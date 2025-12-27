Flavio Cobolli protagonista a Shenzhen: spettacolo fuori dal campo durante le esibizioni (Video)
Flavio Cobolli continua a prendersi la scena, dentro e fuori dal campo. Dopo essere stato uno dei protagonisti della vittoria dell’Italia in Coppa Davis poco più di un mese fa, il tennista romano ha scelto di preparare la stagione 2026 in Spagna, allenandosi insieme a Carlos Alcaraz. Un’esperienza importante sul piano tecnico, seguita però da un’altra tappa decisamente più leggera e spettacolare.
Cobolli è infatti volato a Shenzhen, in Cina, per prendere parte a una serie di match di esibizione che coinvolgono nomi di primo piano del circuito, tra cui Andrey Rublev, Valentin Vacherot e Zhizhen Zhang. Eppure, al di là dei risultati in campo, è stato proprio l’azzurro a catalizzare l’attenzione mediatica.
can anyone please explain flavio's brain? 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/z3ofmDIuBR
— sky ༊*·˚ (@skyroooooom) December 26, 2025
Durante l’incontro di esibizione tra Iga Swiatek ed Elena Rybakina, Cobolli ha dato libero sfogo alla sua personalità. Presentatosi a bordo campo con una pistola per fare le bolle di sapone, ha animato i cambi di campo giocando con il pubblico, ballando e coinvolgendo gli spettatori con il suo entusiasmo contagioso.
Flavio hyping up the crowd for Iga… pic.twitter.com/GAXA5Uzz9Q
— SandrineKem🇫🇷🇪🇺 (@SandrineK92) December 26, 2025
Un gesto semplice, ma che racconta bene il personaggio: spontaneo, ironico e capace di vivere il tennis anche come spettacolo e condivisione. In un contesto rilassato come quello delle esibizioni, Flavio Cobolli ha ricordato a tutti che il sorriso e l’energia possono essere protagonisti tanto quanto il diritto o il rovescio. In poche parole, Cobolli allo stato puro.
Marco Rossi
TAG: Curiosità, Flavio Cobolli
6 commenti
Ma come, zero Natale in famiglia? Gia’ viaggiano tutto l’anno, non credo sia una bella idea volare fino a Shenzhen il 24 o 25 dicembre. 7 ore di fuso…per una esibizione in un posto che non raccomando a nessuno. E poi cosa fa? Torna a Roma? Va direttamente in Australia?
Jannik e Flavio non sono comparabili, hanno obiettivi diversi per il 2026, e sono anche persone diverse, si è allenato con il numero 1 del mondo, poi è andato a farsi pagare in Cina, quindi già abituandosi al fuso orario differente, direi ottimo
È bello. È glamour.
Oltre al suo bel tennis ci sono altre cose che ha capito.
In più è italiano e oggi l’Italia va.
Sono percorsi complessi. Il ragazzo li interpreta alla perfezione.
Avrà milioni di fan.
Anch’io sono tradizionalista su questo. Dicembre è fatto per allenarsi e ricaricarsi, non per andare a fare il pagliaccio in giro per il mondo. Speriamo in bene.
Ha preso la strada di Alcaraz il suo amichetto spagnolo, spero abbia ragione lui ad unire utile al dilettevole ma penso sia quella sbagliata.
Diciamo che Sinner e Cobolli hanno preso due strade diverse per preparare la stagione. Io sono tradizionalista e penso che la via scelta da Sinner sia la più efficace. Poi parlerà il campo.