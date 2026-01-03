Paul attacca il calendario ATP, Kasatkina parla di diritti, Kyrgios riflette sul futuro e sulla wild card a Melbourne “Non intende togliere opportunità ai giovani”

La stagione è appena iniziata e il calendario ATP torna già al centro del dibattito. A sollevare una delle prime critiche è stato Tommy Paul, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’ATP 250 Brisbane 2026. Il tennista statunitense ha raccontato come l’infortunio subito nel 2025 gli abbia permesso di trascorrere tre mesi a casa, recuperando con calma, riposando e allenandosi in modo mirato. Un’esperienza che, secondo Paul, è piuttosto comune in altri sport e che potrebbe rivelarsi decisiva per un buon avvio di stagione. Subito dopo, però, è arrivata la stoccata all’ATP: «Continuare a organizzare Masters 1000 di due settimane è un errore. Non porta alcun beneficio ai giocatori», ha dichiarato con chiarezza.

Dal circuito femminile è arrivata invece una presa di posizione destinata a far discutere. Daria Kasatkina, da tempo tra le voci più attive sui diritti sociali e del collettivo LGTBIQ+, ha risposto a una domanda delicata durante il media day del WTA 500 Brisbane, relativa alla scelta di disputare tornei in Arabia Saudita. La russa ha spiegato come le giocatrici non abbiano alcun potere decisionale sulle sedi degli eventi: «Le federazioni fanno affari con noi, il nostro compito è scendere in campo. È il nostro lavoro e dobbiamo anche guadagnare». Allo stesso tempo, Kasatkina ha sottolineato il tentativo di cogliere un aspetto positivo, come quello di mostrare il tennis alle giovani saudite e contribuire, nel proprio piccolo, a un cambiamento.

Grande attenzione anche per il ritorno imminente di Nick Kyrgios, pronto a rientrare ufficialmente nel circuito dopo mesi di assenza. Dopo la discussa “Battaglia dei Sessi” contro Aryna Sabalenka, vinta in due set, l’australiano ripartirà proprio da Brisbane grazie a una wildcard. L’invito ha immediatamente aperto il dibattito su una possibile wild card anche per l’Australian Open 2026, tema su cui Kyrgios stesso ha ammesso di non avere ancora una risposta definitiva.

Nel corso del media day, Kyrgios ha spiegato come il rapporto con il tennis cambi profondamente durante i periodi di stop. «Quando non sei sano, lavori di più: palestra, riabilitazione, allenamento fisico e mentale. È più stressante, ma sei anche più concentrato», ha raccontato. Nonostante le poche partite giocate negli ultimi mesi, il suo nome continua a essere tra i più discussi, un aspetto che lui stesso attribuisce all’attenzione mediatica costante. «Mi sento pronto a ricominciare e motivato a riportare il mio corpo al livello necessario per competere».

Sulla questione della possibile wildcard a Melbourne, Kyrgios ha chiarito la propria posizione: vuole dimostrare prima di tutto a sé stesso di poter ancora competere ad alto livello dopo gli infortuni. Allo stesso tempo, non intende togliere opportunità ai giovani. «Se mi sentirò davvero bene e potrò offrire la vera esperienza Kyrgios, allora sì. Altrimenti preferirei che l’invito andasse a qualcuno che se lo è guadagnato e può iniziare qualcosa di speciale».

Sul fronte femminile, Aryna Sabalenka resta una delle figure centrali di queste prime settimane. Dopo la sconfitta nella sfida-esibizione contro Kyrgios, la numero uno del mondo guarda avanti e si prepara al WTA Brisbane 2026, dove sarà impegnata sia in singolare sia in doppio. «In Australia sono sempre super motivata. Amo l’atmosfera e il supporto del pubblico, voglio restare il più a lungo possibile», ha spiegato, ricordando anche la finale raggiunta l’anno precedente.

Sabalenka ha voluto dedicare parole affettuose all’amica Paula Badosa, sottolineandone la forza e la determinazione nel superare un periodo difficile. «È una combattente, tornerà al suo livello. Voglio solo che il suo corpo sia protetto e pronto». Quanto alla pressione di arrivare in Australia senza dover difendere un titolo, la bielorussa è stata netta: «Non cambia nulla. Che io sia campionessa in carica o eliminata al primo turno l’anno prima, il mio obiettivo resta lo stesso: giocare il mio miglior tennis e continuare a migliorare».





Francesco Paolo Villarico