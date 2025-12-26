Curiosità Copertina, Generica

Djokovic prepara l’Australian Open 2026 a Dubai e augura buon Natale in cinque lingue (Video)

26/12/2025 09:42 4 commenti
Novak Djokovic classe 1987, n.4 del mondo - Foto Getty Images
Novità curiose dalla preseason di Novak Djokovic, già pienamente immerso nella preparazione per l’Open d’Australia 2026. Il campione serbo ha scelto Dubai come base di lavoro in vista del primo Slam della stagione, confermando ancora una volta un approccio molto meticoloso alla fase di avvicinamento ai grandi appuntamenti.

Tra una sessione in campo e il lavoro fisico, Djokovic ha trovato anche il tempo per un momento più leggero e simbolico. Attraverso i suoi profili social, il tennista di Belgrado ha pubblicato una particolare felicitazione natalizia, circondato da palloncini e accompagnata da un messaggio pronunciato in ben cinque lingue diverse.

Djokovic ha infatti augurato buon Natale in inglese, serbo, francese, spagnolo e italiano, un gesto che riflette perfettamente il suo profilo internazionale e il forte legame con tifosi sparsi in ogni angolo del mondo. Un messaggio semplice ma significativo, che ha subito raccolto grande attenzione e apprezzamento tra i i tifosi del campione serbo.



Marco Rossi

4 commenti

pablito 26-12-2025 12:45

Signor Marco Rossi,

invece del corso di serbo, avrebbe dovuto seguire quello di tedesco… 😉

 4
effeddielle (Guest) 26-12-2025 10:42

Gli manca il greco

 3
il capitano 26-12-2025 10:32

Solo papa Leone XIV più grande del grande Nole, ha fatto gli auguri di Buon Natale in 10 lingue. Papa Leone XIV è il vero GOAT!! 😉 😯

 2
+1: JannikUberAlles, Oldcot@66, marcauro, Detuqueridapresencia
Kalinskaya (Guest) 26-12-2025 09:51

La seconda lingua era tedesco, non serbo

 1
