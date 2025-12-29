Dinara Safina torna in pista: allena Polina Kudermetova

Dinara Safina si rimette in pista nel 2026, entrando come super-coach nel team di Polina Kudermetova. L’ex numero uno del mondo WTA dopo alcuni anni passati ai margini del tennis Pro e un ritorno sui media russi come commentatrice (era alle ATP Finals 2024 insieme al gruppo di Bolshe, un notissimo canale YouTube russo) ci riprova dopo l’esperienza non positiva al fianco di Diana Shnaider, una collaborazione iniziata nel 2025 ma durata solo mese, con divergenze con la connazionale che hanno portato ben presto alla chiusura della collaborazione.

Stavolta la sorella di Marat ha deciso di mettere la sua esperienza a favore di Polina, che recentemente ha cambiato nazionalità (da russa a uzbeka) ed è considerata una delle potenziali tenniste di livello del prossimo futuro. Ad annunciare la collaborazione è il coach principale di Kudermetova, Ravshan Sultanov, che parlando a First and Red, ha affermato: “Abbiamo rafforzato il nostro team inserendo Dinara Safina, lavoreremo tutti insieme con Polina. Dinara ha un approccio e visione del tennis molto simile al nostro. È una donna semplice, aperta, davvero gradevole ed è interessante e piacevole lavorare con lei”.

“Come allenatore mi sento a mio agio condividendo il lavoro insieme a Safina. Ha con sé una grandissima esperienza vissuta nei suoi anni da Pro, quando con tanto lavoro è arrivata alla vetta del tennis femminile. Stiamo lavorando sulla preparazione al 2026”.

Safina dovrebbe viaggiare con Polina nei tornei principali, a partire dalla prossima trasferta in Australia. La 22enne russa che dal 2026 giocherà sotto bandiera uzbeka è attualmente n.104 nel ranking WTA, ma vanta un “best” di n.54.

