Australian Open da record: quasi 30mila spettatori per il primo giorno di qualificazioni (e allenamenti)

12/01/2026 12:37 7 commenti
29.261, questo l’ingente numero di spettatori che hanno assiepato l’impianto di Melbourne Park per il primo giorno di qualificazioni, oltre ad allenamenti dei big in vista degli Australian Open. È un numero di spettatori considerevole per la primissima giornata del primo Slam della stagione, nettamente superiore al record precedente di sole 7.543 presenze. Un successo arrivato grazie ad una promozione molto efficace ed un cartellone di eventi e match di preparazione tra big di grande interesse, in quello che è diventato a tutti gli effetti un evento su tre settimane. Infatti Craig Tiley e tutta l’organizzazione, inclusi i media locali, stanno spingendo per un torneo che sia eccezionale per gli appassionati di tennis ma interessante anche per coloro che meno seguono lo sport e da semplici curiosi scelgono di andare al torneo, visto il fitto calendario di eventi e attrazioni, in particolare per i più giovani e che quindi spingono le famiglie a passare una giornata dell’estate australe presso l’impianto.

 

La opening week degli Australian Open 2026 offre infatti agli appassionati la possibilità di vedere non solo gli allenamenti dei prossimi protagonisti al torneo ma anche alcune interessanti partite di esibizione tra i di loro, inclusi big come il due volte campione in carica Jannik Sinner, il suo grande sfidante Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Novak Djokovic, Taylor Fritz, Alex De Minaur, Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, solo per citarne alcuni. Una sola giornata di torneo, ma gli Australian Open 2026 sono destinati ad un grande successo e infrangere ogni record di affluenza.

Mario Cecchi

7 commenti

nicknole1964 (Guest) 12-01-2026 16:32

E pensare che i poveri ultras-Federer sostenevano che dopo il ritiro del loro “sacerdote” il tennis sarebbe stato seguito solo da pochissimi…

 7
Replica | Quota


JOA20 (Guest) 12-01-2026 15:09

Scritto da Max966
Perdonate l’Off Topic… ho NOW tv. Sbaglio o non vedrò l’Australian Open quest’anno? Come fare a vederlo?

https://www.livetennis.it/post/455941/laustralian-open-e-unesclusiva-di-warner-bros-discovery-con-i-migliori-match-su-eurosport-1-le-partite-italiane-su-eurosport-2-e-per-la-prima-volta-in-versione-integrale-su-hbo-max/
Per farla breve, DAZN (versione ridotta) o HBO/DiscoveryPlus (versione integrale), direi che l’opzione migliore è fare abbonamento mensile a DiscoveryPlus (7,99€) e disdire dopo un mese (poi lo riattiverei per il Roland Garros)

 6
Replica | Quota

walden 12-01-2026 14:59

Scritto da zedarioz
Bellissimo ambiente. Pellegrino ha giocato in un campo col tifo bollente per il ragazzo di casa, ma molto rispettoso. Non come a Parigi dove gli zoticoni cercano di infastidire gli avversari.

Bisogna che venga diffusa la cultura sportiva del tennis, e non che venga contaminata dall'(in)cultura calcistica.

 5
Replica | Quota

+1: Marco M.
Max966 12-01-2026 14:55

Perdonate l’Off Topic… ho NOW tv. Sbaglio o non vedrò l’Australian Open quest’anno? Come fare a vederlo?

 4
Replica | Quota

ilpallettaro (Guest) 12-01-2026 13:45

è una organizzazione pensata molto bene, perché riesce ad ampliare la platea di pubblico senza svilire il prodotto.

 3
Replica | Quota

Andreas Seppi 12-01-2026 13:00

Miglior slam. Zero discussioni

 2
Replica | Quota

zedarioz 12-01-2026 12:51

Bellissimo ambiente. Pellegrino ha giocato in un campo col tifo bollente per il ragazzo di casa, ma molto rispettoso. Non come a Parigi dove gli zoticoni cercano di infastidire gli avversari.

 1
Replica | Quota
