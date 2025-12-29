Luciano Darderi lavora con Guillermo Perez Roldan

Arriva dall’argentina una notizia curiosa e interessante: Luciano Darderi e Guillermo Perez Roldan stanno lavorando assieme alla preparazione del 2026. L’italiano nato in Argentina a Villa Gesell, questa settimana al proprio best ranking di n.25, ha ripreso gli allenamenti in vista del nuovo anno inserendo nel suo team l’ex n.13 ATP, come lo stesso “Guille” scrive in un post social che riportiamo. “Sono tornato in campo ed è il mio primo giorno di allenamento per preparare Luciano Darderi al 2026. Sarò anche con suo fratello Vito, cercando di dare il mio contributo alla sua squadra!”. Luciano di par suo ha riportato la stessa foto e insieme da altre, oltre a una storia IG nella quale afferma “Il mio obiettivo per il 2026 è quello di continuare a crescere su tutte le superfici ed entrare stabilmente tra i primi 20”.

Al momento non ci sono altri commenti o dettagli, quindi resta da vedere se e quanto Perez Roldan viaggerà con Darderi nel 2026, o se la loro collaborazione sarà a distanza, magari centrata in specifici momenti della stagione. Luciano è stato cresciuto da papà Gino, che segue anche il figlio minore Vito Antonio, ancora impegnato nelle prime esperienze a livello Futures. Quella di Perez Roldan sembra un’aggiunta al padre, e non una sostituzione.

Perez Roldan fu tennista di valore a cavallo tra gli anni ’80 e ’90: dotato di un diritto al fulmicotone, era assai temibile sulla terra battuta. Vinse in carriera 9 tornei, tutti sul “rosso”, tra cui Palermo nel 1989 e due edizioni a San Marino (1990 e 1991). La sua prestazione più nota resta la cavalcata agli Internazionali d’Italia 1988, quando arrivò in finale mettendo alla frusta l’allora n.1 Ivan Lendl, cedendo solo al quinto set al termine di una grande battaglia (2-6 6-4 6-2 4-6 6-4 lo score per il ceco). Recentemente Guillermo è tornato sulla cronaca dei media tennistici (e non solo) per la sua amara confessione del bruttissimo rapporto avuto col padre allenatore, dal quale subì per anni violenza fisica e psicologica, una situazione che pesò moltissimo sul suo rendimento in campo e vita quotidiana dopo l’addio al tennis.

“Mio padre era un visionario, un grande tecnico e un grande allenatore. Sfortunatamente, ero suo figlio… Avrei preferito avere un allenatore peggiore e un padre migliore” affermò Guillermo. Dopo le sconfitte in giovane età, papà Raul lo umiliava picchiandolo senza pietà e, addirittura, quando Guillermo si sposò a 24 anni “mio padre mi prese tutti i soldi dal conto, senza avvisarmi” raccontò in un’intervista a La Nacion. “Erano conti di famiglia con tre firme. Gli assegni dell’ATP erano a mio nome. Ma firmando in due, mio padre e mia madre, potevano prenderli. Fidati del tuo vecchio… Non ho mai saputo dove fossero finiti. E ho dovuto ricominciato da capo, a 24 anni. La mia carriera era praticamente finita”.

Marco Mazzoni