I Challenger 175, trampolino verso l’élite

Nel 2025 i tornei ATP Challenger 175 hanno confermato il loro ruolo di autentico trampolino di lancio verso i palcoscenici più importanti del circuito. Non solo competizioni di transizione, ma eventi capaci di riunire giocatori da Top 100 (e oltre), con un livello spesso paragonabile a quello di un ATP 250. A dimostrarlo sono stati protagonisti come Joao Fonseca, Alexander Bublik e Borna Coric, tre dei sei campioni Challenger 175 della stagione.

Fonseca entra nella storia a Phoenix

Il nome più simbolico è senza dubbio quello di Joao Fonseca. Il brasiliano ha vissuto una stagione di svolta, impreziosita dallo storico trionfo all’Arizona Tennis Classic di Phoenix. Con quel successo, Fonseca è diventato il secondo sudamericano più giovane di sempre a vincere tre titoli Challenger, alle spalle soltanto di Juan Martín del Potro.

«Un Challenger 175 come questo potrebbe tranquillamente essere un ATP 250 per il livello dei giocatori», spiegò Fonseca dopo la vittoria. In finale superò proprio Alexander Bublik con un doppio tie-break, in una settimana resa ancora più speciale dalla presenza di Andre Agassi, che effettuò il sorteggio della moneta prima di uno dei suoi match.

Kovacevic e il titolo più importante della carriera

Nella stessa settimana di Phoenix, anche Aleksandar Kovacevic ha scritto una pagina importante della propria carriera vincendo il Challenger 175 di Cap Cana, nella Repubblica Dominicana. L’americano ha battuto quattro Top 100 lungo il cammino, imponendosi in finale su Damir Dzumhur. Una vittoria sofferta anche sul piano fisico, come lui stesso ha ammesso, ma fondamentale per la sua crescita.

Coric e Wawrinka, spettacolo ad Aix-en-Provence

Uno dei momenti più memorabili dell’intera stagione Challenger è arrivato ad Aix-en-Provence, dove Borna Coric ha superato Stan Wawrinka dopo oltre tre ore di battaglia, chiudendo al tie-break del terzo set. Per il croato, ex numero 12 del mondo, è stato uno dei quattro titoli Challenger conquistati nel 2025, segnale di una continuità ritrovata.

Michelsen, Bublik e Mpetshi Perricard: crescita e conferme

Il circuito Challenger 175 ha sorriso anche a Alex Michelsen, capace di vincere a Estoril il suo primo titolo sulla terra battuta senza perdere un set, e a Giovanni Mpetshi Perricard, che ha esultato davanti al pubblico di casa a Bordeaux grazie a una prestazione impressionante al servizio.

Alexander Bublik, dal canto suo, ha utilizzato i Challenger come base per costruire una stagione straordinaria, culminata con quattro titoli ATP e il best ranking di numero 11 del mondo. Il successo a Torino, sul rosso, è stato uno dei tasselli fondamentali prima dell’esplosione definitiva sul Tour maggiore.

Un laboratorio per il tennis del futuro

I Challenger 175 del 2025 hanno dimostrato di essere molto più che tornei “di passaggio”: sono stati un laboratorio di crescita, rilancio e consolidamento, capace di unire giovani promesse e nomi affermati in cerca di continuità. Per molti, come Fonseca e Bublik, rappresentano già il primo passo concreto verso una dimensione stabile ai vertici del tennis mondiale.





Francesco Paolo Villarico