Australian Open da record: quasi 30mila spettatori per il primo giorno di qualificazioni (e allenamenti)

29.261, questo l’ingente numero di spettatori che hanno assiepato l’impianto di Melbourne Park per il primo giorno di qualificazioni, oltre ad allenamenti dei big in vista degli Australian Open. È un numero di spettatori considerevole per la primissima giornata del primo Slam della stagione, nettamente superiore al record precedente di sole 7.543 presenze. Un successo arrivato grazie ad una promozione molto efficace ed un cartellone di eventi e match di preparazione tra big di grande interesse, in quello che è diventato a tutti gli effetti un evento su tre settimane. Infatti Craig Tiley e tutta l’organizzazione, inclusi i media locali, stanno spingendo per un torneo che sia eccezionale per gli appassionati di tennis ma interessante anche per coloro che meno seguono lo sport e da semplici curiosi scelgono di andare al torneo, visto il fitto calendario di eventi e attrazioni, in particolare per i più giovani e che quindi spingono le famiglie a passare una giornata dell’estate australe presso l’impianto.

🚨 The highest ever Day 1 Aus Open Qualifying crowd before today was 7,543. Today’s Day 1 crowd – 29,261. Massive start to the 3-week event. pic.twitter.com/3cc8Lo2gDT — The First Serve (@TheFirstServeAU) January 12, 2026

La opening week degli Australian Open 2026 offre infatti agli appassionati la possibilità di vedere non solo gli allenamenti dei prossimi protagonisti al torneo ma anche alcune interessanti partite di esibizione tra i di loro, inclusi big come il due volte campione in carica Jannik Sinner, il suo grande sfidante Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Novak Djokovic, Taylor Fritz, Alex De Minaur, Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, solo per citarne alcuni. Una sola giornata di torneo, ma gli Australian Open 2026 sono destinati ad un grande successo e infrangere ogni record di affluenza.

Mario Cecchi