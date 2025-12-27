Flavio Cobolli protagonista a Shenzhen: spettacolo fuori dal campo durante le esibizioni (Video)

Flavio Cobolli continua a prendersi la scena, dentro e fuori dal campo. Dopo essere stato uno dei protagonisti della vittoria dell’Italia in Coppa Davis poco più di un mese fa, il tennista romano ha scelto di preparare la stagione 2026 in Spagna, allenandosi insieme a Carlos Alcaraz. Un’esperienza importante sul piano tecnico, seguita però da un’altra tappa decisamente più leggera e spettacolare.

Cobolli è infatti volato a Shenzhen, in Cina, per prendere parte a una serie di match di esibizione che coinvolgono nomi di primo piano del circuito, tra cui Andrey Rublev, Valentin Vacherot e Zhizhen Zhang. Eppure, al di là dei risultati in campo, è stato proprio l’azzurro a catalizzare l’attenzione mediatica.

can anyone please explain flavio's brain? 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/z3ofmDIuBR — sky ༊*·˚ (@skyroooooom) December 26, 2025

Durante l’incontro di esibizione tra Iga Swiatek ed Elena Rybakina, Cobolli ha dato libero sfogo alla sua personalità. Presentatosi a bordo campo con una pistola per fare le bolle di sapone, ha animato i cambi di campo giocando con il pubblico, ballando e coinvolgendo gli spettatori con il suo entusiasmo contagioso.

Flavio hyping up the crowd for Iga… pic.twitter.com/GAXA5Uzz9Q — SandrineKem🇫🇷🇪🇺 (@SandrineK92) December 26, 2025

Un gesto semplice, ma che racconta bene il personaggio: spontaneo, ironico e capace di vivere il tennis anche come spettacolo e condivisione. In un contesto rilassato come quello delle esibizioni, Flavio Cobolli ha ricordato a tutti che il sorriso e l’energia possono essere protagonisti tanto quanto il diritto o il rovescio. In poche parole, Cobolli allo stato puro.





Marco Rossi