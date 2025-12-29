ATP 250 Brisbane e Auckland: La situazione Md e Qualificazioni
🎾 QUADRO GIOCATORI ITALIANI
🇦🇺 Brisbane – ATP 250
Main draw
❌ Nessun italiano
(Alternates)
Matteo Arnaldi 🇮🇹
Qualificazioni
Matteo Arnaldi 🇮🇹
Mattia Bellucci 🇮🇹
🇭🇰 Hong Kong – ATP 250
Main draw
Lorenzo Musetti 🇮🇹
Lorenzo Sonego 🇮🇹
Qualificazioni
Francesco Maestrelli 🇮🇹
🇦🇺 BRISBANE – ATP 250
📍 Brisbane (Australia)
🗓 Dal 5 gennaio
🏟 Superficie: Cemento (Hard)
Main draw – Singolare
Daniil Medvedev 🇷🇺
Alejandro Davidovich Fokina 🇪🇸
Jiri Lehecka 🇨🇿
Tommy Paul 🇺🇸
Denis Shapovalov 🇨🇦
João Fonseca 🇧🇷
Cameron Norrie 🇬🇧
Learner Tien 🇺🇸
Frances Tiafoe 🇺🇸
Valentin Vacherot 🇲🇨
Tomas Machac 🇨🇿
Brandon Nakashima 🇺🇸
Ugo Humbert 🇫🇷
Alex Michelsen 🇺🇸
Grigor Dimitrov 🇧🇬
Daniel Altmaier 🇩🇪
Sebastian Korda 🇺🇸
Camilo Ugo Carabelli 🇦🇷
Reilly Opelka 🇺🇸
Alexei Popyrin 🇦🇺
Márton Fucsovics 🇭🇺
Giovanni Mpetshi Perricard 🇫🇷
Adam Walton 🇦🇺 (WC)
Nick Kyrgios 🇦🇺 (WC)
Ritiro
Corentin Moutet 🇫🇷
Alternates
1. Aleksandar Kovacevic 🇺🇸 (62)
2. Matteo Arnaldi 🇮🇹 (63)
3. Kamil Majchrzak 🇵🇱 (65)
4. Terence Atmane 🇫🇷 (65)
5. Arthur Cazaux 🇫🇷 (67)
7. Gael Monfils 🇫🇷 (68)
8. Ethan Quinn 🇺🇸 (70)
9. Jacob Fearnley 🇬🇧 (71)
10. Mattia Bellucci 🇮🇹 (74)
Entry list Qualificazioni
Matteo Arnaldi 🇮🇹
Kamil Majchrzak 🇵🇱
Terence Atmane 🇫🇷
Arthur Cazaux 🇫🇷
Gaël Monfils 🇫🇷
Ethan Quinn 🇺🇸
Jacob Fearnley 🇬🇧
Mattia Bellucci 🇮🇹
Filip Misolic 🇦🇹
Raphaël Collignon 🇧🇪
Pablo Carreño Busta 🇪🇸
Eliot Spizzirri 🇺🇸
Quentin Halys 🇫🇷 (92)
Roberto Bautista Agut 🇪🇸 (93)
Benjamin Bonzi 🇫🇷 (96)
Alexander Shevchenko 🇰🇿 (97)
Martin Landaluce 🇪🇸 (NG) (131)
🇭🇰 HONG KONG – ATP 250
📍 Hong Kong (Cina)
🗓 Dal 3 gennaio
🏟 Superficie: Cemento (Hard)
Main draw – Singolare
Lorenzo Musetti 🇮🇹
Alexander Bublik 🇰🇿
Andrey Rublev 🇷🇺
Karen Khachanov 🇷🇺
Lorenzo Sonego 🇮🇹
Arthur Fils 🇫🇷
Gabriel Diallo 🇨🇦
Alexandre Muller 🇫🇷
Nuno Borges 🇵🇹
Fabian Marozsan 🇭🇺
Miomir Kecmanovic 🇷🇸
Valentin Royer 🇫🇷
Tomas Martin Etcheverry 🇦🇷
Marcos Giron 🇺🇸
Damir Dzumhur 🇧🇦
Francisco Comesana 🇦🇷
Adrian Mannarino 🇫🇷
Mariano Navone 🇦🇷
Marin Cilic 🇭🇷
Rei Sakamoto 🇯🇵 (NG)
Coleman Wong 🇭🇰 (WC)
Yibing Wu 🇨🇳 (WC)
Juncheng Shang 🇨🇳 (WC)
Qualificazioni – Singolare
Jesper de Jong 🇳🇱
Botic van de Zandschulp 🇳🇱
Alejandro Tabilo 🇨🇱
Jan-Lennard Struff 🇩🇪
Emilio Nava 🇺🇸
Laslo Djere 🇷🇸
Patrick Kypson 🇺🇸
Yunchaokete Bu 🇨🇳
Jan Choinski 🇬🇧
Nishesh Basavareddy 🇺🇸
Francesco Maestrelli 🇮🇹
Zsombor Piros 🇭🇺
Vitaliy Sachko 🇺🇦
Emil Ruusuvuori 🇫🇮 (PR)
Michael Mmoh 🇺🇸 (PR)
TAG: Circuito ATP
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit