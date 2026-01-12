Prima prova del Grande Slam 2026, l’Australian Open è un’esclusiva di Warner Bros. Discovery con i migliori match su Eurosport 1, le partite italiane su Eurosport 2 e per la prima volta in versione integrale su HBO Max oltre a discovery+.

In diretta su Eurosport per il 32° anno consecutivo con le leggende del tennis al centro del racconto, ci saranno 52 titoli del Grand Slam al commento dell’Australian Open per Warner Bros. Discovery, fra cui John McEnroe, Jim Courier, Mats Wilander, Tim Henman, Laura Robson, Barbara Schett e Anne Keothavong live da Melbourne Park.

Dalle 8:30, il programma Courtside precederà la sessione serale dell’Australian Open fra preview delle partite più attese e recap dei primi match diurni. Dai quarti di finale, ogni match di singolare avrà inoltre uno studio pre e post-partita dedicato. Una copertura immersiva e resa possibile dai talent experts locali, fra cui Boris Becker, Alex Corretja, Justine Henin e la nostra Roberta Vinci.

Dalle qualificazioni del 12 gennaio ai primi match del main draw da domenica 18 gennaio, fino alla finale maschile del 1° febbraio, l’Australian Open è tutto su HBO Max, discovery+ e sui canali Eurosport disponibili anche su Dazn, TimVision e Prime Video Channels.

Scott Young, EVP WBD Sports Europe: «L’Australian Open rappresenta il primo grande appuntamento di uno straordinario anno di sport sui nostri canali e le nostre piattaforme. La nostra proposta unica offrirà ogni match in diretta, accompagnando gli spettatori fino al ritorno dei Giochi Olimpici Invernali in Europa con la copertura completa di Milano Cortina 2026. Dai campi assolati di Melbourne Park alle vette innevate delle Dolomiti, racconteremo ogni storia di sport nella maniera più coinvolgente possibile. Con l’arrivo di HBO Max su nuovi mercati come l’ltalia, siamo entusiasti di lanciare la nuova casa dello streaming sportivo all’interno del più grande catalogo di contenuti d’intrattenimento».

La narrazione s’estende oltre il campo con il debutto di un nuovo documentario dedicato a uno dei match più celebri del tennis moderno: la finale maschile dell’Australian Open 2012 che vide Novak Djokovic imporsi su Rafael Nadal nella finale Slam più lunga della storia, durata 5 ore e 54 minuti. The Match That Changed Tennis è una produzione originale Warner Bros. Discovery che ripercorre quella sfida epocale, in onda giovedì 15 gennaio alle 12:00 su Eurosport 1 e in streaming su HBO Max e discovery+. On demand sulle piattaforme di Warner Bros. Discovery come Ambition: Next Gen Now: il film AO Originals dedicato agli astri nascenti del tennis mondiale, prodotto da Tennis Australia.