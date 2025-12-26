Djokovic prepara l’Australian Open 2026 a Dubai e augura buon Natale in cinque lingue (Video)

Novità curiose dalla preseason di Novak Djokovic, già pienamente immerso nella preparazione per l’Open d’Australia 2026. Il campione serbo ha scelto Dubai come base di lavoro in vista del primo Slam della stagione, confermando ancora una volta un approccio molto meticoloso alla fase di avvicinamento ai grandi appuntamenti.

Tra una sessione in campo e il lavoro fisico, Djokovic ha trovato anche il tempo per un momento più leggero e simbolico. Attraverso i suoi profili social, il tennista di Belgrado ha pubblicato una particolare felicitazione natalizia, circondato da palloncini e accompagnata da un messaggio pronunciato in ben cinque lingue diverse.

¡Novak Djokovic les desea Feliz Navidad en distintos idiomas! 🎄 Es el mejor de todos 🐐 pic.twitter.com/7oMFqjYbF6 — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) December 25, 2025

Djokovic ha infatti augurato buon Natale in inglese, serbo, francese, spagnolo e italiano, un gesto che riflette perfettamente il suo profilo internazionale e il forte legame con tifosi sparsi in ogni angolo del mondo. Un messaggio semplice ma significativo, che ha subito raccolto grande attenzione e apprezzamento tra i i tifosi del campione serbo.





Marco Rossi