 5 Alex Michelsen [6] Alex Michelsen [6] 2 6 7 Vincitore: Michelsen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 M. Navone 0-15 0-30 0-40 df 5-6 → 5-7 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 M. Navone 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Michelsen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. Navone 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Navone 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Michelsen 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 M. Navone 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 A. Michelsen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Navone 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Michelsen 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Navone 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 A. Michelsen 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 M. Navone 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 A. Michelsen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 M. Navone 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-3 → 1-3 A. Michelsen 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 M. Navone 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Navone 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 M. Navone 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 A. Michelsen 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 M. Navone 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 A. Michelsen 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Navone 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Alexandre Muller vs Marcos Giron



ATP Auckland Alexandre Muller Alexandre Muller 2 2 Marcos Giron Marcos Giron 6 6 Vincitore: Giron Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Giron 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 A. Muller 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-4 → 2-5 M. Giron 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. Muller 15-0 30-0 40-15 ace ace 1-3 → 2-3 M. Giron 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Muller 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 M. Giron 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 A. Muller 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Giron 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 A. Muller 15-0 15-30 15-40 2-4 → 2-5 M. Giron 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Muller 15-0 40-0 1-3 → 2-3 M. Giron 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Muller 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 1-1 → 1-2 M. Giron 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Hamad Medjedovic vs Aleksandar Kovacevic



ATP Auckland Hamad Medjedovic Hamad Medjedovic 6 3 7 Aleksandar Kovacevic Aleksandar Kovacevic 4 6 6 Vincitore: Medjedovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* ace 2*-1 ace 3*-1 4-1* 4-2* ace 5*-2 ace 6*-2 6-6 → 7-6 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 15-30 ace 30-30 ace 40-30 ace ace 6-5 → 6-6 H. Medjedovic 15-0 15-15 ace 30-15 30-30 ace 30-40 ace 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace ace 5-4 → 5-5 H. Medjedovic 0-15 ace 0-30 df 30-30 40-30 4-4 → 5-4 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 15-30 ace 30-30 ace 40-30 ace 40-40 ace 40-A ace 40-40 A-40 ace ace 4-3 → 4-4 H. Medjedovic 0-15 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 ace ace 3-3 → 4-3 A. Kovacevic 15-0 ace 40-0 ace ace 3-2 → 3-3 H. Medjedovic 0-15 ace 15-15 15-30 ace 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 2-1 → 2-2 H. Medjedovic 15-0 15-15 ace 30-15 30-30 df 40-30 ace 1-1 → 2-1 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 1-0 → 1-1 H. Medjedovic 15-0 30-0 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 30-15 ace 30-30 ace 40-30 ace ace 3-5 → 3-6 H. Medjedovic 30-0 30-15 ace 40-15 40-30 ace A-40 ace 2-5 → 3-5 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 2-4 → 2-5 H. Medjedovic 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-4 → 2-4 A. Kovacevic 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 1-3 → 1-4 H. Medjedovic 15-0 30-15 40-15 ace 0-3 → 1-3 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 40-15 ace ace 0-2 → 0-3 H. Medjedovic 0-15 ace 0-30 ace 0-40 df 15-40 ace ace 0-1 → 0-2 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 30-15 ace 40-15 ace 40-30 df ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 H. Medjedovic 0-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 5-4 → 6-4 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 15-30 ace 15-40 ace ace 4-4 → 5-4 H. Medjedovic 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-4 → 4-4 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 30-15 ace 40-15 ace 40-30 ace ace 3-3 → 3-4 H. Medjedovic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-3 → 3-3 A. Kovacevic 15-0 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 2-2 → 2-3 H. Medjedovic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 1-1 → 1-2 H. Medjedovic 15-0 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 0-0 → 0-1

ATP Auckland Santiago Gonzalez / David Pel Santiago Gonzalez / David Pel 6 6 8 Petr Nouza / Patrik Rikl Petr Nouza / Patrik Rikl 7 4 10 Vincitore: Nouza / Rikl Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 S. Gonzalez / Pel 1-0 2-0 3-0 3-1 3-2 3-3 df 4-3 4-4 4-5 4-6 5-6 5-7 5-8 6-8 7-8 8-8 8-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Gonzalez / Pel 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 P. Nouza / Rikl 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 S. Gonzalez / Pel 15-0 15-15 df 40-15 40-30 4-3 → 5-3 P. Nouza / Rikl 15-0 ace 15-30 40-30 4-2 → 4-3 S. Gonzalez / Pel 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 P. Nouza / Rikl 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 S. Gonzalez / Pel 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 P. Nouza / Rikl 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-0 → 2-1 S. Gonzalez / Pel 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 2-0 P. Nouza / Rikl 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 P. Nouza / Rikl 15-0 30-0 40-15 6-5 → 6-6 S. Gonzalez / Pel 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 P. Nouza / Rikl 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 S. Gonzalez / Pel 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 P. Nouza / Rikl 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-3 → 4-4 S. Gonzalez / Pel 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 P. Nouza / Rikl 15-0 30-0 3-2 → 3-3 S. Gonzalez / Pel 30-0 2-2 → 3-2 P. Nouza / Rikl 0-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Gonzalez / Pel 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 P. Nouza / Rikl 0-15 df 15-15 30-15 ace 1-0 → 1-1 S. Gonzalez / Pel 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Santiago Gonzalez/ David Pelvs Petr Nouza/ Patrik Rikl

Constantin Frantzen / Robin Haase vs Robert Cash / JJ Tracy

