Challenger Nonthaburi, Buenos Ares e Glasgow: Entry list Md. Due azzurri presenti
🎾 CHALLENGER WEEK 2 (12–18 gennaio)
🇹🇭 ATP Challenger 75 Nonthaburi
Italiani presenti
❌ Nessun italiano iscritto (né main draw né alternates)
🇦🇷 ATP Challenger 50 Buenos Aires
Italiani presenti
Marco Cecchinato 🇮🇹 → Main draw – Ranking ATP n.231
Franco Agamenone 🇮🇹 → Main draw – Ranking ATP n.308
➡️ Due azzurri nel tabellone principale, entrambi specialisti della terra battuta.
🇬🇧 ATP Challenger 50 Glasgow
Italiani presenti
❌ Nessun italiano iscritto (né main draw né alternates)
🇹🇭 NONTHABURI – ATP Challenger 75
📍 Nonthaburi (Thailandia)
🗓 12–18 gennaio
🏟 Superficie: Cemento (Hard)
Entry list – Singolare
Benjamin Hassan 🇱🇧 (233)
Matej Dodig 🇭🇷 (236)
Timofey Skatov 🇰🇿 (241)
Rio Noguchi 🇯🇵 (242)
Yuta Shimizu 🇯🇵 (246)
Yi Zhou 🇨🇳 (251)
Joel Schwärzler 🇦🇹 (255)
Daniel Michalski 🇵🇱 (256)
Jason Jung 🇹🇼 (PR) (258)
Andres Martin 🇺🇸 (264)
Fajing Sun 🇨🇳 (271)
Sumit Nagal 🇮🇳 (273)
Stefanos Sakellaridis 🇬🇷 (275)
Marat Sharipov 🇷🇺 (276)
Beibit Zhukayev 🇰🇿 (283)
James Trotter 🇯🇵 (284)
Kaichi Uchida 🇯🇵 (288)
Renta Tokuda 🇯🇵 (302)
Pol Martin Tiffon 🇪🇸 (304)
Robin Bertrand 🇫🇷 (305)
Petr Bar Biryukov 🇷🇺 (315)
Jie Cui 🇨🇳 (319)
Florent Bax 🇫🇷 (320)
Alternates
Duje Ajduković 🇭🇷 (321)
Matteo Martineau 🇫🇷 (322)
Marek Gengel 🇨🇿 (323)
Christian Langmo 🇺🇸 (324)
Yasutaka Uchiyama 🇯🇵 (330)
Andre Ilagan 🇺🇸 (339)
Cedrik-Marcel Stebe 🇩🇪 (347)
Akira Santillan 🇯🇵 (348)
Iñaki Montes-De La Torre 🇪🇸 (351)
Maximus Jones 🇹🇭 (353)
🇦🇷 BUENOS AIRES – ATP Challenger 50
📍 Buenos Aires (Argentina)
🗓 12–18 gennaio
🏟 Superficie: Terra battuta
Entry list – Singolare
Marco Cecchinato 🇮🇹 (231)
Santiago Rodríguez Taverna 🇦🇷 (235)
Nicolas Kicker 🇦🇷 (259)
Lautaro Midón 🇦🇷 (262)
Murkel Dellien 🇧🇴 (265)
Pedro Boscardin Dias 🇧🇷 (268)
Andrea Collarini 🇦🇷 (272)
Matheus Pucinelli de Almeida 🇧🇷 (297)
Nikolas Sánchez Izquierdo 🇪🇸 (303)
Franco Agamenone 🇮🇹 (308)
Gabi Adrian Boitan 🇷🇴 (326)
Juan Pablo Varillas 🇵🇪 (327)
Gonzalo Villanueva 🇦🇷 (346)
Franco Roncadelli 🇺🇾 (350)
Hernán Casanova 🇦🇷 (356)
Daniel Dutra da Silva 🇧🇷 (357)
Guido Iván Justo 🇦🇷 (365)
Juan Bautista Torres 🇦🇷 (370)
Facundo Bagnis 🇦🇷 (394)
Pedro Sakamoto 🇧🇷 (397)
Mariano Kestelboim 🇦🇷 (398)
Renzo Olivo 🇦🇷 (422)
Lorenzo Joaquin Rodríguez 🇦🇷 (430)
Alternates
Juan Manuel La Serna 🇦🇷 (453)
Luciano Emanuel Ambrogi 🇦🇷 (460)
João Eduardo Schiessl 🇧🇷 (466)
Igor Marcondes 🇧🇷 (469)
Eric Vanshelboim 🇺🇦 (472)
Mateus Alves 🇧🇷 (476)
Blaise Bicknell 🇯🇲 (513)
Juan Carlos Aguilar 🇨🇦 (517)
Bruno Kuzuhara 🇺🇸 (535)
Stefan Palosi 🇷🇴 (536)
🇬🇧 GLASGOW – ATP Challenger 50
📍 Glasgow (Regno Unito)
🗓 12–18 gennaio
🏟 Superficie: Cemento (Indoor)
Entry list – Singolare
Johannus Monday 🇬🇧 (237)
Frederico Ferreira Silva 🇵🇹 (243)
Dimitar Kuzmanov 🇧🇬 (247)
Clément Chidekh 🇫🇷 (249)
Remy Bertola 🇨🇭 (250)
Mats Rosenkranz 🇩🇪 (254)
Tiago Pereira 🇵🇹 (260)
Edas Butvilas 🇱🇹 (261)
Henri Squire 🇩🇪 (274)
Abdullah Shelbayh 🇯🇴 (278)
Tom Gentzsch 🇩🇪 (286)
Norbert Gombos 🇸🇰 (292)
Tyler Zink 🇺🇸 (293)
Mikhail Kukushkin 🇰🇿 (294)
Hynek Barton 🇨🇿 (295)
Christoph Negritu 🇩🇪 (299)
Stefan Kozlov 🇺🇸 (306)
Mika Brunold 🇨🇭 (307)
Liam Broady 🇬🇧 (310)
Adria Soriano Barrera 🇨🇴 (312)
Sandro Kopp 🇦🇹 (314)
Mathys Erhard 🇫🇷 (316)
Diego Dedura 🇩🇪 (364)
Alternates
Harry Wendelken 🇬🇧 (325)
Miguel Damas 🇪🇸 (329)
Charles Broom 🇬🇧 (333)
Giles Hussey 🇬🇧 (334)
Alastair Gray 🇬🇧 (344)
Martin Krumich 🇨🇿 (345)
Jelle Sels 🇳🇱 (352)
Patrick Maloney 🇺🇸 (359)
Maxim Mrva 🇨🇿 (361)
Diego Dedura 🇩🇪 (369)
TAG: Circuito Challenger
6 commenti
Giustino dovrebbe essere iscritto al primo Challenger di Nonthaburi che è la settimana prima di questa
L’iscrizionediCecchinato a BA mi sembra che tolga ogni dubbio sula sua volontà di andare in Australia per disputare le Q degli AO. Probabilmente il suo obbiettivo, realisticamente, è il RG, dove potrebbe avere le ultime chances di entrare, tramite Q, al MD.
Mi sembra proprio strano nessuno italiano iscritto a Glasgow e Nonthamburi (dove mi pare ci siano 2 tornei di fila).
Sta grafica è agghiacciante per favore tornate alla vecchia
Vediamo se Cecchinato deciderà di andare in Australia, dovrebbe essere nelle quali dopo il forfait di Draper. Penso che farebbe meglio a fare punti sulla terra battuta per puntare alle quali del Roland Garros, almeno lì può sperare di passare un turno o due
Perchè non c’è più la vecchia grafica?