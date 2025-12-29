Darwin Blanch aggiunge al suo team Juan Ignacio Chela

“2026 allá vamos”, così Juan Ignacio Chela commenta su Instagram una foto che lo ritrae insieme a Darwin Blanch, 18enne statunitense di buonissima prospettiva, attualmente al n.300 del ranking ATP, con il quale ha iniziato una collaborazione inserendosi nel team già consolidato del mancino di Boca Raton. Chela dopo aver interrotto il lavoro con Nicolas Jarry, cileno crollato in classifica dal n.16 del maggio 2024 (dopo la finale agli Internazionali d’Italia) all’attuale n.122 tra problemi fisici e scadimento di prestazione, con la sua esperienza proverà a far decollare la carriera di Blanch, salito agli onori della cronaca per il debutto in due Masters 1000 nel 2024, a Miami (dove fu battuto da Machac) e quindi a Madrid (racimolando un solo game vs. Nadal…), un esordio nel grandissimo tennis decisamente prematuro ma che avrà fatto capire allo statunitense quanto sia dura la competizione al massimo livello.

Ottimo atleta, colpi importanti ma ancora grezzi, Darwin è un bel materiale da plasmare sia dal punto di vista fisico che tecnico-tattico. Il suo 2025 è terminato con la finale persa al Challenger di Knoxville, mentre in agosto aveva passato le qualificazioni e vinto il match di esordio nel main draw al 250 di Winston-Salem, battuto poi dal francese Muller al termine di una dura battaglia. A febbraio aveva vinto al Future 15K di Villena, bissando sempre in Spagna il successo a livello ITF al M25 di Martos.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juan Ignacio Chela 🎾 (@juanichela)

Chela dopo una lunga carriera da giocatore, macchiata da una squalifica per doping assai contestata, si è dedicato all’allenamento ottenendo i migliori risultati alla guida di Diego Schwartzman, raccolto nelle retrovie e portato al n.8 del mondo, una lunga collaborazione terminata nel 2023. Ha dato una mano anche a Juan Manuel Cerundolo, fino al periodo con Jarry. Adesso “Gran Torino” (lo storico soprannome di Chela) proverà a far salire di livello il giovane della Florida, considerato da tempo una delle promesse più interessanti del movimento a stelle e strisce.

Marco Mazzoni